Incontro terminato, Bulgaria 0, Estonia 0.
Nuova Ford BlueCruise
Dalla frenata automatica al controllo dell’angolo cieco, fino alla guida «hands free»LEGGI
Incontro terminato, Bulgaria 0, Estonia 0.
Secondo tempo terminato, Bulgaria 0, Estonia 0.22:36
Stefan Velkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fallo di Mattias Männilaan (Estonia).22:35
Kristiyan Balov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Maksim Paskotsi (Estonia).22:34
Lukas Petkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Frank Liivak (Estonia).22:33
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:32
Kristian Dimitrov (Bulgaria) e' ammonito.22:32
Patrik Kristal (Estonia) e' ammonito.22:31
Kristian Dimitrov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Patrik Kristal (Estonia).22:31
Asen Chandarov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:29
Fallo di Erko Tõugjas (Estonia).22:29
Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Kristian Dimitrov (Bulgaria).22:28
Fuorigioco. Martin Miller(Estonia) prova il lancio lungo, ma Patrik Kristal e' colto in fuorigioco.22:26
Tentativo fallito. Lukas Petkov (Bulgaria) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Yoan Stoyanov.22:25
Tiro parato. Maksim Paskotsi (Estonia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Frank Liivak.22:24
Ilia Gruev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22
Fallo di Patrik Kristal (Estonia).22:22
Yoan Stoyanov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di Mattias Männilaan (Estonia).22:21
Fallo di Stefan Velkov (Bulgaria).22:19
Mattias Männilaan (Estonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19
Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Stefan Velkov (Bulgaria).22:17
Tiro respinto. Patrik Kristal (Estonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mattias Männilaan.22:17
Gara riprende.22:16
Sostituzione, Estonia. Frank Liivak sostituisce Robi Saarma per infortunio.22:16
Gara momentaneamente sospesa, Robi Saarma (Estonia) per infortunio.22:16
Sostituzione, Bulgaria. Yoan Stoyanov sostituisce Ivan Turitsov.22:15
Tentativo fallito. Patrik Kristal (Estonia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Kevor Palumets in seguito a un contropiede.22:15
Dimitar Velkovski (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di Mattias Männilaan (Estonia).22:13
Tiro parato. Petko Panayotov (Bulgaria) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:13
Tiro respinto. Ilia Gruev (Bulgaria) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Stanislav Ivanov.22:13
Sostituzione, Bulgaria. Stanislav Ivanov sostituisce Marin Petkov.22:12
Tentativo fallito. Kristiyan Balov (Bulgaria) un tiro di destro da centro area tira alto da calcio d'angolo.22:12
Tiro respinto. Stefan Velkov (Bulgaria) un tiro di sinistro da centro area.22:12
Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Karl Hein (Estonia).22:11
Tiro parato. Ilia Gruev (Bulgaria) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ivan Turitsov.22:11
Fuorigioco. Markus Poom(Estonia) prova il lancio lungo, ma Patrik Kristal e' colto in fuorigioco.22:07
Fallo di Petko Panayotov (Bulgaria).22:04
Patrik Kristal (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Tiro respinto. Kristian Dimitrov (Bulgaria) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Marin Petkov con cross.22:04
Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Mattias Männilaan (Estonia).22:04
Tiro respinto. Dimitar Velkovski (Bulgaria) un tiro di sinistro da fuori area.22:04
Ilia Gruev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:03
Fallo di Kevor Palumets (Estonia).22:03
Gara riprende.22:01
Gara momentaneamente sospesa, (Bulgaria).22:01
Sostituzione, Estonia. Kevor Palumets sostituisce Markus Soomets.22:00
Sostituzione, Estonia. Martin Miller sostituisce Mattias Käit.22:00
Tiro respinto. Mattias Männilaan (Estonia) un tiro di destro da centro area.21:59
Fallo di Stefan Velkov (Bulgaria).21:58
Markus Soomets (Estonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:58
Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Robi Saarma (Estonia).21:57
Tiro respinto. Stefan Velkov (Bulgaria) un colpo di testa da centro area. Assist di Petko Panayotov con cross.21:57
Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Erko Tõugjas (Estonia).21:57
Tiro respinto. Petko Panayotov (Bulgaria) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kristiyan Balov.21:57
Kristian Dimitrov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55
Fallo di Mattias Männilaan (Estonia).21:55
Kristiyan Balov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53
Fallo di Maksim Paskotsi (Estonia).21:53
Tentativo fallito. Marin Petkov (Bulgaria) un tiro di sinistro da centro area di poco alto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:52
Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Erko Tõugjas (Estonia).21:51
Tiro respinto. Ilia Gruev (Bulgaria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Petko Panayotov.21:51
Maksim Paskotsi (Estonia) e' ammonito per fallo.21:50
Asen Chandarov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:50
Fallo di Maksim Paskotsi (Estonia).21:50
Fallo di Petko Panayotov (Bulgaria).21:49
Patrik Kristal (Estonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:49
Tiro respinto. Ivan Turitsov (Bulgaria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marin Petkov.21:48
Ivan Turitsov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:48
Fallo di Mattias Käit (Estonia).21:48
Sostituzione, Bulgaria. Petko Panayotov sostituisce Kristiyan Stoyanov.21:46
Sostituzione, Bulgaria. Kristiyan Balov sostituisce Zdravko Dimitrov.21:46
Sostituzione, Bulgaria. Asen Chandarov sostituisce Borislav Tsonev.21:46
Inizia il Secondo tempo Bulgaria 0, Estonia 0.21:48
Sostituzione, Estonia. Mattias Männilaan sostituisce Karel Mustmaa.21:46
Primo tempo terminato, Bulgaria 0, Estonia 0.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:31
Borislav Tsonev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:29
Fallo di Erko Tõugjas (Estonia).21:29
Borislav Tsonev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Karel Mustmaa (Estonia).21:27
Kristian Dimitrov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Karel Mustmaa (Estonia).21:26
Zdravko Dimitrov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Maksim Paskotsi (Estonia).21:26
Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Kristian Dimitrov (Bulgaria).21:24
Tiro respinto. Michael Schjønning-Larsen (Estonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Karol Mets.21:24
Tentativo fallito. Marin Petkov (Bulgaria) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Ivan Turitsov.21:23
Borislav Tsonev (Bulgaria) e' ammonito per fallo.21:22
Fallo di Borislav Tsonev (Bulgaria).21:22
Mattias Käit (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Tiro respinto. Borislav Tsonev (Bulgaria) un tiro di destro da centro area. Assist di Zdravko Dimitrov.21:21
Ivan Turitsov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21
Fallo di Mattias Käit (Estonia).21:21
Zdravko Dimitrov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Maksim Paskotsi (Estonia).21:21
Fallo di Stefan Velkov (Bulgaria).21:20
Robi Saarma (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Borislav Tsonev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:19
Fallo di Erko Tõugjas (Estonia).21:19
Fuorigioco. Patrik Kristal(Estonia) prova il lancio lungo, ma Karel Mustmaa e' colto in fuorigioco.21:18
Fallo di mano di Robi Saarma (Estonia).21:15
Marin Petkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Fallo di Karol Mets (Estonia).21:15
Borislav Tsonev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Markus Soomets (Estonia).21:13
Markus Poom (Estonia) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da fuori area da un calcio di punizione di prima.21:13
Fallo di Stefan Velkov (Bulgaria).21:11
Patrik Kristal (Estonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11
Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Kristian Dimitrov (Bulgaria).21:10
Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Erko Tõugjas (Estonia).21:03
Marin Petkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02
Fallo di Karol Mets (Estonia).21:02
Tentativo fallito. Zdravko Dimitrov (Bulgaria) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Ilia Gruev.21:02
Tentativo fallito. Lukas Petkov (Bulgaria) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Borislav Tsonev.21:00
Zdravko Dimitrov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:58
Fallo di Maksim Paskotsi (Estonia).20:58
Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Lukas Petkov (Bulgaria).20:55
Dimitar Velkovski (Bulgaria) e' ammonito per fallo.20:54
Fallo di Dimitar Velkovski (Bulgaria).20:54
Mattias Käit (Estonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:54
Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Ivan Turitsov (Bulgaria).20:52
Karel Mustmaa (Estonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:51
Fallo di Stefan Velkov (Bulgaria).20:51
Fallo di Karel Mustmaa (Estonia).20:47
Daniel Naumov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:46
Bulgaria - Estonia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 29 settembre alle ore 20:45 allo stadio Hristo Botev Stadium, Plovdiv di Plovdiv.
Arbitro di Bulgaria - Estonia sarà Goga Kikacheishvili. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.
Dove vedere Bulgaria-Estonia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Bulgaria-Estonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 29 settembre.
Dalla frenata automatica al controllo dell’angolo cieco, fino alla guida «hands free»LEGGI
ULTIME NOTIZIE
La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI