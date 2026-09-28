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Svezia-Polonia: 3-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

28 Settembre 2026 ore 20:45
Svezia
3
Polonia
1
Partita finita
Arbitro: Javier Alberola Rojas
  1. 8' 1-0 Benjamin Nygren
  2. 43' 1-1 Sebastian Szymanski
  3. 63' 2-1 Yasin Ayari
  4. 72' 3-1 Viktor Gyökeres
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Svezia 3, Polonia 1.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Svezia 3, Polonia 1.22:37

  3. 90'+2'

    Robert Lewandowski (Polonia) e' ammonito.22:36

  4. 90'+2'

    Carl Starfelt (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  5. 90'+2'

    Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).22:36

  6. 90'+2'

    Carl Starfelt (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  7. 90'+2'

    Fallo di Robert Lewandowski (Polonia).22:35

  9. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:34

  10. 89'

    Sostituzione, Svezia. Jesper Karlström sostituisce Viktor Gyökeres.22:32

  11. 89'

    Sostituzione, Svezia. Williot Swedberg sostituisce Yasin Ayari.22:32

  12. 88'

    Sostituzione, Polonia. Robert Lewandowski sostituisce Przemyslaw Wisniewski.22:32

  13. 88'

    Tentativo fallito. Alexander Bernhardsson (Svezia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Daniel Svensson.22:31

  15. 84'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Przemyslaw Wisniewski (Polonia).22:28

  16. 84'

    Tiro parato. Jakub Kiwior (Polonia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa.22:27

  17. 84'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Viktor Gyökeres (Svezia).22:27

  18. 83'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Gabriel Gudmundsson (Svezia).22:27

  19. 80'

    Sostituzione, Svezia. Alexander Bernhardsson sostituisce Patrik Wålemark.22:24

  21. 80'

    Sostituzione, Svezia. Hugo Larsson sostituisce Benjamin Nygren.22:24

  22. 80'

    Yasin Ayari (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  23. 80'

    Fallo di Przemyslaw Wisniewski (Polonia).22:23

  24. 76'

    Sostituzione, Polonia. Michal Skóras sostituisce Matty Cash.22:20

  25. 76'

    Sostituzione, Polonia. Karol Swiderski sostituisce Sebastian Szymanski.22:20

  27. 76'

    Sostituzione, Polonia. Kacper Urbanski sostituisce Piotr Zielinski.22:20

  28. 75'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Gabriel Gudmundsson (Svezia).22:19

  29. 75'

    Tiro respinto. Matty Cash (Polonia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Sebastian Szymanski.22:19

  30. 72'

    Gol! Svezia 3, Polonia 1. Viktor Gyökeres (Svezia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Patrik Wålemark con cross.22:15

  31. 71'

    Viktor Gyökeres (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  33. 71'

    Fallo di Jan Bednarek (Polonia).22:14

  34. 69'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Yasin Ayari (Svezia).22:13

  35. 69'

    Tentativo fallito. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:13

  36. 66'

    Viktor Gyökeres (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  37. 66'

    Fallo di Sebastian Szymanski (Polonia).22:10

  39. 65'

    Sostituzione, Polonia. Przemyslaw Frankowski sostituisce Tymoteusz Puchacz.22:08

  40. 63'

    Gol! Svezia 2, Polonia 1. Yasin Ayari (Svezia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sebastian Nanasi da calcio d'angolo.22:07

  41. 63'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Przemyslaw Wisniewski (Polonia).22:07

  42. 63'

    Sostituzione, Svezia. Sebastian Nanasi sostituisce Besfort Zeneli.22:06

  43. 62'

    Tentativo fallito. Viktor Gyökeres (Svezia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gabriel Gudmundsson.22:06

  45. 62'

    Tentativo fallito. Gabriel Gudmundsson (Svezia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Daniel Svensson.22:05

  46. 58'

    Piotr Zielinski (Polonia) e' ammonito per fallo.22:01

  47. 58'

    Lucas Bergvall (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:01

  48. 58'

    Fallo di Piotr Zielinski (Polonia).22:01

  49. 56'

    Tentativo fallito. Matty Cash (Polonia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mateusz Zukowski.22:00

  51. 55'

    Fallo di Gabriel Gudmundsson (Svezia).21:58

  52. 55'

    Nicola Zalewski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58

  53. 54'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Marcin Bulka (Polonia).21:57

  54. 54'

    Tiro parato. Yasin Ayari (Svezia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Viktor Gyökeres.21:57

  55. 53'

    Fallo di Yasin Ayari (Svezia).21:56

  57. 53'

    Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56

  58. 52'

    Tentativo fallito. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Sebastian Szymanski.21:55

  59. Inizia il Secondo tempo Svezia 1, Polonia 1.21:49

  60. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Svezia 1, Polonia 1.21:33

  61. 45'+3'

    Tiro respinto. Matty Cash (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Sebastian Szymanski.21:33

  63. 45'+1'

    Fallo di Lucas Bergvall (Svezia).21:31

  64. 45'+1'

    Nicola Zalewski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  65. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:30

  66. 45'

    Besfort Zeneli (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:30

  67. 45'

    Fallo di Matty Cash (Polonia).21:30

  69. 43'

    Gol! Svezia 1, Polonia 1. Sebastian Szymanski (Polonia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nicola Zalewski.21:28

  70. 39'

    Tentativo fallito. Wiktor Nowak (Polonia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mateusz Zukowski.21:23

  71. 38'

    Tiro parato. Mateusz Zukowski (Polonia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Tymoteusz Puchacz con cross.21:23

  72. 37'

    Tiro respinto. Sebastian Szymanski (Polonia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Nicola Zalewski.21:22

  73. 37'

    Tiro parato. Matty Cash (Polonia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:22

  75. 36'

    Fallo di Lucas Bergvall (Svezia).21:21

  76. 36'

    Nicola Zalewski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21

  77. 35'

    Tymoteusz Puchacz (Polonia) e' ammonito per fallo.21:19

  78. 35'

    Daniel Svensson (Svezia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:19

  79. 35'

    Fallo di Tymoteusz Puchacz (Polonia).21:19

  81. 34'

    Tiro respinto. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Wiktor Nowak.21:18

  82. 32'

    Tentativo fallito. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tymoteusz Puchacz.21:17

  83. 32'

    Tiro respinto. Wiktor Nowak (Polonia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Mateusz Zukowski.21:17

  84. 29'

    Tentativo fallito. Przemyslaw Wisniewski (Polonia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nicola Zalewski.21:14

  85. 27'

    Gara riprende.21:11

  87. 25'

    Gara momentaneamente sospesa, Gabriel Gudmundsson (Svezia) per infortunio.21:10

  88. 24'

    Fuorigioco. Piotr Zielinski(Polonia) prova il lancio lungo, ma Matty Cash e' colto in fuorigioco.21:09

  89. 23'

    Tentativo fallito. Besfort Zeneli (Svezia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Daniel Svensson con cross.21:08

  90. 19'

    Daniel Svensson (Svezia) e' ammonito per fallo.21:04

  91. 19'

    Fallo di Daniel Svensson (Svezia).21:04

  93. 19'

    Tymoteusz Puchacz (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  94. 19'

    Tiro parato. Patrik Wålemark (Svezia) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Daniel Svensson con suggerimento di testa.21:04

  95. 19'

    Gara riprende.21:04

  96. 18'

    Gara momentaneamente sospesa, Yasin Ayari (Svezia) per infortunio.21:03

  97. 18'

    Gara momentaneamente sospesa, Mateusz Zukowski (Polonia) per infortunio.21:03

  99. 18'

    Tiro parato. Sebastian Szymanski (Polonia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mateusz Zukowski.21:03

  100. 17'

    Patrik Wålemark (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  101. 17'

    Fallo di Tymoteusz Puchacz (Polonia).21:01

  102. 15'

    Tiro parato. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.21:00

  103. 14'

    Fallo di Lucas Bergvall (Svezia).20:59

  105. 14'

    Wiktor Nowak (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:59

  106. 12'

    Fallo di Yasin Ayari (Svezia).20:57

  107. 12'

    Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:57

  108. 10'

    Fallo di Lucas Bergvall (Svezia).20:54

  109. 10'

    Wiktor Nowak (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54

  111. 8'

    Gol! Svezia 1, Polonia 0. Benjamin Nygren (Svezia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Victor Lindelöf da calcio d'angolo.20:53

  112. 8'

    Tentativo fallito. Victor Lindelöf (Svezia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Besfort Zeneli con cross da calcio d'angolo.20:53

  113. 8'

    Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Matty Cash (Polonia).20:53

  114. 5'

    Tiro respinto. Daniel Svensson (Svezia) un tiro di sinistro da fuori area.20:49

  115. 4'

    Tiro parato. Patrik Wålemark (Svezia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yasin Ayari.20:49

  117. 4'

    Tiro parato. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Mateusz Zukowski.20:48

  118. 2'

    Gara riprende.20:47

  119. Gara momentaneamente sospesa, (Svezia).20:46

  120. Inizia il Primo tempo.20:45

  121. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:37

Formazioni Svezia - Polonia

Svezia
Polonia
TITOLARI SVEZIA
  • (12) VIKTOR JOHANSSON (P)
  • (15) CARL STARFELT (D)
  • (3) VICTOR LINDELÖF (D)
  • (5) GABRIEL GUDMUNDSSON (D)
  • (8) DANIEL SVENSSON (D)
  • (11) PATRIK WÅLEMARK (C)
  • (7) LUCAS BERGVALL (C)
  • (18) YASIN AYARI (C)
  • (22) BESFORT ZENELI (C)
  • (17) VIKTOR GYÖKERES (A)
  • (10) BENJAMIN NYGREN (A)
PANCHINA SVEZIA
  • (14) HAMPUS SKOGLUND (D)
  • (16) JESPER KARLSTRÖM (C)
  • (6) JOHN MELLBERG (D)
  • (4) ELLIOT STROUD (C)
  • (20) HUGO LARSSON (C)
  • (13) WILLIOT SWEDBERG (C)
  • (2) GUSTAF LAGERBIELKE (D)
  • (23) MELKER ELLBORG (P)
  • (9) PAULOS ABRAHAM (A)
  • (1) NOEL TÖRNQVIST (P)
  • (19) SEBASTIAN NANASI (C)
  • (21) ALEXANDER BERNHARDSSON (A)
ALLENATORE SVEZIA
  • Graham Potter
TITOLARI POLONIA
  • (1) MARCIN BULKA (P)
  • (5) JAN BEDNAREK (D)
  • (3) PRZEMYSLAW WISNIEWSKI (D)
  • (14) JAKUB KIWIOR (D)
  • (16) WIKTOR NOWAK (C)
  • (10) PIOTR ZIELINSKI (C)
  • (2) MATTY CASH (C)
  • (15) TYMOTEUSZ PUCHACZ (C)
  • (20) SEBASTIAN SZYMANSKI (A)
  • (21) NICOLA ZALEWSKI (A)
  • (13) MATEUSZ ZUKOWSKI (A)
PANCHINA POLONIA
  • (22) SLAWOMIR ABRAMOWICZ (P)
  • (23) KACPER POTULSKI (D)
  • (12) MATEUSZ KOCHALSKI (P)
  • (18) MARCEL REGULA (C)
  • (7) WOJCIECH MONKA (D)
  • (8) KACPER URBANSKI (C)
  • (17) MICHAL SKÓRAS (A)
  • (9) ROBERT LEWANDOWSKI (A)
  • (6) BARTOSZ SLISZ (C)
  • (11) KAROL SWIDERSKI (A)
  • (19) PRZEMYSLAW FRANKOWSKI (C)
  • (4) TOMASZ KEDZIORA (D)
ALLENATORE POLONIA
  • Jan Urban
PREPARTITA

Svezia - Polonia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 20:45 allo stadio Strawberry Arena di Stockholm.
Arbitro di Svezia - Polonia sarà Javier Alberola Rojas. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Dove vedere Svezia-Polonia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Svezia-Polonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 28 settembre. Svezia - Polonia Live

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