PREPARTITA

Austria - Kosovo è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 18:00 allo stadio Ernst-Happel-Stadion di Wien.

Arbitro di Austria - Kosovo sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Steven McLean.

Dove vedere Austria-Kosovo di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Austria-Kosovo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 27 settembre.