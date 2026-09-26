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San Marino-Finlandia: 0-7 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

26 Settembre 2026 ore 18:00
San Marino
0
Finlandia
7
Partita finita
Arbitro: Nathan Verboomen
  1. 5' 0-1 Joel Pohjanpalo
  2. 14' 0-2 Adrian Svanbäck
  3. 33' 0-3 Benjamin Källman
  4. 50' 0-4 Leo Walta
  5. 55' 0-5 Leo Walta
  6. 79' 0-6 Joel Pohjanpalo
  7. 88' 0-7 Joel Pohjanpalo (R)

Formazioni San Marino - Finlandia

San Marino
Finlandia
TITOLARI SAN MARINO
  • (1) EDOARDO COLOMBO (P)
  • (5) MICHELE CEVOLI (D)
  • (4) FILIPPO FABBRI (D)
  • (12) ALESSANDRO TOSI (D)
  • (15) MARCO PASOLINI (D)
  • (17) ALESSANDRO GOLINUCCI (C)
  • (16) CRISTIAN MELONI (C)
  • (10) SAMUELE ZANNONI (C)
  • (8) LORENZO CAPICCHIONI (C)
  • (9) NICOLA NANNI (A)
  • (11) NICOLAS GIACOPETTI (A)
PANCHINA SAN MARINO
  • (20) PIETRO MARINUCCI (D)
  • (18) ENEA DELLA BALDA (C)
  • (7) GABRIEL CAPICCHIONI (A)
  • (14) FAUSTO SALICIONI (A)
  • (3) SIMONE GIOCONDI (D)
  • (2) GIACOMO BENVENUTI (D)
  • (21) LORENZO LAZZARI (C)
  • (6) DANTE ROSSI (D)
  • (22) MARCELLO MULARONI (C)
  • (19) SAMUEL PANCOTTI (A)
  • (23) MIRCO DE ANGELIS (P)
  • (13) MATTEO ZAVOLI (P)
ALLENATORE SAN MARINO
  • Roberto Cevoli
TITOLARI FINLANDIA
  • (12) VILJAMI SINISALO (P)
  • (13) JUHO LÄHTEENMÄKI (D)
  • (15) SAMULI MIETTINEN (D)
  • (18) TOPI KESKINEN (D)
  • (21) VILLE KOSKI (D)
  • (14) KAAN KAIRINEN (C)
  • (11) ADAM MARKHIYEV (C)
  • (10) LEO WALTA (C)
  • (22) ADRIAN SVANBÄCK (A)
  • (20) JOEL POHJANPALO (A)
  • (19) BENJAMIN KÄLLMAN (A)
PANCHINA FINLANDIA
  • (16) ANSSI SUHONEN (C)
  • (17) RYAN MAHUTA (D)
  • (5) OIVA JUKKOLA (C)
  • (23) LUCAS BERGSTRÖM (P)
  • (4) TONY MIETTINEN (D)
  • (1) LUKÁS HRÁDECKY (P)
  • (9) SANTERI VÄÄNÄNEN (C)
  • (7) ONNI VALAKARI (C)
  • (3) ADAM STÅHL (D)
  • (2) LEO VÄISÄNEN (D)
  • (6) GLEN KAMARA (C)
  • (8) ROBIN LOD (C)
ALLENATORE FINLANDIA
  • Jacob Friis
PREPARTITA

San Marino - Finlandia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 26 settembre alle ore 18:00 allo stadio Stadio Olimpico di Serravalle di Serravalle.
Arbitro di San Marino - Finlandia sarà Nathan Verboomen. Al VAR invece ci sarà Bert Put.

Dove vedere San Marino-Finlandia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
San Marino-Finlandia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 26 settembre. San Marino - Finlandia Live

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