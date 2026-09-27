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Serbia-Olanda: 1-2 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

27 Settembre 2026 ore 18:00
Serbia
1
Olanda
2
Partita finita
Arbitro: Szymon Marciniak
  1. 30' 0-1 Mexx Meerdink (R)
  2. 46' 1-1 Luka Jovic
  3. 69' 1-2 Mexx Meerdink

Formazioni Serbia - Olanda

Serbia
Olanda
TITOLARI SERBIA
  • (23) VANJA MILINKOVIC-SAVIC (P)
  • (6) NEMANJA GUDELJ (D)
  • (2) KOSTA NEDELJKOVIC (D)
  • (3) STRAHINJA PAVLOVIC (D)
  • (17) ALEKSA TERZIC (D)
  • (15) SRDJAN BABIC (D)
  • (20) SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC (C)
  • (22) SASA LUKIC (C)
  • (14) ANDRIJA ZIVKOVIC (C)
  • (7) ALEKSANDAR STANKOVIC (C)
  • (9) DEJAN JOVELJIC (A)
PANCHINA SERBIA
  • (12) FILIP STANKOVIC (P)
  • (4) VANJA DRAGOJEVIC (C)
  • (13) NIKOLA SIMIC (D)
  • (18) MIHAJLO CVETKOVIC (A)
  • (10) DUSAN TADIC (A)
  • (19) STEFAN DZODIC (C)
  • (11) FILIP KOSTIC (C)
  • (21) LAZAR SAMARDZIC (C)
  • (8) LUKA JOVIC (A)
  • (1) DJORDJE PETROVIC (P)
  • (16) STRAHINJA ERAKOVIC (D)
  • (5) NEMANJA MAKSIMOVIC (C)
ALLENATORE SERBIA
  • Veljko Paunovic
TITOLARI OLANDA
  • (1) BART VERBRUGGEN (P)
  • (22) DENZEL DUMFRIES (D)
  • (15) MICKY VAN DE VEN (D)
  • (4) VIRGIL VAN DIJK (D)
  • (6) JAN PAUL VAN HECKE (D)
  • (18) JOEY VEERMAN (C)
  • (14) TIJJANI REIJNDERS (C)
  • (8) RYAN GRAVENBERCH (C)
  • (17) MEXX MEERDINK (A)
  • (11) CODY GAKPO (A)
  • (7) CRYSENCIO SUMMERVILLE (A)
PANCHINA OLANDA
  • (12) KENNETH TAYLOR (C)
  • (21) RUBEN VAN BOMMEL (A)
  • (3) JORREL HATO (D)
  • (13) ROBIN ROEFS (P)
  • (9) JOSHUA ZIRKZEE (A)
  • (19) QUINTEN TIMBER (C)
  • (2) JURRIËN TIMBER (D)
  • (10) NOA LANG (A)
  • (16) GUUS TIL (C)
  • (20) TEUN KOOPMEINERS (C)
  • (5) NATHAN AKÉ (D)
  • (23) MARK FLEKKEN (P)
ALLENATORE OLANDA
  • Xavier Hernández Creus
PREPARTITA

Serbia - Olanda è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 18:00 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.
Arbitro di Serbia - Olanda sarà Szymon Marciniak. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.

Dove vedere Serbia-Olanda di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Serbia-Olanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 27 settembre. Serbia - Olanda Live

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