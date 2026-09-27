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Lituania-Azerbaijan: 1-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

27 Settembre 2026 ore 15:00
Lituania
1
Azerbaijan
1
Partita finita
Arbitro: Antoniou Menelaus
  1. 9' 1-0 Armandas Kucys (R)
  2. 14' 1-1 Mahir Emreli

Formazioni Lituania - Azerbaijan

Lituania
Azerbaijan
TITOLARI LITUANIA
  • (23) DZIUGAS BARTKUS (P)
  • (18) VILIUS ARMALAS (D)
  • (3) EDGARAS UTKUS (D)
  • (2) ARTEMIJUS TUTYSKINAS (D)
  • (21) ADRIAN LICKUNAS (C)
  • (16) LUKAS MICHELBRINK (C)
  • (13) JUSTAS LASICKAS (C)
  • (15) GVIDAS GINEITIS (C)
  • (14) VYKINTAS SLIVKA (A)
  • (10) ARMANDAS KUCYS (A)
  • (7) ARTUR DOLZNIKOV (A)
PANCHINA LITUANIA
  • (19) IGNAS VENCKUS (A)
  • (4) ZYGIMANTAS BALTRUNAS (D)
  • (20) ROKAS LEKIATAS (D)
  • (8) DOMANTAS SLUTA (C)
  • (17) FAUSTAS STEPONAVICIUS (A)
  • (22) MOTIEJUS BURBA (A)
  • (5) KIPRAS KAZUKOLOVAS (D)
  • (9) MANFREDAS RUZGIS (A)
  • (11) ELIGIJUS JANKAUSKAS (A)
  • (1) EDVINAS GERTMONAS (P)
  • (6) MODESTAS VOROBJOVAS (C)
  • (12) TOMAS SVEDKAUSKAS (P)
ALLENATORE LITUANIA
  • Edgaras Jankauskas
TITOLARI AZERBAIJAN
  • (1) EMIL BALAYEV (P)
  • (15) BADAVI HÜSEYNOV (D)
  • (4) RAHIL MAMMADOV (D)
  • (19) TELLUR MÜTALLIMOV (D)
  • (3) RÜFAT ABBASOV (D)
  • (2) RAHMAN DASDAMIROV (D)
  • (10) MAHIR EMRELI (C)
  • (20) ALEKSEY ISAYEV (C)
  • (13) EMIL SAFAROV (C)
  • (6) ABDULLA XAYBULAYEV (C)
  • (9) RENAT DADASHOV (A)
PANCHINA AZERBAIJAN
  • (16) ORUC MAMMADOV (C)
  • (8) EMIN MAHMUDOV (C)
  • (23) RAVAN MIRZAMMADOV (P)
  • (18) CALAL HÜSEYNOV (D)
  • (11) AYXAN HÜSEYNOV (C)
  • (22) MUSA QURBANLI (A)
  • (7) TORAL BAYRAMOV (D)
  • (12) AYDIN BAYRAMOV (P)
  • (21) RÜFAT ABDULLAZADA (C)
  • (5) ANTON KRIVOTSYUK (D)
  • (17) VÜSAL ISGANDARLI (A)
  • (14) ELVIN BADALOV (D)
ALLENATORE AZERBAIJAN
  • Aykhan Abbasov
PREPARTITA

Lituania - Azerbaijan è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 15:00 allo stadio S. Darius and S. Gireno Stadium di Kaunas.
Arbitro di Lituania - Azerbaijan sarà Antoniou Menelaus. Al VAR invece ci sarà Marios Christoforou.

Dove vedere Lituania-Azerbaijan di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Lituania-Azerbaijan si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 27 settembre. Lituania - Azerbaijan Live

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