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Lettonia-Cipro: 0-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

28 Settembre 2026 ore 18:00
Lettonia
0
Cipro
0
Partita finita
Arbitro: Michal Ocenas
    0'
    45'
    90'
    90'
    92'

    Incontro terminato, Lettonia 0, Cipro 0.

    1. 90'+3'

      Secondo tempo terminato, Lettonia 0, Cipro 0.19:48

    3. 90'+2'

      Marcus Edwards (Cipro) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kostas Pileas.19:48

    4. 90'

      Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:46

    5. 90'

      Tiro respinto. Marcus Edwards (Cipro) un tiro di sinistro da centro area.19:45

    6. 89'

      Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Roberts Savalnieks (Lettonia).19:45

    7. 88'

      Ioannis Pittas (Cipro) e' ammonito.19:43

    9. 88'

      Antonijs Cernomordijs (Lettonia) e' ammonito.19:43

    10. 87'

      Tentativo fallito. Deniss Melniks (Lettonia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Roberts Savalnieks con cross in seguito a un calcio da fermo.19:43

    11. 86'

      Fallo di Kostas Pileas (Cipro).19:42

    12. 86'

      Eduards Daskevics (Lettonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:42

    13. 86'

      Sostituzione, Cipro. Andronikos Kakoullis sostituisce Ioannis Kosti.19:41

    15. 85'

      Sostituzione, Cipro. Kostas Pileas sostituisce Nick Tsaroulla.19:41

    16. 82'

      Tiro respinto. Marcus Edwards (Cipro) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ioannis Pittas.19:38

    17. 81'

      Hector Kyprianou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:36

    18. 81'

      Fallo di Antonijs Cernomordijs (Lettonia).19:36

    19. 81'

      Tiro respinto. Roberts Uldrikis (Lettonia) un colpo di testa da centro area. Assist di Roberts Savalnieks con cross.19:36

    21. 80'

      Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Sotiriou (Cipro).19:36

    22. 80'

      Tiro respinto. Roberts Uldrikis (Lettonia) un tiro di destro da centro area. Assist di Eduards Daskevics.19:36

    23. 80'

      Fallo di Grigoris Kastanos (Cipro).19:35

    24. 80'

      Lukass Vapne (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:35

    25. 78'

      Sostituzione, Lettonia. Markuss Strods sostituisce Eduards Emsis.19:34

    27. 78'

      Sostituzione, Lettonia. Eduards Daskevics sostituisce Vladislavs Gutkovskis.19:34

    28. 75'

      Fallo di Hector Kyprianou (Cipro).19:30

    29. 75'

      Roberts Uldrikis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

    30. 74'

      Sostituzione, Cipro. Hector Kyprianou sostituisce Kostakis Artymatas.19:30

    31. 74'

      Sostituzione, Cipro. Marinos Tzionis sostituisce Loizos Loizou.19:30

    33. 73'

      Tiro parato. Marcus Edwards (Cipro) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:29

    34. 73'

      Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:28

    35. 73'

      Fallo di Vladislavs Gutkovskis (Lettonia).19:28

    36. 72'

      Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Andrejs Ciganiks (Lettonia).19:27

    37. 72'

      Tiro parato. Ioannis Kosti (Cipro) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Loizos Loizou.19:27

    39. 71'

      Tentativo fallito. Roberts Savalnieks (Lettonia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.19:26

    40. 69'

      Konstantinos Sotiriou (Cipro) e' ammonito per fallo.19:25

    41. 69'

      Fallo di Konstantinos Sotiriou (Cipro).19:25

    42. 69'

      Roberts Uldrikis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:25

    43. 66'

      Nick Tsaroulla (Cipro) e' ammonito per fallo.19:22

    45. 65'

      Nick Tsaroulla (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

    46. 65'

      Fallo di Roberts Uldrikis (Lettonia).19:21

    47. 64'

      Tentativo fallito. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Dmitrijs Zelenkovs con cross.19:19

    48. 63'

      Tentativo fallito. Roberts Uldrikis (Lettonia) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra.19:19

    49. 62'

      Ioannis Kosti (Cipro) e' ammonito per fallo.19:18

    51. 62'

      Fallo di Ioannis Kosti (Cipro).19:17

    52. 62'

      Dennis Cirkin (Lettonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:17

    53. 61'

      Fuorigioco. Grigoris Kastanos(Cipro) prova il lancio lungo, ma Giorgos Malekkides e' colto in fuorigioco.19:17

    54. 61'

      Tentativo fallito. Giorgos Malekkides (Cipro) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ioannis Kosti con cross da calcio d'angolo.19:16

    55. 60'

      Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Dennis Cirkin (Lettonia).19:16

    57. 60'

      Tiro respinto. Marcus Edwards (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area.19:15

    58. 59'

      Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Roberts Savalnieks (Lettonia).19:14

    59. 55'

      Tentativo fallito. Andrejs Ciganiks (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Dmitrijs Zelenkovs.19:11

    60. 54'

      Fallo di Loizos Loizou (Cipro).19:10

    61. 54'

      Roberts Savalnieks (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

    63. 54'

      Nick Tsaroulla (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09

    64. 54'

      Fallo di Andrejs Ciganiks (Lettonia).19:09

    65. 52'

      Fallo di Ioannis Kosti (Cipro).19:07

    66. 52'

      Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:07

    67. 51'

      Tentativo fallito. Marcus Edwards (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Loizos Loizou.19:07

    69. 49'

      Fallo di Kostakis Artymatas (Cipro).19:04

    70. 49'

      Eduards Emsis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:04

    71. 47'

      Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Ioannis Pittas (Cipro).19:03

    72. 47'

      Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Sotiriou (Cipro).19:02

    73. Inizia il Secondo tempo Lettonia 0, Cipro 0.19:01

    75. 45'+1'

      Primo tempo terminato, Lettonia 0, Cipro 0.18:45

    76. 45'+1'

      Tentativo fallito. Ioannis Pittas (Cipro) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marcus Edwards con cross.18:45

    77. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.18:45

    78. 45'

      Tentativo fallito. Grigoris Kastanos (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Giorgos Malekkides.18:44

    79. 44'

      Ioannis Pittas (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:43

    81. 44'

      Fallo di Lukass Vapne (Lettonia).18:43

    82. 43'

      Ioannis Kosti (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:42

    83. 43'

      Fallo di Lukass Vapne (Lettonia).18:42

    84. 42'

      Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:42

    85. 42'

      Fallo di Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia).18:42

    87. 42'

      Tentativo fallito. Giorgos Malekkides (Cipro) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Loizos Loizou con cross da calcio d'angolo.18:41

    88. 41'

      Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Andrejs Ciganiks (Lettonia).18:40

    89. 40'

      Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:39

    90. 40'

      Fallo di Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia).18:39

    91. 39'

      Tentativo fallito. Ioannis Pittas (Cipro) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Loizos Loizou con cross.18:39

    93. 37'

      Marcus Edwards (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:36

    94. 37'

      Fallo di Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia).18:36

    95. 36'

      Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Lukass Vapne (Lettonia).18:36

    96. 35'

      Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Dennis Cirkin (Lettonia).18:35

    97. 33'

      Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Antonijs Cernomordijs (Lettonia).18:32

    99. 31'

      Ioannis Kosti (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:30

    100. 31'

      Fallo di Deniss Melniks (Lettonia).18:30

    101. 30'

      Fallo di Ioannis Pittas (Cipro).18:29

    102. 30'

      Eduards Emsis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:29

    103. 29'

      Marcus Edwards (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:28

    105. 29'

      Fallo di Eduards Emsis (Lettonia).18:28

    106. 28'

      Ioannis Kosti (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:27

    107. 28'

      Fallo di Antonijs Cernomordijs (Lettonia).18:27

    108. 27'

      Tentativo fallito. Ioannis Kosti (Cipro) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Giorgos Malekkides con cross.18:27

    109. 21'

      Tiro respinto. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un tiro di destro da centro area. Assist di Deniss Melniks.18:21

    111. 20'

      Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Nick Tsaroulla (Cipro).18:20

    112. 20'

      Fallo di Kostakis Artymatas (Cipro).18:19

    113. 20'

      Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:19

    114. 18'

      Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Vladislavs Gutkovskis (Lettonia).18:18

    115. 18'

      Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Roberts Uldrikis (Lettonia).18:17

    117. 18'

      Tiro respinto. Giorgos Malekkides (Cipro) un colpo di testa da centro area. Assist di Marcus Edwards con cross.18:17

    118. 17'

      Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Rihards Matrevics (Lettonia).18:17

    119. 17'

      Tiro parato. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:17

    120. 17'

      Tiro respinto. Konstantinos Sotiriou (Cipro) un colpo di testa da centro area. Assist di Marcus Edwards con cross.18:17

    121. 16'

      Nick Tsaroulla (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:16

    123. 16'

      Fallo di Andrejs Ciganiks (Lettonia).18:16

    124. 14'

      Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) e' ammonito per fallo di mano.18:14

    125. 14'

      Fallo di mano di Vladislavs Gutkovskis (Lettonia).18:14

    126. 14'

      Fallo di Kostakis Artymatas (Cipro).18:13

    127. 14'

      Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:13

    129. 12'

      Ioannis Kosti (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:12

    130. 12'

      Fallo di Eduards Emsis (Lettonia).18:12

    131. 6'

      Fallo di Konstantinos Sotiriou (Cipro).18:05

    132. 6'

      Roberts Uldrikis (Lettonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:05

    133. 5'

      Tiro parato. Marcus Edwards (Cipro) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ioannis Pittas.18:05

    135. 3'

      Ioannis Kosti (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:03

    136. 3'

      Fallo di Roberts Uldrikis (Lettonia).18:03

    137. 3'

      Tiro parato. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Grigoris Kastanos.18:02

    138. Inizia il Primo tempo.18:00

    139. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:02

    Formazioni Lettonia - Cipro

    Lettonia
    Cipro
    TITOLARI LETTONIA
    • (23) RIHARDS MATREVICS (P)
    • (5) ANTONIJS CERNOMORDIJS (D)
    • (11) ROBERTS SAVALNIEKS (D)
    • (14) ANDREJS CIGANIKS (D)
    • (21) DENISS MELNIKS (D)
    • (3) DENNIS CIRKIN (D)
    • (8) EDUARDS EMSIS (C)
    • (10) LUKASS VAPNE (C)
    • (15) DMITRIJS ZELENKOVS (C)
    • (9) VLADISLAVS GUTKOVSKIS (A)
    • (20) ROBERTS ULDRIKIS (A)
    PANCHINA LETTONIA
    • (18) ALBERT ALEKSANJAN (C)
    • (17) MARKUSS STRODS (C)
    • (6) DANILA PATIJCUKS (C)
    • (4) OSKARS VIENTIESS (C)
    • (12) FRENKS OROLS (P)
    • (7) EDUARDS DASKEVICS (C)
    • (19) MAKSIMS TONISEVS (D)
    • (22) ALEKSEJS SAVELJEVS (C)
    • (16) KRISTERS CUDARS (C)
    • (1) NILS PURINS (P)
    • (2) DANIELS BALODIS (D)
    • (13) RAIVIS JURKOVSKIS (D)
    ALLENATORE LETTONIA
    • Paolo Nicolato
    TITOLARI CIPRO
    • (1) FABIANO RIBEIRO DE FREITAS (P)
    • (3) NIKOLAS PANAGIOTOU (D)
    • (5) KONSTANTINOS SOTIRIOU (D)
    • (14) GIORGOS MALEKKIDES (D)
    • (17) NICK TSAROULLA (D)
    • (13) IOANNIS KOSTI (C)
    • (10) LOIZOS LOIZOU (C)
    • (20) GRIGORIS KASTANOS (C)
    • (23) MARCUS EDWARDS (C)
    • (18) KOSTAKIS ARTYMATAS (C)
    • (9) IOANNIS PITTAS (A)
    PANCHINA CIPRO
    • (22) NEOFYTOS MICHAEL (P)
    • (2) KOSTAS PILEAS (D)
    • (12) JOËL MALL (P)
    • (8) CHARALAMBOS KYRIAKOU (C)
    • (11) ANDRONIKOS KAKOULLIS (A)
    • (21) MARINOS TZIONIS (A)
    • (4) HECTOR KYPRIANOU (C)
    • (19) STAVROS GEORGIOU (A)
    • (15) LEONIDAS KONOMIS (C)
    • (7) ANGELOS NEOPHYTOU (A)
    • (16) PANAGIOTIS ANDREOU (C)
    • (6) ANDREAS CHRISTOU (D)
    ALLENATORE CIPRO
    • Apostolos Mantzios
    PREPARTITA

    Lettonia - Cipro è valevole per la competizione UEFA Nations League.
    La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 18:00 allo stadio Skonto Stadions di Riga.
    Arbitro di Lettonia - Cipro sarà Michal Ocenas. Al VAR invece ci sarà Martin Dohál.

    Dove vedere Lettonia-Cipro di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
    Lettonia-Cipro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 28 settembre. Lettonia - Cipro Live

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