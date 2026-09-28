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Romania-Bosnia Erzegovina: 2-4 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

28 Settembre 2026 ore 20:45
Romania
2
Bosnia Erzegovina
4
Partita finita
Arbitro: Luís Miguel Branco Godinho
  1. 12' 0-1 Armin Gigovic
  2. 19' 0-2 Tarik Muharemovic
  3. 28' 1-2 Daniel Bîrligea
  4. 40' 1-3 Haris Tabakovic
  5. 55' 1-4 Ermin Mahmic
  6. 62' 2-4 Alexandru Cicâldau
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Romania 2, Bosnia-Erzegovina 4.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Romania 2, Bosnia-Erzegovina 4.22:34

  3. 90'+1'

    Tiro parato. Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kerim Alajbegovic con cross.22:32

  4. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:31

  5. 90'

    Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Andrei Coubis (Romania).22:31

  6. 88'

    Fuorigioco. Matei Ilie(Romania) prova il lancio lungo, ma Louis Munteanu e' colto in fuorigioco.22:29

  7. 87'

    Tiro respinto. Louis Munteanu (Romania) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di David Matei.22:28

  9. 86'

    Fallo di Lisav Eissat (Romania).22:27

  10. 86'

    Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  11. 83'

    David Matei (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:24

  12. 83'

    Fallo di Jovo Lukic (Bosnia-Erzegovina).22:24

  13. 81'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Nihad Mujakic sostituisce Sead Kolasinac.22:22

  15. 81'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Benjamin Tahirovic sostituisce Armin Gigovic.22:22

  16. 81'

    Sostituzione, Romania. Tony Strata sostituisce Andrei Burca.22:21

  17. 80'

    Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.22:21

  18. 80'

    Daniel Bîrligea (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21

  19. 80'

    Fallo di Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina).22:21

  21. 80'

    Tentativo fallito. Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sead Kolasinac.22:21

  22. 79'

    Fallo di Daniel Bîrligea (Romania).22:20

  23. 79'

    Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:20

  24. 78'

    Tentativo fallito. Jovo Lukic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Kerim Alajbegovic.22:19

  25. 78'

    Tiro respinto. Daniel Bîrligea (Romania) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Olimpiu Morutan.22:19

  27. 77'

    Fallo di Lisav Eissat (Romania).22:18

  28. 77'

    Jovo Lukic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18

  29. 75'

    Fallo di Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina).22:15

  30. 74'

    Olimpiu Morutan (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  31. 74'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Jovo Lukic sostituisce Haris Tabakovic.22:15

  33. 71'

    Fallo di Andrei Coubis (Romania).22:12

  34. 71'

    Sead Kolasinac (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  35. 70'

    Fallo di David Matei (Romania).22:11

  36. 70'

    Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11

  37. 65'

    Sostituzione, Romania. Olimpiu Morutan sostituisce Nicolae Stanciu.22:06

  39. 65'

    Sostituzione, Romania. David Matei sostituisce Vladimir Screciu.22:06

  40. 65'

    Tentativo fallito. Daniel Bîrligea (Romania) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Vlad Dragomir con cross da calcio d'angolo.22:06

  41. 64'

    Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Martin Zlomislic (Bosnia-Erzegovina).22:05

  42. 63'

    Vlad Dragomir (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

  43. 63'

    Fallo di Sead Kolasinac (Bosnia-Erzegovina).22:04

  45. 63'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Ermedin Demirovic sostituisce Ermin Mahmic.22:03

  46. 63'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Ajdin Hasic sostituisce Esmir Bajraktarevic.22:03

  47. 62'

    Gol! Romania 2, Bosnia-Erzegovina 4. Alexandru Cicâldau (Romania) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:03

  48. 60'

    Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina).22:00

  49. 59'

    Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina).22:00

  51. 59'

    Tiro respinto. Andrei Coubis (Romania) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Vlad Dragomir.22:00

  52. 58'

    Tiro parato. Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Amar Memic.21:58

  53. 55'

    Gol! Romania 1, Bosnia-Erzegovina 4. Ermin Mahmic (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Esmir Bajraktarevic con cross.21:56

  54. 53'

    Fuorigioco. Matei Ilie(Romania) prova il lancio lungo, ma Louis Munteanu e' colto in fuorigioco.21:54

  55. 52'

    Tentativo fallito. Vlad Dragomir (Romania) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra.21:53

  57. 52'

    Tiro respinto. Daniel Bîrligea (Romania) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Louis Munteanu con suggerimento di testa.21:53

  58. 50'

    Nicolae Stanciu (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:50

  59. 50'

    Fallo di Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina).21:50

  60. 49'

    Tentativo fallito. Vlad Dragomir (Romania) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.21:50

  61. 47'

    Tentativo fallito. Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Armin Gigovic.21:47

  63. 45'

    Sostituzione, Romania. Alexandru Cicâldau sostituisce Darius Olaru.21:46

  64. 45'

    Sostituzione, Romania. Louis Munteanu sostituisce Valentin Mihaila.21:46

  65. Inizia il Secondo tempo Romania 1, Bosnia-Erzegovina 3.21:46

  66. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Romania 1, Bosnia-Erzegovina 3.21:31

  67. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30

  69. 44'

    Tentativo fallito. Ermin Mahmic (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Esmir Bajraktarevic con cross.21:28

  70. 44'

    Tiro respinto. Valentin Mihaila (Romania) un tiro di destro da centro area. Assist di Nicolae Stanciu.21:28

  71. 42'

    Fuorigioco. Sead Kolasinac(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Kerim Alajbegovic e' colto in fuorigioco.21:26

  72. 40'

    Gol! Romania 1, Bosnia-Erzegovina 3. Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:24

  73. 40'

    Tiro parato. Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sead Kolasinac.21:24

  75. 35'

    Tiro respinto. Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area.21:19

  76. 33'

    Fallo di Lisav Eissat (Romania).21:17

  77. 33'

    Amar Memic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:17

  78. 31'

    Tiro respinto. Ermin Mahmic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ivan Basic.21:15

  79. 31'

    Fallo di Vladimir Screciu (Romania).21:15

  81. 31'

    Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  82. 28'

    Gol! Romania 1, Bosnia-Erzegovina 2. Daniel Bîrligea (Romania) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lisav Eissat con cross.21:12

  83. 26'

    Nicolae Stanciu (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  84. 26'

    Fallo di Ermin Mahmic (Bosnia-Erzegovina).21:10

  85. 24'

    Vlad Dragomir (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09

  87. 24'

    Fallo di Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina).21:09

  88. 23'

    Fallo di Lisav Eissat (Romania).21:07

  89. 23'

    Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  90. 23'

    Tiro parato. Daniel Bîrligea (Romania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vlad Dragomir.21:07

  91. 22'

    Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Martin Zlomislic (Bosnia-Erzegovina).21:07

  93. 22'

    Tiro parato. Nicolae Stanciu (Romania) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Darius Olaru.21:07

  94. 22'

    Fallo di Lisav Eissat (Romania).21:06

  95. 22'

    Amar Memic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  96. 19'

    Gol! Romania 0, Bosnia-Erzegovina 2. Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Ivan Basic con cross da calcio d'angolo.21:03

  97. 18'

    Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Matei Ilie (Romania).21:02

  99. 17'

    Fallo di Nicolae Stanciu (Romania).21:01

  100. 17'

    Ermin Mahmic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  101. 16'

    Ermin Mahmic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.21:01

  102. 16'

    Darius Olaru (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:00

  103. 16'

    Fallo di Ermin Mahmic (Bosnia-Erzegovina).21:00

  105. 16'

    Fallo di Vlad Dragomir (Romania).21:00

  106. 16'

    Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00

  107. 14'

    Fallo di Andrei Coubis (Romania).20:58

  108. 14'

    Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58

  109. 12'

    Gol! Romania 0, Bosnia-Erzegovina 1. Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Esmir Bajraktarevic con cross.20:56

  111. 9'

    Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53

  112. 9'

    Fallo di Andrei Coubis (Romania).20:53

  113. 8'

    Tentativo fallito. Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ivan Basic con passaggio filtrante.20:52

  114. 7'

    Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51

  115. 7'

    Fallo di Vlad Dragomir (Romania).20:51

  117. 6'

    Fallo di Amar Memic (Bosnia-Erzegovina).20:50

  118. 6'

    Lisav Eissat (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50

  119. 3'

    Ermin Mahmic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:47

  120. 3'

    Fallo di Vladimir Screciu (Romania).20:47

  121. 2'

    Tiro respinto. Daniel Bîrligea (Romania) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nicolae Stanciu.20:47

  123. 2'

    Tiro respinto. Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area.20:46

  124. Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Daniel Bîrligea (Romania).20:45

  125. Fuorigioco. Lisav Eissat(Romania) prova il lancio lungo, ma Daniel Bîrligea e' colto in fuorigioco.20:45

  126. Inizia il Primo tempo.20:45

  127. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:37

Formazioni Romania - Bosnia Erzegovina

Romania
Bosnia Erzegovina
TITOLARI ROMANIA
  • (1) IONUT RADU (P)
  • (23) LISAV EISSAT (D)
  • (4) ANDREI COUBIS (D)
  • (15) ANDREI BURCA (D)
  • (3) MATEI ILIE (D)
  • (22) VLAD DRAGOMIR (C)
  • (17) VLADIMIR SCRECIU (C)
  • (20) DARIUS OLARU (C)
  • (10) NICOLAE STANCIU (C)
  • (11) DANIEL BÎRLIGEA (A)
  • (13) VALENTIN MIHAILA (A)
PANCHINA ROMANIA
  • (21) OLIMPIU MORUTAN (A)
  • (19) DAVID MATEI (C)
  • (2) TONY STRATA (D)
  • (14) ANDREI BORZA (D)
  • (12) OTTÓ HINDRICH (P)
  • (18) CATALIN CÎRJAN (C)
  • (9) LOUIS MUNTEANU (A)
  • (8) ALEXANDRU CICÂLDAU (C)
  • (6) TUDOR BALUTA (C)
  • (5) VIRGIL GHITA (D)
  • (7) FLORIN TANASE (C)
  • (16) VALENTIN COJOCARU (P)
ALLENATORE ROMANIA
  • Gheorghe Hagi
TITOLARI BOSNIA ERZEGOVINA
  • (22) MARTIN ZLOMISLIC (P)
  • (5) SEAD KOLASINAC (D)
  • (18) NIKOLA KATIC (D)
  • (15) AMAR MEMIC (D)
  • (4) TARIK MUHAREMOVIC (D)
  • (19) KERIM ALAJBEGOVIC (C)
  • (20) ESMIR BAJRAKTAREVIC (C)
  • (16) ERMIN MAHMIC (C)
  • (13) IVAN BASIC (C)
  • (8) ARMIN GIGOVIC (C)
  • (23) HARIS TABAKOVIC (A)
PANCHINA BOSNIA ERZEGOVINA
  • (11) JOVO LUKIC (A)
  • (12) SALKO HAMZIC (P)
  • (3) ARJAN MALIC (D)
  • (9) LUKA DJURIC (C)
  • (17) AJDIN HASIC (C)
  • (10) ERMEDIN DEMIROVIC (A)
  • (21) STJEPAN RADELJIC (D)
  • (2) NIHAD MUJAKIC (D)
  • (6) BENJAMIN TAHIROVIC (C)
  • (14) IVAN SUNJIC (C)
  • (7) ZINEDIN SMAJLOVIC (D)
  • (1) MLADEN JURKAS (P)
ALLENATORE BOSNIA ERZEGOVINA
  • Sergej Barbarez
PREPARTITA

Romania - Bosnia Erzegovina è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 20:45 allo stadio National Arena di Bucharest.
Arbitro di Romania - Bosnia Erzegovina sarà Luís Miguel Branco Godinho. Al VAR invece ci sarà Fábio Melo.

Dove vedere Romania-Bosnia Erzegovina di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Romania-Bosnia Erzegovina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 28 settembre. Romania - Bosnia Erzegovina Live

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