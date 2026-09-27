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Lituania - Azerbaijan è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 15:00 allo stadio S. Darius and S. Gireno Stadium di Kaunas.
Arbitro di Lituania - Azerbaijan sarà Antoniou Menelaus. Al VAR invece ci sarà Marios Christoforou.
Dove vedere Lituania-Azerbaijan di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Lituania-Azerbaijan si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 27 settembre.
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