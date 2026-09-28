Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:36

PREPARTITA

Irlanda del Nord - Ungheria è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 20:45 allo stadio Clearer Twist National Stadium at Windsor Park di Belfast.

Arbitro di Irlanda del Nord - Ungheria sarà Ricardo de Burgos Bengoetxea. Al VAR invece ci sarà César Soto Grado.

Dove vedere Irlanda del Nord-Ungheria di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Irlanda del Nord-Ungheria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 28 settembre.