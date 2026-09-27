Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:58

GOL CANCELLATO DAL VAR: Gustav Isaksen (Danimarca) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.18:23

PREPARTITA

Danimarca - Galles è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 18:00 allo stadio Parken di Copenhagen.

Arbitro di Danimarca - Galles sarà Willy Delajod. Al VAR invece ci sarà Bastien Dechepy.

Dove vedere Danimarca-Galles di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Danimarca-Galles si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 27 settembre.