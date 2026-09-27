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Danimarca-Galles: 2-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

27 Settembre 2026 ore 18:00
Danimarca
2
Galles
0
Partita finita
Arbitro: Willy Delajod
  1. 53' 1-0 Ben Davies (A)
  2. 66' 2-0 Gustav Isaksen
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Danimarca 2, Galles 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Danimarca 2, Galles 0.19:51

  3. 90'+4'

    Tiro parato. Kasper Høgh (Danimarca) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Adam Daghim con cross.19:51

  4. 90'+3'

    Fuorigioco. Connor Roberts(Galles) prova il lancio lungo, ma Wes Burns e' colto in fuorigioco.19:49

  5. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:47

  6. 89'

    Joachim Andersen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:46

  7. 89'

    Fallo di Lewis Koumas (Galles).19:46

  9. 89'

    Tentativo fallito. Victor Froholdt (Danimarca) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Filip Jörgensen in seguito a un calcio da fermo.19:46

  10. 88'

    Mohamed Daramy (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:45

  11. 88'

    Fallo di Ethan Ampadu (Galles).19:45

  12. 87'

    Sostituzione, Danimarca. Kasper Høgh sostituisce Rasmus Højlund.19:44

  13. 87'

    Sostituzione, Danimarca. Victor Froholdt sostituisce Mikkel Damsgaard.19:44

  15. 86'

    Fuorigioco. Joakim Mæhle(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Rasmus Højlund e' colto in fuorigioco.19:43

  16. 85'

    Fallo di Morten Hjulmand (Danimarca).19:42

  17. 85'

    Josh Sheehan (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:42

  18. 84'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Oliver Provstgaard (Danimarca).19:41

  19. 83'

    Fallo di Adam Daghim (Danimarca).19:40

  21. 83'

    Ben Davies (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:40

  22. 83'

    Sostituzione, Galles. Wes Burns sostituisce Brennan Johnson.19:39

  23. 81'

    Tentativo fallito. Oliver Provstgaard (Danimarca) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Mohamed Daramy con cross da calcio d'angolo.19:38

  24. 81'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Chris Mepham (Galles).19:38

  25. 81'

    Tiro respinto. Mohamed Daramy (Danimarca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Joakim Mæhle.19:38

  27. 79'

    Tentativo fallito. Neco Williams (Galles) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Brennan Johnson con cross.19:36

  28. 77'

    Fallo di Mikkel Damsgaard (Danimarca).19:34

  29. 77'

    Josh Sheehan (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:34

  30. 76'

    Sostituzione, Danimarca. Adam Daghim sostituisce Gustav Isaksen.19:33

  31. 75'

    Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32

  33. 75'

    Fallo di Lewis Koumas (Galles).19:32

  34. 75'

    Tiro parato. Connor Roberts (Galles) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jordan James con cross.19:32

  35. 74'

    Tentativo fallito. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Rasmus Højlund.19:31

  36. 74'

    Tiro parato. Mohamed Daramy (Danimarca) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:31

  37. 74'

    Fuorigioco. Gustav Isaksen(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Pierre-Emile Højbjerg e' colto in fuorigioco.19:30

  39. 73'

    Fallo di Gustav Isaksen (Danimarca).19:30

  40. 73'

    Neco Williams (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

  41. 73'

    Tentativo fallito. Neco Williams (Galles) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Lewis Koumas in seguito a un contropiede.19:29

  42. 71'

    Rasmus Højlund (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:28

  43. 71'

    Fallo di Ethan Ampadu (Galles).19:28

  45. 70'

    Tiro respinto. Morten Hjulmand (Danimarca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mohamed Daramy.19:26

  46. 67'

    Sostituzione, Galles. Jordan James sostituisce Daniel James.19:24

  47. 67'

    Sostituzione, Galles. Lewis Koumas sostituisce Kieffer Moore.19:24

  48. 66'

    Gol! Danimarca 2, Galles 0. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra in seguito a un calcio da fermo.Gol confermato dopo VAR Review.

    Guarda la scheda del giocatore Gustav Isaksen19:22

  49. 66'

    Tiro respinto. Joachim Andersen (Danimarca) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Mikkel Damsgaard con cross.19:22

  51. 65'

    Brennan Johnson (Galles) e' ammonito.19:22

  52. 65'

    Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:21

  53. 65'

    Fallo di Neco Williams (Galles).19:21

  54. 64'

    Tentativo fallito. Mohamed Daramy (Danimarca) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gustav Isaksen in seguito a un contropiede.19:21

  55. 62'

    Fuorigioco. Neco Williams(Galles) prova il lancio lungo, ma Kieffer Moore e' colto in fuorigioco.19:19

  57. 61'

    Tiro respinto. Kieffer Moore (Galles) un tiro di destro da fuori area. Assist di Neco Williams.19:18

  58. 60'

    Sostituzione, Galles. Josh Sheehan sostituisce Charlie Savage.19:17

  59. 57'

    Tiro respinto. Rasmus Højlund (Danimarca) un tiro di destro da centro area. Assist di Joakim Mæhle.19:14

  60. 56'

    Tiro respinto. Rasmus Højlund (Danimarca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mikkel Damsgaard.19:13

  61. 55'

    Rasmus Højlund (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

  63. 55'

    Fallo di Ethan Ampadu (Galles).19:12

  64. 53'

    Autorete di Ben Davies, Galles. Danimarca 1, Galles 0..19:10

  65. 52'

    Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:09

  66. 52'

    Fallo di Neco Williams (Galles).19:09

  67. 51'

    Tentativo fallito. Mohamed Daramy (Danimarca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.19:08

  69. 49'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Neco Williams (Galles).19:06

  70. 49'

    Tiro respinto. Mohamed Daramy (Danimarca) un tiro di destro da centro area. Assist di Rasmus Højlund.19:06

  71. 48'

    Chris Mepham (Galles) e' ammonito per fallo.19:05

  72. 48'

    Morten Hjulmand (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:05

  73. 48'

    Fallo di Chris Mepham (Galles).19:05

  75. 48'

    Tiro parato. Neco Williams (Galles) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Brennan Johnson.19:05

  76. 46'

    Mohamed Daramy (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

  77. 46'

    Fallo di Ethan Ampadu (Galles).19:02

  78. Inizia il Secondo tempo Danimarca 0, Galles 0.19:02

  79. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Danimarca 0, Galles 0.18:47

  81. 45'+2'

    Tiro respinto. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mohamed Daramy.18:47

  82. 45'+2'

    Tiro respinto. Kieffer Moore (Galles) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Daniel James.18:46

  83. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Oliver Provstgaard (Danimarca).18:45

  84. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.18:45

  85. 45'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Joachim Andersen (Danimarca).18:45

  87. 44'

    Fallo di Rasmus Højlund (Danimarca).18:43

  88. 44'

    Daniel James (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:43

  89. 44'

    Tiro respinto. Ethan Ampadu (Galles) un tiro di sinistro da centro area.18:43

  90. 43'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Filip Jörgensen (Danimarca).18:43

  91. 43'

    Tiro parato. Connor Roberts (Galles) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Brennan Johnson.18:43

  93. 42'

    Tentativo fallito. Joakim Mæhle (Danimarca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mohamed Daramy.18:41

  94. 39'

    Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:38

  95. 39'

    Fallo di Daniel James (Galles).18:38

  96. 38'

    Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:37

  97. 38'

    Fallo di Neco Williams (Galles).18:37

  99. 36'

    Tentativo fallito. Brennan Johnson (Galles) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da un calcio di punizione di prima.18:36

  100. 35'

    Joakim Mæhle (Danimarca) e' ammonito per fallo.18:34

  101. 35'

    Fallo di Joakim Mæhle (Danimarca).18:34

  102. 35'

    Daniel James (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:34

  103. 33'

    Tentativo fallito. Sorba Thomas (Galles) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Brennan Johnson.18:32

  105. 31'

    Fuorigioco. Joakim Mæhle(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Mohamed Daramy e' colto in fuorigioco.18:30

  106. 30'

    Sostituzione, Danimarca. Mohamed Daramy sostituisce Patrick Dorgu per infortunio.18:29

  107. 30'

    Gara riprende.18:29

  108. 29'

    Gara momentaneamente sospesa, Patrick Dorgu (Danimarca) per infortunio.18:28

  109. 27'

    Mikkel Damsgaard (Danimarca) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Rasmus Højlund.18:26

  111. 26'

    Fallo di Gustav Isaksen (Danimarca).18:25

  112. 26'

    Ben Davies (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:25

  113. 24'

    Decisione VAR: no gol Danimarca 0-0 Galles.18:23

  114. 24'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Gustav Isaksen (Danimarca) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.18:23

  115. 24'

    Fuorigioco. Mikkel Damsgaard(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Rasmus Højlund e' colto in fuorigioco.18:23

  117. 21'

    Fuorigioco. Mikkel Damsgaard(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Rasmus Kristensen e' colto in fuorigioco.18:20

  118. 20'

    Patrick Dorgu (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:20

  119. 20'

    Fallo di Connor Roberts (Galles).18:20

  120. 19'

    Fallo di Joakim Mæhle (Danimarca).18:19

  121. 19'

    Ben Davies (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:19

  123. 18'

    Tiro respinto. Mikkel Damsgaard (Danimarca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Joakim Mæhle.18:18

  124. 17'

    Tentativo fallito. Patrick Dorgu (Danimarca) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Gustav Isaksen con cross.18:17

  125. 16'

    Tentativo fallito. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Joachim Andersen.18:15

  126. 15'

    Rasmus Højlund (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:14

  127. 15'

    Fallo di Chris Mepham (Galles).18:14

  129. 14'

    Fallo di Patrick Dorgu (Danimarca).18:13

  130. 14'

    Connor Roberts (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:13

  131. 13'

    Morten Hjulmand (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:12

  132. 13'

    Fallo di Ben Davies (Galles).18:12

  133. 12'

    Rasmus Højlund (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:11

  135. 12'

    Fallo di Ben Davies (Galles).18:11

  136. 7'

    Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:06

  137. 7'

    Fallo di Charlie Savage (Galles).18:06

  138. 5'

    Fuorigioco. Connor Roberts(Galles) prova il lancio lungo, ma Brennan Johnson e' colto in fuorigioco.18:04

  139. 3'

    Fallo di Kieffer Moore (Galles).18:02

  141. 3'

    Patrick Dorgu (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:02

  142. 2'

    Connor Roberts (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:01

  143. 2'

    Fallo di Patrick Dorgu (Danimarca).18:01

  144. Inizia il Primo tempo.18:00

  145. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:58

Formazioni Danimarca - Galles

Danimarca
Galles
TITOLARI DANIMARCA
  • (22) FILIP JÖRGENSEN (P)
  • (2) JOACHIM ANDERSEN (D)
  • (13) RASMUS KRISTENSEN (D)
  • (5) JOAKIM MÆHLE (D)
  • (3) OLIVER PROVSTGAARD (D)
  • (23) PIERRE-EMILE HØJBJERG (C)
  • (14) MIKKEL DAMSGAARD (C)
  • (17) PATRICK DORGU (C)
  • (8) GUSTAV ISAKSEN (C)
  • (21) MORTEN HJULMAND (C)
  • (9) RASMUS HØJLUND (A)
PANCHINA DANIMARCA
  • (4) LUCAS HØGSBERG (D)
  • (10) THOMAS JØRGENSEN (C)
  • (7) VICTOR FROHOLDT (C)
  • (11) ADAM DAGHIM (A)
  • (18) ANTON GAAEI (D)
  • (1) ANDREAS JUNGDAL (P)
  • (12) MADS BIDSTRUP (C)
  • (15) VICTOR BAK JENSEN (D)
  • (16) MADS HERMANSEN (P)
  • (20) MOHAMED DARAMY (A)
  • (19) KASPER HØGH (A)
  • (6) VICTOR NELSSON (D)
ALLENATORE DANIMARCA
  • Brian Riemer
TITOLARI GALLES
  • (12) DANNY WARD (P)
  • (3) NECO WILLIAMS (D)
  • (2) CHRIS MEPHAM (D)
  • (14) CONNOR ROBERTS (D)
  • (4) BEN DAVIES (D)
  • (5) ETHAN AMPADU (C)
  • (20) DANIEL JAMES (C)
  • (7) CHARLIE SAVAGE (C)
  • (19) SORBA THOMAS (C)
  • (11) BRENNAN JOHNSON (C)
  • (13) KIEFFER MOORE (A)
PANCHINA GALLES
  • (18) MARK HARRIS (A)
  • (17) JORDAN JAMES (C)
  • (9) LEWIS KOUMAS (A)
  • (23) CAMERON CONGREVE (C)
  • (16) RHYS NORRINGTON-DAVIES (D)
  • (6) BEN CABANGO (D)
  • (21) TOM KING (P)
  • (10) LIAM CULLEN (A)
  • (1) DAVID CORNELL (P)
  • (22) JOSH SHEEHAN (C)
  • (15) JAY DASILVA (D)
  • (8) WES BURNS (A)
ALLENATORE GALLES
  • Craig Bellamy
PREPARTITA

Danimarca - Galles è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 18:00 allo stadio Parken di Copenhagen.
Arbitro di Danimarca - Galles sarà Willy Delajod. Al VAR invece ci sarà Bastien Dechepy.

Dove vedere Danimarca-Galles di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Danimarca-Galles si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 27 settembre. Danimarca - Galles Live

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