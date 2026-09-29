Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.19:48

Adam Ståhl (Finlandia) e' ammonito per fallo.19:44

Fuorigioco. Santeri Väänänen(Finlandia) prova il lancio lungo, ma Daniel Håkans e' colto in fuorigioco.19:37

Kaan Kairinen (Finlandia) e' ammonito per fallo.19:30

Anton Lukashov (Bielorussia) e' ammonito per fallo.19:29

GOL CANCELLATO DAL VAR: Aleksandr Selyava (Bielorussia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.19:23

Fuorigioco. Anton Kovalev(Bielorussia) prova il lancio lungo, ma Aleksandr Selyava e' colto in fuorigioco.19:23

Artem Shumanskiy (Bielorussia) e' ammonito.19:19

Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.18:47

Fuorigioco. Anton Lukashov(Bielorussia) prova il lancio lungo, ma Zakhar Volkov e' colto in fuorigioco.18:38

Fuorigioco. Kirill Gomanov(Bielorussia) prova il lancio lungo, ma German Barkovskiy e' colto in fuorigioco.18:18

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:58