Incontro terminato, Romania 2, Bosnia-Erzegovina 4.
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Incontro terminato, Romania 2, Bosnia-Erzegovina 4.
Secondo tempo terminato, Romania 2, Bosnia-Erzegovina 4.22:34
Tiro parato. Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kerim Alajbegovic con cross.22:32
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:31
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Andrei Coubis (Romania).22:31
Fuorigioco. Matei Ilie(Romania) prova il lancio lungo, ma Louis Munteanu e' colto in fuorigioco.22:29
Tiro respinto. Louis Munteanu (Romania) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di David Matei.22:28
Fallo di Lisav Eissat (Romania).22:27
Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
David Matei (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:24
Fallo di Jovo Lukic (Bosnia-Erzegovina).22:24
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Nihad Mujakic sostituisce Sead Kolasinac.22:22
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Benjamin Tahirovic sostituisce Armin Gigovic.22:22
Sostituzione, Romania. Tony Strata sostituisce Andrei Burca.22:21
Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.22:21
Daniel Bîrligea (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21
Fallo di Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina).22:21
Tentativo fallito. Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sead Kolasinac.22:21
Fallo di Daniel Bîrligea (Romania).22:20
Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:20
Tentativo fallito. Jovo Lukic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Kerim Alajbegovic.22:19
Tiro respinto. Daniel Bîrligea (Romania) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Olimpiu Morutan.22:19
Fallo di Lisav Eissat (Romania).22:18
Jovo Lukic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18
Fallo di Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina).22:15
Olimpiu Morutan (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Jovo Lukic sostituisce Haris Tabakovic.22:15
Fallo di Andrei Coubis (Romania).22:12
Sead Kolasinac (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Fallo di David Matei (Romania).22:11
Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11
Sostituzione, Romania. Olimpiu Morutan sostituisce Nicolae Stanciu.22:06
Sostituzione, Romania. David Matei sostituisce Vladimir Screciu.22:06
Tentativo fallito. Daniel Bîrligea (Romania) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Vlad Dragomir con cross da calcio d'angolo.22:06
Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Martin Zlomislic (Bosnia-Erzegovina).22:05
Vlad Dragomir (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Fallo di Sead Kolasinac (Bosnia-Erzegovina).22:04
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Ermedin Demirovic sostituisce Ermin Mahmic.22:03
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Ajdin Hasic sostituisce Esmir Bajraktarevic.22:03
Gol! Romania 2, Bosnia-Erzegovina 4. Alexandru Cicâldau (Romania) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:03
Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina).22:00
Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina).22:00
Tiro respinto. Andrei Coubis (Romania) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Vlad Dragomir.22:00
Tiro parato. Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Amar Memic.21:58
Gol! Romania 1, Bosnia-Erzegovina 4. Ermin Mahmic (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Esmir Bajraktarevic con cross.21:56
Fuorigioco. Matei Ilie(Romania) prova il lancio lungo, ma Louis Munteanu e' colto in fuorigioco.21:54
Tentativo fallito. Vlad Dragomir (Romania) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra.21:53
Tiro respinto. Daniel Bîrligea (Romania) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Louis Munteanu con suggerimento di testa.21:53
Nicolae Stanciu (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:50
Fallo di Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina).21:50
Tentativo fallito. Vlad Dragomir (Romania) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.21:50
Tentativo fallito. Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Armin Gigovic.21:47
Sostituzione, Romania. Alexandru Cicâldau sostituisce Darius Olaru.21:46
Sostituzione, Romania. Louis Munteanu sostituisce Valentin Mihaila.21:46
Inizia il Secondo tempo Romania 1, Bosnia-Erzegovina 3.21:46
Primo tempo terminato, Romania 1, Bosnia-Erzegovina 3.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30
Tentativo fallito. Ermin Mahmic (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Esmir Bajraktarevic con cross.21:28
Tiro respinto. Valentin Mihaila (Romania) un tiro di destro da centro area. Assist di Nicolae Stanciu.21:28
Fuorigioco. Sead Kolasinac(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Kerim Alajbegovic e' colto in fuorigioco.21:26
Gol! Romania 1, Bosnia-Erzegovina 3. Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:24
Tiro parato. Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sead Kolasinac.21:24
Tiro respinto. Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area.21:19
Fallo di Lisav Eissat (Romania).21:17
Amar Memic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:17
Tiro respinto. Ermin Mahmic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ivan Basic.21:15
Fallo di Vladimir Screciu (Romania).21:15
Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Gol! Romania 1, Bosnia-Erzegovina 2. Daniel Bîrligea (Romania) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lisav Eissat con cross.21:12
Nicolae Stanciu (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Ermin Mahmic (Bosnia-Erzegovina).21:10
Vlad Dragomir (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09
Fallo di Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina).21:09
Fallo di Lisav Eissat (Romania).21:07
Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Tiro parato. Daniel Bîrligea (Romania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vlad Dragomir.21:07
Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Martin Zlomislic (Bosnia-Erzegovina).21:07
Tiro parato. Nicolae Stanciu (Romania) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Darius Olaru.21:07
Fallo di Lisav Eissat (Romania).21:06
Amar Memic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Gol! Romania 0, Bosnia-Erzegovina 2. Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Ivan Basic con cross da calcio d'angolo.21:03
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Matei Ilie (Romania).21:02
Fallo di Nicolae Stanciu (Romania).21:01
Ermin Mahmic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Ermin Mahmic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.21:01
Darius Olaru (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:00
Fallo di Ermin Mahmic (Bosnia-Erzegovina).21:00
Fallo di Vlad Dragomir (Romania).21:00
Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00
Fallo di Andrei Coubis (Romania).20:58
Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58
Gol! Romania 0, Bosnia-Erzegovina 1. Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Esmir Bajraktarevic con cross.20:56
Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53
Fallo di Andrei Coubis (Romania).20:53
Tentativo fallito. Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ivan Basic con passaggio filtrante.20:52
Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51
Fallo di Vlad Dragomir (Romania).20:51
Fallo di Amar Memic (Bosnia-Erzegovina).20:50
Lisav Eissat (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50
Ermin Mahmic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:47
Fallo di Vladimir Screciu (Romania).20:47
Tiro respinto. Daniel Bîrligea (Romania) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nicolae Stanciu.20:47
Tiro respinto. Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area.20:46
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Daniel Bîrligea (Romania).20:45
Fuorigioco. Lisav Eissat(Romania) prova il lancio lungo, ma Daniel Bîrligea e' colto in fuorigioco.20:45
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:37
Romania - Bosnia Erzegovina è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 20:45 allo stadio National Arena di Bucharest.
Arbitro di Romania - Bosnia Erzegovina sarà Luís Miguel Branco Godinho. Al VAR invece ci sarà Fábio Melo.
Dove vedere Romania-Bosnia Erzegovina di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Romania-Bosnia Erzegovina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 28 settembre.
Dalla frenata automatica al controllo dell’angolo cieco, fino alla guida «hands free»LEGGI
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