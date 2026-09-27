PREPARTITA

Gibilterra - Andorra è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 18:00 allo stadio Europa Point Stadium di Gibraltar.

Arbitro di Gibilterra - Andorra sarà Genc Nuza. Al VAR invece ci sarà Benoît Millot.

Dove vedere Gibilterra-Andorra di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Gibilterra-Andorra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 27 settembre.