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Gibilterra - Andorra è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 18:00 allo stadio Europa Point Stadium di Gibraltar.
Arbitro di Gibilterra - Andorra sarà Genc Nuza. Al VAR invece ci sarà Benoît Millot.
Dove vedere Gibilterra-Andorra di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Gibilterra-Andorra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 27 settembre.
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