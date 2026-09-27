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Israele-Irlanda: 0-3 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

27 Settembre 2026 ore 20:45
Israele
0
Irlanda
3
Partita finita
Arbitro: Harm Osmers
  1. 13' 0-1 Troy Parrott
  2. 16' 0-2 Adam Idah
  3. 25' 0-3 Jack Moylan

Formazioni Israele - Irlanda

Israele
Irlanda
TITOLARI ISRAELE
  • (1) DANIEL PERETZ (P)
  • (13) NIKITA STOINOV (D)
  • (4) RAZ SHLOMO (D)
  • (3) ROY REVIVO (D)
  • (14) GUY MIZRAHI (D)
  • (15) ELIEL PERETZ (C)
  • (10) MANOR SOLOMON (C)
  • (17) ANAN KHALAILI (C)
  • (16) GABI KANICHOWSKY (C)
  • (11) OSCAR GLOUKH (A)
  • (19) DOR TURGEMAN (A)
PANCHINA ISRAELE
  • (20) LIEL ABADA (A)
  • (12) ILAY FEINGOLD (D)
  • (6) YARIN LEVI (C)
  • (21) IDAN TOKLOMATI (A)
  • (22) ETHANE AZOULAY (C)
  • (18) OMRI GLAZER (P)
  • (2) ELI DASA (D)
  • (5) IDAN NACHMIAS (D)
  • (7) YARDEN SHUA (A)
  • (23) ASSAF TZUR (P)
  • (9) TAI BARIBO (A)
  • (8) DOR PERETZ (C)
ALLENATORE ISRAELE
  • Ran Ben Shimon
TITOLARI IRLANDA
  • (1) CAOIMHÍN KELLEHER (P)
  • (4) DARA O'SHEA (D)
  • (5) JAKE O'BRIEN (D)
  • (12) LIAM KITCHING (D)
  • (18) RYAN MANNING (C)
  • (6) JAYSON MOLUMBY (C)
  • (14) CONOR COVENTRY (C)
  • (2) JAMES ABANKWAH (C)
  • (17) JACK MOYLAN (A)
  • (10) ADAM IDAH (A)
  • (7) TROY PARROTT (A)
PANCHINA IRLANDA
  • (13) JOEL BAGAN (D)
  • (19) OWEN ELDING (A)
  • (21) ROCCO VATA (A)
  • (22) KILLIAN PHILLIPS (C)
  • (9) THOMAS CANNON (A)
  • (8) JASON KNIGHT (C)
  • (15) JOHN EGAN (D)
  • (3) LIAM SCALES (D)
  • (11) FINN AZAZ (C)
  • (20) CHIEDOZIE OGBENE (A)
  • (23) JIMMY DUNNE (D)
  • (16) MAX O'LEARY (P)
ALLENATORE IRLANDA
  • Heimir Hallgrímsson
PREPARTITA

Israele - Irlanda è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 20:45 allo stadio Nagyerdei Stadium di Debrecen.
Arbitro di Israele - Irlanda sarà Harm Osmers. Al VAR invece ci sarà Pascal Müller.

Dove vedere Israele-Irlanda di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Israele-Irlanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 27 settembre. Israele - Irlanda Live

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