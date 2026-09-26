PREPARTITA

Repubblica Ceca - Croazia è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 26 settembre alle ore 20:45 allo stadio Fortuna Arena di Prague.

Arbitro di Repubblica Ceca - Croazia sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Simone Sozza Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 36 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 9 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.5 Falli per cartellino 4.0 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 05-09-2026 Serie A Inter-Napoli 3-2 19-09-2026 Serie A Venezia-Lazio 0-2

Dove vedere Repubblica Ceca-Croazia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Repubblica Ceca-Croazia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 26 settembre.