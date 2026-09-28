Incontro terminato, Svezia 3, Polonia 1.
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Incontro terminato, Svezia 3, Polonia 1.
Secondo tempo terminato, Svezia 3, Polonia 1.22:37
Robert Lewandowski (Polonia) e' ammonito.22:36
Carl Starfelt (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).22:36
Carl Starfelt (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).22:35
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:34
Sostituzione, Svezia. Jesper Karlström sostituisce Viktor Gyökeres.22:32
Sostituzione, Svezia. Williot Swedberg sostituisce Yasin Ayari.22:32
Sostituzione, Polonia. Robert Lewandowski sostituisce Przemyslaw Wisniewski.22:32
Tentativo fallito. Alexander Bernhardsson (Svezia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Daniel Svensson.22:31
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Przemyslaw Wisniewski (Polonia).22:28
Tiro parato. Jakub Kiwior (Polonia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa.22:27
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Viktor Gyökeres (Svezia).22:27
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Gabriel Gudmundsson (Svezia).22:27
Sostituzione, Svezia. Alexander Bernhardsson sostituisce Patrik Wålemark.22:24
Sostituzione, Svezia. Hugo Larsson sostituisce Benjamin Nygren.22:24
Yasin Ayari (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Przemyslaw Wisniewski (Polonia).22:23
Sostituzione, Polonia. Michal Skóras sostituisce Matty Cash.22:20
Sostituzione, Polonia. Karol Swiderski sostituisce Sebastian Szymanski.22:20
Sostituzione, Polonia. Kacper Urbanski sostituisce Piotr Zielinski.22:20
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Gabriel Gudmundsson (Svezia).22:19
Tiro respinto. Matty Cash (Polonia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Sebastian Szymanski.22:19
Gol! Svezia 3, Polonia 1. Viktor Gyökeres (Svezia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Patrik Wålemark con cross.22:15
Viktor Gyökeres (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fallo di Jan Bednarek (Polonia).22:14
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Yasin Ayari (Svezia).22:13
Tentativo fallito. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:13
Viktor Gyökeres (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Sebastian Szymanski (Polonia).22:10
Sostituzione, Polonia. Przemyslaw Frankowski sostituisce Tymoteusz Puchacz.22:08
Gol! Svezia 2, Polonia 1. Yasin Ayari (Svezia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sebastian Nanasi da calcio d'angolo.22:07
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Przemyslaw Wisniewski (Polonia).22:07
Sostituzione, Svezia. Sebastian Nanasi sostituisce Besfort Zeneli.22:06
Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Svezia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gabriel Gudmundsson.22:06
Tentativo fallito. Gabriel Gudmundsson (Svezia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Daniel Svensson.22:05
Piotr Zielinski (Polonia) e' ammonito per fallo.22:01
Lucas Bergvall (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:01
Fallo di Piotr Zielinski (Polonia).22:01
Tentativo fallito. Matty Cash (Polonia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mateusz Zukowski.22:00
Fallo di Gabriel Gudmundsson (Svezia).21:58
Nicola Zalewski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Marcin Bulka (Polonia).21:57
Tiro parato. Yasin Ayari (Svezia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Viktor Gyökeres.21:57
Fallo di Yasin Ayari (Svezia).21:56
Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56
Tentativo fallito. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Sebastian Szymanski.21:55
Inizia il Secondo tempo Svezia 1, Polonia 1.21:49
Primo tempo terminato, Svezia 1, Polonia 1.21:33
Tiro respinto. Matty Cash (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Sebastian Szymanski.21:33
Fallo di Lucas Bergvall (Svezia).21:31
Nicola Zalewski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:30
Besfort Zeneli (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:30
Fallo di Matty Cash (Polonia).21:30
Gol! Svezia 1, Polonia 1. Sebastian Szymanski (Polonia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nicola Zalewski.21:28
Tentativo fallito. Wiktor Nowak (Polonia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mateusz Zukowski.21:23
Tiro parato. Mateusz Zukowski (Polonia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Tymoteusz Puchacz con cross.21:23
Tiro respinto. Sebastian Szymanski (Polonia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Nicola Zalewski.21:22
Tiro parato. Matty Cash (Polonia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:22
Fallo di Lucas Bergvall (Svezia).21:21
Nicola Zalewski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21
Tymoteusz Puchacz (Polonia) e' ammonito per fallo.21:19
Daniel Svensson (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:19
Fallo di Tymoteusz Puchacz (Polonia).21:19
Tiro respinto. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Wiktor Nowak.21:18
Tentativo fallito. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tymoteusz Puchacz.21:17
Tiro respinto. Wiktor Nowak (Polonia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Mateusz Zukowski.21:17
Tentativo fallito. Przemyslaw Wisniewski (Polonia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nicola Zalewski.21:14
Gara riprende.21:11
Gara momentaneamente sospesa, Gabriel Gudmundsson (Svezia) per infortunio.21:10
Fuorigioco. Piotr Zielinski(Polonia) prova il lancio lungo, ma Matty Cash e' colto in fuorigioco.21:09
Tentativo fallito. Besfort Zeneli (Svezia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Daniel Svensson con cross.21:08
Daniel Svensson (Svezia) e' ammonito per fallo.21:04
Fallo di Daniel Svensson (Svezia).21:04
Tymoteusz Puchacz (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Tiro parato. Patrik Wålemark (Svezia) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Daniel Svensson con suggerimento di testa.21:04
Gara riprende.21:04
Gara momentaneamente sospesa, Yasin Ayari (Svezia) per infortunio.21:03
Gara momentaneamente sospesa, Mateusz Zukowski (Polonia) per infortunio.21:03
Tiro parato. Sebastian Szymanski (Polonia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mateusz Zukowski.21:03
Patrik Wålemark (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fallo di Tymoteusz Puchacz (Polonia).21:01
Tiro parato. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.21:00
Fallo di Lucas Bergvall (Svezia).20:59
Wiktor Nowak (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:59
Fallo di Yasin Ayari (Svezia).20:57
Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:57
Fallo di Lucas Bergvall (Svezia).20:54
Wiktor Nowak (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54
Gol! Svezia 1, Polonia 0. Benjamin Nygren (Svezia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Victor Lindelöf da calcio d'angolo.20:53
Tentativo fallito. Victor Lindelöf (Svezia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Besfort Zeneli con cross da calcio d'angolo.20:53
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Matty Cash (Polonia).20:53
Tiro respinto. Daniel Svensson (Svezia) un tiro di sinistro da fuori area.20:49
Tiro parato. Patrik Wålemark (Svezia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yasin Ayari.20:49
Tiro parato. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Mateusz Zukowski.20:48
Gara riprende.20:47
Gara momentaneamente sospesa, (Svezia).20:46
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:37
Svezia - Polonia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 20:45 allo stadio Strawberry Arena di Stockholm.
Arbitro di Svezia - Polonia sarà Javier Alberola Rojas. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.
Dove vedere Svezia-Polonia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Svezia-Polonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 28 settembre.
Dalla frenata automatica al controllo dell’angolo cieco, fino alla guida «hands free»LEGGI
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