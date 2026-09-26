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Slovacchia - Moldova è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 26 settembre alle ore 20:45 allo stadio Futbal Tatran Arena di Prešov.
Arbitro di Slovacchia - Moldova sarà Juxhin Xhaja. Al VAR invece ci sarà Kreshnik Barjamaj.
Dove vedere Slovacchia-Moldova di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Slovacchia-Moldova si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 26 settembre.
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