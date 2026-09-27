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Germania - Grecia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 20:45 allo stadio WWK ARENA di Augsburg.
Arbitro di Germania - Grecia sarà Chris Kavanagh. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.
Dove vedere Germania-Grecia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Germania-Grecia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 27 settembre.
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