Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:05

PREPARTITA

Armenia - Montenegro è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 18:00 allo stadio Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan.

Arbitro di Armenia - Montenegro sarà José Luis Munuera Montero. Al VAR invece ci sarà Valentín Pizarro Gómez.

Dove vedere Armenia-Montenegro di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Armenia-Montenegro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 28 settembre.