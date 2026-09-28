Incontro terminato, Georgia 0, Ucraina 0.
Nuova Ford BlueCruise
Dalla frenata automatica al controllo dell’angolo cieco, fino alla guida «hands free»LEGGI
Incontro terminato, Georgia 0, Ucraina 0.
Secondo tempo terminato, Georgia 0, Ucraina 0.19:55
Sostituzione, Georgia. Irakli Yegoian sostituisce Giorgi Kochorashvili.19:53
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:52
Fallo di Roman Yaremchuk (Ucraina).19:52
Giorgi Kochorashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:52
Fallo di mano di Luka Lochoshvili (Georgia).19:51
Oleh Ocheretko (Ucraina) e' ammonito per fallo.19:50
Fallo di Oleh Ocheretko (Ucraina).19:50
Anzor Mekvabishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:50
Tiro parato. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Giorgi Kvernadze.19:49
Tiro parato. Oleh Ocheretko (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Viktor Tsygankov.19:47
Anzor Mekvabishvili (Georgia) e' ammonito per fallo.19:42
Danylo Sikan (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:42
Fallo di Anzor Mekvabishvili (Georgia).19:42
Sostituzione, Ucraina. Viktor Tsygankov sostituisce Oleksandr Zubkov.19:40
Fallo di Roman Yaremchuk (Ucraina).19:40
Anzor Mekvabishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:40
Tentativo fallito. Anzor Mekvabishvili (Georgia) un tiro di destro da fuori area tira alto in seguito a un calcio da fermo.19:37
Valerii Bondar (Ucraina) e' ammonito per fallo.19:36
Fallo di Valerii Bondar (Ucraina).19:36
Giorgi Tsitaishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:36
Sostituzione, Georgia. Zuriko Davitashvili sostituisce Giorgi Chakvetadze.19:34
Sostituzione, Georgia. Anzor Mekvabishvili sostituisce Otar Kiteishvili.19:34
Tentativo fallito. Roman Yaremchuk (Ucraina) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Valerii Bondar.19:30
Yehor Nazaryna (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29
Fallo di Giorgi Kvernadze (Georgia).19:29
Sostituzione, Georgia. Giorgi Kvernadze sostituisce Georges Mikautadze.19:28
Sostituzione, Ucraina. Mykola Shaparenko sostituisce Maksym Khlan.19:27
Tentativo fallito. Oleh Ocheretko (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Roman Yaremchuk.19:26
Tiro parato. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Giorgi Chakvetadze.19:25
Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Otar Kiteishvili.19:23
Tiro respinto. Saba Goglichidze (Georgia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Giorgi Tsitaishvili.19:22
Danylo Sikan (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:20
Fallo di Luka Lochoshvili (Georgia).19:20
Oleksandr Zubkov (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Fallo di Giorgi Chakvetadze (Georgia).19:19
Tentativo fallito. Luka Lochoshvili (Georgia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Giorgi Tsitaishvili con cross da calcio d'angolo.19:18
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Valerii Bondar (Ucraina).19:18
Saba Goglichidze (Georgia) e' ammonito.19:16
Maksym Khlan (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Fallo di Saba Goglichidze (Georgia).19:15
Fallo di Otar Kakabadze (Georgia).19:13
Oleh Ocheretko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13
Oleksandr Zubkov (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Fallo di Giorgi Tsitaishvili (Georgia).19:11
Fallo di Valerii Bondar (Ucraina).19:09
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Gara riprende.19:08
Gara momentaneamente sospesa, Otar Kiteishvili (Georgia) per infortunio.19:07
Danylo Sikan (Ucraina) e' ammonito per fallo.19:07
Fallo di Danylo Sikan (Ucraina).19:07
Otar Kiteishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Inizia il Secondo tempo Georgia 0, Ucraina 0.19:07
Sostituzione, Ucraina. Danylo Sikan sostituisce Vladyslav Vanat.19:05
Sostituzione, Ucraina. Oleh Ocheretko sostituisce Oleksandr Pikhalionok.19:05
Sostituzione, Ucraina. Roman Yaremchuk sostituisce Matvii Ponomarenko.19:05
Primo tempo terminato, Georgia 0, Ucraina 0.18:49
Tiro parato. Oleksandr Zubkov (Ucraina) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Valerii Bondar.18:48
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.18:47
Fallo di Giorgi Chakvetadze (Georgia).18:46
Oleksandr Zubkov (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Tiro respinto. Otar Kiteishvili (Georgia) un colpo di testa da centro area. Assist di Giorgi Chakvetadze con cross.18:45
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Maksym Khlan (Ucraina).18:44
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Eduard Sarapii (Ucraina).18:42
Tentativo fallito. Otar Kiteishvili (Georgia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Luka Lochoshvili.18:39
Tentativo fallito. Eduard Sarapii (Ucraina) un tiro di destro da oltre 25 metri tira alto. Assist di Oleksandr Pikhalionok.18:35
Fallo di Giorgi Kochorashvili (Georgia).18:34
Vladyslav Vanat (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:34
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:33
Fallo di Yehor Nazaryna (Ucraina).18:33
Gara riprende.18:32
Gara momentaneamente sospesa, Anatoliy Trubin (Ucraina) per infortunio.18:32
Fuorigioco. Georges Mikautadze(Georgia) prova il lancio lungo, ma Khvicha Kvaratskhelia e' colto in fuorigioco.18:31
Fallo di Saba Goglichidze (Georgia).18:30
Matvii Ponomarenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:30
Tentativo fallito. Vladyslav Vanat (Ucraina) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Oleksandr Pikhalionok.18:26
Tiro parato. Giorgi Chakvetadze (Georgia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Khvicha Kvaratskhelia.18:26
Tentativo fallito. Saba Goglichidze (Georgia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto da calcio d'angolo.18:23
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Anatoliy Trubin (Ucraina).18:22
Tiro parato. Giorgi Chakvetadze (Georgia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Saba Goglichidze.18:22
Giorgi Tsitaishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:21
Fallo di Eduard Sarapii (Ucraina).18:21
Georges Mikautadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:21
Fallo di Taras Mykhavko (Ucraina).18:21
Vladyslav Vanat (Ucraina) e' ammonito per fallo.18:19
Giorgi Kochorashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:18
Fallo di Vladyslav Vanat (Ucraina).18:18
Fallo di mano di Giorgi Kochorashvili (Georgia).18:17
Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.18:16
Giorgi Chakvetadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:15
Fallo di Eduard Sarapii (Ucraina).18:15
Giorgi Chakvetadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:14
Fallo di Oleksandr Zubkov (Ucraina).18:14
Gara riprende.18:12
Gara momentaneamente sospesa, Oleksandr Pikhalionok (Ucraina) per infortunio.18:12
Fallo di Luka Lochoshvili (Georgia).18:11
Oleksandr Pikhalionok (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:11
Tiro respinto. Georges Mikautadze (Georgia) un tiro di destro dalla lunga distanza. Assist di Otar Kiteishvili.18:10
Fallo di Oleksandr Zubkov (Ucraina).18:08
Giorgi Tsitaishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:08
Tentativo fallito. Matvii Ponomarenko (Ucraina) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Bohdan Mykhailichenko.18:05
Tiro parato. Otar Kiteishvili (Georgia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Khvicha Kvaratskhelia.18:05
Saba Goglichidze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:03
Fallo di Matvii Ponomarenko (Ucraina).18:03
Inizia il Primo tempo.18:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:50
Georgia - Ucraina è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 18:00 allo stadio Boris Paichadze Stadium di Tbilisi.
Arbitro di Georgia - Ucraina sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Dove vedere Georgia-Ucraina di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Georgia-Ucraina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 28 settembre.
Dalla frenata automatica al controllo dell’angolo cieco, fino alla guida «hands free»LEGGI
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