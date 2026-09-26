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Slovenia-Scozia: 0-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

26 Settembre 2026 ore 15:00
Slovenia
0
Scozia
0
Partita finita
Arbitro: Horatiu Fesnic

    Formazioni Slovenia - Scozia

    Slovenia
    Scozia
    TITOLARI SLOVENIA
    • (1) JAN OBLAK (P)
    • (13) ERIK JANZA (D)
    • (23) DAVID BREKALO (D)
    • (21) VANJA DRKUSIC (D)
    • (2) ZAN KARNICNIK (D)
    • (6) JAKA BIJOL (D)
    • (20) ALJOSA MATKO (C)
    • (15) DANIJEL STURM (C)
    • (10) TIMI MAX ELSNIK (C)
    • (22) ADAM GNEZDA CERIN (C)
    • (9) ANDRAZ SPORAR (A)
    PANCHINA SLOVENIA
    • (8) SANDI LOVRIC (C)
    • (5) SRDJAN KUZMIC (D)
    • (4) MARK ZABUKOVNIK (C)
    • (12) MATEVZ VIDOVSEK (P)
    • (7) TJAS BEGIC (A)
    • (16) ZAN-LUK LEBAN (P)
    • (3) JURE BALKOVEC (D)
    • (18) ZAN VIPOTNIK (A)
    • (19) TOMI HORVAT (C)
    • (11) ZAN CELAR (A)
    • (14) TAMAR SVETLIN (C)
    • (17) DAVID ZEC (D)
    ALLENATORE SLOVENIA
    • Bostjan Cesar
    TITOLARI SCOZIA
    • (1) ANGUS GUNN (P)
    • (5) STEPHEN WELSH (D)
    • (13) JACK HENDRY (D)
    • (16) SCOTT MCKENNA (D)
    • (3) ANDY ROBERTSON (C)
    • (8) BILLY GILMOUR (C)
    • (19) LEWIS FERGUSON (C)
    • (2) AARON HICKEY (C)
    • (7) JOHN MCGINN (A)
    • (9) OLIVER MCBURNIE (A)
    • (10) ROBBIE URE (A)
    PANCHINA SCOZIA
    • (14) LENNON MILLER (C)
    • (11) RYAN CHRISTIE (C)
    • (18) LUKE GRAHAM (D)
    • (23) KRISTI MONTGOMERY (C)
    • (17) BEN GANNON-DOAK (A)
    • (6) JOSH DOIG (D)
    • (20) KIERON BOWIE (A)
    • (15) JOSH MCPAKE (A)
    • (4) LUIS BINKS (D)
    • (21) SCOTT BAIN (P)
    • (22) NATHAN PATTERSON (D)
    • (12) LIAM KELLY (P)
    ALLENATORE SCOZIA
    • Sébastien Pocognoli
    PREPARTITA

    Slovenia - Scozia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
    La partita è in programma il giorno 26 settembre alle ore 15:00 allo stadio Stadion Stozice di Ljubljana.

    Dove vedere Slovenia-Scozia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
    Slovenia-Scozia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 26 settembre. Slovenia - Scozia Live

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