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Irlanda del Nord-Ungheria: 0-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

28 Settembre 2026 ore 20:45
Irlanda del Nord
0
Ungheria
0
Partita finita
Arbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea
    0'
    45'
    90'
    90'
    93'

    Incontro terminato, Irlanda del Nord 0, Ungheria 0.

    1. 90'+4'

      Secondo tempo terminato, Irlanda del Nord 0, Ungheria 0.22:39

    3. 90'+1'

      Fallo di Márk Csinger (Ungheria).22:36

    4. 90'+1'

      Josh Magennis (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:36

    5. 90'+1'

      Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:36

    6. 90'

      Tiro respinto. András Schäfer (Ungheria) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Dominik Szoboszlai.22:35

    7. 90'

      Tentativo fallito. Donát Bárány (Ungheria) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra.22:35

    9. 90'

      Tiro parato. Alex Tóth (Ungheria) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:35

    10. 90'

      Tentativo fallito. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Attila Osváth con cross.22:35

    11. 88'

      Sostituzione, Irlanda del Nord. Josh Magennis sostituisce Isaac Price.22:33

    12. 88'

      Tentativo fallito. Milán Vitális (Ungheria) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:33

    13. 86'

      Márk Csinger (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

    15. 86'

      Fallo di Ethan Galbraith (Irlanda del Nord).22:32

    16. 86'

      Tentativo fallito. Dominik Szoboszlai (Ungheria) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Alex Tóth.22:31

    17. 83'

      Fallo di András Schäfer (Ungheria).22:29

    18. 83'

      Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:29

    19. 83'

      Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Milos Kerkez (Ungheria).22:28

    21. 81'

      Tiro respinto. Willi Orbán (Ungheria) un tiro di destro da centro area. Assist di Milán Tóth.22:26

    22. 80'

      Milán Tóth (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:25

    23. 80'

      Fallo di Shea Charles (Irlanda del Nord).22:25

    24. 79'

      Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Balázs Tóth (Ungheria).22:24

    25. 79'

      Tiro parato. Isaac Price (Irlanda del Nord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Shea Charles con suggerimento di testa.22:24

    27. 77'

      Shea Charles (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.22:23

    28. 77'

      Fallo di Donát Bárány (Ungheria).22:23

    29. 77'

      Ciaron Brown (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:23

    30. 77'

      Sostituzione, Ungheria. Milán Tóth sostituisce Dániel Lukács.22:22

    31. 76'

      Sostituzione, Ungheria. Milán Vitális sostituisce Áron Csongvai.22:22

    33. 73'

      Fallo di Alex Tóth (Ungheria).22:18

    34. 73'

      Ethan Galbraith (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18

    35. 72'

      Áron Csongvai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

    36. 72'

      Fallo di Isaac Price (Irlanda del Nord).22:17

    37. 70'

      Tentativo fallito. Donát Bárány (Ungheria) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Willi Orbán da calcio d'angolo.22:15

    39. 70'

      Tentativo fallito. Willi Orbán (Ungheria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.22:15

    40. 70'

      Sostituzione, Irlanda del Nord. Dion Charles sostituisce Patrick Kelly.22:15

    41. 70'

      Sostituzione, Irlanda del Nord. Brodie Spencer sostituisce Jamie Donley.22:15

    42. 69'

      Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Ciaron Brown (Irlanda del Nord).22:15

    43. 63'

      Fallo di Donát Bárány (Ungheria).22:09

    45. 63'

      Ciaron Brown (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

    46. 61'

      Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Willi Orbán (Ungheria).22:07

    47. 59'

      Tentativo fallito. András Schäfer (Ungheria) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai in seguito a un calcio da fermo.22:04

    48. 59'

      Alex Tóth (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:04

    49. 59'

      Fallo di Trai Hume (Irlanda del Nord).22:04

    51. 58'

      Tentativo fallito. András Schäfer (Ungheria) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Attila Osváth.22:03

    52. 56'

      Alex Tóth (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01

    53. 56'

      Fallo di Patrick Kelly (Irlanda del Nord).22:01

    54. 56'

      Tiro respinto. Jamie Donley (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Shea Charles con cross.22:01

    55. 55'

      Sostituzione, Ungheria. Donát Bárány sostituisce Gábor Jurek.22:00

    57. 55'

      Sostituzione, Ungheria. Alex Tóth sostituisce Tamás Szűcs.22:00

    58. 52'

      Tiro parato. Jamie Donley (Irlanda del Nord) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ethan Galbraith con cross.21:57

    59. 50'

      Márk Csinger (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56

    60. 50'

      Fallo di Ruairi McConville (Irlanda del Nord).21:56

    61. 49'

      Fallo di András Schäfer (Ungheria).21:54

    63. 49'

      Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54

    64. 48'

      Fuorigioco. Tom Atcheson(Irlanda del Nord) prova il lancio lungo, ma Trai Hume e' colto in fuorigioco.21:53

    65. Inizia il Secondo tempo Irlanda del Nord 0, Ungheria 0.21:51

    66. 45'+5'

      Willi Orbán (Ungheria) e' ammonito.21:35

    67. 45'+5'

      Primo tempo terminato, Irlanda del Nord 0, Ungheria 0.21:35

    69. 45'+4'

      Fallo di Áron Csongvai (Ungheria).21:35

    70. 45'+4'

      Jamie Donley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:35

    71. 45'+3'

      Dominik Szoboszlai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

    72. 45'+3'

      Fallo di Trai Hume (Irlanda del Nord).21:33

    73. 45'+2'

      Jamie Donley (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.21:32

    75. 45'+2'

      Márk Csinger (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

    76. 45'+2'

      Fallo di Jamie Donley (Irlanda del Nord).21:32

    77. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:31

    78. 45'

      Fallo di András Schäfer (Ungheria).21:30

    79. 45'

      Patrick Kelly (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

    81. 45'

      Tiro respinto. Tamás Szűcs (Ungheria) un tiro di destro da fuori area.21:30

    82. 43'

      Tiro respinto. Justin Devenny (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da fuori area.21:29

    83. 42'

      Áron Csongvai (Ungheria) e' ammonito per fallo.21:27

    84. 42'

      Fallo di Áron Csongvai (Ungheria).21:27

    85. 42'

      Trai Hume (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27

    87. 40'

      Tentativo fallito. Isaac Price (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:26

    88. 40'

      Fallo di Tamás Szűcs (Ungheria).21:25

    89. 40'

      Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

    90. 38'

      András Schäfer (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

    91. 38'

      Fallo di Patrick Kelly (Irlanda del Nord).21:23

    93. 36'

      Patrick Kelly (Irlanda del Nord) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area. Assist di Shea Charles.21:21

    94. 34'

      Sostituzione, Ungheria. Attila Osváth sostituisce Bendegúz Bolla per infortunio.21:19

    95. 34'

      Gara riprende.21:19

    96. 32'

      Gara momentaneamente sospesa, Bendegúz Bolla (Ungheria) per infortunio.21:17

    97. 31'

      Isaac Price (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.21:16

    99. 31'

      Bendegúz Bolla (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

    100. 31'

      Fallo di Isaac Price (Irlanda del Nord).21:16

    101. 31'

      Tiro parato. Patrick Kelly (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Isaac Price.21:16

    102. 27'

      Áron Csongvai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

    103. 27'

      Fallo di Trai Hume (Irlanda del Nord).21:13

    105. 27'

      Fallo di Tamás Szűcs (Ungheria).21:12

    106. 27'

      Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

    107. 24'

      Fuorigioco. Jamie Donley(Irlanda del Nord) prova il lancio lungo, ma Isaac Price e' colto in fuorigioco.21:10

    108. 23'

      Fallo di Tamás Szűcs (Ungheria).21:08

    109. 23'

      Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

    111. 22'

      Fallo di Willi Orbán (Ungheria).21:08

    112. 22'

      Trai Hume (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

    113. 21'

      Tamás Szűcs (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07

    114. 21'

      Fallo di Ethan Galbraith (Irlanda del Nord).21:07

    115. 20'

      Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Ciaron Brown (Irlanda del Nord).21:06

    117. 20'

      Tiro respinto. Gábor Jurek (Ungheria) un tiro di sinistro da centro area.21:06

    118. 19'

      Fuorigioco. Trai Hume(Irlanda del Nord) prova il lancio lungo, ma Jamie Donley e' colto in fuorigioco.21:04

    119. 17'

      Fuorigioco. Shea Charles(Irlanda del Nord) prova il lancio lungo, ma Patrick Kelly e' colto in fuorigioco.21:03

    120. 17'

      Fallo di Dániel Lukács (Ungheria).21:02

    121. 17'

      Ruairi McConville (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

    123. 16'

      Ethan Galbraith (Irlanda del Nord) e' ammonito per fallo.21:02

    124. 15'

      Dominik Szoboszlai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

    125. 15'

      Shea Charles (Irlanda del Nord).21:01

    126. 14'

      Tentativo fallito. Trai Hume (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.21:00

    127. 13'

      András Schäfer (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58

    129. 13'

      Fallo di Ethan Galbraith (Irlanda del Nord).20:58

    130. 11'

      Tiro respinto. Isaac Price (Irlanda del Nord) un tiro di destro da centro area.20:56

    131. 11'

      Tiro respinto. Ethan Galbraith (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da fuori area.20:56

    132. 7'

      Tamás Szűcs (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53

    133. 7'

      Fallo di Shea Charles (Irlanda del Nord).20:53

    135. 3'

      Isaac Price (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48

    136. 3'

      Fallo di Tamás Szűcs (Ungheria).20:48

    137. Inizia il Primo tempo.20:46

    138. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:36

    Formazioni Irlanda del Nord - Ungheria

    Irlanda del Nord
    Ungheria
    TITOLARI IRLANDA DEL NORD
    • (1) PIERCE CHARLES (P)
    • (4) TOM ATCHESON (D)
    • (22) CIARON BROWN (D)
    • (15) RUAIRI MCCONVILLE (D)
    • (7) ETHAN GALBRAITH (C)
    • (19) SHEA CHARLES (C)
    • (5) TRAI HUME (C)
    • (3) JUSTIN DEVENNY (C)
    • (14) ISAAC PRICE (A)
    • (16) PATRICK KELLY (A)
    • (10) JAMIE DONLEY (A)
    PANCHINA IRLANDA DEL NORD
    • (9) CEADACH O’NEILL (A)
    • (21) JOSH MAGENNIS (A)
    • (18) BRAIDEN GRAHAM (A)
    • (13) KIERAN MORRISON (C)
    • (20) BRODIE SPENCER (D)
    • (2) TERRY DEVLIN (C)
    • (6) MICHAEL FORBES (D)
    • (11) PAUL SMYTH (A)
    • (23) BAILEY PEACOCK-FARRELL (P)
    • (12) CONOR HAZARD (P)
    • (8) DION CHARLES (A)
    • (17) PADDY MCNAIR (D)
    ALLENATORE IRLANDA DEL NORD
    • Michael O'Neill
    TITOLARI UNGHERIA
    • (1) BALÁZS TÓTH (P)
    • (6) WILLI ORBÁN (D)
    • (14) BENDEGÚZ BOLLA (D)
    • (3) MÁRK CSINGER (D)
    • (11) MILOS KERKEZ (D)
    • (17) GÁBOR JUREK (C)
    • (10) DOMINIK SZOBOSZLAI (C)
    • (13) ANDRÁS SCHÄFER (C)
    • (7) TAMÁS SZŰCS (C)
    • (15) ÁRON CSONGVAI (C)
    • (16) DÁNIEL LUKÁCS (A)
    PANCHINA UNGHERIA
    • (5) ÁKOS MARKGRÁF (D)
    • (21) ALEX TÓTH (C)
    • (22) ÁRMIN PÉCSI (P)
    • (19) BENCE VÁRKONYI (D)
    • (20) MILÁN TÓTH (A)
    • (8) MILÁN VITÁLIS (C)
    • (23) ÁRON DOKTORICS (C)
    • (4) KORNÉL SZŰCS (D)
    • (9) DONÁT BÁRÁNY (A)
    • (12) BENCE GUNDEL-TAKÁCS (P)
    • (2) ATTILA OSVÁTH (D)
    • (18) ZSOLT NAGY (D)
    ALLENATORE UNGHERIA
    • Marco Rossi
    PREPARTITA

    Irlanda del Nord - Ungheria è valevole per la competizione UEFA Nations League.
    La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 20:45 allo stadio Clearer Twist National Stadium at Windsor Park di Belfast.
    Arbitro di Irlanda del Nord - Ungheria sarà Ricardo de Burgos Bengoetxea. Al VAR invece ci sarà César Soto Grado.

    Dove vedere Irlanda del Nord-Ungheria di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
    Irlanda del Nord-Ungheria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 28 settembre. Irlanda del Nord - Ungheria Live

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