PREPARTITA

Slovacchia - Moldova è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 26 settembre alle ore 20:45 allo stadio Futbal Tatran Arena di Prešov.

Arbitro di Slovacchia - Moldova sarà Juxhin Xhaja. Al VAR invece ci sarà Kreshnik Barjamaj.

Dove vedere Slovacchia-Moldova di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Slovacchia-Moldova si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 26 settembre.