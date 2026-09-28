Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:02

PREPARTITA

Lettonia - Cipro è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 18:00 allo stadio Skonto Stadions di Riga.

Arbitro di Lettonia - Cipro sarà Michal Ocenas. Al VAR invece ci sarà Martin Dohál.

Dove vedere Lettonia-Cipro di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Lettonia-Cipro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 28 settembre.