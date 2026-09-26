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Repubblica Ceca-Croazia: 1-2 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

26 Settembre 2026 ore 20:45
Repubblica Ceca
1
Croazia
2
Partita finita
Arbitro: Simone Sozza
  1. 47' 0-1 Luka Modric
  2. 54' 1-1 Adam Karabec
  3. 77' 1-2 Marco Pasalic

Formazioni Repubblica Ceca - Croazia

Repubblica Ceca
Croazia
TITOLARI REPUBBLICA CECA
  • (16) LUKÁS HORNÍCEK (P)
  • (5) VLADIMÍR COUFAL (D)
  • (6) STEPÁN CHALOUPEK (D)
  • (20) JIRÍ SLÁMA (D)
  • (4) ROBIN HRANÁC (D)
  • (8) MICHAL SADÍLEK (C)
  • (13) LUKÁS AMBROS (C)
  • (9) ADAM KARABEC (C)
  • (12) LUKÁS CERV (C)
  • (15) PAVEL SULC (C)
  • (10) ADAM HLOZEK (A)
PANCHINA REPUBBLICA CECA
  • (2) ONDREJ KRICFALUSI (D)
  • (7) MARTIN SUBERT (C)
  • (14) MARTIN VITÍK (D)
  • (23) ANTONÍN KINSKY (P)
  • (11) VÁCLAV SEJK (A)
  • (18) MATEJ RADOSTA (C)
  • (3) ONDREJ ZMRZLY (D)
  • (1) MATEJ KOVÁR (P)
  • (17) PAVEL BUCHA (C)
  • (22) MICHAL SÁCEK (D)
  • (21) ALEX KRÁL (C)
  • (19) ROMAN MACEK (C)
ALLENATORE REPUBBLICA CECA
  • Santi Denia
TITOLARI CROAZIA
  • (1) DOMINIK LIVAKOVIC (P)
  • (14) IVAN PERISIC (D)
  • (5) LUKA VUSKOVIC (D)
  • (4) JOSKO GVARDIOL (D)
  • (2) JOSIP STANISIC (D)
  • (21) LUKA SUCIC (C)
  • (10) LUKA MODRIC (C)
  • (17) PETAR SUCIC (C)
  • (16) FRANJO IVANOVIC (C)
  • (8) MATEO KOVACIC (C)
  • (20) IGOR MATANOVIC (A)
PANCHINA CROAZIA
  • (23) DOMINIK KOTARSKI (P)
  • (6) JOSIP SUTALO (D)
  • (7) LOVRO MAJER (C)
  • (12) IVOR PANDUR (P)
  • (22) JOSIP MISIC (C)
  • (9) ANDREJ KRAMARIC (A)
  • (3) IVAN SMOLCIC (D)
  • (18) DION BELJO (A)
  • (11) ANTE BUDIMIR (A)
  • (19) MARCO PASALIC (A)
  • (13) NIKOLA VLASIC (C)
  • (15) MARIO PASALIC (C)
ALLENATORE CROAZIA
  • Slaven Bilic
PREPARTITA

Repubblica Ceca - Croazia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 26 settembre alle ore 20:45 allo stadio Fortuna Arena di Prague.
Arbitro di Repubblica Ceca - Croazia sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Simone Sozza

Statistiche Stagionali
Partite dirette2
Falli fischiati36
Fuorigioco5
Rigori assegnati2
Ammonizioni9
Espulsioni0
Cartellini per partita4.5
Falli per cartellino4.0

Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
05-09-2026 Serie A Inter-Napoli 3-2
19-09-2026 Serie A Venezia-Lazio 0-2

Dove vedere Repubblica Ceca-Croazia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Repubblica Ceca-Croazia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 26 settembre. Repubblica Ceca - Croazia Live

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