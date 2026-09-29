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Finlandia-Bielorussia: 0-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

29 Settembre 2026 ore 18:00
Finlandia
0
Bielorussia
0
Partita finita
Arbitro: Nikola Dabanovic
    0'
    45'
    90'
    90'
    96'

    Incontro terminato, Finlandia 0, Bielorussia 0.

    1. 90'+7'

      Secondo tempo terminato, Finlandia 0, Bielorussia 0.19:54

    3. 90'+6'

      Juho Lähteenmäki (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

    4. 90'+6'

      Fallo di Anton Lukashov (Bielorussia).19:54

    5. 90'+4'

      Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).19:52

    6. 90'+4'

      Tiro respinto. Daniel Håkans (Finlandia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Juho Lähteenmäki con suggerimento di testa.19:52

    7. 90'+2'

      Anssi Suhonen (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:49

    9. 90'+2'

      Fallo di Valeri Gromyko (Bielorussia).19:49

    10. 90'+1'

      Santeri Väänänen (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:48

    11. 90'+1'

      Fallo di Anton Lukashov (Bielorussia).19:48

    12. 90'

      Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.19:48

    13. 90'

      Fallo di Adrian Svanbäck (Finlandia).19:47

    15. 90'

      Trofim Melnichenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:47

    16. 88'

      Sostituzione, Finlandia. Adrian Svanbäck sostituisce Topi Keskinen.19:45

    17. 87'

      Tiro respinto. Max Ebong (Bielorussia) un colpo di testa da centro area. Assist di Valeri Gromyko con cross.19:45

    18. 87'

      Sostituzione, Bielorussia. Evgeni Yablonskiy sostituisce Aleksandr Selyava.19:44

    19. 86'

      Adam Ståhl (Finlandia) e' ammonito per fallo.19:44

    21. 86'

      Fallo di Adam Ståhl (Finlandia).19:44

    22. 86'

      Anton Kovalev (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:44

    23. 86'

      Tiro parato. Trofim Melnichenko (Bielorussia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:43

    24. 84'

      Fallo di mano di Trofim Melnichenko (Bielorussia).19:42

    25. 84'

      Anssi Suhonen (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:42

    27. 84'

      Fallo di Aleksandr Selyava (Bielorussia).19:42

    28. 83'

      Fallo di Kaan Kairinen (Finlandia).19:41

    29. 83'

      Trofim Melnichenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:41

    30. 82'

      Tentativo fallito. Valeri Gromyko (Bielorussia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Trofim Melnichenko.19:39

    31. 79'

      Fuorigioco. Santeri Väänänen(Finlandia) prova il lancio lungo, ma Daniel Håkans e' colto in fuorigioco.19:37

    33. 78'

      Fallo di Anssi Suhonen (Finlandia).19:36

    34. 78'

      Anton Kovalev (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:36

    35. 75'

      Fallo di Kaan Kairinen (Finlandia).19:32

    36. 75'

      Trofim Melnichenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:32

    37. 73'

      Fallo di Kaan Kairinen (Finlandia).19:31

    39. 73'

      Anton Kovalev (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:31

    40. 73'

      Kaan Kairinen (Finlandia) e' ammonito per fallo.19:30

    41. 72'

      Fallo di Kaan Kairinen (Finlandia).19:30

    42. 72'

      Anton Kovalev (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

    43. 71'

      Tentativo fallito. Adam Ståhl (Finlandia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Anssi Suhonen con cross.19:29

    45. 71'

      Anton Lukashov (Bielorussia) e' ammonito per fallo.19:29

    46. 71'

      Juho Lähteenmäki (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29

    47. 71'

      Fallo di Anton Lukashov (Bielorussia).19:29

    48. 68'

      Decisione VAR: no gol Finlandia 0-0 Bielorussia.19:25

    49. 66'

      Sostituzione, Finlandia. Santeri Väänänen sostituisce Adam Markhiyev.19:24

    51. 66'

      Sostituzione, Finlandia. Anssi Suhonen sostituisce Leo Walta.19:23

    52. 65'

      GOL CANCELLATO DAL VAR: Aleksandr Selyava (Bielorussia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.19:23

    53. 65'

      Fuorigioco. Anton Kovalev(Bielorussia) prova il lancio lungo, ma Aleksandr Selyava e' colto in fuorigioco.19:23

    54. 65'

      Tiro parato. Anton Kovalev (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:23

    55. 64'

      Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Lukás Hrádecky (Finlandia).19:22

    57. 64'

      Tiro parato. Vladislav Kalinin (Bielorussia) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa.19:22

    58. 64'

      Trofim Melnichenko (Bielorussia) colpisce la traversa con un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Aleksandr Selyava da calcio d'angolo.19:22

    59. 64'

      Tiro respinto. Trofim Melnichenko (Bielorussia) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Kirill Pechenin con cross.19:22

    60. 64'

      Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Leo Walta (Finlandia).19:21

    61. 64'

      Tiro respinto. Vladislav Kalinin (Bielorussia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Valeri Gromyko con cross.19:21

    63. 63'

      Fallo di Kaan Kairinen (Finlandia).19:20

    64. 63'

      Trofim Melnichenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:20

    65. 62'

      Sostituzione, Bielorussia. Valeri Gromyko sostituisce Vitali Lisakovich.19:19

    66. 61'

      Sostituzione, Bielorussia. Trofim Melnichenko sostituisce German Barkovskiy.19:19

    67. 61'

      Sostituzione, Bielorussia. Anton Kovalev sostituisce Artem Shumanskiy.19:19

    69. 61'

      Artem Shumanskiy (Bielorussia) e' ammonito.19:19

    70. 61'

      Tentativo fallito. Vitali Lisakovich (Bielorussia) un tiro di destro da oltre 25 metri di poco a lato sulla destra. Assist di Artem Shumanskiy in seguito a un contropiede.19:18

    71. 59'

      Sostituzione, Finlandia. Benjamin Källman sostituisce Joel Pohjanpalo.19:17

    72. 58'

      Fallo di Joel Pohjanpalo (Finlandia).19:15

    73. 58'

      Zakhar Volkov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

    75. 53'

      Tentativo fallito. Adam Ståhl (Finlandia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Juho Lähteenmäki con cross.19:11

    76. 50'

      Leo Walta (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:08

    77. 50'

      Fallo di Anton Lukashov (Bielorussia).19:08

    78. 50'

      Tiro parato. Ville Koski (Finlandia) in seguito a una mischia da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Leo Walta con cross.19:07

    79. 49'

      Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Vladislav Kalinin (Bielorussia).19:07

    81. 48'

      Topi Keskinen (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

    82. 48'

      Fallo di Kirill Gomanov (Bielorussia).19:06

    83. 47'

      Fallo di Kaan Kairinen (Finlandia).19:05

    84. 47'

      Max Ebong (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05

    85. 45'

      Sostituzione, Finlandia. Daniel Håkans sostituisce Glen Kamara.19:03

    87. Inizia il Secondo tempo Finlandia 0, Bielorussia 0.19:03

    88. 45'+1'

      Primo tempo terminato, Finlandia 0, Bielorussia 0.18:47

    89. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.18:47

    90. 45'

      Juho Lähteenmäki (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46

    91. 45'

      Fallo di Anton Lukashov (Bielorussia).18:46

    93. 42'

      Joel Pohjanpalo (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:43

    94. 42'

      Fallo di Zakhar Volkov (Bielorussia).18:43

    95. 40'

      Fallo di Kaan Kairinen (Finlandia).18:42

    96. 40'

      Fedor Lapoukhov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:42

    97. 40'

      Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Zakhar Volkov (Bielorussia).18:41

    99. 39'

      Topi Keskinen (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:40

    100. 39'

      Fallo di Vladislav Kalinin (Bielorussia).18:40

    101. 37'

      Fuorigioco. Anton Lukashov(Bielorussia) prova il lancio lungo, ma Zakhar Volkov e' colto in fuorigioco.18:38

    102. 36'

      Fallo di Kaan Kairinen (Finlandia).18:37

    103. 36'

      Vitali Lisakovich (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:37

    105. 34'

      Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Vladislav Kalinin (Bielorussia).18:35

    106. 33'

      Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Vladislav Kalinin (Bielorussia).18:34

    107. 31'

      Adam Markhiyev (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:32

    108. 31'

      Fallo di German Barkovskiy (Bielorussia).18:32

    109. 28'

      Fallo di Ville Koski (Finlandia).18:29

    111. 28'

      German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:29

    112. 25'

      Fallo di Adam Ståhl (Finlandia).18:27

    113. 25'

      Max Ebong (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:27

    114. 25'

      Tentativo fallito. Topi Keskinen (Finlandia) un tiro di destro da fuori area di poco alto.18:26

    115. 23'

      Tiro parato. Adam Ståhl (Finlandia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Leo Walta con cross.18:25

    117. 23'

      Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Vladislav Kalinin (Bielorussia).18:24

    118. 21'

      Tony Miettinen (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:23

    119. 21'

      Fallo di Vitali Lisakovich (Bielorussia).18:23

    120. 19'

      Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Artem Shumanskiy (Bielorussia).18:20

    121. 17'

      Fuorigioco. Kirill Gomanov(Bielorussia) prova il lancio lungo, ma German Barkovskiy e' colto in fuorigioco.18:18

    123. 16'

      Fallo di mano di Glen Kamara (Finlandia).18:17

    124. 15'

      Adam Markhiyev (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:17

    125. 15'

      Fallo di Max Ebong (Bielorussia).18:17

    126. 12'

      Tentativo fallito. Leo Walta (Finlandia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco alto sulla destra. Assist di Adam Markhiyev.18:13

    127. 12'

      Tiro respinto. Leo Walta (Finlandia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Joel Pohjanpalo con suggerimento di testa.18:13

    129. 11'

      Fallo di Joel Pohjanpalo (Finlandia).18:12

    130. 11'

      Fedor Lapoukhov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:12

    131. 7'

      Tentativo fallito. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra. Assist di Adam Ståhl con cross.18:08

    132. 6'

      Fallo di Glen Kamara (Finlandia).18:07

    133. 6'

      Artem Shumanskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:07

    135. 4'

      Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Vladislav Kalinin (Bielorussia).18:05

    136. 3'

      Fallo di Ville Koski (Finlandia).18:04

    137. 3'

      German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:04

    138. Inizia il Primo tempo.18:02

    139. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:58

    Formazioni Finlandia - Bielorussia

    Finlandia
    Bielorussia
    TITOLARI FINLANDIA
    • (1) LUKÁS HRÁDECKY (P)
    • (13) JUHO LÄHTEENMÄKI (D)
    • (3) ADAM STÅHL (D)
    • (4) TONY MIETTINEN (D)
    • (21) VILLE KOSKI (D)
    • (6) GLEN KAMARA (C)
    • (14) KAAN KAIRINEN (C)
    • (11) ADAM MARKHIYEV (C)
    • (20) JOEL POHJANPALO (A)
    • (18) TOPI KESKINEN (A)
    • (10) LEO WALTA (A)
    PANCHINA FINLANDIA
    • (9) ADRIAN SVANBÄCK (A)
    • (5) SAMULI MIETTINEN (D)
    • (17) RYAN MAHUTA (D)
    • (2) MATTI PELTOLA (D)
    • (23) LUCAS BERGSTRÖM (P)
    • (22) DANIEL HÅKANS (C)
    • (16) ANSSI SUHONEN (C)
    • (7) SANTERI VÄÄNÄNEN (C)
    • (12) VILJAMI SINISALO (P)
    • (15) LEO VÄISÄNEN (D)
    • (19) BENJAMIN KÄLLMAN (A)
    • (8) ROBIN LOD (C)
    ALLENATORE FINLANDIA
    • Jacob Friis
    TITOLARI BIELORUSSIA
    • (21) FEDOR LAPOUKHOV (P)
    • (2) KIRILL PECHENIN (D)
    • (13) KIRILL GOMANOV (D)
    • (20) ZAKHAR VOLKOV (D)
    • (5) VLADISLAV KALININ (D)
    • (9) MAX EBONG (C)
    • (19) ANTON LUKASHOV (C)
    • (8) ALEKSANDR SELYAVA (C)
    • (7) ARTEM SHUMANSKIY (C)
    • (17) VITALI LISAKOVICH (A)
    • (11) GERMAN BARKOVSKIY (A)
    PANCHINA BIELORUSSIA
    • (12) ANDREY KUDRAVETS (P)
    • (23) TROFIM MELNICHENKO (A)
    • (22) DANIIL GALYATA (C)
    • (18) TIMOFEY SIMANENKA (A)
    • (15) EGOR PARKHOMENKO (D)
    • (4) VALERI BOCHEROV (C)
    • (16) ANTON KOVALEV (C)
    • (3) ALEKSANDR SVIREPA (C)
    • (1) PAVEL PAVLYUCHENKO (P)
    • (10) VALERI GROMYKO (C)
    • (14) EVGENI YABLONSKIY (C)
    • (6) ROMAN BEGUNOV (D)
    ALLENATORE BIELORUSSIA
    • Viktor Goncharenko
    PREPARTITA

    Finlandia - Bielorussia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
    La partita è in programma il giorno 29 settembre alle ore 18:00 allo stadio Helsinki Olympic Stadium di Helsinki.

    Dove vedere Finlandia-Bielorussia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
    Finlandia-Bielorussia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 29 settembre. Finlandia - Bielorussia Live

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