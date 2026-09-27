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Gibilterra-Andorra: 0-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

27 Settembre 2026 ore 18:00
Gibilterra
0
Andorra
0
Partita finita
Arbitro: Genc Nuza

    Formazioni Gibilterra - Andorra

    Gibilterra
    Andorra
    TITOLARI GIBILTERRA
    • (1) BRADLEY BANDA (P)
    • (6) BERNARDO LOPES (D)
    • (3) JULIAN VALARINO (D)
    • (5) DAN BENT (D)
    • (19) LEON MASON (C)
    • (22) GRAEME TORRILLA (C)
    • (8) KIAN RONAN (C)
    • (11) JAMES SCANLON (C)
    • (4) NICHOLAS POZO (C)
    • (10) TJAY DE BARR (A)
    • (9) DYLAN BORGE (A)
    PANCHINA GIBILTERRA
    • (14) JAYVAN GARRO (D)
    • (13) VICTOR HUART (P)
    • (15) PADDY MCCLAFFERTY (D)
    • (17) LIAM JESSOP (A)
    • (12) JESSE GÓMEZ (C)
    • (18) JAIDEN BARTOLO (A)
    • (7) CARLOS RICHARDS (A)
    • (16) HAN STEVENS (C)
    • (20) ETHAN BRITTO (D)
    • (23) JAYLAN HANKINS (P)
    • (21) ALAIN PONS (D)
    • (2) ETHAN JOLLEY (D)
    ALLENATORE GIBILTERRA
    • Scott Wiseman
    TITOLARI ANDORRA
    • (12) IKER ÁLVAREZ (P)
    • (5) MAX LLOVERA (D)
    • (15) MOISÉS SAN NICOLÁS (D)
    • (2) BIEL BORRÀ (D)
    • (22) IAN OLIVERA (D)
    • (17) ARÓN RODRIGO (C)
    • (14) JORDI ALÁEZ (C)
    • (3) PAU BABOT (C)
    • (10) GUILLAUME LÓPEZ (C)
    • (16) ÉRIC IZQUIERDO (C)
    • (20) GERARD SOLÀ (A)
    PANCHINA ANDORRA
    • (21) ÀLEX CORNELLÀ (D)
    • (1) MARC DE CASTRO (P)
    • (23) OT REMOLINS (C)
    • (11) BERTO ROSAS (A)
    • (13) ÁLEX RUÍZ (P)
    • (8) ÉRIC VALES (C)
    • (19) JOEL GUILLÉN (D)
    • (9) CUCU (A)
    • (4) CHRISTIAN GARCÍA (D)
    • (6) KIKO POMARES (D)
    • (18) CHUS RUBIO (D)
    • (7) ÁLEX MARTÍNEZ (A)
    ALLENATORE ANDORRA
    • Jesús Luis Álvarez de Eulate Güergue
    PREPARTITA

    Gibilterra - Andorra è valevole per la competizione UEFA Nations League.
    La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 18:00 allo stadio Europa Point Stadium di Gibraltar.
    Arbitro di Gibilterra - Andorra sarà Genc Nuza. Al VAR invece ci sarà Benoît Millot.

    Dove vedere Gibilterra-Andorra di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
    Gibilterra-Andorra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 27 settembre. Gibilterra - Andorra Live

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