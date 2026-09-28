Incontro terminato, Lettonia 0, Cipro 0.
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Incontro terminato, Lettonia 0, Cipro 0.
Secondo tempo terminato, Lettonia 0, Cipro 0.19:48
Marcus Edwards (Cipro) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kostas Pileas.19:48
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:46
Tiro respinto. Marcus Edwards (Cipro) un tiro di sinistro da centro area.19:45
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Roberts Savalnieks (Lettonia).19:45
Ioannis Pittas (Cipro) e' ammonito.19:43
Antonijs Cernomordijs (Lettonia) e' ammonito.19:43
Tentativo fallito. Deniss Melniks (Lettonia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Roberts Savalnieks con cross in seguito a un calcio da fermo.19:43
Fallo di Kostas Pileas (Cipro).19:42
Eduards Daskevics (Lettonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:42
Sostituzione, Cipro. Andronikos Kakoullis sostituisce Ioannis Kosti.19:41
Sostituzione, Cipro. Kostas Pileas sostituisce Nick Tsaroulla.19:41
Tiro respinto. Marcus Edwards (Cipro) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ioannis Pittas.19:38
Hector Kyprianou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:36
Fallo di Antonijs Cernomordijs (Lettonia).19:36
Tiro respinto. Roberts Uldrikis (Lettonia) un colpo di testa da centro area. Assist di Roberts Savalnieks con cross.19:36
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Sotiriou (Cipro).19:36
Tiro respinto. Roberts Uldrikis (Lettonia) un tiro di destro da centro area. Assist di Eduards Daskevics.19:36
Fallo di Grigoris Kastanos (Cipro).19:35
Lukass Vapne (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:35
Sostituzione, Lettonia. Markuss Strods sostituisce Eduards Emsis.19:34
Sostituzione, Lettonia. Eduards Daskevics sostituisce Vladislavs Gutkovskis.19:34
Fallo di Hector Kyprianou (Cipro).19:30
Roberts Uldrikis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Sostituzione, Cipro. Hector Kyprianou sostituisce Kostakis Artymatas.19:30
Sostituzione, Cipro. Marinos Tzionis sostituisce Loizos Loizou.19:30
Tiro parato. Marcus Edwards (Cipro) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:29
Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:28
Fallo di Vladislavs Gutkovskis (Lettonia).19:28
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Andrejs Ciganiks (Lettonia).19:27
Tiro parato. Ioannis Kosti (Cipro) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Loizos Loizou.19:27
Tentativo fallito. Roberts Savalnieks (Lettonia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.19:26
Konstantinos Sotiriou (Cipro) e' ammonito per fallo.19:25
Fallo di Konstantinos Sotiriou (Cipro).19:25
Roberts Uldrikis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:25
Nick Tsaroulla (Cipro) e' ammonito per fallo.19:22
Nick Tsaroulla (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Fallo di Roberts Uldrikis (Lettonia).19:21
Tentativo fallito. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Dmitrijs Zelenkovs con cross.19:19
Tentativo fallito. Roberts Uldrikis (Lettonia) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra.19:19
Ioannis Kosti (Cipro) e' ammonito per fallo.19:18
Fallo di Ioannis Kosti (Cipro).19:17
Dennis Cirkin (Lettonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:17
Fuorigioco. Grigoris Kastanos(Cipro) prova il lancio lungo, ma Giorgos Malekkides e' colto in fuorigioco.19:17
Tentativo fallito. Giorgos Malekkides (Cipro) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ioannis Kosti con cross da calcio d'angolo.19:16
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Dennis Cirkin (Lettonia).19:16
Tiro respinto. Marcus Edwards (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area.19:15
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Roberts Savalnieks (Lettonia).19:14
Tentativo fallito. Andrejs Ciganiks (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Dmitrijs Zelenkovs.19:11
Fallo di Loizos Loizou (Cipro).19:10
Roberts Savalnieks (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Nick Tsaroulla (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Fallo di Andrejs Ciganiks (Lettonia).19:09
Fallo di Ioannis Kosti (Cipro).19:07
Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:07
Tentativo fallito. Marcus Edwards (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Loizos Loizou.19:07
Fallo di Kostakis Artymatas (Cipro).19:04
Eduards Emsis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:04
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Ioannis Pittas (Cipro).19:03
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Sotiriou (Cipro).19:02
Inizia il Secondo tempo Lettonia 0, Cipro 0.19:01
Primo tempo terminato, Lettonia 0, Cipro 0.18:45
Tentativo fallito. Ioannis Pittas (Cipro) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marcus Edwards con cross.18:45
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.18:45
Tentativo fallito. Grigoris Kastanos (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Giorgos Malekkides.18:44
Ioannis Pittas (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:43
Fallo di Lukass Vapne (Lettonia).18:43
Ioannis Kosti (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:42
Fallo di Lukass Vapne (Lettonia).18:42
Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:42
Fallo di Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia).18:42
Tentativo fallito. Giorgos Malekkides (Cipro) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Loizos Loizou con cross da calcio d'angolo.18:41
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Andrejs Ciganiks (Lettonia).18:40
Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:39
Fallo di Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia).18:39
Tentativo fallito. Ioannis Pittas (Cipro) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Loizos Loizou con cross.18:39
Marcus Edwards (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:36
Fallo di Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia).18:36
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Lukass Vapne (Lettonia).18:36
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Dennis Cirkin (Lettonia).18:35
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Antonijs Cernomordijs (Lettonia).18:32
Ioannis Kosti (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:30
Fallo di Deniss Melniks (Lettonia).18:30
Fallo di Ioannis Pittas (Cipro).18:29
Eduards Emsis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:29
Marcus Edwards (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:28
Fallo di Eduards Emsis (Lettonia).18:28
Ioannis Kosti (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:27
Fallo di Antonijs Cernomordijs (Lettonia).18:27
Tentativo fallito. Ioannis Kosti (Cipro) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Giorgos Malekkides con cross.18:27
Tiro respinto. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un tiro di destro da centro area. Assist di Deniss Melniks.18:21
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Nick Tsaroulla (Cipro).18:20
Fallo di Kostakis Artymatas (Cipro).18:19
Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:19
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Vladislavs Gutkovskis (Lettonia).18:18
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Roberts Uldrikis (Lettonia).18:17
Tiro respinto. Giorgos Malekkides (Cipro) un colpo di testa da centro area. Assist di Marcus Edwards con cross.18:17
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Rihards Matrevics (Lettonia).18:17
Tiro parato. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:17
Tiro respinto. Konstantinos Sotiriou (Cipro) un colpo di testa da centro area. Assist di Marcus Edwards con cross.18:17
Nick Tsaroulla (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:16
Fallo di Andrejs Ciganiks (Lettonia).18:16
Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) e' ammonito per fallo di mano.18:14
Fallo di mano di Vladislavs Gutkovskis (Lettonia).18:14
Fallo di Kostakis Artymatas (Cipro).18:13
Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:13
Ioannis Kosti (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:12
Fallo di Eduards Emsis (Lettonia).18:12
Fallo di Konstantinos Sotiriou (Cipro).18:05
Roberts Uldrikis (Lettonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:05
Tiro parato. Marcus Edwards (Cipro) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ioannis Pittas.18:05
Ioannis Kosti (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:03
Fallo di Roberts Uldrikis (Lettonia).18:03
Tiro parato. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Grigoris Kastanos.18:02
Inizia il Primo tempo.18:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:02
Lettonia - Cipro è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 18:00 allo stadio Skonto Stadions di Riga.
Arbitro di Lettonia - Cipro sarà Michal Ocenas. Al VAR invece ci sarà Martin Dohál.
Dove vedere Lettonia-Cipro di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Lettonia-Cipro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 28 settembre.
Dalla frenata automatica al controllo dell’angolo cieco, fino alla guida «hands free»LEGGI
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