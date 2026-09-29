Incontro terminato, Finlandia 0, Bielorussia 0.
Nuova Ford BlueCruise
Dalla frenata automatica al controllo dell’angolo cieco, fino alla guida «hands free»LEGGI
Incontro terminato, Finlandia 0, Bielorussia 0.
Secondo tempo terminato, Finlandia 0, Bielorussia 0.19:54
Juho Lähteenmäki (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Fallo di Anton Lukashov (Bielorussia).19:54
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).19:52
Tiro respinto. Daniel Håkans (Finlandia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Juho Lähteenmäki con suggerimento di testa.19:52
Anssi Suhonen (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:49
Fallo di Valeri Gromyko (Bielorussia).19:49
Santeri Väänänen (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:48
Fallo di Anton Lukashov (Bielorussia).19:48
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.19:48
Fallo di Adrian Svanbäck (Finlandia).19:47
Trofim Melnichenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:47
Sostituzione, Finlandia. Adrian Svanbäck sostituisce Topi Keskinen.19:45
Tiro respinto. Max Ebong (Bielorussia) un colpo di testa da centro area. Assist di Valeri Gromyko con cross.19:45
Sostituzione, Bielorussia. Evgeni Yablonskiy sostituisce Aleksandr Selyava.19:44
Adam Ståhl (Finlandia) e' ammonito per fallo.19:44
Fallo di Adam Ståhl (Finlandia).19:44
Anton Kovalev (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:44
Tiro parato. Trofim Melnichenko (Bielorussia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:43
Fallo di mano di Trofim Melnichenko (Bielorussia).19:42
Anssi Suhonen (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:42
Fallo di Aleksandr Selyava (Bielorussia).19:42
Fallo di Kaan Kairinen (Finlandia).19:41
Trofim Melnichenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:41
Tentativo fallito. Valeri Gromyko (Bielorussia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Trofim Melnichenko.19:39
Fuorigioco. Santeri Väänänen(Finlandia) prova il lancio lungo, ma Daniel Håkans e' colto in fuorigioco.19:37
Fallo di Anssi Suhonen (Finlandia).19:36
Anton Kovalev (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:36
Fallo di Kaan Kairinen (Finlandia).19:32
Trofim Melnichenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:32
Fallo di Kaan Kairinen (Finlandia).19:31
Anton Kovalev (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:31
Kaan Kairinen (Finlandia) e' ammonito per fallo.19:30
Fallo di Kaan Kairinen (Finlandia).19:30
Anton Kovalev (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Tentativo fallito. Adam Ståhl (Finlandia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Anssi Suhonen con cross.19:29
Anton Lukashov (Bielorussia) e' ammonito per fallo.19:29
Juho Lähteenmäki (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29
Fallo di Anton Lukashov (Bielorussia).19:29
Decisione VAR: no gol Finlandia 0-0 Bielorussia.19:25
Sostituzione, Finlandia. Santeri Väänänen sostituisce Adam Markhiyev.19:24
Sostituzione, Finlandia. Anssi Suhonen sostituisce Leo Walta.19:23
GOL CANCELLATO DAL VAR: Aleksandr Selyava (Bielorussia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.19:23
Fuorigioco. Anton Kovalev(Bielorussia) prova il lancio lungo, ma Aleksandr Selyava e' colto in fuorigioco.19:23
Tiro parato. Anton Kovalev (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:23
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Lukás Hrádecky (Finlandia).19:22
Tiro parato. Vladislav Kalinin (Bielorussia) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa.19:22
Trofim Melnichenko (Bielorussia) colpisce la traversa con un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Aleksandr Selyava da calcio d'angolo.19:22
Tiro respinto. Trofim Melnichenko (Bielorussia) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Kirill Pechenin con cross.19:22
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Leo Walta (Finlandia).19:21
Tiro respinto. Vladislav Kalinin (Bielorussia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Valeri Gromyko con cross.19:21
Fallo di Kaan Kairinen (Finlandia).19:20
Trofim Melnichenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:20
Sostituzione, Bielorussia. Valeri Gromyko sostituisce Vitali Lisakovich.19:19
Sostituzione, Bielorussia. Trofim Melnichenko sostituisce German Barkovskiy.19:19
Sostituzione, Bielorussia. Anton Kovalev sostituisce Artem Shumanskiy.19:19
Artem Shumanskiy (Bielorussia) e' ammonito.19:19
Tentativo fallito. Vitali Lisakovich (Bielorussia) un tiro di destro da oltre 25 metri di poco a lato sulla destra. Assist di Artem Shumanskiy in seguito a un contropiede.19:18
Sostituzione, Finlandia. Benjamin Källman sostituisce Joel Pohjanpalo.19:17
Fallo di Joel Pohjanpalo (Finlandia).19:15
Zakhar Volkov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Tentativo fallito. Adam Ståhl (Finlandia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Juho Lähteenmäki con cross.19:11
Leo Walta (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:08
Fallo di Anton Lukashov (Bielorussia).19:08
Tiro parato. Ville Koski (Finlandia) in seguito a una mischia da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Leo Walta con cross.19:07
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Vladislav Kalinin (Bielorussia).19:07
Topi Keskinen (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Kirill Gomanov (Bielorussia).19:06
Fallo di Kaan Kairinen (Finlandia).19:05
Max Ebong (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Sostituzione, Finlandia. Daniel Håkans sostituisce Glen Kamara.19:03
Inizia il Secondo tempo Finlandia 0, Bielorussia 0.19:03
Primo tempo terminato, Finlandia 0, Bielorussia 0.18:47
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.18:47
Juho Lähteenmäki (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Fallo di Anton Lukashov (Bielorussia).18:46
Joel Pohjanpalo (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:43
Fallo di Zakhar Volkov (Bielorussia).18:43
Fallo di Kaan Kairinen (Finlandia).18:42
Fedor Lapoukhov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:42
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Zakhar Volkov (Bielorussia).18:41
Topi Keskinen (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:40
Fallo di Vladislav Kalinin (Bielorussia).18:40
Fuorigioco. Anton Lukashov(Bielorussia) prova il lancio lungo, ma Zakhar Volkov e' colto in fuorigioco.18:38
Fallo di Kaan Kairinen (Finlandia).18:37
Vitali Lisakovich (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:37
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Vladislav Kalinin (Bielorussia).18:35
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Vladislav Kalinin (Bielorussia).18:34
Adam Markhiyev (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:32
Fallo di German Barkovskiy (Bielorussia).18:32
Fallo di Ville Koski (Finlandia).18:29
German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:29
Fallo di Adam Ståhl (Finlandia).18:27
Max Ebong (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:27
Tentativo fallito. Topi Keskinen (Finlandia) un tiro di destro da fuori area di poco alto.18:26
Tiro parato. Adam Ståhl (Finlandia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Leo Walta con cross.18:25
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Vladislav Kalinin (Bielorussia).18:24
Tony Miettinen (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:23
Fallo di Vitali Lisakovich (Bielorussia).18:23
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Artem Shumanskiy (Bielorussia).18:20
Fuorigioco. Kirill Gomanov(Bielorussia) prova il lancio lungo, ma German Barkovskiy e' colto in fuorigioco.18:18
Fallo di mano di Glen Kamara (Finlandia).18:17
Adam Markhiyev (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:17
Fallo di Max Ebong (Bielorussia).18:17
Tentativo fallito. Leo Walta (Finlandia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco alto sulla destra. Assist di Adam Markhiyev.18:13
Tiro respinto. Leo Walta (Finlandia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Joel Pohjanpalo con suggerimento di testa.18:13
Fallo di Joel Pohjanpalo (Finlandia).18:12
Fedor Lapoukhov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:12
Tentativo fallito. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra. Assist di Adam Ståhl con cross.18:08
Fallo di Glen Kamara (Finlandia).18:07
Artem Shumanskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:07
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Vladislav Kalinin (Bielorussia).18:05
Fallo di Ville Koski (Finlandia).18:04
German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:04
Inizia il Primo tempo.18:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:58
Finlandia - Bielorussia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 29 settembre alle ore 18:00 allo stadio Helsinki Olympic Stadium di Helsinki.
Dove vedere Finlandia-Bielorussia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Finlandia-Bielorussia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 29 settembre.
Dalla frenata automatica al controllo dell’angolo cieco, fino alla guida «hands free»LEGGI
ULTIME NOTIZIE
La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI