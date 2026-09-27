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Germania-Grecia: 0-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

27 Settembre 2026 ore 20:45
Germania
0
Grecia
1
Partita finita
Arbitro: Chris Kavanagh
  1. 74' 0-1 Dimitrios Kourbelis

Formazioni Germania - Grecia

Germania
Grecia
TITOLARI GERMANIA
  • (21) ALEXANDER NÜBEL (P)
  • (4) JONATHAN TAH (D)
  • (18) NATHANIEL BROWN (D)
  • (2) YANN BISSECK (D)
  • (14) JOSHA VAGNOMAN (D)
  • (6) JOSHUA KIMMICH (C)
  • (8) FELIX NMECHA (C)
  • (15) BAMBASÉ CONTÉ (C)
  • (19) KARIM ADEYEMI (C)
  • (9) KEVIN SCHADE (C)
  • (23) YOUNES EBNOUTALIB (A)
PANCHINA GERMANIA
  • (7) CHRIS FÜHRICH (C)
  • (13) PHILIPP TREU (D)
  • (22) HENNES BEHRENS (D)
  • (3) MAX ROSENFELDER (D)
  • (17) FLORIAN WIRTZ (C)
  • (5) YANNIK ENGELHARDT (C)
  • (16) ANTON STACH (C)
  • (1) MARC TER STEGEN (P)
  • (10) JONATHAN BURKARDT (A)
  • (12) FINN DAHMEN (P)
  • (11) NADIEM AMIRI (C)
  • (20) SERGE GNABRY (A)
ALLENATORE GERMANIA
  • Jürgen Klopp
TITOLARI GRECIA
  • (12) KONSTANTINOS TZOLAKIS (P)
  • (21) KOSTAS TSIMIKAS (D)
  • (5) PANAGIOTIS RETSOS (D)
  • (4) KONSTANTINOS MAVROPANOS (D)
  • (2) GEORGIOS VAGIANNIDIS (D)
  • (19) KONSTANTINOS KARETSAS (C)
  • (15) THANASIS ANDROUTSOS (C)
  • (20) CHRISTOS ZAFEIRIS (C)
  • (10) CHRISTOS TZOLIS (C)
  • (16) ANDREWS TETTEH (A)
  • (14) VANGELIS PAVLIDIS (A)
PANCHINA GRECIA
  • (13) CHRISTOS MANDAS (P)
  • (11) CHARALAMPOS KOSTOULAS (A)
  • (23) CHRISTOS MOUZAKITIS (C)
  • (3) ANDREAS NTOI (D)
  • (18) GIANNIS MICHAILIDIS (D)
  • (8) FOTIS IOANNIDIS (A)
  • (6) DIMITRIOS KOURBELIS (C)
  • (9) TASOS DOUVIKAS (A)
  • (7) GIORGOS MASOURAS (A)
  • (17) MANOLIS SALIAKAS (D)
  • (1) ODYSSEAS VLACHODIMOS (P)
  • (22) GEORGIOS KYRIAKOPOULOS (D)
ALLENATORE GRECIA
  • Ivan Jovanovic
PREPARTITA

Germania - Grecia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 20:45 allo stadio WWK ARENA di Augsburg.
Arbitro di Germania - Grecia sarà Chris Kavanagh. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.

Dove vedere Germania-Grecia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Germania-Grecia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 27 settembre. Germania - Grecia Live

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