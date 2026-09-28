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Belgio-Francia: 0-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

28 Settembre 2026 ore 20:45
Belgio
0
Francia
1
Partita finita
Arbitro: Rade Obrenovic
  1. 88' 0-1 Michael Olise
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Belgio 0, Francia 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Belgio 0, Francia 1.22:42

  3. 90'+3'

    Tentativo fallito. Matias Fernandez-Pardo (Belgio) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Mika Godts con passaggio filtrante.22:41

  4. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:39

  5. 90'

    Sostituzione, Francia. Manu Koné sostituisce Lucas da Cunha.22:38

  6. 88'

    Gol! Belgio 0, Francia 1. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rayan Cherki in seguito a un contropiede.

    Guarda la scheda del giocatore Michael Olise22:37

  7. 87'

    Fallo di Eduardo Camavinga (Francia).22:36

  9. 87'

    Nicolas Raskin (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  10. 85'

    Sostituzione, Belgio. Matias Fernandez-Pardo sostituisce Charles De Ketelaere.22:34

  11. 85'

    Sostituzione, Belgio. Nicolas Raskin sostituisce Roméo Lavia.22:34

  12. 83'

    Fallo di Jérémy Jacquet (Francia).22:31

  13. 83'

    Charles De Ketelaere (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  15. 82'

    Fallo di Rayan Cherki (Francia).22:30

  16. 82'

    Nathan Ngoy (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  17. 80'

    Fallo di mano di Michael Olise (Francia).22:29

  18. 80'

    Tiro respinto. Charles De Ketelaere (Belgio) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Mika Godts.22:28

  19. 79'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Maxence Lacroix (Francia).22:27

  21. 78'

    Tiro parato. Dodi Lukébakio (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Youri Tielemans.22:26

  22. 77'

    Sostituzione, Francia. Michael Olise sostituisce Bradley Barcola.22:25

  23. 77'

    Sostituzione, Francia. Rayan Cherki sostituisce Maghnes Akliouche.22:25

  24. 75'

    Tentativo fallito. Mika Godts (Belgio) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Roméo Lavia.22:24

  25. 74'

    Tentativo fallito. Youri Tielemans (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Dodi Lukébakio.22:23

  27. 73'

    Tiro parato. Dodi Lukébakio (Belgio) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Charles De Ketelaere.22:21

  28. 68'

    Sostituzione, Francia. Ousmane Dembélé sostituisce Estéban Lepaul.22:17

  29. 68'

    Sostituzione, Belgio. Maxim De Cuyper sostituisce Joaquin Seys.22:16

  30. 67'

    Fallo di Lucas da Cunha (Francia).22:16

  31. 67'

    Youri Tielemans (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  33. 66'

    Youri Tielemans (Belgio) e' ammonito per fallo.22:14

  34. 66'

    Lucas da Cunha (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  35. 66'

    Fallo di Youri Tielemans (Belgio).22:14

  36. 63'

    Sostituzione, Belgio. Dodi Lukébakio sostituisce Diego Moreira.22:11

  37. 63'

    Sostituzione, Belgio. Hans Vanaken sostituisce Kevin De Bruyne.22:11

  39. 62'

    Tentativo fallito. Diego Moreira (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Youri Tielemans.22:11

  40. 62'

    Tiro parato. Désiré Doué (Francia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Maghnes Akliouche.22:10

  41. 60'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Timothy Castagne (Belgio).22:08

  42. 59'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Joaquin Seys (Belgio).22:08

  43. 57'

    Kevin De Bruyne (Belgio) e' ammonito per fallo.22:05

  45. 57'

    Pierre Kalulu (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  46. 57'

    Fallo di Kevin De Bruyne (Belgio).22:05

  47. 56'

    Tentativo fallito. Estéban Lepaul (Francia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.22:05

  48. 56'

    Tiro parato. Désiré Doué (Francia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Maxence Lacroix.22:05

  49. 55'

    Tiro respinto. Maghnes Akliouche (Francia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Désiré Doué.22:04

  51. 54'

    Jérémy Jacquet (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:02

  52. 54'

    Fallo di Charles De Ketelaere (Belgio).22:02

  53. 53'

    Lucas da Cunha (Francia) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Eduardo Camavinga.22:02

  54. 53'

    Tentativo fallito. Bradley Barcola (Francia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Désiré Doué.22:02

  55. 53'

    Lucas da Cunha (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01

  57. 53'

    Fallo di Youri Tielemans (Belgio).22:01

  58. 52'

    Tentativo fallito. Désiré Doué (Francia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Eduardo Camavinga.22:00

  59. 51'

    Tiro respinto. Désiré Doué (Francia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Maghnes Akliouche.21:59

  60. 46'

    Fallo di Pierre Kalulu (Francia).21:55

  61. 46'

    Joaquin Seys (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:55

  63. Inizia il Secondo tempo Belgio 0, Francia 0.21:54

  64. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Belgio 0, Francia 0.21:37

  65. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:36

  66. 44'

    Eduardo Camavinga (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  67. 44'

    Fallo di Brandon Mechele (Belgio).21:35

  69. 43'

    Eduardo Camavinga (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:34

  70. 43'

    Fallo di Charles De Ketelaere (Belgio).21:34

  71. 42'

    Diego Moreira (Belgio) e' ammonito per fallo.21:33

  72. 42'

    Pierre Kalulu (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  73. 42'

    Fallo di Diego Moreira (Belgio).21:32

  75. 40'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Nathan Ngoy (Belgio).21:30

  76. 40'

    Tiro respinto. Estéban Lepaul (Francia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Désiré Doué.21:30

  77. 39'

    Eduardo Camavinga (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30

  78. 39'

    Fallo di Roméo Lavia (Belgio).21:30

  79. 37'

    Tentativo fallito. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Charles De Ketelaere.21:28

  81. 36'

    Tentativo fallito. Mika Godts (Belgio) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Joaquin Seys.21:27

  82. 34'

    Gara riprende.21:25

  83. 33'

    Gara momentaneamente sospesa, Kevin De Bruyne (Belgio) per infortunio.21:24

  84. 32'

    Andy Diouf (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  85. 32'

    Fallo di Kevin De Bruyne (Belgio).21:22

  87. 30'

    Fallo di Eduardo Camavinga (Francia).21:21

  88. 30'

    Mika Godts (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21

  89. 28'

    Fallo di Eduardo Camavinga (Francia).21:19

  90. 28'

    Roméo Lavia (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  91. 28'

    Fallo di mano di Mika Godts (Belgio).21:19

  93. 27'

    Tiro respinto. Pierre Kalulu (Francia) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:18

  94. 27'

    Tiro parato. Maghnes Akliouche (Francia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:18

  95. 25'

    Eduardo Camavinga (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16

  96. 25'

    Fallo di Joaquin Seys (Belgio).21:16

  97. 24'

    Tentativo fallito. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di sinistro da oltre 25 metri che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un contropiede.21:15

  99. 24'

    Tiro respinto. Eduardo Camavinga (Francia) un tiro di sinistro da fuori area.21:15

  100. 23'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Joaquin Seys (Belgio).21:14

  101. 21'

    Fallo di Pierre Kalulu (Francia).21:12

  102. 21'

    Mika Godts (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:12

  103. 19'

    Tiro parato. Bradley Barcola (Francia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Eduardo Camavinga.21:09

  105. 17'

    Tiro parato. Estéban Lepaul (Francia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Désiré Doué con cross.21:07

  106. 15'

    Tiro respinto. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di destro da centro area. Assist di Mika Godts.21:06

  107. 14'

    Eduardo Camavinga (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  108. 14'

    Fallo di Mika Godts (Belgio).21:05

  109. 13'

    Fuorigioco. Jérémy Jacquet(Francia) prova il lancio lungo, ma Maghnes Akliouche e' colto in fuorigioco.21:04

  111. 12'

    Désiré Doué (Francia) colpisce la traversa con un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Maghnes Akliouche.21:03

  112. 11'

    Tentativo fallito. Pierre Kalulu (Francia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:02

  113. 11'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Kevin De Bruyne (Belgio).21:02

  114. 11'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Mika Godts (Belgio).21:01

  115. 5'

    Tentativo fallito. Estéban Lepaul (Francia) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Pierre Kalulu.20:55

  117. 2'

    Tentativo fallito. Brandon Mechele (Belgio) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kevin De Bruyne con cross da calcio d'angolo.20:53

  118. 1'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Jérémy Jacquet (Francia).20:52

  119. Inizia il Primo tempo.20:51

  120. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:40

Formazioni Belgio - Francia

Belgio
Francia
TITOLARI BELGIO
  • (1) SENNE LAMMENS (P)
  • (4) BRANDON MECHELE (D)
  • (21) TIMOTHY CASTAGNE (D)
  • (18) JOAQUIN SEYS (D)
  • (15) NATHAN NGOY (D)
  • (8) YOURI TIELEMANS (C)
  • (10) MIKA GODTS (C)
  • (6) ROMÉO LAVIA (C)
  • (7) KEVIN DE BRUYNE (C)
  • (19) DIEGO MOREIRA (C)
  • (17) CHARLES DE KETELAERE (A)
PANCHINA BELGIO
  • (23) NICOLAS RASKIN (C)
  • (22) MATIAS FERNANDEZ-PARDO (A)
  • (16) MANDELA KEITA (C)
  • (2) ZENO DEBAST (D)
  • (5) MAXIM DE CUYPER (D)
  • (13) JARI DE BUSSER (P)
  • (3) KONI DE WINTER (D)
  • (12) MAARTEN VANDEVOORDT (P)
  • (11) LOÏS OPENDA (A)
  • (14) DODI LUKÉBAKIO (A)
  • (20) HANS VANAKEN (C)
  • (9) ROMELU LUKAKU (A)
ALLENATORE BELGIO
  • Mark van Bommel
TITOLARI FRANCIA
  • (16) MIKE MAIGNAN (P)
  • (22) JÉRÉMY JACQUET (D)
  • (13) ANDY DIOUF (D)
  • (2) PIERRE KALULU (D)
  • (17) MAXENCE LACROIX (D)
  • (21) LUCAS DA CUNHA (C)
  • (18) MAGHNES AKLIOUCHE (C)
  • (6) EDUARDO CAMAVINGA (C)
  • (20) DÉSIRÉ DOUÉ (A)
  • (19) ESTÉBAN LEPAUL (A)
  • (12) BRADLEY BARCOLA (A)
PANCHINA FRANCIA
  • (8) MANU KONÉ (C)
  • (14) ADRIEN RABIOT (C)
  • (15) LENY YORO (D)
  • (1) GUILLAUME RESTES (P)
  • (4) DAYOT UPAMECANO (D)
  • (3) ADRIEN TRUFFERT (D)
  • (5) JULES KOUNDÉ (D)
  • (9) RAYAN CHERKI (C)
  • (23) JEAN BUTEZ (P)
  • (11) MICHAEL OLISE (C)
  • (7) OUSMANE DEMBÉLÉ (A)
ALLENATORE FRANCIA
  • Zinedine Zidane
PREPARTITA

Belgio - Francia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 20:45 allo stadio King Baudouin Stadium di Brussels.
Arbitro di Belgio - Francia sarà Rade Obrenovic. Al VAR invece ci sarà Matej Jug.

Dove vedere Belgio-Francia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Belgio-Francia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 28 settembre. Belgio - Francia Live

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