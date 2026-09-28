Incontro terminato, Irlanda del Nord 0, Ungheria 0.
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Incontro terminato, Irlanda del Nord 0, Ungheria 0.
Secondo tempo terminato, Irlanda del Nord 0, Ungheria 0.22:39
Fallo di Márk Csinger (Ungheria).22:36
Josh Magennis (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:36
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:36
Tiro respinto. András Schäfer (Ungheria) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Dominik Szoboszlai.22:35
Tentativo fallito. Donát Bárány (Ungheria) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra.22:35
Tiro parato. Alex Tóth (Ungheria) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:35
Tentativo fallito. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Attila Osváth con cross.22:35
Sostituzione, Irlanda del Nord. Josh Magennis sostituisce Isaac Price.22:33
Tentativo fallito. Milán Vitális (Ungheria) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:33
Márk Csinger (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Fallo di Ethan Galbraith (Irlanda del Nord).22:32
Tentativo fallito. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Alex Tóth.22:31
Fallo di András Schäfer (Ungheria).22:29
Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:29
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Milos Kerkez (Ungheria).22:28
Tiro respinto. Willi Orbán (Ungheria) un tiro di destro da centro area. Assist di Milán Tóth.22:26
Milán Tóth (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:25
Fallo di Shea Charles (Irlanda del Nord).22:25
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Balázs Tóth (Ungheria).22:24
Tiro parato. Isaac Price (Irlanda del Nord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Shea Charles con suggerimento di testa.22:24
Shea Charles (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.22:23
Fallo di Donát Bárány (Ungheria).22:23
Ciaron Brown (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:23
Sostituzione, Ungheria. Milán Tóth sostituisce Dániel Lukács.22:22
Sostituzione, Ungheria. Milán Vitális sostituisce Áron Csongvai.22:22
Fallo di Alex Tóth (Ungheria).22:18
Ethan Galbraith (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18
Áron Csongvai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di Isaac Price (Irlanda del Nord).22:17
Tentativo fallito. Donát Bárány (Ungheria) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Willi Orbán da calcio d'angolo.22:15
Tentativo fallito. Willi Orbán (Ungheria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.22:15
Sostituzione, Irlanda del Nord. Dion Charles sostituisce Patrick Kelly.22:15
Sostituzione, Irlanda del Nord. Brodie Spencer sostituisce Jamie Donley.22:15
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Ciaron Brown (Irlanda del Nord).22:15
Fallo di Donát Bárány (Ungheria).22:09
Ciaron Brown (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Willi Orbán (Ungheria).22:07
Tentativo fallito. András Schäfer (Ungheria) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai in seguito a un calcio da fermo.22:04
Alex Tóth (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:04
Fallo di Trai Hume (Irlanda del Nord).22:04
Tentativo fallito. András Schäfer (Ungheria) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Attila Osváth.22:03
Alex Tóth (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01
Fallo di Patrick Kelly (Irlanda del Nord).22:01
Tiro respinto. Jamie Donley (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Shea Charles con cross.22:01
Sostituzione, Ungheria. Donát Bárány sostituisce Gábor Jurek.22:00
Sostituzione, Ungheria. Alex Tóth sostituisce Tamás Szűcs.22:00
Tiro parato. Jamie Donley (Irlanda del Nord) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ethan Galbraith con cross.21:57
Márk Csinger (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56
Fallo di Ruairi McConville (Irlanda del Nord).21:56
Fallo di András Schäfer (Ungheria).21:54
Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54
Fuorigioco. Tom Atcheson(Irlanda del Nord) prova il lancio lungo, ma Trai Hume e' colto in fuorigioco.21:53
Inizia il Secondo tempo Irlanda del Nord 0, Ungheria 0.21:51
Willi Orbán (Ungheria) e' ammonito.21:35
Primo tempo terminato, Irlanda del Nord 0, Ungheria 0.21:35
Fallo di Áron Csongvai (Ungheria).21:35
Jamie Donley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:35
Dominik Szoboszlai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Trai Hume (Irlanda del Nord).21:33
Jamie Donley (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.21:32
Márk Csinger (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Jamie Donley (Irlanda del Nord).21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:31
Fallo di András Schäfer (Ungheria).21:30
Patrick Kelly (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Tiro respinto. Tamás Szűcs (Ungheria) un tiro di destro da fuori area.21:30
Tiro respinto. Justin Devenny (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da fuori area.21:29
Áron Csongvai (Ungheria) e' ammonito per fallo.21:27
Fallo di Áron Csongvai (Ungheria).21:27
Trai Hume (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27
Tentativo fallito. Isaac Price (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:26
Fallo di Tamás Szűcs (Ungheria).21:25
Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
András Schäfer (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Patrick Kelly (Irlanda del Nord).21:23
Patrick Kelly (Irlanda del Nord) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area. Assist di Shea Charles.21:21
Sostituzione, Ungheria. Attila Osváth sostituisce Bendegúz Bolla per infortunio.21:19
Gara riprende.21:19
Gara momentaneamente sospesa, Bendegúz Bolla (Ungheria) per infortunio.21:17
Isaac Price (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.21:16
Bendegúz Bolla (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di Isaac Price (Irlanda del Nord).21:16
Tiro parato. Patrick Kelly (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Isaac Price.21:16
Áron Csongvai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Trai Hume (Irlanda del Nord).21:13
Fallo di Tamás Szűcs (Ungheria).21:12
Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fuorigioco. Jamie Donley(Irlanda del Nord) prova il lancio lungo, ma Isaac Price e' colto in fuorigioco.21:10
Fallo di Tamás Szűcs (Ungheria).21:08
Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di Willi Orbán (Ungheria).21:08
Trai Hume (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Tamás Szűcs (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07
Fallo di Ethan Galbraith (Irlanda del Nord).21:07
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Ciaron Brown (Irlanda del Nord).21:06
Tiro respinto. Gábor Jurek (Ungheria) un tiro di sinistro da centro area.21:06
Fuorigioco. Trai Hume(Irlanda del Nord) prova il lancio lungo, ma Jamie Donley e' colto in fuorigioco.21:04
Fuorigioco. Shea Charles(Irlanda del Nord) prova il lancio lungo, ma Patrick Kelly e' colto in fuorigioco.21:03
Fallo di Dániel Lukács (Ungheria).21:02
Ruairi McConville (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Ethan Galbraith (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.21:02
Dominik Szoboszlai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Shea Charles (Irlanda del Nord).21:01
Tentativo fallito. Trai Hume (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.21:00
András Schäfer (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58
Fallo di Ethan Galbraith (Irlanda del Nord).20:58
Tiro respinto. Isaac Price (Irlanda del Nord) un tiro di destro da centro area.20:56
Tiro respinto. Ethan Galbraith (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da fuori area.20:56
Tamás Szűcs (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53
Fallo di Shea Charles (Irlanda del Nord).20:53
Isaac Price (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48
Fallo di Tamás Szűcs (Ungheria).20:48
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:36
Irlanda del Nord - Ungheria è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 20:45 allo stadio Clearer Twist National Stadium at Windsor Park di Belfast.
Arbitro di Irlanda del Nord - Ungheria sarà Ricardo de Burgos Bengoetxea. Al VAR invece ci sarà César Soto Grado.
Dove vedere Irlanda del Nord-Ungheria di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Irlanda del Nord-Ungheria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 28 settembre.
Dalla frenata automatica al controllo dell’angolo cieco, fino alla guida «hands free»LEGGI
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