Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:37

PREPARTITA

Romania - Bosnia Erzegovina è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 20:45 allo stadio National Arena di Bucharest.

Arbitro di Romania - Bosnia Erzegovina sarà Luís Miguel Branco Godinho. Al VAR invece ci sarà Fábio Melo.

Dove vedere Romania-Bosnia Erzegovina di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Romania-Bosnia Erzegovina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 28 settembre.