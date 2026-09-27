Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:45

GOL CANCELLATO DAL VAR: Gonçalo Ramos (Portogallo) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:05

PREPARTITA

Norvegia - Portogallo è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 20:45 allo stadio Ullevaal Stadion di Oslo.

Arbitro di Norvegia - Portogallo sarà François Letexier. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Dove vedere Norvegia-Portogallo di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Norvegia-Portogallo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 27 settembre.