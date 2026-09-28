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Armenia-Montenegro: 2-3 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

28 Settembre 2026 ore 18:00
Armenia
2
Montenegro
3
Partita finita
Arbitro: José Luis Munuera Montero
  1. 20' 0-1 Erik Piloyan (A)
  2. 34' 1-1 Artur Serobyan
  3. 38' 1-2 Nikola Krstovic
  4. 65' 2-2 Eduard Spertsyan
  5. 89' 2-3 Aleksa Latkovic
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Armenia 2, Montenegro 3.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Armenia 2, Montenegro 3.19:49

  3. 90'+2'

    Fallo di Karlen Hovhannisyan (Armenia).19:48

  4. 90'+2'

    Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:48

  5. 90'+2'

    Sostituzione, Armenia. Gor Manvelyan sostituisce Erik Piloyan.19:47

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:46

  7. 89'

    Gol! Armenia 2, Montenegro 3. Aleksa Latkovic (Montenegro) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.Gol confermato dopo VAR Review.19:44

  9. 86'

    Tentativo fallito. Stevan Jovetic (Montenegro) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marko Vesovic.19:41

  10. 82'

    Aleksa Latkovic (Montenegro) e' ammonito per fallo.19:37

  11. 82'

    Narek Hovhannisyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:37

  12. 82'

    Fallo di Aleksa Latkovic (Montenegro).19:37

  13. 79'

    Sostituzione, Montenegro. Stevan Jovetic sostituisce Milutin Osmajic.19:34

  15. 76'

    Edgar Sevikyan (Armenia) e' ammonito per fallo.19:32

  16. 76'

    Fallo di Edgar Sevikyan (Armenia).19:32

  17. 76'

    Risto Radunovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:32

  18. 75'

    Tentativo fallito. Stefan Savic (Montenegro) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Vasilije Adzic con cross da calcio d'angolo.19:30

  19. 74'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Artem Bandikyan (Armenia).19:30

  21. 73'

    Tiro respinto. Narek Hovhannisyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area.19:28

  22. 73'

    Tiro respinto. Artur Gharibyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Eduard Spertsyan.19:28

  23. 72'

    Artur Gharibyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:27

  24. 72'

    Fallo di Stefan Savic (Montenegro).19:27

  25. 70'

    Narek Hovhannisyan (Armenia) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Eduard Spertsyan.19:26

  27. 70'

    Sostituzione, Armenia. Edgar Sevikyan sostituisce Artur Serobyan.19:25

  28. 69'

    Sostituzione, Montenegro. Aleksa Latkovic sostituisce Milan Roganovic.19:24

  29. 68'

    Sostituzione, Montenegro. Risto Radunovic sostituisce Ognjen Gasevic.19:24

  30. 68'

    Sostituzione, Montenegro. Vasilije Adzic sostituisce Stefan Loncar.19:24

  31. 68'

    Tentativo fallito. Narek Hovhannisyan (Armenia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Eduard Spertsyan con cross da calcio d'angolo.19:23

  33. 67'

    Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Balsa Popovic (Montenegro).19:23

  34. 67'

    Tiro parato. Artem Bandikyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Artur Gharibyan.19:22

  35. 65'

    Gol! Armenia 2, Montenegro 2. Eduard Spertsyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa. Assist di Georgi Harutyunyan.19:20

  36. 61'

    Karlen Hovhannisyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16

  37. 61'

    Fallo di Andrija Bulatovic (Montenegro).19:16

  39. 59'

    Milutin Osmajic (Montenegro) e' ammonito per fallo.19:15

  40. 59'

    Artem Bandikyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  41. 59'

    Fallo di Milutin Osmajic (Montenegro).19:15

  42. 59'

    Fallo di Karlen Hovhannisyan (Armenia).19:14

  43. 59'

    Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  45. 59'

    Tiro respinto. Eduard Spertsyan (Armenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Georgi Harutyunyan.19:14

  46. 58'

    Fallo di mano di Milutin Osmajic (Montenegro).19:13

  47. 58'

    Tentativo fallito. Artur Gharibyan (Armenia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Artem Bandikyan con cross.19:13

  48. 55'

    Sostituzione, Armenia. Karlen Hovhannisyan sostituisce Ugochukwu Iwu.19:10

  49. 55'

    Sostituzione, Armenia. Artur Gharibyan sostituisce Artur Miranyan.19:10

  51. 54'

    Sostituzione, Montenegro. Marko Vesovic sostituisce Dusan Vukovic.19:10

  52. 54'

    Fallo di Artem Bandikyan (Armenia).19:09

  53. 54'

    Stefan Loncar (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09

  54. 52'

    Tentativo fallito. Milutin Osmajic (Montenegro) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Marko Jankovic con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.19:07

  55. 49'

    Fallo di Narek Hovhannisyan (Armenia).19:04

  57. 49'

    Milan Roganovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  58. 48'

    Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:04

  59. 48'

    Fallo di Dusan Vukovic (Montenegro).19:04

  60. 47'

    Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:02

  61. 47'

    Fallo di Dusan Vukovic (Montenegro).19:02

  63. 47'

    Tiro parato. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Milutin Osmajic.19:02

  64. 46'

    Artur Serobyan (Armenia) e' ammonito per fallo.19:01

  65. 46'

    Fallo di Artur Serobyan (Armenia).19:01

  66. 46'

    Ognjen Gasevic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01

  67. 45'

    Sostituzione, Armenia. Narek Hovhannisyan sostituisce Zhirayr Shaghoyan.19:00

  69. Inizia il Secondo tempo Armenia 1, Montenegro 2.19:01

  70. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Armenia 1, Montenegro 2.18:46

  71. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:45

  72. 45'

    Artem Bandikyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:44

  73. 45'

    Fallo di Stefan Loncar (Montenegro).18:44

  75. 44'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Argishti Petrosyan (Armenia).18:43

  76. 44'

    Tiro respinto. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Stefan Loncar.18:43

  77. 43'

    Tiro parato. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Eduard Spertsyan.18:42

  78. 42'

    Artem Bandikyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:42

  79. 42'

    Fallo di Milutin Osmajic (Montenegro).18:42

  81. 40'

    Fallo di Artur Miranyan (Armenia).18:40

  82. 40'

    Andrija Bulatovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:40

  83. 40'

    Gara riprende.18:39

  84. 39'

    Gara momentaneamente sospesa, Ognjen Cancarevic (Armenia) per infortunio.18:38

  85. 38'

    Gol! Armenia 1, Montenegro 2. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Andrej Djuric.

    Guarda la scheda del giocatore Nikola Krstovic18:37

  87. 37'

    Fallo di Argishti Petrosyan (Armenia).18:36

  88. 37'

    Nikola Krstovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:36

  89. 36'

    Fallo di mano di Nikola Krstovic (Montenegro).18:35

  90. 34'

    Gol! Armenia 1, Montenegro 1. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ognjen Cancarevic in seguito a un contropiede.18:33

  91. 32'

    Georgi Harutyunyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:32

  93. 32'

    Fallo di Dusan Vukovic (Montenegro).18:32

  94. 30'

    Artem Bandikyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:29

  95. 30'

    Fallo di Nikola Krstovic (Montenegro).18:29

  96. 28'

    Tiro parato. Milutin Osmajic (Montenegro) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nikola Krstovic.18:28

  97. 27'

    Fallo di mano di Dusan Vukovic (Montenegro).18:26

  99. 27'

    Tiro respinto. Dusan Vukovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area. Assist di Milutin Osmajic.18:26

  100. 23'

    Fallo di Ugochukwu Iwu (Armenia).18:22

  101. 23'

    Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:22

  102. 20'

    Autorete di Erik Piloyan, Armenia. Armenia 0, Montenegro 1..18:20

  103. 20'

    Tiro respinto. Andrija Bulatovic (Montenegro) un tiro di sinistro da fuori area.18:19

  105. 17'

    Ognjen Cancarevic (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:16

  106. 17'

    Fallo di Stefan Loncar (Montenegro).18:16

  107. 17'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Georgi Harutyunyan (Armenia).18:16

  108. 9'

    Fallo di Andrej Djuric (Montenegro).18:09

  109. 9'

    Ognjen Cancarevic (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:09

  111. 9'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Artem Bandikyan (Armenia).18:08

  112. 7'

    Fallo di Dusan Vukovic (Montenegro).18:07

  113. 7'

    Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:07

  114. 6'

    Tentativo fallito. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Milutin Osmajic.18:06

  115. 5'

    Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Milan Roganovic (Montenegro).18:04

  117. 4'

    Tentativo fallito. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Marko Jankovic.18:03

  118. Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:00

  119. Fallo di Zhirayr Shaghoyan (Armenia).18:00

  120. Inizia il Primo tempo.18:00

  121. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:05

Formazioni Armenia - Montenegro

Armenia
Montenegro
TITOLARI ARMENIA
  • (1) OGNJEN CANCAREVIC (P)
  • (5) ARGISHTI PETROSYAN (D)
  • (2) ARTEM BANDIKYAN (D)
  • (4) GEORGI HARUTYUNYAN (D)
  • (3) ERIK PILOYAN (D)
  • (21) NAYAIR TIKNIZYAN (D)
  • (9) ARTUR SEROBYAN (C)
  • (10) EDUARD SPERTSYAN (C)
  • (11) ZHIRAYR SHAGHOYAN (C)
  • (6) UGOCHUKWU IWU (C)
  • (18) ARTUR MIRANYAN (A)
PANCHINA ARMENIA
  • (22) ERIK SIMONYAN (D)
  • (7) EDGAR SEVIKYAN (C)
  • (13) KHARITON AYVAZYAN (D)
  • (20) DAVIT TERTERYAN (D)
  • (14) GOR MANVELYAN (C)
  • (15) KAREN NALBANDYAN (C)
  • (12) ARSEN BEGLARYAN (P)
  • (8) KARLEN HOVHANNISYAN (C)
  • (16) GOR MATINYAN (P)
  • (19) KAREN MURADYAN (C)
  • (23) NAREK HOVHANNISYAN (A)
  • (17) ARTUR GHARIBYAN (A)
ALLENATORE ARMENIA
  • Eghishe Melikyan
TITOLARI MONTENEGRO
  • (1) BALSA POPOVIC (P)
  • (15) STEFAN SAVIC (D)
  • (2) MILAN ROGANOVIC (D)
  • (16) OGNJEN GASEVIC (D)
  • (4) ANDREJ DJURIC (D)
  • (21) ANDRIJA BULATOVIC (C)
  • (8) MARKO JANKOVIC (C)
  • (22) STEFAN LONCAR (C)
  • (23) DUSAN VUKOVIC (C)
  • (9) NIKOLA KRSTOVIC (A)
  • (20) MILUTIN OSMAJIC (A)
PANCHINA MONTENEGRO
  • (11) MARKO SIMUN (C)
  • (10) STEVAN JOVETIC (A)
  • (17) VASILIJE ADZIC (C)
  • (19) VIKTOR DJUKANOVIC (A)
  • (13) IGOR NIKIC (P)
  • (14) MILOS BRNOVIC (C)
  • (18) ALEKSA LATKOVIC (C)
  • (6) SLOBODAN RUBEZIC (D)
  • (5) IGOR VUJACIC (D)
  • (12) DANIJEL PETKOVIC (P)
  • (3) RISTO RADUNOVIC (D)
  • (7) MARKO VESOVIC (D)
ALLENATORE MONTENEGRO
  • Mirko Vucinic
PREPARTITA

Armenia - Montenegro è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 18:00 allo stadio Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan.
Arbitro di Armenia - Montenegro sarà José Luis Munuera Montero. Al VAR invece ci sarà Valentín Pizarro Gómez.

Dove vedere Armenia-Montenegro di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Armenia-Montenegro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 28 settembre. Armenia - Montenegro Live

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