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Georgia-Ucraina: 0-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

28 Settembre 2026 ore 18:00
Georgia
0
Ucraina
0
Partita finita
Arbitro: Aliyar Aghayev
    0'
    45'
    90'
    90'
    93'

    Incontro terminato, Georgia 0, Ucraina 0.

    1. 90'+4'

      Secondo tempo terminato, Georgia 0, Ucraina 0.19:55

    3. 90'+2'

      Sostituzione, Georgia. Irakli Yegoian sostituisce Giorgi Kochorashvili.19:53

    4. 90'+1'

      Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:52

    5. 90'+1'

      Fallo di Roman Yaremchuk (Ucraina).19:52

    6. 90'+1'

      Giorgi Kochorashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:52

    7. 90'

      Fallo di mano di Luka Lochoshvili (Georgia).19:51

    9. 89'

      Oleh Ocheretko (Ucraina) e' ammonito per fallo.19:50

    10. 89'

      Fallo di Oleh Ocheretko (Ucraina).19:50

    11. 89'

      Anzor Mekvabishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:50

    12. 88'

      Tiro parato. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Giorgi Kvernadze.19:49

    13. 86'

      Tiro parato. Oleh Ocheretko (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Viktor Tsygankov.19:47

    15. 81'

      Anzor Mekvabishvili (Georgia) e' ammonito per fallo.19:42

    16. 81'

      Danylo Sikan (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:42

    17. 81'

      Fallo di Anzor Mekvabishvili (Georgia).19:42

    18. 79'

      Sostituzione, Ucraina. Viktor Tsygankov sostituisce Oleksandr Zubkov.19:40

    19. 79'

      Fallo di Roman Yaremchuk (Ucraina).19:40

    21. 79'

      Anzor Mekvabishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:40

    22. 76'

      Tentativo fallito. Anzor Mekvabishvili (Georgia) un tiro di destro da fuori area tira alto in seguito a un calcio da fermo.19:37

    23. 75'

      Valerii Bondar (Ucraina) e' ammonito per fallo.19:36

    24. 75'

      Fallo di Valerii Bondar (Ucraina).19:36

    25. 75'

      Giorgi Tsitaishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:36

    27. 73'

      Sostituzione, Georgia. Zuriko Davitashvili sostituisce Giorgi Chakvetadze.19:34

    28. 73'

      Sostituzione, Georgia. Anzor Mekvabishvili sostituisce Otar Kiteishvili.19:34

    29. 69'

      Tentativo fallito. Roman Yaremchuk (Ucraina) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Valerii Bondar.19:30

    30. 68'

      Yehor Nazaryna (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29

    31. 68'

      Fallo di Giorgi Kvernadze (Georgia).19:29

    33. 67'

      Sostituzione, Georgia. Giorgi Kvernadze sostituisce Georges Mikautadze.19:28

    34. 65'

      Sostituzione, Ucraina. Mykola Shaparenko sostituisce Maksym Khlan.19:27

    35. 65'

      Tentativo fallito. Oleh Ocheretko (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Roman Yaremchuk.19:26

    36. 63'

      Tiro parato. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Giorgi Chakvetadze.19:25

    37. 61'

      Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Otar Kiteishvili.19:23

    39. 61'

      Tiro respinto. Saba Goglichidze (Georgia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Giorgi Tsitaishvili.19:22

    40. 59'

      Danylo Sikan (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:20

    41. 59'

      Fallo di Luka Lochoshvili (Georgia).19:20

    42. 58'

      Oleksandr Zubkov (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

    43. 58'

      Fallo di Giorgi Chakvetadze (Georgia).19:19

    45. 57'

      Tentativo fallito. Luka Lochoshvili (Georgia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Giorgi Tsitaishvili con cross da calcio d'angolo.19:18

    46. 57'

      Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Valerii Bondar (Ucraina).19:18

    47. 54'

      Saba Goglichidze (Georgia) e' ammonito.19:16

    48. 54'

      Maksym Khlan (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

    49. 54'

      Fallo di Saba Goglichidze (Georgia).19:15

    51. 52'

      Fallo di Otar Kakabadze (Georgia).19:13

    52. 52'

      Oleh Ocheretko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13

    53. 49'

      Oleksandr Zubkov (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

    54. 49'

      Fallo di Giorgi Tsitaishvili (Georgia).19:11

    55. 48'

      Fallo di Valerii Bondar (Ucraina).19:09

    57. 48'

      Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09

    58. 47'

      Gara riprende.19:08

    59. 46'

      Gara momentaneamente sospesa, Otar Kiteishvili (Georgia) per infortunio.19:07

    60. 46'

      Danylo Sikan (Ucraina) e' ammonito per fallo.19:07

    61. 46'

      Fallo di Danylo Sikan (Ucraina).19:07

    63. 46'

      Otar Kiteishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

    64. Inizia il Secondo tempo Georgia 0, Ucraina 0.19:07

    65. 45'

      Sostituzione, Ucraina. Danylo Sikan sostituisce Vladyslav Vanat.19:05

    66. 45'

      Sostituzione, Ucraina. Oleh Ocheretko sostituisce Oleksandr Pikhalionok.19:05

    67. 45'

      Sostituzione, Ucraina. Roman Yaremchuk sostituisce Matvii Ponomarenko.19:05

    69. 45'+2'

      Primo tempo terminato, Georgia 0, Ucraina 0.18:49

    70. 45'+2'

      Tiro parato. Oleksandr Zubkov (Ucraina) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Valerii Bondar.18:48

    71. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.18:47

    72. 44'

      Fallo di Giorgi Chakvetadze (Georgia).18:46

    73. 44'

      Oleksandr Zubkov (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46

    75. 43'

      Tiro respinto. Otar Kiteishvili (Georgia) un colpo di testa da centro area. Assist di Giorgi Chakvetadze con cross.18:45

    76. 43'

      Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Maksym Khlan (Ucraina).18:44

    77. 40'

      Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Eduard Sarapii (Ucraina).18:42

    78. 37'

      Tentativo fallito. Otar Kiteishvili (Georgia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Luka Lochoshvili.18:39

    79. 34'

      Tentativo fallito. Eduard Sarapii (Ucraina) un tiro di destro da oltre 25 metri tira alto. Assist di Oleksandr Pikhalionok.18:35

    81. 32'

      Fallo di Giorgi Kochorashvili (Georgia).18:34

    82. 32'

      Vladyslav Vanat (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:34

    83. 32'

      Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:33

    84. 32'

      Fallo di Yehor Nazaryna (Ucraina).18:33

    85. 30'

      Gara riprende.18:32

    87. 30'

      Gara momentaneamente sospesa, Anatoliy Trubin (Ucraina) per infortunio.18:32

    88. 29'

      Fuorigioco. Georges Mikautadze(Georgia) prova il lancio lungo, ma Khvicha Kvaratskhelia e' colto in fuorigioco.18:31

    89. 28'

      Fallo di Saba Goglichidze (Georgia).18:30

    90. 28'

      Matvii Ponomarenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:30

    91. 25'

      Tentativo fallito. Vladyslav Vanat (Ucraina) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Oleksandr Pikhalionok.18:26

    93. 24'

      Tiro parato. Giorgi Chakvetadze (Georgia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Khvicha Kvaratskhelia.18:26

    94. 21'

      Tentativo fallito. Saba Goglichidze (Georgia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto da calcio d'angolo.18:23

    95. 20'

      Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Anatoliy Trubin (Ucraina).18:22

    96. 20'

      Tiro parato. Giorgi Chakvetadze (Georgia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Saba Goglichidze.18:22

    97. 20'

      Giorgi Tsitaishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:21

    99. 20'

      Fallo di Eduard Sarapii (Ucraina).18:21

    100. 19'

      Georges Mikautadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:21

    101. 19'

      Fallo di Taras Mykhavko (Ucraina).18:21

    102. 17'

      Vladyslav Vanat (Ucraina) e' ammonito per fallo.18:19

    103. 17'

      Giorgi Kochorashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:18

    105. 17'

      Fallo di Vladyslav Vanat (Ucraina).18:18

    106. 15'

      Fallo di mano di Giorgi Kochorashvili (Georgia).18:17

    107. 14'

      Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.18:16

    108. 14'

      Giorgi Chakvetadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:15

    109. 14'

      Fallo di Eduard Sarapii (Ucraina).18:15

    111. 13'

      Giorgi Chakvetadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:14

    112. 13'

      Fallo di Oleksandr Zubkov (Ucraina).18:14

    113. 10'

      Gara riprende.18:12

    114. 10'

      Gara momentaneamente sospesa, Oleksandr Pikhalionok (Ucraina) per infortunio.18:12

    115. 9'

      Fallo di Luka Lochoshvili (Georgia).18:11

    117. 9'

      Oleksandr Pikhalionok (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:11

    118. 8'

      Tiro respinto. Georges Mikautadze (Georgia) un tiro di destro dalla lunga distanza. Assist di Otar Kiteishvili.18:10

    119. 6'

      Fallo di Oleksandr Zubkov (Ucraina).18:08

    120. 6'

      Giorgi Tsitaishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:08

    121. 4'

      Tentativo fallito. Matvii Ponomarenko (Ucraina) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Bohdan Mykhailichenko.18:05

    123. 3'

      Tiro parato. Otar Kiteishvili (Georgia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Khvicha Kvaratskhelia.18:05

    124. 2'

      Saba Goglichidze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:03

    125. 2'

      Fallo di Matvii Ponomarenko (Ucraina).18:03

    126. Inizia il Primo tempo.18:02

    127. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:50

    Formazioni Georgia - Ucraina

    Georgia
    Ucraina
    TITOLARI GEORGIA
    • (1) GIORGI MAMARDASHVILI (P)
    • (5) SABA GOGLICHIDZE (D)
    • (2) OTAR KAKABADZE (D)
    • (4) LUKA LOCHOSHVILI (D)
    • (19) GIORGI TSITAISHVILI (D)
    • (3) LASHA DVALI (D)
    • (8) OTAR KITEISHVILI (C)
    • (10) GIORGI CHAKVETADZE (C)
    • (6) GIORGI KOCHORASHVILI (C)
    • (7) KHVICHA KVARATSKHELIA (A)
    • (22) GEORGES MIKAUTADZE (A)
    PANCHINA GEORGIA
    • (23) LUKA GUGESHASHVILI (P)
    • (9) ZURIKO DAVITASHVILI (A)
    • (21) JIMMY TABIDZE (D)
    • (13) DAVIT KERESELIDZE (P)
    • (20) SABA SAZONOV (D)
    • (11) BUDU ZIVZIVADZE (A)
    • (14) ANZOR MEKVABISHVILI (C)
    • (15) GIZO MAMAGEISHVILI (C)
    • (17) GIORGI KVERNADZE (A)
    • (12) SABA LOBJANIDZE (A)
    • (18) IRAKLI YEGOIAN (C)
    • (16) SABA KHAREBASHVILI (D)
    ALLENATORE GEORGIA
    • Ramaz Svanadze
    TITOLARI UCRAINA
    • (12) ANATOLIY TRUBIN (P)
    • (4) TARAS MYKHAVKO (D)
    • (3) EDUARD SARAPII (D)
    • (5) VALERII BONDAR (D)
    • (2) BOHDAN MYKHAILICHENKO (C)
    • (20) OLEKSANDR ZUBKOV (C)
    • (19) YEHOR NAZARYNA (C)
    • (17) OLEKSANDR PIKHALIONOK (C)
    • (21) MAKSYM KHLAN (C)
    • (8) MATVII PONOMARENKO (A)
    • (11) VLADYSLAV VANAT (A)
    PANCHINA UCRAINA
    • (14) DANYLO SIKAN (A)
    • (1) HEORHII YERMAKOV (P)
    • (18) OLEH OCHERETKO (C)
    • (6) VOLODYMYR BRAZHKO (C)
    • (16) VLADYSLAV VELETEN (C)
    • (13) ILLIA ZABARNYI (D)
    • (7) ANDRII YARMOLENKO (C)
    • (23) DMYTRO RIZNYK (P)
    • (22) MYKOLA MATVIIENKO (D)
    • (10) MYKOLA SHAPARENKO (C)
    • (15) VIKTOR TSYGANKOV (A)
    • (9) ROMAN YAREMCHUK (A)
    ALLENATORE UCRAINA
    • Andrea Maldera
    PREPARTITA

    Georgia - Ucraina è valevole per la competizione UEFA Nations League.
    La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 18:00 allo stadio Boris Paichadze Stadium di Tbilisi.
    Arbitro di Georgia - Ucraina sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

    Dove vedere Georgia-Ucraina di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
    Georgia-Ucraina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 28 settembre. Georgia - Ucraina Live

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