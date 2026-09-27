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Norvegia-Portogallo: 1-2 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

27 Settembre 2026 ore 20:45
Norvegia
1
Portogallo
2
Partita finita
Arbitro: François Letexier
  1. 17' 0-1 João Félix
  2. 51' 1-1 Erling Haaland
  3. 54' 1-2 Gonçalo Ramos
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Norvegia 1, Portogallo 2.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Norvegia 1, Portogallo 2.22:43

  3. 90'+5'

    Tentativo fallito. Erling Haaland (Norvegia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Andreas Schjelderup con cross da calcio d'angolo.22:42

  4. 90'+5'

    Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Rúben Neves (Portogallo).22:42

  5. 90'+3'

    Bernardo Silva (Portogallo) e' ammonito per fallo.22:40

  6. 90'+3'

    Martin Ødegaard (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  7. 90'+3'

    Fallo di Bernardo Silva (Portogallo).22:40

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:37

  10. 90'

    Sander Berge (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  11. 90'

    Fallo di Bernardo Silva (Portogallo).22:37

  12. 89'

    Fallo di Martin Ødegaard (Norvegia).22:35

  13. 89'

    João Félix (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  15. 88'

    Tiro respinto. Martin Ødegaard (Norvegia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Andreas Schjelderup.22:35

  16. 87'

    Rúben Dias (Portogallo) e' ammonito.22:34

  17. 87'

    Sostituzione, Portogallo. Bernardo Silva sostituisce Pedro Neto.22:34

  18. 86'

    Fallo di Jørgen Strand Larsen (Norvegia).22:33

  19. 86'

    Diogo Costa (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  21. 85'

    Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Renato Veiga (Portogallo).22:32

  22. 85'

    Tiro respinto. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Oscar Bobb.22:32

  23. 85'

    Tiro parato. Trincão (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di João Cancelo.22:31

  24. 81'

    Sostituzione, Norvegia. Jørgen Strand Larsen sostituisce Antonio Nusa.22:28

  25. 81'

    Sostituzione, Portogallo. Trincão sostituisce Gonçalo Ramos.22:27

  27. 80'

    Sostituzione, Portogallo. Rúben Neves sostituisce João Palhinha.22:27

  28. 80'

    Martin Ødegaard (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  29. 80'

    Fallo di Gonçalo Ramos (Portogallo).22:27

  30. 80'

    Oscar Bobb (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:26

  31. 80'

    Fallo di Gonçalo Ramos (Portogallo).22:26

  33. 78'

    Tiro parato. Andreas Schjelderup (Norvegia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Antonio Nusa con passaggio filtrante.22:25

  34. 76'

    João Cancelo (Portogallo) e' ammonito per fallo.22:23

  35. 76'

    Andreas Schjelderup (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  36. 76'

    Fallo di João Cancelo (Portogallo).22:23

  37. 76'

    Vitinha (Portogallo) e' ammonito.22:22

  39. 75'

    Fallo di Martin Ødegaard (Norvegia).22:22

  40. 75'

    Renato Veiga (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  41. 72'

    Sostituzione, Norvegia. Oscar Bobb sostituisce Patrick Berg.22:19

  42. 70'

    Fallo di Leo Østigård (Norvegia).22:16

  43. 70'

    Gonçalo Ramos (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  45. 69'

    Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da João Cancelo (Portogallo).22:16

  46. 67'

    Renato Veiga (Portogallo) e' ammonito per fallo.22:14

  47. 67'

    Erling Haaland (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  48. 67'

    Fallo di Renato Veiga (Portogallo).22:14

  49. 66'

    Sostituzione, Norvegia. Leo Østigård sostituisce Julian Ryerson per infortunio.22:13

  51. 66'

    Gara riprende.22:13

  52. 65'

    Gara momentaneamente sospesa, Julian Ryerson (Norvegia) per infortunio.22:12

  53. 65'

    Kristoffer Ajer (Norvegia) e' ammonito per fallo.22:11

  54. 65'

    Fallo di Kristoffer Ajer (Norvegia).22:11

  55. 65'

    Nuno Mendes (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  57. 62'

    Kristoffer Ajer (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:09

  58. 62'

    Fallo di Gonçalo Ramos (Portogallo).22:09

  59. 58'

    Decisione VAR: no gol Norvegia 1-2 Portogallo.22:05

  60. 58'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Gonçalo Ramos (Portogallo) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:05

  61. 58'

    Fuorigioco. Diogo Costa(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Gonçalo Ramos e' colto in fuorigioco.22:05

  63. 57'

    Tentativo fallito. Gonçalo Ramos (Portogallo) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.22:04

  64. 57'

    Tiro respinto. Rafael Leão (Portogallo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di João Félix.22:04

  65. 56'

    Sostituzione, Portogallo. Rafael Leão sostituisce Francisco Conceição.22:02

  66. 55'

    Sostituzione, Portogallo. Vitinha sostituisce João Neves.22:02

  67. 54'

    Gol! Norvegia 1, Portogallo 2. Gonçalo Ramos (Portogallo) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta.

    Guarda la scheda del giocatore Gonçalo Ramos22:01

  69. 52'

    Martin Ødegaard (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:59

  70. 52'

    Fallo di João Neves (Portogallo).21:59

  71. 51'

    Gol! Norvegia 1, Portogallo 1. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Patrick Berg in seguito a un calcio da fermo.21:58

  72. 51'

    Tentativo fallito. Patrick Berg (Norvegia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:58

  73. 51'

    Tiro parato. Martin Ødegaard (Norvegia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:58

  75. 49'

    João Palhinha (Portogallo) e' ammonito per fallo.21:56

  76. 49'

    Julian Ryerson (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:56

  77. 49'

    Fallo di João Palhinha (Portogallo).21:56

  78. 47'

    Fredrik Aursnes (Norvegia) e' ammonito per fallo.21:54

  79. 47'

    Fallo di Fredrik Aursnes (Norvegia).21:54

  81. 47'

    João Félix (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54

  82. Inizia il Secondo tempo Norvegia 0, Portogallo 1.21:52

  83. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Norvegia 0, Portogallo 1.21:34

  84. 45'+4'

    Tiro parato. Erling Haaland (Norvegia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Antonio Nusa con cross.21:34

  85. 45'+3'

    Tentativo fallito. Sander Berge (Norvegia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra. Assist di Julian Ryerson con cross da calcio d'angolo.21:32

  87. 45'+2'

    Gara riprende.21:32

  88. 45'+1'

    Gara momentaneamente sospesa, Francisco Conceição (Portogallo) per infortunio.21:30

  89. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:30

  90. 45'

    Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Rúben Dias (Portogallo).21:29

  91. 45'

    Tiro respinto. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Martin Ødegaard.21:29

  93. 41'

    Tiro respinto. Sander Berge (Norvegia) un tiro di destro da centro area. Assist di Torbjørn Heggem con suggerimento di testa.21:26

  94. 40'

    Martin Ødegaard (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25

  95. 40'

    Fallo di Gonçalo Ramos (Portogallo).21:25

  96. 38'

    Tentativo fallito. Erling Haaland (Norvegia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Fredrik Aursnes con cross.21:22

  97. 35'

    Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Diogo Costa (Portogallo).21:20

  99. 35'

    Tiro parato. Erling Haaland (Norvegia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Antonio Nusa con cross.21:20

  100. 34'

    Tiro parato. João Félix (Portogallo) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di João Neves.21:19

  101. 34'

    João Félix (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  102. 34'

    Fallo di Patrick Berg (Norvegia).21:18

  103. 32'

    Fallo di João Palhinha (Portogallo).21:17

  105. 32'

    Julian Ryerson (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  106. 32'

    Tentativo fallito. Francisco Conceição (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di João Cancelo.21:16

  107. 31'

    Tentativo fallito. Torbjørn Heggem (Norvegia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Martin Ødegaard con cross da calcio d'angolo.21:15

  108. 30'

    Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Diogo Costa (Portogallo).21:15

  109. 29'

    Tiro respinto. Martin Ødegaard (Norvegia) un tiro di sinistro da fuori area.21:13

  111. 26'

    Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Fredrik Aursnes (Norvegia).21:11

  112. 24'

    Tentativo fallito. Andreas Schjelderup (Norvegia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:08

  113. 24'

    Tentativo fallito. Sander Berge (Norvegia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:08

  114. 24'

    Tiro respinto. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di sinistro da centro area.21:08

  115. 22'

    Tentativo fallito. Torbjørn Heggem (Norvegia) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Kristoffer Ajer con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.21:06

  117. 20'

    Fallo di João Cancelo (Portogallo).21:05

  118. 20'

    Antonio Nusa (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:05

  119. 19'

    Tentativo fallito. Rúben Dias (Portogallo) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pedro Neto con cross da calcio d'angolo.21:04

  120. 19'

    Tentativo fallito. Rúben Dias (Portogallo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Francisco Conceição con cross da calcio d'angolo.21:04

  121. 19'

    Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Torbjørn Heggem (Norvegia).21:03

  123. 17'

    Gol! Norvegia 0, Portogallo 1. João Félix (Portogallo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pedro Neto.21:01

  124. 16'

    Julian Ryerson (Norvegia) e' ammonito per fallo.21:00

  125. 16'

    Fallo di Julian Ryerson (Norvegia).21:00

  126. 16'

    Francisco Conceição (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00

  127. 14'

    Tentativo fallito. Patrick Berg (Norvegia) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Martin Ødegaard con cross da calcio d'angolo.20:59

  129. 14'

    Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Diogo Costa (Portogallo).20:58

  130. 13'

    Tiro parato. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Martin Ødegaard.20:58

  131. 12'

    Tentativo fallito. João Neves (Portogallo) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Francisco Conceição con cross.20:57

  132. 10'

    Tiro respinto. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Patrick Berg.20:55

  133. 8'

    Tiro respinto. João Félix (Portogallo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.20:53

  135. 8'

    Tiro respinto. Pedro Neto (Portogallo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rúben Dias.20:53

  136. Inizia il Primo tempo.20:45

  137. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:45

Formazioni Norvegia - Portogallo

Norvegia
Portogallo
TITOLARI NORVEGIA
  • (1) ØRJAN NYLAND (P)
  • (7) FREDRIK AURSNES (D)
  • (3) KRISTOFFER AJER (D)
  • (14) JULIAN RYERSON (D)
  • (17) TORBJØRN HEGGEM (D)
  • (10) MARTIN ØDEGAARD (C)
  • (6) PATRICK BERG (C)
  • (8) SANDER BERGE (C)
  • (9) ERLING HAALAND (A)
  • (20) ANTONIO NUSA (A)
  • (21) ANDREAS SCHJELDERUP (A)
PANCHINA NORVEGIA
  • (5) FREDRIK SJØVOLD (D)
  • (15) OLE DIDRIK BLOMBERG (C)
  • (22) OSCAR BOBB (C)
  • (13) EGIL SELVIK (P)
  • (4) LEO ØSTIGÅRD (D)
  • (16) MARCUS PEDERSEN (D)
  • (19) THELO AASGAARD (C)
  • (12) SANDER TANGVIK (P)
  • (18) KRISTIAN THORSTVEDT (C)
  • (2) ODIN BJØRTUFT (D)
  • (11) JØRGEN STRAND LARSEN (A)
  • (23) ERIK BOTHEIM (A)
ALLENATORE NORVEGIA
  • Ståle Solbakken
TITOLARI PORTOGALLO
  • (1) DIOGO COSTA (P)
  • (20) JOÃO CANCELO (D)
  • (13) RENATO VEIGA (D)
  • (19) NUNO MENDES (D)
  • (3) RÚBEN DIAS (D)
  • (6) JOÃO PALHINHA (C)
  • (15) JOÃO NEVES (C)
  • (14) FRANCISCO CONCEIÇÃO (C)
  • (18) PEDRO NETO (C)
  • (11) JOÃO FÉLIX (A)
  • (9) GONÇALO RAMOS (A)
PANCHINA PORTOGALLO
  • (23) VITINHA (C)
  • (7) CRISTIANO RONALDO (A)
  • (8) GONÇALO INÁCIO (D)
  • (12) RUI SILVA (P)
  • (4) TOMÁS ARAÚJO (D)
  • (22) SAMUEL SOARES (P)
  • (10) BERNARDO SILVA (C)
  • (5) NUNO TAVARES (D)
  • (16) TRINCÃO (A)
  • (17) RAFAEL LEÃO (A)
  • (2) DIOGO DALOT (D)
  • (21) RÚBEN NEVES (C)
ALLENATORE PORTOGALLO
  • Jorge Fernando Pinheiro de Jesus
PREPARTITA

Norvegia - Portogallo è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 20:45 allo stadio Ullevaal Stadion di Oslo.
Arbitro di Norvegia - Portogallo sarà François Letexier. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Dove vedere Norvegia-Portogallo di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Norvegia-Portogallo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 27 settembre. Norvegia - Portogallo Live

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