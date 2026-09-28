Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:40

PREPARTITA

Belgio - Francia è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 20:45 allo stadio King Baudouin Stadium di Brussels.

Arbitro di Belgio - Francia sarà Rade Obrenovic. Al VAR invece ci sarà Matej Jug.

Dove vedere Belgio-Francia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Belgio-Francia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 28 settembre.