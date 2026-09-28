Incontro terminato, Armenia 2, Montenegro 3.
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Incontro terminato, Armenia 2, Montenegro 3.
Secondo tempo terminato, Armenia 2, Montenegro 3.19:49
Fallo di Karlen Hovhannisyan (Armenia).19:48
Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:48
Sostituzione, Armenia. Gor Manvelyan sostituisce Erik Piloyan.19:47
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:46
Gol! Armenia 2, Montenegro 3. Aleksa Latkovic (Montenegro) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.Gol confermato dopo VAR Review.19:44
Tentativo fallito. Stevan Jovetic (Montenegro) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marko Vesovic.19:41
Aleksa Latkovic (Montenegro) e' ammonito per fallo.19:37
Narek Hovhannisyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:37
Fallo di Aleksa Latkovic (Montenegro).19:37
Sostituzione, Montenegro. Stevan Jovetic sostituisce Milutin Osmajic.19:34
Edgar Sevikyan (Armenia) e' ammonito per fallo.19:32
Fallo di Edgar Sevikyan (Armenia).19:32
Risto Radunovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:32
Tentativo fallito. Stefan Savic (Montenegro) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Vasilije Adzic con cross da calcio d'angolo.19:30
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Artem Bandikyan (Armenia).19:30
Tiro respinto. Narek Hovhannisyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area.19:28
Tiro respinto. Artur Gharibyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Eduard Spertsyan.19:28
Artur Gharibyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:27
Fallo di Stefan Savic (Montenegro).19:27
Narek Hovhannisyan (Armenia) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Eduard Spertsyan.19:26
Sostituzione, Armenia. Edgar Sevikyan sostituisce Artur Serobyan.19:25
Sostituzione, Montenegro. Aleksa Latkovic sostituisce Milan Roganovic.19:24
Sostituzione, Montenegro. Risto Radunovic sostituisce Ognjen Gasevic.19:24
Sostituzione, Montenegro. Vasilije Adzic sostituisce Stefan Loncar.19:24
Tentativo fallito. Narek Hovhannisyan (Armenia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Eduard Spertsyan con cross da calcio d'angolo.19:23
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Balsa Popovic (Montenegro).19:23
Tiro parato. Artem Bandikyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Artur Gharibyan.19:22
Gol! Armenia 2, Montenegro 2. Eduard Spertsyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa. Assist di Georgi Harutyunyan.19:20
Karlen Hovhannisyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Fallo di Andrija Bulatovic (Montenegro).19:16
Milutin Osmajic (Montenegro) e' ammonito per fallo.19:15
Artem Bandikyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Fallo di Milutin Osmajic (Montenegro).19:15
Fallo di Karlen Hovhannisyan (Armenia).19:14
Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Tiro respinto. Eduard Spertsyan (Armenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Georgi Harutyunyan.19:14
Fallo di mano di Milutin Osmajic (Montenegro).19:13
Tentativo fallito. Artur Gharibyan (Armenia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Artem Bandikyan con cross.19:13
Sostituzione, Armenia. Karlen Hovhannisyan sostituisce Ugochukwu Iwu.19:10
Sostituzione, Armenia. Artur Gharibyan sostituisce Artur Miranyan.19:10
Sostituzione, Montenegro. Marko Vesovic sostituisce Dusan Vukovic.19:10
Fallo di Artem Bandikyan (Armenia).19:09
Stefan Loncar (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Tentativo fallito. Milutin Osmajic (Montenegro) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Marko Jankovic con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.19:07
Fallo di Narek Hovhannisyan (Armenia).19:04
Milan Roganovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:04
Fallo di Dusan Vukovic (Montenegro).19:04
Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:02
Fallo di Dusan Vukovic (Montenegro).19:02
Tiro parato. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Milutin Osmajic.19:02
Artur Serobyan (Armenia) e' ammonito per fallo.19:01
Fallo di Artur Serobyan (Armenia).19:01
Ognjen Gasevic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Sostituzione, Armenia. Narek Hovhannisyan sostituisce Zhirayr Shaghoyan.19:00
Inizia il Secondo tempo Armenia 1, Montenegro 2.19:01
Primo tempo terminato, Armenia 1, Montenegro 2.18:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:45
Artem Bandikyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:44
Fallo di Stefan Loncar (Montenegro).18:44
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Argishti Petrosyan (Armenia).18:43
Tiro respinto. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Stefan Loncar.18:43
Tiro parato. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Eduard Spertsyan.18:42
Artem Bandikyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:42
Fallo di Milutin Osmajic (Montenegro).18:42
Fallo di Artur Miranyan (Armenia).18:40
Andrija Bulatovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:40
Gara riprende.18:39
Gara momentaneamente sospesa, Ognjen Cancarevic (Armenia) per infortunio.18:38
Gol! Armenia 1, Montenegro 2. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Andrej Djuric.
Guarda la scheda del giocatore Nikola Krstovic18:37
Fallo di Argishti Petrosyan (Armenia).18:36
Nikola Krstovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:36
Fallo di mano di Nikola Krstovic (Montenegro).18:35
Gol! Armenia 1, Montenegro 1. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ognjen Cancarevic in seguito a un contropiede.18:33
Georgi Harutyunyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:32
Fallo di Dusan Vukovic (Montenegro).18:32
Artem Bandikyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:29
Fallo di Nikola Krstovic (Montenegro).18:29
Tiro parato. Milutin Osmajic (Montenegro) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nikola Krstovic.18:28
Fallo di mano di Dusan Vukovic (Montenegro).18:26
Tiro respinto. Dusan Vukovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area. Assist di Milutin Osmajic.18:26
Fallo di Ugochukwu Iwu (Armenia).18:22
Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:22
Autorete di Erik Piloyan, Armenia. Armenia 0, Montenegro 1..18:20
Tiro respinto. Andrija Bulatovic (Montenegro) un tiro di sinistro da fuori area.18:19
Ognjen Cancarevic (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:16
Fallo di Stefan Loncar (Montenegro).18:16
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Georgi Harutyunyan (Armenia).18:16
Fallo di Andrej Djuric (Montenegro).18:09
Ognjen Cancarevic (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:09
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Artem Bandikyan (Armenia).18:08
Fallo di Dusan Vukovic (Montenegro).18:07
Eduard Spertsyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:07
Tentativo fallito. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Milutin Osmajic.18:06
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Milan Roganovic (Montenegro).18:04
Tentativo fallito. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Marko Jankovic.18:03
Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:00
Fallo di Zhirayr Shaghoyan (Armenia).18:00
Inizia il Primo tempo.18:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:05
Armenia - Montenegro è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 18:00 allo stadio Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan.
Arbitro di Armenia - Montenegro sarà José Luis Munuera Montero. Al VAR invece ci sarà Valentín Pizarro Gómez.
Dove vedere Armenia-Montenegro di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Armenia-Montenegro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 28 settembre.
Dalla frenata automatica al controllo dell’angolo cieco, fino alla guida «hands free»LEGGI
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