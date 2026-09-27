PREPARTITA

Israele - Irlanda è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 20:45 allo stadio Nagyerdei Stadium di Debrecen.

Arbitro di Israele - Irlanda sarà Harm Osmers. Al VAR invece ci sarà Pascal Müller.

Dove vedere Israele-Irlanda di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Israele-Irlanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 27 settembre.