Grazie per aver seguito la diretta scritta di Turchia-Italia e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Nations League 2026-2027.23:04

90'+3' E FINISCE QUI!!! L'Italia vince a Bursa 4-1 contro la Turchia. A segno Bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito per gli azzurri che conquistano la prima vittoria con Mancini ct.23:15

90' 3 minuti di recupero...22:33

87' Forcing della Turchia, ma Elmali non riesce ad andare al tiro in area di rigore. L'Italia si deve difendere23:14

87' Ancora l'asse Arda Güler-Aydin, cross dell'esterno della Turchia che viene però intercettato da Donnarumma22:29

86' Ancora Arda Güler con un numero in area: allarga per Aydin che viene bloccato23:13

84' La Turchia attacca con convinzione in questi ultimi minuti. Aydin guadagna un corner da destra22:27

82' ULTIMO CAMBIO!!! Ultima sostituzione anche per Mancini: dentro Di Lorenzo per Frattesi. Kayode sale a fare l'esterno d'attacco22:26

81' Çelik a terra sulla spinta di Romano. Punizione per la Turchia nella metà campo azzurra22:24

80' Ultimo cambio per Montella: dentro Gül che prende il posto di Yilmaz22:25

80' TURCHIA VICINA AL GOL!!! Numero di Arda Güler che non riesce però a calciare, allarga per Aydin che dà un pallone d'oro a Aktürkoglu, ma l'attaccante del Fenerbahce spara alto davanti a Donnarumma22:23

77' Aktürkoglu si porta il pallone sul destro, ma la sua conclusione viene respinta in angolo22:20

77' Quarto cambio per Montella che, invece, fa entrare Tiknaz per Özcan. Cambio a centrocampo23:13

76' Dentro anche Romano che prende il posto di Fagioli. Romano può riscattarsi dopo la prestazione no col Belgio22:20

75' DOPPIO CAMBIO MANCINI!!! Il ct degli azzurri dà un po' di riposo a Pio Esposito che lascia il campo a Scamacca22:20

73' OCCASIONE ITALIA!!! Azione per il 5-1 dell'Italia, ma Bayindir respinge la conclusione di Cambiaghi ed evita il tap-in di Kayode.22:16

72' Kabak in ritardo su Frattesi. Arriva il giallo per il difensore della Turchia22:15

69' YILMAZ SEMPRE PERICOLOSO!!! Arda Güler serve Yilmaz in profondità, l'attaccante punta alla porta e prova la conclusione che trova però la deviazione di Scalvini che riesce a mandare in angolo22:13

66' Occhio a questo lancio lungo per Yilmaz, ma ci pensa DONNARUMMA di testa, in uscita, ad allontanare il pericolo22:10

65' Cambiaghi si prende il fondo a sinistra, supera Celik, cross respinto da Kabak che manda in calcio d'angolo. Risale l'Italia dopo essere stata messa un po' in difficoltà in questa prima parte di secondo tempo22:09

63' Secondo cambio per Mancini: dentro il centrocampista Issa Doumbia che prende il posto di Sebastiano Esposito. Frattesi va a fare l'esterno a destra22:06

60' ANCORA TURCHIA!!! Palla verso il secondo palo per Aydin che, però, non calcia verso la porta di Donnarumma e la rimette dentro. Occasione sfumata per la Turchia23:12

59' Ancora proteste dei turchi! Mani di Ruggeri sul cross di Celik: ma il braccio è attaccato al corpo. Giusto non dare il penalty in favore della Turchia22:02

58' Ci prova ARDA GULER da fuori area, ma respinge Ruggeri col corpo. È un'altra Turchia in questo secondo tempo22:01

55' GOL! Anzi no, annullato il 2-4 della Turchia. Palla lunga per Yilmaz che controlla in maniera fantastica e la piazza con un destro che tocca il palo e batte Donnarumma. Rete che viene annullata però per il fuorigioco attivo di Aydin che 'infastidiva' la visuale del portiere azzurro.22:00

55' Bene il 4-1 immediato, ma in questo secondo tempo l'Italia sta lasciando troppi spazi nella sua metà campo21:58

54' YILMAZ A TERRA IN AREA!!! Errore di Scalvini che si fa sfilare da Yilmaz, duello con Donnarumma e Yilmaz finisce a terra. L'arbitro Oliver, però, vede tutto e vede la simulazione dell'attaccante della Turchia che viene ammonito.21:57

51' 6° gol in Nazionale A per Pio Esposito. Il primo durante la gestione Mancini21:54

50' GOL! Turchia-ITALIA 1-4. Rete di Francesco Pio Esposito. L'Italia riparte velocissima con Cambiaghi: palla per Tonali che ci prova col destro e centra il palo, in tuffo Pio Esposito segna il tap-in che ristabilisce le tre lunghezze di vantaggio.



Guarda la scheda del giocatore Francesco Pio Esposito23:11

50' Scontro tra Bastoni e Arda Guler sull'out di destra. Angolo per la Turchia, ma proteste dei padroni di casa perché vorrebbero il fallo di Bastoni21:53

48' 6° gol in Nazionale per Yilmaz21:52

47' GOL! TURCHIA-Italia 1-3. Rete di Baris Alper Yilmaz. Reazione dei padroni di casa con una palla che schizza in area, Ruggeri si perde Akturkoglu che serve Yilmaz che, a porta vuota, batte Donnarumma.21:51

47' Dentro anche Yüksek, col centrocampista del Fenerbahce che prende il posto di Kökçü. Yüksek che aveva offerto un'ottima prestazione contro la Roma un paio di settimane fa in Champions League23:10

47' Dentro anche Aktürkoglu che prende il posto di Uzun che era stato, inoltre, ammonito nel primo tempo21:53

47' 3 CAMBI PER MONTELLA!!! Sono tre le sostituzioni del ct Montella: dentro Bardakci al posto di Demiral. Fascia di capitano che passa a Celik23:10

47' C'è un cambio per Mancini: dentro Cambiaghi per Raspadori. Cambiaghi che è stato uno dei pochi giocatori a prendersi la sufficienza in Italia-Belgio21:49

46' SI RIPARTE A BURSA!!!22:01

Si sta giocando, in contemporanea, Belgio-Francia. 0-0 all'intervallo a Bruxelles. Ricordiamo che la Francia sarà la nostra prossima avversaria venerdì 2 ottobre21:40

Le partite durano però 90' e l'Italia non dovrà avere cali di tensione. Per ora, la squadra di Mancini è stata quasi perfetta, ma dovrà tenere altissima l'asticella della concentrazione. Producendo gioco, come fatto nel primo tempo, e provando a segnare ad ogni sortita offensiva. Ci aspettiamo, comunque, una Turchia diversa dopo la possibile strigliata di Vincenzo Montella negli spogliatoi.21:35

Non c'è stata davvero partita nel primo tempo. Italia avanti con un gol, anche un po' casuale, con Bastoni sugli sviluppi di un corner, ma comunque meritato per l'impatto che ha avuto la squadra azzurra sin dal 1'. La Turchia esce subito dalla gara e l'Italia la trafigge con fraseggio e con le corse di Kayode. Segnano Frattesi e lo stesso Kayode per il 3-0 della squadra di Mancini che si rialza dopo i fischi dell'Olimpico di qualche giorno fa.21:34

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Dominio totale dell'Italia che è avanti 3-0 in Turchia: a segno Bastoni, Frattesi e Kayode21:32

45'+1' La Turchia prova a fraseggiare nella metà campo dell'Italia, ma Arda Güler non si intende con Elmali. Primo tempo da dimenticare per i padroni di casa21:39

45' Un minuto di recupero in questo primo tempo...21:31

43' Ruggeri recupera una gran palla, vede il movimento di Frattesi, ma Ruggeri sbaglia totalmente il passaggio. Occasione sfumata per l'Italia21:28

41' Sebastiano Esposito di tacco per Pio Esposito, questa volta la difesa della Turchia riesce a spazzare21:27

40' Tiene sempre palla l'Italia. Turchia frastornata. Vedendo un po' il movimento dalle panchine, ci aspettiamo un triplo cambio di Montella dopo l'intervallo21:26

38' Transizione di Kayode che entra dentro il campo e viene atterrato da Uzun: viene anche ammonito il giocatore della Turchia21:23

35' Frattesi anche in copertura: grande intervento difensivo su Yilmaz che aveva puntato l'area di rigore dell'Italia21:22

34' GIRATA DI ESPOSITO!!! Kayode vola sulla fascia destra, palla per Sebastiano Esposito che gira in area di rigore ma non trova la porta di Bayindir21:20

32' Italia che gioca sempre in attacco. Arrivano i fischi dei tifosi della Turchia in direzione dei propri giocatori21:18

31' RASPADORI COL MANCINO!!! Ancora Italia, questa volta con Sebastiano Esposito dalla sinistra: palla per Raspadori che ci prova col mancino ma calcia alto21:17

30' 52% di possesso palla per l'Italia in questa prima mezz'ora di gioco...21:18

29' Arda Güler prova a dare la carica ai propri compagni di squadra. In meno di mezz'ora, la Turchia è devastata21:38

28' ANCORA ITALIA!!! Ruggeri si spinge sulla sinistra, cross per Pio Esposito che viene anticipato in area da Demiral. Una sola squadra in campo21:14

28' E, ovviamente, primo gol in Nazionale per Kayode che solo oggi debuttava con la Nazionale A21:14

27' GOL! Turchia-ITALIA 0-3. Rete di Michael Kayode. E arriva anche il tris degli azzurri con Kayode che, questa volta, riesce a battere Bayindir col suo destro in area dopo l'assist di Pio Esposito. È stata la stessa azione di poco fa. In quel frangente, Kayode non era stato perfetto nella conclusione, questa volta va a segno. Che Italia.21:37

24' RISPONDE LA TURCHIA!!! Prima occasione per i padroni di casa con Yilmaz che prende la profondità, sterza, attende l'arrivo di Uzun e lo serve, ma la conclusione del trequartista turco si perde in tribuna. Presa in contro tempo, questa volta, la difesa azzurra21:10

23' E sono 9 i gol di Frattesi con la maglia della Nazionale21:09

22' GOL! Turchia-ITALIA 0-2. Rete di Davide Frattesi. E arriva anche il raddoppio degli azzurri con l'inserimento di Frattesi che, in tap-in, batte Bayindir sulla corta deviazione sulla conclusione precedente di Kayode. Pessimo intervento del portiere della Turchia, ma grande azione dell'Italia.



Guarda la scheda del giocatore Davide Frattesi21:08

20' C'è stata la reazione della Turchia, ma per ora l'Italia tiene bene tenendo i giocatori di casa lontani dalla porta di Donnarumma21:06

19' Pio Esposito combatte anche nella propria metà campo per far salire la squadra, arriva la trattenuta di Demiral21:06

15' PIO ESPOSITO A TERRA IN AREA!!! Frattesi vince un rimpallo, si trasforma in un assist per Pio Esposito che è solo in area, ma arriva Kabak che salva tutto in maniera provvidenziale. Tutto regolare. Per Oliver niente rigore21:01

13' Prova a reagire la Turchia con Yilmaz, arriva il fallo da dietro di Tonali. Punizione per i padroni di casa, ma molto lontana dall'area di rigore21:36

10' Gran debutto dell'Italia. Ci aspettavamo una reazione da parte degli azzurri dopo la pessima prestazione, di qualche giorno fa, contro il Belgio20:57

10' È il 4° gol di Bastoni con la maglia della Nazionale20:56

9' GOL! Turchia-ITALIA 0-1. Rete di Alessandro Bastoni. E arriva il vantaggio meritatissimo degli azzurri con la girata di Bastoni che, sugli sviluppi del corner, batte Bayindir. Erroraccio di Celik che sbaglia il rinvio e, di fatto, regala palla al centrale dell'Inter che va a segno.



Guarda la scheda del giocatore Alessandro Bastoni20:55

8' CHANCE ITALIA!!! Palla dentro per Pio Esposito che incrocia col destro e Bayindir si distende mandando in angolo. Occhio al rimbalzo del pallone visto il campo pesante20:54

5' CI PROVA RASPADORI!!! Tonali allarga per Raspadori che è ben appostato in area, la conclusione dell'attaccante dell'Atalanta si perde, però, sul fondo20:51

3' PRIMA AZIONE DELL'ITALIA!!! Scambio tra Sebastiano Esposito e Raspadori, palla dentro per Frattesi che però viene anticipato in area. L'Italia si fa vedere20:49

1' SI PARTE!!! Primo possesso per l'Italia...20:46

Squadre in campo. È il momento degli inni. Si parte con il “Canto degli Italiani” di Goffredo Mameli e Michele Novaro.20:41

Sono 13 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Turchia e Italia. Il bilancio pende dalla parte degli azzurri con 9 vittorie oltre a 4 pareggi. L'ultima partita ufficiale tra le due squadre risale al giugno 2021, nella fase a gironi degli Europei vinti proprio dall'Italia. La squadra di Roberto Mancini cominciò la sua cavalcata proprio dalla vittoria sulla Turchia per 3-0 all'Olimpico: a segno Immobile e Insigne oltre all'autogol iniziale di Demiral. L'ultima in Turchia, invece, risale al marzo 2022, in amichevole, col 3-2 per l'Italia a Konya. A segno Cristante e Raspadori (doppietta). Partita aperta dal gol di Ünder e chiusa da Dursun.20:15

Matthew Donohue - oggi AVAR - è lo stesso che era in cabina VAR durante Manchester United-Manchester City (arbitrata proprio dal sig. Oliver) che ha corretto la decisione dell'assistente dando per regolare il gol di Haaland, che ha deciso il derby di Manchester lo scorso 12 settembre. Un grave errore, perché c'era il fuorigioco attivo di Enzo Fernandez. Cosa che ha costretto la FA a scusarsi pubblicamente col Man United e con tutta la Premier League per l'errore commesso durante un match importante ai fini della classifica di Premier League.20:18

Il direttore di gara sarà l'inglese Michael Oliver. Il fischietto classe '85 sarà coadiuvato dagli assistenti Burt e Mainwaring e dal quarto ufficiale, il sig. Darren England. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR, avremo Stuart Attwell (VAR) e Matthew Donohue (AVAR).20:15

Da ricordare, inoltre, che dei 34 convocati inizialmente da Roberto Mancini, 10 giocatori sono rimasti a Roma, non venendo considerati per questa trasferta in Turchia. Parliamo di Ahanor, Barella, Coppola, Inacio, Kouadio, Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Mohamed Alì Zoma. Oltre a Zaniolo che è tornato addirittura a Udine per non essere riuscito a recuperare dal guaio muscolare che aveva ancor prima di arrivare a Coverciano.20:30

Cambia, e tanto, anche il ct Roberto Mancini. Sono 8 i volti nuovi rispetto all'XI titolare col Belgio: restano in campo solo Donnarumma tra i pali, Tonali in mezzo al campo e Pio Esposito davanti. Per l'occasione, ci sarà la coppia di fratelli Esposito in attacco: con Pio c'è anche Sebastiano Esposito, oltre a Raspadori. Fanno il loro debutto assoluto, in Nazionale maggiore, Kayode, Ruggeri e Sebastiano Esposito.20:28

Turchia senza il suo portiere titolare, con Çakir espulso durante il match con la Francia. A sostituire l'estremo difensore del Galatasaray c'è Bayindir che gioca in Spagna, al Celta Vigo, arrivato in estate in prestito dal Manchester United. Il ct Vincenzo Montella ha operato altri tre cambi rispetto alla prima giornata: in difesa c'è Kabak al posto di Bardakci, Kökçü si piazza in mezzo al campo al posto di Yüksek con Elmali sulla fascia sinistra per Kadioglu.20:24

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Italia si schiera con un 4-3-3 in cui figurano: G.Donnarumma - Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri - Frattesi, Tonali, Fagioli - Raspadori, Pio Esposito, Seb.Esposito. Ct: Roberto Mancini. A disposizione: Carnesecchi, Vicario - Calafiori, Ghilardi, Di Lorenzo - I.Doumbia, A.Romano, Mandragora - Vergara, Cambiaghi, Moise Kean, Scamacca.19:54

FORMAZIONI UFFICIALI: La Turchia scende in campo con un 3-4-2-1 in cui figurano: Bayindir - Çelik, Demiral, Kabak - Aydin, Kökçü, Özcan, Elmali - Arda Güler, Uzun - BA Yilmaz. Ct: Vincenzo Montella. A disposizione: Sengezer, Kocuk - Akaydin, Bardakci, Kadioglu - Kahveci, Yüksek, Tiknaz, Eskihellaç - Gül, Akgün, Aktürkoglu.19:52

Non va tanto meglio all'Italia che, dopo il Mondiale mancato (il terzo consecutivo), spera di risollevarsi col nuovo corso targato Mancini. L'inizio non è stato dei più entusiasmanti, col ko interno contro il Belgio all'Olimpico. I Diavoli Rossi hanno vinto 2-0 grazie ai gol di Godts e Lukébakio: una rete per tempo, col Belgio che ne poteva fare quattro solo nella prima frazione di gioco. Speriamo in una 'seconda' più d'impatto per questa Italia.19:46

La Turchia di Vincenzo Montella arriva dal ko interno contro la Francia, alla prima giornata di Nations League. La Nazionale di Zidane ha espugnato Izmir grazie al gol di Mbappé, che si è poi infortunato. Non è proprio un momento fortunato per la Turchia, che ha vinto solo una delle ultime quattro gare disputate. Al Mondiale in Nord America, infatti, la Nazionale della mezza luna ha perso contro Australia e Paraguay nel girone, conquistando i tre punti solo nell'ultima gara contro gli Stati Uniti (3-2), ma ad eliminazione aritmetica già avvenuta.19:44

Benvenuti alla diretta scritta di Turchia-Italia, gara valida per la Giornata 2 del Gruppo 1 della Nations League 2026-2027. Si gioca allo stadio Atatürk Spor Kompleksi di Bursa, la casa del Bursaspor.22:18