Incontro terminato, Danimarca 2, Galles 0.
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Incontro terminato, Danimarca 2, Galles 0.
Secondo tempo terminato, Danimarca 2, Galles 0.19:51
Tiro parato. Kasper Høgh (Danimarca) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Adam Daghim con cross.19:51
Fuorigioco. Connor Roberts(Galles) prova il lancio lungo, ma Wes Burns e' colto in fuorigioco.19:49
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:47
Joachim Andersen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:46
Fallo di Lewis Koumas (Galles).19:46
Tentativo fallito. Victor Froholdt (Danimarca) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Filip Jörgensen in seguito a un calcio da fermo.19:46
Mohamed Daramy (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:45
Fallo di Ethan Ampadu (Galles).19:45
Sostituzione, Danimarca. Kasper Høgh sostituisce Rasmus Højlund.19:44
Sostituzione, Danimarca. Victor Froholdt sostituisce Mikkel Damsgaard.19:44
Fuorigioco. Joakim Mæhle(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Rasmus Højlund e' colto in fuorigioco.19:43
Fallo di Morten Hjulmand (Danimarca).19:42
Josh Sheehan (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:42
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Oliver Provstgaard (Danimarca).19:41
Fallo di Adam Daghim (Danimarca).19:40
Ben Davies (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:40
Sostituzione, Galles. Wes Burns sostituisce Brennan Johnson.19:39
Tentativo fallito. Oliver Provstgaard (Danimarca) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Mohamed Daramy con cross da calcio d'angolo.19:38
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Chris Mepham (Galles).19:38
Tiro respinto. Mohamed Daramy (Danimarca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Joakim Mæhle.19:38
Tentativo fallito. Neco Williams (Galles) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Brennan Johnson con cross.19:36
Fallo di Mikkel Damsgaard (Danimarca).19:34
Josh Sheehan (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:34
Sostituzione, Danimarca. Adam Daghim sostituisce Gustav Isaksen.19:33
Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32
Fallo di Lewis Koumas (Galles).19:32
Tiro parato. Connor Roberts (Galles) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jordan James con cross.19:32
Tentativo fallito. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Rasmus Højlund.19:31
Tiro parato. Mohamed Daramy (Danimarca) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:31
Fuorigioco. Gustav Isaksen(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Pierre-Emile Højbjerg e' colto in fuorigioco.19:30
Fallo di Gustav Isaksen (Danimarca).19:30
Neco Williams (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Tentativo fallito. Neco Williams (Galles) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Lewis Koumas in seguito a un contropiede.19:29
Rasmus Højlund (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:28
Fallo di Ethan Ampadu (Galles).19:28
Tiro respinto. Morten Hjulmand (Danimarca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mohamed Daramy.19:26
Sostituzione, Galles. Jordan James sostituisce Daniel James.19:24
Sostituzione, Galles. Lewis Koumas sostituisce Kieffer Moore.19:24
Gol! Danimarca 2, Galles 0. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra in seguito a un calcio da fermo.Gol confermato dopo VAR Review.
Guarda la scheda del giocatore Gustav Isaksen19:22
Tiro respinto. Joachim Andersen (Danimarca) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Mikkel Damsgaard con cross.19:22
Brennan Johnson (Galles) e' ammonito.19:22
Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:21
Fallo di Neco Williams (Galles).19:21
Tentativo fallito. Mohamed Daramy (Danimarca) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gustav Isaksen in seguito a un contropiede.19:21
Fuorigioco. Neco Williams(Galles) prova il lancio lungo, ma Kieffer Moore e' colto in fuorigioco.19:19
Tiro respinto. Kieffer Moore (Galles) un tiro di destro da fuori area. Assist di Neco Williams.19:18
Sostituzione, Galles. Josh Sheehan sostituisce Charlie Savage.19:17
Tiro respinto. Rasmus Højlund (Danimarca) un tiro di destro da centro area. Assist di Joakim Mæhle.19:14
Tiro respinto. Rasmus Højlund (Danimarca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mikkel Damsgaard.19:13
Rasmus Højlund (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Fallo di Ethan Ampadu (Galles).19:12
Autorete di Ben Davies, Galles. Danimarca 1, Galles 0..19:10
Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:09
Fallo di Neco Williams (Galles).19:09
Tentativo fallito. Mohamed Daramy (Danimarca) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.19:08
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Neco Williams (Galles).19:06
Tiro respinto. Mohamed Daramy (Danimarca) un tiro di destro da centro area. Assist di Rasmus Højlund.19:06
Chris Mepham (Galles) e' ammonito per fallo.19:05
Morten Hjulmand (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:05
Fallo di Chris Mepham (Galles).19:05
Tiro parato. Neco Williams (Galles) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Brennan Johnson.19:05
Mohamed Daramy (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Fallo di Ethan Ampadu (Galles).19:02
Inizia il Secondo tempo Danimarca 0, Galles 0.19:02
Primo tempo terminato, Danimarca 0, Galles 0.18:47
Tiro respinto. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mohamed Daramy.18:47
Tiro respinto. Kieffer Moore (Galles) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Daniel James.18:46
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Oliver Provstgaard (Danimarca).18:45
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.18:45
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Joachim Andersen (Danimarca).18:45
Fallo di Rasmus Højlund (Danimarca).18:43
Daniel James (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:43
Tiro respinto. Ethan Ampadu (Galles) un tiro di sinistro da centro area.18:43
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Filip Jörgensen (Danimarca).18:43
Tiro parato. Connor Roberts (Galles) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Brennan Johnson.18:43
Tentativo fallito. Joakim Mæhle (Danimarca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mohamed Daramy.18:41
Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:38
Fallo di Daniel James (Galles).18:38
Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:37
Fallo di Neco Williams (Galles).18:37
Tentativo fallito. Brennan Johnson (Galles) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da un calcio di punizione di prima.18:36
Joakim Mæhle (Danimarca) e' ammonito per fallo.18:34
Fallo di Joakim Mæhle (Danimarca).18:34
Daniel James (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:34
Tentativo fallito. Sorba Thomas (Galles) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Brennan Johnson.18:32
Fuorigioco. Joakim Mæhle(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Mohamed Daramy e' colto in fuorigioco.18:30
Sostituzione, Danimarca. Mohamed Daramy sostituisce Patrick Dorgu per infortunio.18:29
Gara riprende.18:29
Gara momentaneamente sospesa, Patrick Dorgu (Danimarca) per infortunio.18:28
Mikkel Damsgaard (Danimarca) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Rasmus Højlund.18:26
Fallo di Gustav Isaksen (Danimarca).18:25
Ben Davies (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:25
Decisione VAR: no gol Danimarca 0-0 Galles.18:23
GOL CANCELLATO DAL VAR: Gustav Isaksen (Danimarca) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.18:23
Fuorigioco. Mikkel Damsgaard(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Rasmus Højlund e' colto in fuorigioco.18:23
Fuorigioco. Mikkel Damsgaard(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Rasmus Kristensen e' colto in fuorigioco.18:20
Patrick Dorgu (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:20
Fallo di Connor Roberts (Galles).18:20
Fallo di Joakim Mæhle (Danimarca).18:19
Ben Davies (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:19
Tiro respinto. Mikkel Damsgaard (Danimarca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Joakim Mæhle.18:18
Tentativo fallito. Patrick Dorgu (Danimarca) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Gustav Isaksen con cross.18:17
Tentativo fallito. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Joachim Andersen.18:15
Rasmus Højlund (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:14
Fallo di Chris Mepham (Galles).18:14
Fallo di Patrick Dorgu (Danimarca).18:13
Connor Roberts (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:13
Morten Hjulmand (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:12
Fallo di Ben Davies (Galles).18:12
Rasmus Højlund (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:11
Fallo di Ben Davies (Galles).18:11
Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:06
Fallo di Charlie Savage (Galles).18:06
Fuorigioco. Connor Roberts(Galles) prova il lancio lungo, ma Brennan Johnson e' colto in fuorigioco.18:04
Fallo di Kieffer Moore (Galles).18:02
Patrick Dorgu (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:02
Connor Roberts (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:01
Fallo di Patrick Dorgu (Danimarca).18:01
Inizia il Primo tempo.18:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:58
Danimarca - Galles è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 18:00 allo stadio Parken di Copenhagen.
Arbitro di Danimarca - Galles sarà Willy Delajod. Al VAR invece ci sarà Bastien Dechepy.
Dove vedere Danimarca-Galles di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Danimarca-Galles si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 27 settembre.
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