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Bulgaria-Estonia: 0-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

29 Settembre 2026 ore 20:45
Bulgaria
0
Estonia
0
Partita finita
Arbitro: Goga Kikacheishvili
    0'
    45'
    90'
    90'
    93'

    Incontro terminato, Bulgaria 0, Estonia 0.

    1. 90'+4'

      Secondo tempo terminato, Bulgaria 0, Estonia 0.22:36

    3. 90'+3'

      Stefan Velkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

    4. 90'+3'

      Fallo di Mattias Männilaan (Estonia).22:35

    5. 90'+2'

      Kristiyan Balov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

    6. 90'+2'

      Fallo di Maksim Paskotsi (Estonia).22:34

    7. 90'+1'

      Lukas Petkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

    9. 90'+1'

      Fallo di Frank Liivak (Estonia).22:33

    10. 90'

      Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:32

    11. 89'

      Kristian Dimitrov (Bulgaria) e' ammonito.22:32

    12. 89'

      Patrik Kristal (Estonia) e' ammonito.22:31

    13. 89'

      Kristian Dimitrov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

    15. 89'

      Fallo di Patrik Kristal (Estonia).22:31

    16. 87'

      Asen Chandarov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:29

    17. 87'

      Fallo di Erko Tõugjas (Estonia).22:29

    18. 86'

      Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Kristian Dimitrov (Bulgaria).22:28

    19. 84'

      Fuorigioco. Martin Miller(Estonia) prova il lancio lungo, ma Patrik Kristal e' colto in fuorigioco.22:26

    21. 83'

      Tentativo fallito. Lukas Petkov (Bulgaria) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Yoan Stoyanov.22:25

    22. 82'

      Tiro parato. Maksim Paskotsi (Estonia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Frank Liivak.22:24

    23. 80'

      Ilia Gruev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22

    24. 80'

      Fallo di Patrik Kristal (Estonia).22:22

    25. 79'

      Yoan Stoyanov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

    27. 79'

      Fallo di Mattias Männilaan (Estonia).22:21

    28. 77'

      Fallo di Stefan Velkov (Bulgaria).22:19

    29. 77'

      Mattias Männilaan (Estonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19

    30. 75'

      Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Stefan Velkov (Bulgaria).22:17

    31. 75'

      Tiro respinto. Patrik Kristal (Estonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mattias Männilaan.22:17

    33. 74'

      Gara riprende.22:16

    34. 74'

      Sostituzione, Estonia. Frank Liivak sostituisce Robi Saarma per infortunio.22:16

    35. 74'

      Gara momentaneamente sospesa, Robi Saarma (Estonia) per infortunio.22:16

    36. 73'

      Sostituzione, Bulgaria. Yoan Stoyanov sostituisce Ivan Turitsov.22:15

    37. 73'

      Tentativo fallito. Patrik Kristal (Estonia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Kevor Palumets in seguito a un contropiede.22:15

    39. 71'

      Dimitar Velkovski (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

    40. 71'

      Fallo di Mattias Männilaan (Estonia).22:13

    41. 71'

      Tiro parato. Petko Panayotov (Bulgaria) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:13

    42. 71'

      Tiro respinto. Ilia Gruev (Bulgaria) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Stanislav Ivanov.22:13

    43. 70'

      Sostituzione, Bulgaria. Stanislav Ivanov sostituisce Marin Petkov.22:12

    45. 70'

      Tentativo fallito. Kristiyan Balov (Bulgaria) un tiro di destro da centro area tira alto da calcio d'angolo.22:12

    46. 69'

      Tiro respinto. Stefan Velkov (Bulgaria) un tiro di sinistro da centro area.22:12

    47. 69'

      Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Karl Hein (Estonia).22:11

    48. 69'

      Tiro parato. Ilia Gruev (Bulgaria) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ivan Turitsov.22:11

    49. 65'

      Fuorigioco. Markus Poom(Estonia) prova il lancio lungo, ma Patrik Kristal e' colto in fuorigioco.22:07

    51. 62'

      Fallo di Petko Panayotov (Bulgaria).22:04

    52. 62'

      Patrik Kristal (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

    53. 62'

      Tiro respinto. Kristian Dimitrov (Bulgaria) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Marin Petkov con cross.22:04

    54. 62'

      Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Mattias Männilaan (Estonia).22:04

    55. 62'

      Tiro respinto. Dimitar Velkovski (Bulgaria) un tiro di sinistro da fuori area.22:04

    57. 61'

      Ilia Gruev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:03

    58. 61'

      Fallo di Kevor Palumets (Estonia).22:03

    59. 59'

      Gara riprende.22:01

    60. 59'

      Gara momentaneamente sospesa, (Bulgaria).22:01

    61. 58'

      Sostituzione, Estonia. Kevor Palumets sostituisce Markus Soomets.22:00

    63. 58'

      Sostituzione, Estonia. Martin Miller sostituisce Mattias Käit.22:00

    64. 57'

      Tiro respinto. Mattias Männilaan (Estonia) un tiro di destro da centro area.21:59

    65. 56'

      Fallo di Stefan Velkov (Bulgaria).21:58

    66. 56'

      Markus Soomets (Estonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:58

    67. 55'

      Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Robi Saarma (Estonia).21:57

    69. 55'

      Tiro respinto. Stefan Velkov (Bulgaria) un colpo di testa da centro area. Assist di Petko Panayotov con cross.21:57

    70. 55'

      Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Erko Tõugjas (Estonia).21:57

    71. 55'

      Tiro respinto. Petko Panayotov (Bulgaria) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kristiyan Balov.21:57

    72. 53'

      Kristian Dimitrov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55

    73. 53'

      Fallo di Mattias Männilaan (Estonia).21:55

    75. 51'

      Kristiyan Balov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53

    76. 51'

      Fallo di Maksim Paskotsi (Estonia).21:53

    77. 50'

      Tentativo fallito. Marin Petkov (Bulgaria) un tiro di sinistro da centro area di poco alto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:52

    78. 49'

      Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Erko Tõugjas (Estonia).21:51

    79. 49'

      Tiro respinto. Ilia Gruev (Bulgaria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Petko Panayotov.21:51

    81. 48'

      Maksim Paskotsi (Estonia) e' ammonito per fallo.21:50

    82. 48'

      Asen Chandarov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:50

    83. 48'

      Fallo di Maksim Paskotsi (Estonia).21:50

    84. 47'

      Fallo di Petko Panayotov (Bulgaria).21:49

    85. 47'

      Patrik Kristal (Estonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:49

    87. 46'

      Tiro respinto. Ivan Turitsov (Bulgaria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marin Petkov.21:48

    88. 46'

      Ivan Turitsov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:48

    89. 46'

      Fallo di Mattias Käit (Estonia).21:48

    90. 45'

      Sostituzione, Bulgaria. Petko Panayotov sostituisce Kristiyan Stoyanov.21:46

    91. 45'

      Sostituzione, Bulgaria. Kristiyan Balov sostituisce Zdravko Dimitrov.21:46

    93. 45'

      Sostituzione, Bulgaria. Asen Chandarov sostituisce Borislav Tsonev.21:46

    94. Inizia il Secondo tempo Bulgaria 0, Estonia 0.21:48

    95. 45'

      Sostituzione, Estonia. Mattias Männilaan sostituisce Karel Mustmaa.21:46

    96. 45'+1'

      Primo tempo terminato, Bulgaria 0, Estonia 0.21:31

    97. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:31

    99. 44'

      Borislav Tsonev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:29

    100. 44'

      Fallo di Erko Tõugjas (Estonia).21:29

    101. 42'

      Borislav Tsonev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

    102. 42'

      Fallo di Karel Mustmaa (Estonia).21:27

    103. 41'

      Kristian Dimitrov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

    105. 41'

      Fallo di Karel Mustmaa (Estonia).21:26

    106. 40'

      Zdravko Dimitrov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

    107. 40'

      Fallo di Maksim Paskotsi (Estonia).21:26

    108. 39'

      Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Kristian Dimitrov (Bulgaria).21:24

    109. 39'

      Tiro respinto. Michael Schjønning-Larsen (Estonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Karol Mets.21:24

    111. 38'

      Tentativo fallito. Marin Petkov (Bulgaria) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Ivan Turitsov.21:23

    112. 37'

      Borislav Tsonev (Bulgaria) e' ammonito per fallo.21:22

    113. 36'

      Fallo di Borislav Tsonev (Bulgaria).21:22

    114. 36'

      Mattias Käit (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

    115. 36'

      Tiro respinto. Borislav Tsonev (Bulgaria) un tiro di destro da centro area. Assist di Zdravko Dimitrov.21:21

    117. 36'

      Ivan Turitsov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21

    118. 36'

      Fallo di Mattias Käit (Estonia).21:21

    119. 36'

      Zdravko Dimitrov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

    120. 36'

      Fallo di Maksim Paskotsi (Estonia).21:21

    121. 35'

      Fallo di Stefan Velkov (Bulgaria).21:20

    123. 35'

      Robi Saarma (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

    124. 34'

      Borislav Tsonev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:19

    125. 34'

      Fallo di Erko Tõugjas (Estonia).21:19

    126. 33'

      Fuorigioco. Patrik Kristal(Estonia) prova il lancio lungo, ma Karel Mustmaa e' colto in fuorigioco.21:18

    127. 30'

      Fallo di mano di Robi Saarma (Estonia).21:15

    129. 30'

      Marin Petkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

    130. 30'

      Fallo di Karol Mets (Estonia).21:15

    131. 28'

      Borislav Tsonev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

    132. 28'

      Fallo di Markus Soomets (Estonia).21:13

    133. 28'

      Markus Poom (Estonia) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da fuori area da un calcio di punizione di prima.21:13

    135. 26'

      Fallo di Stefan Velkov (Bulgaria).21:11

    136. 26'

      Patrik Kristal (Estonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11

    137. 24'

      Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Kristian Dimitrov (Bulgaria).21:10

    138. 18'

      Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Erko Tõugjas (Estonia).21:03

    139. 17'

      Marin Petkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02

    141. 17'

      Fallo di Karol Mets (Estonia).21:02

    142. 17'

      Tentativo fallito. Zdravko Dimitrov (Bulgaria) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Ilia Gruev.21:02

    143. 15'

      Tentativo fallito. Lukas Petkov (Bulgaria) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Borislav Tsonev.21:00

    144. 13'

      Zdravko Dimitrov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:58

    145. 13'

      Fallo di Maksim Paskotsi (Estonia).20:58

    147. 10'

      Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Lukas Petkov (Bulgaria).20:55

    148. 9'

      Dimitar Velkovski (Bulgaria) e' ammonito per fallo.20:54

    149. 9'

      Fallo di Dimitar Velkovski (Bulgaria).20:54

    150. 9'

      Mattias Käit (Estonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:54

    151. 7'

      Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Ivan Turitsov (Bulgaria).20:52

    153. 6'

      Karel Mustmaa (Estonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:51

    154. 6'

      Fallo di Stefan Velkov (Bulgaria).20:51

    155. 2'

      Fallo di Karel Mustmaa (Estonia).20:47

    156. 2'

      Daniel Naumov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47

    157. Inizia il Primo tempo.20:46

    159. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:46

    Formazioni Bulgaria - Estonia

    Bulgaria
    Estonia
    TITOLARI BULGARIA
    • (1) DANIEL NAUMOV (P)
    • (13) STEFAN VELKOV (D)
    • (21) DIMITAR VELKOVSKI (D)
    • (5) KRISTIAN DIMITROV (D)
    • (19) IVAN TURITSOV (D)
    • (4) ILIA GRUEV (C)
    • (22) KRISTIYAN STOYANOV (C)
    • (16) MARIN PETKOV (C)
    • (7) BORISLAV TSONEV (C)
    • (10) ZDRAVKO DIMITROV (C)
    • (20) LUKAS PETKOV (A)
    PANCHINA BULGARIA
    • (17) MARTIN MINCHEV (A)
    • (14) ASEN CHANDAROV (C)
    • (9) STANISLAV IVANOV (A)
    • (3) ANDREA HRISTOV (D)
    • (8) ANDRIAN KRAEV (C)
    • (2) YOAN STOYANOV (C)
    • (15) HRISTIYAN PETROV (D)
    • (23) ALEKS BOZHEV (P)
    • (12) DIMITAR MITOV (P)
    • (6) EMIL TSENOV (D)
    • (18) KRISTIYAN BALOV (A)
    • (11) PETKO PANAYOTOV (C)
    ALLENATORE BULGARIA
    • Aleksandar Dimitrov
    TITOLARI ESTONIA
    • (1) KARL HEIN (P)
    • (18) KAROL METS (D)
    • (7) ROBI SAARMA (D)
    • (5) ERKO TÕUGJAS (D)
    • (19) MICHAEL SCHJØNNING-LARSEN (D)
    • (3) MAKSIM PASKOTSI (D)
    • (20) MARKUS POOM (C)
    • (8) MARKUS SOOMETS (C)
    • (4) MATTIAS KÄIT (C)
    • (14) PATRIK KRISTAL (A)
    • (9) KAREL MUSTMAA (A)
    PANCHINA ESTONIA
    • (6) RASMUS PEETSON (D)
    • (11) MIHKEL AINSALU (C)
    • (16) JOONAS TAMM (D)
    • (17) MARTIN MILLER (C)
    • (21) MATTIAS MÄNNILAAN (A)
    • (22) KARL VALLNER (P)
    • (13) JOSEPH SALISTE (D)
    • (2) MÄRTEN KUUSK (D)
    • (10) KEVOR PALUMETS (C)
    • (23) FRANK LIIVAK (C)
    • (12) MATVEI IGONEN (P)
    • (15) MAKSIMILIAN SKVORTSOV (C)
    ALLENATORE ESTONIA
    • Jurgen Henn
    PREPARTITA

    Bulgaria - Estonia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
    La partita è in programma il giorno 29 settembre alle ore 20:45 allo stadio Hristo Botev Stadium, Plovdiv di Plovdiv.
    Arbitro di Bulgaria - Estonia sarà Goga Kikacheishvili. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.

    Dove vedere Bulgaria-Estonia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
    Bulgaria-Estonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 29 settembre. Bulgaria - Estonia Live

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