Incontro terminato, Lussemburgo 0, Islanda 3.
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Dalla frenata automatica al controllo dell’angolo cieco, fino alla guida «hands free»LEGGI
Incontro terminato, Lussemburgo 0, Islanda 3.
Secondo tempo terminato, Lussemburgo 0, Islanda 3.22:38
Ísak Thorvaldsson (Islanda) e' ammonito per fallo.22:36
Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Fallo di Ísak Thorvaldsson (Islanda).22:36
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:35
Enes Mahmutovic (Lussemburgo) e' ammonito.22:35
Fallo di Enes Mahmutovic (Lussemburgo).22:35
Brynjólfur Willumsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35
Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:33
Fallo di Brynjólfur Willumsson (Islanda).22:33
Sostituzione, Islanda. Arnór Sigurdsson sostituisce Victor Pálsson.22:30
Enzo dos Santos (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Fallo di Logi Tómasson (Islanda).22:28
Tentativo fallito. Jayson Videira (Lussemburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Florian Bohnert.22:24
Tiro respinto. Mikael Ellertsson (Islanda) un tiro di sinistro da fuori area.22:23
Mikael Ellertsson (Islanda) e' ammonito per fallo.22:22
Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Mikael Ellertsson (Islanda).22:22
Sostituzione, Lussemburgo. Omar Natami sostituisce Hamza Kadamani.22:21
Sostituzione, Lussemburgo. Timothé Rupil sostituisce Tomás Cruz.22:20
Sostituzione, Islanda. Ísak Thorvaldsson sostituisce Hákon Haraldsson.22:19
Sostituzione, Islanda. Mikael Anderson sostituisce Andri Gudjohnsen.22:19
Sostituzione, Islanda. Brynjólfur Willumsson sostituisce Orri Óskarsson.22:19
Gol! Lussemburgo 0, Islanda 3. Victor Pálsson (Islanda) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Gylfi Sigurdsson con cross da calcio d'angolo.22:17
Leandro Barreiro (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.22:17
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Hamza Kadamani (Lussemburgo).22:17
Sostituzione, Islanda. Hördur Magnússon sostituisce Stefán Thórdarson per infortunio.22:11
Gara riprende.22:11
Gara momentaneamente sospesa, Stefán Thórdarson (Islanda) per infortunio.22:10
Fuorigioco. Hákon Haraldsson(Islanda) prova il lancio lungo, ma Orri Óskarsson e' colto in fuorigioco.22:09
Aiman Dardari (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Stefán Thórdarson (Islanda).22:08
Sostituzione, Lussemburgo. Enzo dos Santos sostituisce Mathias Olesen.22:06
Sostituzione, Lussemburgo. Jayson Videira sostituisce Vincent Thill.22:06
Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Mikael Ellertsson (Islanda).22:06
Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Stefán Thórdarson (Islanda).22:04
Ísak Jóhannesson (Islanda) e' ammonito per fallo.22:04
Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:03
Fallo di Ísak Jóhannesson (Islanda).22:03
Mathias Olesen (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:02
Fallo di Mikael Ellertsson (Islanda).22:02
Tentativo fallito. Hákon Haraldsson (Islanda) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mikael Ellertsson.22:01
Fallo di Tomás Cruz (Lussemburgo).22:01
Gylfi Sigurdsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01
Leandro Barreiro (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58
Fallo di Gylfi Sigurdsson (Islanda).21:58
Tiro parato. Victor Pálsson (Islanda) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andri Gudjohnsen.21:57
Enes Mahmutovic (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56
Fallo di Ísak Jóhannesson (Islanda).21:56
Tiro respinto. Ísak Jóhannesson (Islanda) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Andri Gudjohnsen.21:55
Fallo di Leandro Barreiro (Lussemburgo).21:51
Mikael Ellertsson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:51
Fallo di Leandro Barreiro (Lussemburgo).21:51
Hákon Haraldsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51
Tiro respinto. Aiman Dardari (Lussemburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Anthony Moris.21:51
Inizia il Secondo tempo Lussemburgo 0, Islanda 2.21:50
Primo tempo terminato, Lussemburgo 0, Islanda 2.21:34
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:32
Fallo di Leandro Barreiro (Lussemburgo).21:30
Hákon Haraldsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30
Marvin Martins (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Hákon Haraldsson (Islanda).21:28
Tiro parato. Vincent Thill (Lussemburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Mathias Olesen.21:28
Gol! Lussemburgo 0, Islanda 2. Orri Óskarsson (Islanda) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andri Gudjohnsen con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:25
Fuorigioco. Hákon Haraldsson(Islanda) prova il lancio lungo, ma Andri Gudjohnsen e' colto in fuorigioco.21:24
Fuorigioco. Gylfi Sigurdsson(Islanda) prova il lancio lungo, ma Victor Pálsson e' colto in fuorigioco.21:22
Hákon Valdimarsson (Islanda) e' ammonito.21:21
Fuorigioco. Marvin Martins(Lussemburgo) prova il lancio lungo, ma Aiman Dardari e' colto in fuorigioco.21:21
Tentativo fallito. Orri Óskarsson (Islanda) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Hákon Haraldsson in seguito a un contropiede.21:17
Tentativo fallito. Hákon Haraldsson (Islanda) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Gylfi Sigurdsson.21:17
Fuorigioco. Dirk Carlson(Lussemburgo) prova il lancio lungo, ma Leandro Barreiro e' colto in fuorigioco.21:16
Fallo di Hákon Haraldsson (Islanda).21:15
Tomás Cruz (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Daníel Grétarsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Tomás Cruz (Lussemburgo).21:11
Daníel Grétarsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Aiman Dardari (Lussemburgo).21:11
Fallo di Orri Óskarsson (Islanda).21:10
Dirk Carlson (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Stefán Thórdarson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:09
Fallo di Aiman Dardari (Lussemburgo).21:09
Fuorigioco. Victor Pálsson(Islanda) prova il lancio lungo, ma Andri Gudjohnsen e' colto in fuorigioco.21:07
Logi Tómasson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:07
Fallo di Vincent Thill (Lussemburgo).21:07
Tentativo fallito. Hákon Haraldsson (Islanda) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:05
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Dirk Carlson (Lussemburgo).21:05
Tiro respinto. Andri Gudjohnsen (Islanda) un colpo di testa da centro area. Assist di Gylfi Sigurdsson con cross.21:04
Mikael Ellertsson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:03
Fallo di Florian Bohnert (Lussemburgo).21:03
Tiro respinto. Gylfi Sigurdsson (Islanda) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Andri Gudjohnsen.21:03
Sostituzione, Lussemburgo. Marvin Martins sostituisce Laurent Jans per infortunio.21:02
Gara riprende.21:01
Gara momentaneamente sospesa, Laurent Jans (Lussemburgo) per infortunio.20:59
Gol! Lussemburgo 0, Islanda 1. Andri Gudjohnsen (Islanda) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Orri Óskarsson in seguito a un contropiede.20:59
Tiro respinto. Mathias Olesen (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area.20:55
Tiro respinto. Aiman Dardari (Lussemburgo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Laurent Jans.20:53
Fallo di Orri Óskarsson (Islanda).20:53
Dirk Carlson (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53
Tentativo fallito. Mikael Ellertsson (Islanda) un tiro di sinistro da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Andri Gudjohnsen.20:51
Fallo di Leandro Barreiro (Lussemburgo).20:48
Gylfi Sigurdsson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:48
Inizia il Primo tempo.20:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:42
Lussemburgo - Islanda è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 29 settembre alle ore 20:45 allo stadio Stade de Luxembourg di Luxembourg City.
Arbitro di Lussemburgo - Islanda sarà Enea Jorgji. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.
Dove vedere Lussemburgo-Islanda di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Lussemburgo-Islanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 29 settembre.
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