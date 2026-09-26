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Slovacchia-Moldova: 2-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

26 Settembre 2026 ore 20:45
Slovacchia
2
Moldova
0
Partita finita
Arbitro: Juxhin Xhaja
  1. 32' 1-0 Ivan Schranz
  2. 40' 2-0 Ondrej Duda (R)

Formazioni Slovacchia - Moldova

Slovacchia
Moldova
TITOLARI SLOVACCHIA
  • (12) DOMINIK GREIF (P)
  • (14) MILAN SKRINIAR (D)
  • (18) IVAN SCHRANZ (D)
  • (21) ADAM OBERT (D)
  • (16) DÁVID HANCKO (D)
  • (22) STANISLAV LOBOTKA (C)
  • (8) ONDREJ DUDA (C)
  • (10) TOMÁS SUSLOV (C)
  • (13) ADRIÁN KAPRÁLIK (A)
  • (17) LUKÁS HARASLÍN (A)
  • (15) DAVID STRELEC (A)
PANCHINA SLOVACCHIA
  • (7) LEO SAUER (A)
  • (1) MARTIN DÚBRAVKA (P)
  • (19) TOMÁS RIGO (C)
  • (20) DÁVID DURIS (A)
  • (6) PETER POKORNY (C)
  • (23) DOMINIK TAKÁC (P)
  • (11) ERIK PREKOP (A)
  • (9) RÓBERT BOZENÍK (A)
  • (4) MARTIN VALJENT (D)
  • (3) DENIS VAVRO (D)
  • (5) LUBOMÍR SATKA (D)
  • (2) MICHAL FASKO (C)
ALLENATORE SLOVACCHIA
  • Vladimír Weiss
TITOLARI MOLDOVA
  • (12) DUMITRU CELEADNIC (P)
  • (4) VLADISLAV BABOGLO (D)
  • (6) MIHAIL GHERASIMENCOV (D)
  • (18) IURIE IOVU (D)
  • (22) VADIM RATA (C)
  • (11) VICTOR STÎNA (C)
  • (2) OLEG REABCIUK (C)
  • (16) DANILA FOROV (C)
  • (7) NICHITA MOTPAN (C)
  • (15) PETRU POPESCU (A)
  • (20) NICKY CLESCENCO (A)
PANCHINA MOLDOVA
  • (17) OVIDIU DAVID (C)
  • (9) SERGHEI TURCAN (A)
  • (5) CATALIN CUCOS (D)
  • (3) MIHAIL STEFAN (D)
  • (13) SERAFIM COJOCARI (C)
  • (10) STEFAN BODISTEANU (C)
  • (14) VLADIMIR FRATEA (A)
  • (19) DANIEL DUMBRAVANU (D)
  • (23) ANDRII KOZHUKHAR (P)
  • (1) EMIL TÎMBUR (P)
  • (8) CRISTIAN DROS (C)
  • (21) DMITRI MANDRÎCENCO (C)
ALLENATORE MOLDOVA
  • Lilian Popescu
PREPARTITA

Slovacchia - Moldova è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 26 settembre alle ore 20:45 allo stadio Futbal Tatran Arena di Prešov.
Arbitro di Slovacchia - Moldova sarà Juxhin Xhaja. Al VAR invece ci sarà Kreshnik Barjamaj.

Dove vedere Slovacchia-Moldova di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Slovacchia-Moldova si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 26 settembre. Slovacchia - Moldova Live

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