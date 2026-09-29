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Lussemburgo-Islanda: 0-3 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

29 Settembre 2026 ore 20:45
Lussemburgo
0
Islanda
3
Partita finita
Arbitro: Enea Jorgji
  1. 13' 0-1 Andri Gudjohnsen
  2. 39' 0-2 Orri Óskarsson
  3. 73' 0-3 Victor Pálsson
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Lussemburgo 0, Islanda 3.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Lussemburgo 0, Islanda 3.22:38

  3. 90'+1'

    Ísak Thorvaldsson (Islanda) e' ammonito per fallo.22:36

  4. 90'+1'

    Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  5. 90'+1'

    Fallo di Ísak Thorvaldsson (Islanda).22:36

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:35

  7. 90'

    Enes Mahmutovic (Lussemburgo) e' ammonito.22:35

  9. 90'

    Fallo di Enes Mahmutovic (Lussemburgo).22:35

  10. 90'

    Brynjólfur Willumsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35

  11. 88'

    Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:33

  12. 88'

    Fallo di Brynjólfur Willumsson (Islanda).22:33

  13. 85'

    Sostituzione, Islanda. Arnór Sigurdsson sostituisce Victor Pálsson.22:30

  15. 83'

    Enzo dos Santos (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  16. 83'

    Fallo di Logi Tómasson (Islanda).22:28

  17. 80'

    Tentativo fallito. Jayson Videira (Lussemburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Florian Bohnert.22:24

  18. 78'

    Tiro respinto. Mikael Ellertsson (Islanda) un tiro di sinistro da fuori area.22:23

  19. 78'

    Mikael Ellertsson (Islanda) e' ammonito per fallo.22:22

  21. 77'

    Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  22. 77'

    Fallo di Mikael Ellertsson (Islanda).22:22

  23. 76'

    Sostituzione, Lussemburgo. Omar Natami sostituisce Hamza Kadamani.22:21

  24. 76'

    Sostituzione, Lussemburgo. Timothé Rupil sostituisce Tomás Cruz.22:20

  25. 75'

    Sostituzione, Islanda. Ísak Thorvaldsson sostituisce Hákon Haraldsson.22:19

  27. 75'

    Sostituzione, Islanda. Mikael Anderson sostituisce Andri Gudjohnsen.22:19

  28. 74'

    Sostituzione, Islanda. Brynjólfur Willumsson sostituisce Orri Óskarsson.22:19

  29. 73'

    Gol! Lussemburgo 0, Islanda 3. Victor Pálsson (Islanda) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Gylfi Sigurdsson con cross da calcio d'angolo.22:17

  30. 72'

    Leandro Barreiro (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.22:17

  31. 72'

    Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Hamza Kadamani (Lussemburgo).22:17

  33. 67'

    Sostituzione, Islanda. Hördur Magnússon sostituisce Stefán Thórdarson per infortunio.22:11

  34. 67'

    Gara riprende.22:11

  35. 65'

    Gara momentaneamente sospesa, Stefán Thórdarson (Islanda) per infortunio.22:10

  36. 65'

    Fuorigioco. Hákon Haraldsson(Islanda) prova il lancio lungo, ma Orri Óskarsson e' colto in fuorigioco.22:09

  37. 64'

    Aiman Dardari (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  39. 64'

    Fallo di Stefán Thórdarson (Islanda).22:08

  40. 62'

    Sostituzione, Lussemburgo. Enzo dos Santos sostituisce Mathias Olesen.22:06

  41. 62'

    Sostituzione, Lussemburgo. Jayson Videira sostituisce Vincent Thill.22:06

  42. 61'

    Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Mikael Ellertsson (Islanda).22:06

  43. 60'

    Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Stefán Thórdarson (Islanda).22:04

  45. 59'

    Ísak Jóhannesson (Islanda) e' ammonito per fallo.22:04

  46. 59'

    Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:03

  47. 59'

    Fallo di Ísak Jóhannesson (Islanda).22:03

  48. 58'

    Mathias Olesen (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:02

  49. 58'

    Fallo di Mikael Ellertsson (Islanda).22:02

  51. 57'

    Tentativo fallito. Hákon Haraldsson (Islanda) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mikael Ellertsson.22:01

  52. 56'

    Fallo di Tomás Cruz (Lussemburgo).22:01

  53. 56'

    Gylfi Sigurdsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01

  54. 54'

    Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58

  55. 54'

    Fallo di Gylfi Sigurdsson (Islanda).21:58

  57. 53'

    Tiro parato. Victor Pálsson (Islanda) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andri Gudjohnsen.21:57

  58. 51'

    Enes Mahmutovic (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56

  59. 51'

    Fallo di Ísak Jóhannesson (Islanda).21:56

  60. 50'

    Tiro respinto. Ísak Jóhannesson (Islanda) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Andri Gudjohnsen.21:55

  61. 47'

    Fallo di Leandro Barreiro (Lussemburgo).21:51

  63. 47'

    Mikael Ellertsson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:51

  64. 46'

    Fallo di Leandro Barreiro (Lussemburgo).21:51

  65. 46'

    Hákon Haraldsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51

  66. 46'

    Tiro respinto. Aiman Dardari (Lussemburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Anthony Moris.21:51

  67. Inizia il Secondo tempo Lussemburgo 0, Islanda 2.21:50

  69. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Lussemburgo 0, Islanda 2.21:34

  70. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:32

  71. 44'

    Fallo di Leandro Barreiro (Lussemburgo).21:30

  72. 44'

    Hákon Haraldsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30

  73. 42'

    Marvin Martins (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  75. 42'

    Fallo di Hákon Haraldsson (Islanda).21:28

  76. 42'

    Tiro parato. Vincent Thill (Lussemburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Mathias Olesen.21:28

  77. 39'

    Gol! Lussemburgo 0, Islanda 2. Orri Óskarsson (Islanda) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andri Gudjohnsen con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:25

  78. 38'

    Fuorigioco. Hákon Haraldsson(Islanda) prova il lancio lungo, ma Andri Gudjohnsen e' colto in fuorigioco.21:24

  79. 36'

    Fuorigioco. Gylfi Sigurdsson(Islanda) prova il lancio lungo, ma Victor Pálsson e' colto in fuorigioco.21:22

  81. 35'

    Hákon Valdimarsson (Islanda) e' ammonito.21:21

  82. 35'

    Fuorigioco. Marvin Martins(Lussemburgo) prova il lancio lungo, ma Aiman Dardari e' colto in fuorigioco.21:21

  83. 31'

    Tentativo fallito. Orri Óskarsson (Islanda) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Hákon Haraldsson in seguito a un contropiede.21:17

  84. 31'

    Tentativo fallito. Hákon Haraldsson (Islanda) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Gylfi Sigurdsson.21:17

  85. 30'

    Fuorigioco. Dirk Carlson(Lussemburgo) prova il lancio lungo, ma Leandro Barreiro e' colto in fuorigioco.21:16

  87. 29'

    Fallo di Hákon Haraldsson (Islanda).21:15

  88. 29'

    Tomás Cruz (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  89. 25'

    Daníel Grétarsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  90. 25'

    Fallo di Tomás Cruz (Lussemburgo).21:11

  91. 24'

    Daníel Grétarsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  93. 24'

    Fallo di Aiman Dardari (Lussemburgo).21:11

  94. 24'

    Fallo di Orri Óskarsson (Islanda).21:10

  95. 24'

    Dirk Carlson (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  96. 23'

    Stefán Thórdarson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:09

  97. 23'

    Fallo di Aiman Dardari (Lussemburgo).21:09

  99. 21'

    Fuorigioco. Victor Pálsson(Islanda) prova il lancio lungo, ma Andri Gudjohnsen e' colto in fuorigioco.21:07

  100. 20'

    Logi Tómasson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:07

  101. 20'

    Fallo di Vincent Thill (Lussemburgo).21:07

  102. 19'

    Tentativo fallito. Hákon Haraldsson (Islanda) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:05

  103. 19'

    Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Dirk Carlson (Lussemburgo).21:05

  105. 18'

    Tiro respinto. Andri Gudjohnsen (Islanda) un colpo di testa da centro area. Assist di Gylfi Sigurdsson con cross.21:04

  106. 17'

    Mikael Ellertsson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:03

  107. 17'

    Fallo di Florian Bohnert (Lussemburgo).21:03

  108. 17'

    Tiro respinto. Gylfi Sigurdsson (Islanda) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Andri Gudjohnsen.21:03

  109. 15'

    Sostituzione, Lussemburgo. Marvin Martins sostituisce Laurent Jans per infortunio.21:02

  111. 14'

    Gara riprende.21:01

  112. 13'

    Gara momentaneamente sospesa, Laurent Jans (Lussemburgo) per infortunio.20:59

  113. 13'

    Gol! Lussemburgo 0, Islanda 1. Andri Gudjohnsen (Islanda) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Orri Óskarsson in seguito a un contropiede.20:59

  114. 9'

    Tiro respinto. Mathias Olesen (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area.20:55

  115. 7'

    Tiro respinto. Aiman Dardari (Lussemburgo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Laurent Jans.20:53

  117. 6'

    Fallo di Orri Óskarsson (Islanda).20:53

  118. 6'

    Dirk Carlson (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53

  119. 5'

    Tentativo fallito. Mikael Ellertsson (Islanda) un tiro di sinistro da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Andri Gudjohnsen.20:51

  120. Fallo di Leandro Barreiro (Lussemburgo).20:48

  121. Gylfi Sigurdsson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:48

  123. Inizia il Primo tempo.20:47

  124. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:42

Formazioni Lussemburgo - Islanda

Lussemburgo
Islanda
TITOLARI LUSSEMBURGO
  • (1) ANTHONY MORIS (P)
  • (18) LAURENT JANS (D)
  • (4) FLORIAN BOHNERT (D)
  • (3) ENES MAHMUTOVIC (D)
  • (13) DIRK CARLSON (D)
  • (16) LEANDRO BARREIRO (C)
  • (17) HAMZA KADAMANI (C)
  • (6) TOMÁS CRUZ (C)
  • (19) MATHIAS OLESEN (C)
  • (11) VINCENT THILL (C)
  • (7) AIMAN DARDARI (A)
PANCHINA LUSSEMBURGO
  • (5) VAHID SELIMOVIC (D)
  • (15) OMAR NATAMI (A)
  • (23) TIM KIPS (P)
  • (14) ERIC VEIGA (D)
  • (10) TIMOTHÉ RUPIL (C)
  • (2) ELDIN DZOGOVIC (D)
  • (20) MIGUEL GONÇALVES (C)
  • (22) MARVIN MARTINS (D)
  • (9) JAYSON VIDEIRA (A)
  • (12) TIAGO PEREIRA CARDOSO (P)
  • (8) ENZO DOS SANTOS (C)
  • (21) SÉBASTIEN THILL (C)
ALLENATORE LUSSEMBURGO
  • Jeff Strasser
TITOLARI ISLANDA
  • (12) HÁKON VALDIMARSSON (P)
  • (4) VICTOR PÁLSSON (D)
  • (3) DANÍEL GRÉTARSSON (D)
  • (16) STEFÁN THÓRDARSON (D)
  • (2) LOGI TÓMASSON (D)
  • (10) GYLFI SIGURDSSON (C)
  • (19) MIKAEL ELLERTSSON (C)
  • (7) HÁKON HARALDSSON (C)
  • (8) ÍSAK JÓHANNESSON (C)
  • (22) ANDRI GUDJOHNSEN (A)
  • (9) ORRI ÓSKARSSON (A)
PANCHINA ISLANDA
  • (21) ARNÓR SIGURDSSON (C)
  • (18) MIKAEL ANDERSON (C)
  • (13) ANTON EINARSSON (P)
  • (5) ÍSAK THORVALDSSON (A)
  • (14) BRYNJÓLFUR WILLUMSSON (A)
  • (20) THÓRIR HELGASON (C)
  • (6) ANDRI BALDURSSON (C)
  • (11) JÓN DAGUR THORSTEINSSON (A)
  • (23) HÖRDUR MAGNÚSSON (D)
  • (1) RÚNAR RÚNARSSON (P)
  • (15) KRISTALL INGASON (A)
  • (17) ARON GUNNARSSON (C)
ALLENATORE ISLANDA
  • Arnar Gunnlaugsson
PREPARTITA

Lussemburgo - Islanda è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 29 settembre alle ore 20:45 allo stadio Stade de Luxembourg di Luxembourg City.
Arbitro di Lussemburgo - Islanda sarà Enea Jorgji. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.

Dove vedere Lussemburgo-Islanda di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Lussemburgo-Islanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 29 settembre. Lussemburgo - Islanda Live

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