Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:37

PREPARTITA

Svezia - Polonia è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 20:45 allo stadio Strawberry Arena di Stockholm.

Arbitro di Svezia - Polonia sarà Javier Alberola Rojas. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Dove vedere Svezia-Polonia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Svezia-Polonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 28 settembre.