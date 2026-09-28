Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:50

PREPARTITA

Georgia - Ucraina è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 18:00 allo stadio Boris Paichadze Stadium di Tbilisi.

Arbitro di Georgia - Ucraina sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Dove vedere Georgia-Ucraina di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Georgia-Ucraina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 28 settembre.