Incontro terminato, Norvegia 1, Portogallo 2.
Nuova Ford BlueCruise
Dalla frenata automatica al controllo dell’angolo cieco, fino alla guida «hands free»LEGGI
Incontro terminato, Norvegia 1, Portogallo 2.
Secondo tempo terminato, Norvegia 1, Portogallo 2.22:43
Tentativo fallito. Erling Haaland (Norvegia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Andreas Schjelderup con cross da calcio d'angolo.22:42
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Rúben Neves (Portogallo).22:42
Bernardo Silva (Portogallo) e' ammonito per fallo.22:40
Martin Ødegaard (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Fallo di Bernardo Silva (Portogallo).22:40
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:37
Sander Berge (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Bernardo Silva (Portogallo).22:37
Fallo di Martin Ødegaard (Norvegia).22:35
João Félix (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Tiro respinto. Martin Ødegaard (Norvegia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Andreas Schjelderup.22:35
Rúben Dias (Portogallo) e' ammonito.22:34
Sostituzione, Portogallo. Bernardo Silva sostituisce Pedro Neto.22:34
Fallo di Jørgen Strand Larsen (Norvegia).22:33
Diogo Costa (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Renato Veiga (Portogallo).22:32
Tiro respinto. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Oscar Bobb.22:32
Tiro parato. Trincão (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di João Cancelo.22:31
Sostituzione, Norvegia. Jørgen Strand Larsen sostituisce Antonio Nusa.22:28
Sostituzione, Portogallo. Trincão sostituisce Gonçalo Ramos.22:27
Sostituzione, Portogallo. Rúben Neves sostituisce João Palhinha.22:27
Martin Ødegaard (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di Gonçalo Ramos (Portogallo).22:27
Oscar Bobb (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:26
Fallo di Gonçalo Ramos (Portogallo).22:26
Tiro parato. Andreas Schjelderup (Norvegia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Antonio Nusa con passaggio filtrante.22:25
João Cancelo (Portogallo) e' ammonito per fallo.22:23
Andreas Schjelderup (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di João Cancelo (Portogallo).22:23
Vitinha (Portogallo) e' ammonito.22:22
Fallo di Martin Ødegaard (Norvegia).22:22
Renato Veiga (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Sostituzione, Norvegia. Oscar Bobb sostituisce Patrick Berg.22:19
Fallo di Leo Østigård (Norvegia).22:16
Gonçalo Ramos (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da João Cancelo (Portogallo).22:16
Renato Veiga (Portogallo) e' ammonito per fallo.22:14
Erling Haaland (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fallo di Renato Veiga (Portogallo).22:14
Sostituzione, Norvegia. Leo Østigård sostituisce Julian Ryerson per infortunio.22:13
Gara riprende.22:13
Gara momentaneamente sospesa, Julian Ryerson (Norvegia) per infortunio.22:12
Kristoffer Ajer (Norvegia) e' ammonito per fallo.22:11
Fallo di Kristoffer Ajer (Norvegia).22:11
Nuno Mendes (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Kristoffer Ajer (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:09
Fallo di Gonçalo Ramos (Portogallo).22:09
Decisione VAR: no gol Norvegia 1-2 Portogallo.22:05
GOL CANCELLATO DAL VAR: Gonçalo Ramos (Portogallo) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:05
Fuorigioco. Diogo Costa(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Gonçalo Ramos e' colto in fuorigioco.22:05
Tentativo fallito. Gonçalo Ramos (Portogallo) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.22:04
Tiro respinto. Rafael Leão (Portogallo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di João Félix.22:04
Sostituzione, Portogallo. Rafael Leão sostituisce Francisco Conceição.22:02
Sostituzione, Portogallo. Vitinha sostituisce João Neves.22:02
Gol! Norvegia 1, Portogallo 2. Gonçalo Ramos (Portogallo) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta.
Guarda la scheda del giocatore Gonçalo Ramos22:01
Martin Ødegaard (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59
Fallo di João Neves (Portogallo).21:59
Gol! Norvegia 1, Portogallo 1. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Patrick Berg in seguito a un calcio da fermo.21:58
Tentativo fallito. Patrick Berg (Norvegia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:58
Tiro parato. Martin Ødegaard (Norvegia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:58
João Palhinha (Portogallo) e' ammonito per fallo.21:56
Julian Ryerson (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:56
Fallo di João Palhinha (Portogallo).21:56
Fredrik Aursnes (Norvegia) e' ammonito per fallo.21:54
Fallo di Fredrik Aursnes (Norvegia).21:54
João Félix (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54
Inizia il Secondo tempo Norvegia 0, Portogallo 1.21:52
Primo tempo terminato, Norvegia 0, Portogallo 1.21:34
Tiro parato. Erling Haaland (Norvegia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Antonio Nusa con cross.21:34
Tentativo fallito. Sander Berge (Norvegia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra. Assist di Julian Ryerson con cross da calcio d'angolo.21:32
Gara riprende.21:32
Gara momentaneamente sospesa, Francisco Conceição (Portogallo) per infortunio.21:30
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:30
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Rúben Dias (Portogallo).21:29
Tiro respinto. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Martin Ødegaard.21:29
Tiro respinto. Sander Berge (Norvegia) un tiro di destro da centro area. Assist di Torbjørn Heggem con suggerimento di testa.21:26
Martin Ødegaard (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25
Fallo di Gonçalo Ramos (Portogallo).21:25
Tentativo fallito. Erling Haaland (Norvegia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Fredrik Aursnes con cross.21:22
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Diogo Costa (Portogallo).21:20
Tiro parato. Erling Haaland (Norvegia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Antonio Nusa con cross.21:20
Tiro parato. João Félix (Portogallo) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di João Neves.21:19
João Félix (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Patrick Berg (Norvegia).21:18
Fallo di João Palhinha (Portogallo).21:17
Julian Ryerson (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Tentativo fallito. Francisco Conceição (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di João Cancelo.21:16
Tentativo fallito. Torbjørn Heggem (Norvegia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Martin Ødegaard con cross da calcio d'angolo.21:15
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Diogo Costa (Portogallo).21:15
Tiro respinto. Martin Ødegaard (Norvegia) un tiro di sinistro da fuori area.21:13
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Fredrik Aursnes (Norvegia).21:11
Tentativo fallito. Andreas Schjelderup (Norvegia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:08
Tentativo fallito. Sander Berge (Norvegia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:08
Tiro respinto. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di sinistro da centro area.21:08
Tentativo fallito. Torbjørn Heggem (Norvegia) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Kristoffer Ajer con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.21:06
Fallo di João Cancelo (Portogallo).21:05
Antonio Nusa (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:05
Tentativo fallito. Rúben Dias (Portogallo) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pedro Neto con cross da calcio d'angolo.21:04
Tentativo fallito. Rúben Dias (Portogallo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Francisco Conceição con cross da calcio d'angolo.21:04
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Torbjørn Heggem (Norvegia).21:03
Gol! Norvegia 0, Portogallo 1. João Félix (Portogallo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pedro Neto.21:01
Julian Ryerson (Norvegia) e' ammonito per fallo.21:00
Fallo di Julian Ryerson (Norvegia).21:00
Francisco Conceição (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00
Tentativo fallito. Patrick Berg (Norvegia) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Martin Ødegaard con cross da calcio d'angolo.20:59
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Diogo Costa (Portogallo).20:58
Tiro parato. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Martin Ødegaard.20:58
Tentativo fallito. João Neves (Portogallo) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Francisco Conceição con cross.20:57
Tiro respinto. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Patrick Berg.20:55
Tiro respinto. João Félix (Portogallo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.20:53
Tiro respinto. Pedro Neto (Portogallo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rúben Dias.20:53
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:45
Norvegia - Portogallo è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 20:45 allo stadio Ullevaal Stadion di Oslo.
Arbitro di Norvegia - Portogallo sarà François Letexier. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.
Dove vedere Norvegia-Portogallo di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Norvegia-Portogallo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 27 settembre.
Dalla frenata automatica al controllo dell’angolo cieco, fino alla guida «hands free»LEGGI
ULTIME NOTIZIE
La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI