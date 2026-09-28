Incontro terminato, Belgio 0, Francia 1.
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Incontro terminato, Belgio 0, Francia 1.
Secondo tempo terminato, Belgio 0, Francia 1.22:42
Tentativo fallito. Matias Fernandez-Pardo (Belgio) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Mika Godts con passaggio filtrante.22:41
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:39
Sostituzione, Francia. Manu Koné sostituisce Lucas da Cunha.22:38
Gol! Belgio 0, Francia 1. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rayan Cherki in seguito a un contropiede.
Guarda la scheda del giocatore Michael Olise22:37
Fallo di Eduardo Camavinga (Francia).22:36
Nicolas Raskin (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Sostituzione, Belgio. Matias Fernandez-Pardo sostituisce Charles De Ketelaere.22:34
Sostituzione, Belgio. Nicolas Raskin sostituisce Roméo Lavia.22:34
Fallo di Jérémy Jacquet (Francia).22:31
Charles De Ketelaere (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Rayan Cherki (Francia).22:30
Nathan Ngoy (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Fallo di mano di Michael Olise (Francia).22:29
Tiro respinto. Charles De Ketelaere (Belgio) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Mika Godts.22:28
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Maxence Lacroix (Francia).22:27
Tiro parato. Dodi Lukébakio (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Youri Tielemans.22:26
Sostituzione, Francia. Michael Olise sostituisce Bradley Barcola.22:25
Sostituzione, Francia. Rayan Cherki sostituisce Maghnes Akliouche.22:25
Tentativo fallito. Mika Godts (Belgio) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Roméo Lavia.22:24
Tentativo fallito. Youri Tielemans (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Dodi Lukébakio.22:23
Tiro parato. Dodi Lukébakio (Belgio) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Charles De Ketelaere.22:21
Sostituzione, Francia. Ousmane Dembélé sostituisce Estéban Lepaul.22:17
Sostituzione, Belgio. Maxim De Cuyper sostituisce Joaquin Seys.22:16
Fallo di Lucas da Cunha (Francia).22:16
Youri Tielemans (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Youri Tielemans (Belgio) e' ammonito per fallo.22:14
Lucas da Cunha (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fallo di Youri Tielemans (Belgio).22:14
Sostituzione, Belgio. Dodi Lukébakio sostituisce Diego Moreira.22:11
Sostituzione, Belgio. Hans Vanaken sostituisce Kevin De Bruyne.22:11
Tentativo fallito. Diego Moreira (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Youri Tielemans.22:11
Tiro parato. Désiré Doué (Francia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Maghnes Akliouche.22:10
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Timothy Castagne (Belgio).22:08
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Joaquin Seys (Belgio).22:08
Kevin De Bruyne (Belgio) e' ammonito per fallo.22:05
Pierre Kalulu (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Fallo di Kevin De Bruyne (Belgio).22:05
Tentativo fallito. Estéban Lepaul (Francia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.22:05
Tiro parato. Désiré Doué (Francia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Maxence Lacroix.22:05
Tiro respinto. Maghnes Akliouche (Francia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Désiré Doué.22:04
Jérémy Jacquet (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:02
Fallo di Charles De Ketelaere (Belgio).22:02
Lucas da Cunha (Francia) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Eduardo Camavinga.22:02
Tentativo fallito. Bradley Barcola (Francia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Désiré Doué.22:02
Lucas da Cunha (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01
Fallo di Youri Tielemans (Belgio).22:01
Tentativo fallito. Désiré Doué (Francia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Eduardo Camavinga.22:00
Tiro respinto. Désiré Doué (Francia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Maghnes Akliouche.21:59
Fallo di Pierre Kalulu (Francia).21:55
Joaquin Seys (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:55
Inizia il Secondo tempo Belgio 0, Francia 0.21:54
Primo tempo terminato, Belgio 0, Francia 0.21:37
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:36
Eduardo Camavinga (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Brandon Mechele (Belgio).21:35
Eduardo Camavinga (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:34
Fallo di Charles De Ketelaere (Belgio).21:34
Diego Moreira (Belgio) e' ammonito per fallo.21:33
Pierre Kalulu (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Diego Moreira (Belgio).21:32
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Nathan Ngoy (Belgio).21:30
Tiro respinto. Estéban Lepaul (Francia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Désiré Doué.21:30
Eduardo Camavinga (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30
Fallo di Roméo Lavia (Belgio).21:30
Tentativo fallito. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Charles De Ketelaere.21:28
Tentativo fallito. Mika Godts (Belgio) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Joaquin Seys.21:27
Gara riprende.21:25
Gara momentaneamente sospesa, Kevin De Bruyne (Belgio) per infortunio.21:24
Andy Diouf (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Kevin De Bruyne (Belgio).21:22
Fallo di Eduardo Camavinga (Francia).21:21
Mika Godts (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21
Fallo di Eduardo Camavinga (Francia).21:19
Roméo Lavia (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di mano di Mika Godts (Belgio).21:19
Tiro respinto. Pierre Kalulu (Francia) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:18
Tiro parato. Maghnes Akliouche (Francia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:18
Eduardo Camavinga (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16
Fallo di Joaquin Seys (Belgio).21:16
Tentativo fallito. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di sinistro da oltre 25 metri che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un contropiede.21:15
Tiro respinto. Eduardo Camavinga (Francia) un tiro di sinistro da fuori area.21:15
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Joaquin Seys (Belgio).21:14
Fallo di Pierre Kalulu (Francia).21:12
Mika Godts (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:12
Tiro parato. Bradley Barcola (Francia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Eduardo Camavinga.21:09
Tiro parato. Estéban Lepaul (Francia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Désiré Doué con cross.21:07
Tiro respinto. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di destro da centro area. Assist di Mika Godts.21:06
Eduardo Camavinga (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Mika Godts (Belgio).21:05
Fuorigioco. Jérémy Jacquet(Francia) prova il lancio lungo, ma Maghnes Akliouche e' colto in fuorigioco.21:04
Désiré Doué (Francia) colpisce la traversa con un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Maghnes Akliouche.21:03
Tentativo fallito. Pierre Kalulu (Francia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:02
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Kevin De Bruyne (Belgio).21:02
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Mika Godts (Belgio).21:01
Tentativo fallito. Estéban Lepaul (Francia) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Pierre Kalulu.20:55
Tentativo fallito. Brandon Mechele (Belgio) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kevin De Bruyne con cross da calcio d'angolo.20:53
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Jérémy Jacquet (Francia).20:52
Inizia il Primo tempo.20:51
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:40
Belgio - Francia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 20:45 allo stadio King Baudouin Stadium di Brussels.
Arbitro di Belgio - Francia sarà Rade Obrenovic. Al VAR invece ci sarà Matej Jug.
Dove vedere Belgio-Francia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Belgio-Francia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 28 settembre.
Dalla frenata automatica al controllo dell’angolo cieco, fino alla guida «hands free»LEGGI
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