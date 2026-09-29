Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:46

PREPARTITA

Bulgaria - Estonia è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 29 settembre alle ore 20:45 allo stadio Hristo Botev Stadium, Plovdiv di Plovdiv.

Arbitro di Bulgaria - Estonia sarà Goga Kikacheishvili. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.

Dove vedere Bulgaria-Estonia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Bulgaria-Estonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 29 settembre.