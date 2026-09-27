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Austria-Kosovo: 3-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

27 Settembre 2026 ore 18:00
Austria
3
Kosovo
1
Partita finita
Arbitro: Nick Walsh
  1. 23' 1-0 David Affengruber
  2. 45+2' 2-0 Junior Adamu
  3. 61' 3-0 Carney Chukwuemeka
  4. 83' 3-1 Edon Zhegrova (R)

Formazioni Austria - Kosovo

Austria
Kosovo
TITOLARI AUSTRIA
  • (13) CHRISTIAN ZAWIESCHITZKY (P)
  • (14) MAX WÖBER (D)
  • (2) DAVID AFFENGRUBER (D)
  • (3) KEVIN DANSO (D)
  • (15) NIKOLAS VERATSCHNIG (D)
  • (10) PAUL WANNER (C)
  • (4) XAVER SCHLAGER (C)
  • (18) ROMANO SCHMID (C)
  • (21) PATRICK WIMMER (C)
  • (6) NICOLAS SEIWALD (C)
  • (8) JUNIOR ADAMU (A)
PANCHINA AUSTRIA
  • (22) ALEXANDER PRASS (D)
  • (12) FLORIAN WIEGELE (P)
  • (7) VASILIJE MARKOVIC (C)
  • (11) CHRISTOPH LANG (C)
  • (17) CARNEY CHUKWUEMEKA (C)
  • (19) MARCO GRÜLL (A)
  • (16) FELIX BACHER (D)
  • (9) SASA KALAJDZIC (A)
  • (23) MARCO FRIEDL (D)
  • (5) STEFAN POSCH (D)
  • (1) ALEXANDER SCHLAGER (P)
  • (20) SASCHA HORVATH (C)
ALLENATORE AUSTRIA
  • Ralf Rangnick
TITOLARI KOSOVO
  • (1) ARIJANET MURIC (P)
  • (5) LUMBARDH DELLOVA (D)
  • (4) ILIR KRASNIQI (D)
  • (2) RON RAÇI (D)
  • (15) MËRGIM VOJVODA (C)
  • (13) DION GALLAPENI (C)
  • (23) LEON AVDULLAHU (C)
  • (20) VELDIN HODZA (C)
  • (18) VEDAT MURIQI (A)
  • (17) ERMAL KRASNIQI (A)
  • (14) BATON ZABËRGJA (A)
PANCHINA KOSOVO
  • (6) ERBLIN OSMANI (C)
  • (8) VALMIR MATOSHI (C)
  • (11) FISNIK ASLLANI (A)
  • (19) DION KACURI (C)
  • (9) ALBION RRAHMANI (A)
  • (3) MILOT AVDYLI (C)
  • (16) AMIR SAIPI (P)
  • (21) LEARD SADRIU (D)
  • (10) EDON ZHEGROVA (A)
  • (22) VESEL DEMAKU (C)
  • (12) VISAR BEKAJ (P)
  • (7) MILOT RASHICA (C)
ALLENATORE KOSOVO
  • Franco Foda
PREPARTITA

Austria - Kosovo è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 18:00 allo stadio Ernst-Happel-Stadion di Wien.
Arbitro di Austria - Kosovo sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Steven McLean.

Dove vedere Austria-Kosovo di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Austria-Kosovo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 27 settembre. Austria - Kosovo Live

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