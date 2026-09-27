PREPARTITA

Serbia - Olanda è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 18:00 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.

Arbitro di Serbia - Olanda sarà Szymon Marciniak. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.

Dove vedere Serbia-Olanda di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Serbia-Olanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 27 settembre.