Incontro terminato, Moldavia 1, Isole Far Oer 1.
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Incontro terminato, Moldavia 1, Isole Far Oer 1.
Secondo tempo terminato, Moldavia 1, Isole Far Oer 1.19:50
Mihail Gherasimencov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:48
Fallo di Aron Benjaminsen (Isole Far Oer).19:48
Fallo di Petru Popescu (Moldavia).19:48
Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:47
Tiro parato. Nicky Clescenco (Moldavia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nichita Motpan.19:47
Tiro respinto. Nicky Clescenco (Moldavia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.19:46
Tentativo fallito. Nicky Clescenco (Moldavia) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Petru Popescu.19:46
Tentativo fallito. Petru Popescu (Moldavia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Stefan Bodisteanu con cross.19:46
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer).19:45
Nichita Motpan (Moldavia) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area. Assist di Sergiu Perciun.19:44
Tentativo fallito. Oleg Reabciuk (Moldavia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra.19:44
Sostituzione, Isole Far Oer. Emil Joensen sostituisce Mattias Hellisdal.19:41
Sostituzione, Isole Far Oer. Aron Benjaminsen sostituisce Áki Samuelsen.19:41
Tentativo fallito. Nichita Motpan (Moldavia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Oleg Reabciuk con cross.19:37
Nichita Motpan (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:37
Fallo di Martin Agnarsson (Isole Far Oer).19:37
Oleg Reabciuk (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:35
Fallo di Áki Samuelsen (Isole Far Oer).19:35
Fallo di Petru Popescu (Moldavia).19:33
Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33
Tiro respinto. Stefan Bodisteanu (Moldavia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Oleg Reabciuk.19:32
Sostituzione, Isole Far Oer. Martin Agnarsson sostituisce Viljormur Davidsen.19:31
Sostituzione, Moldavia. Stefan Bodisteanu sostituisce Vladimir Fratea.19:31
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).19:28
Fallo di Sergiu Perciun (Moldavia).19:26
Adrian Justinussen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:26
Sergiu Perciun (Moldavia) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Nichita Motpan.19:26
Fallo di Sergiu Perciun (Moldavia).19:24
Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Tiro respinto. Petur Knudsen (Isole Far Oer) un tiro di destro da centro area.19:24
Gol! Moldavia 1, Isole Far Oer 1. Sergiu Perciun (Moldavia) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro sotto la traversa in alto a destra.19:22
Oleg Reabciuk (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:21
Fallo di Jann Benjaminsen (Isole Far Oer).19:21
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Jann Benjaminsen (Isole Far Oer).19:21
Tiro respinto. Vladimir Fratea (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Petru Popescu.19:19
Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) e' ammonito per fallo.19:18
Vladimir Fratea (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Fallo di Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).19:18
Sostituzione, Isole Far Oer. Jóannes Bjartalíd sostituisce Hanus Sørensen.19:18
Sostituzione, Isole Far Oer. Petur Knudsen sostituisce Géza Turi.19:17
Fallo di Vladimir Fratea (Moldavia).19:17
Géza Turi (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Tentativo fallito. Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.19:15
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Iurie Iovu (Moldavia).19:15
Tiro parato. Nichita Motpan (Moldavia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nicky Clescenco con suggerimento di testa.19:14
Petru Popescu (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:13
Fallo di Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).19:13
Sostituzione, Moldavia. Nichita Motpan sostituisce Victor Stîna.19:09
Sostituzione, Moldavia. Sergiu Perciun sostituisce Danila Forov.19:09
Sostituzione, Moldavia. Vadim Rata sostituisce Vladislav Baboglo.19:08
Mihail Gherasimencov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:08
Fallo di Adrian Justinussen (Isole Far Oer).19:08
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Mihail Gherasimencov (Moldavia).19:06
Fallo di mano di Vladislav Baboglo (Moldavia).19:06
Tentativo fallito. Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Áki Samuelsen.19:05
Tiro respinto. Mattias Hellisdal (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Hanus Sørensen.19:04
Fallo di Petru Popescu (Moldavia).19:03
Hanus Sørensen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:03
Sostituzione, Moldavia. Nicky Clescenco sostituisce Dmitri Mandrîcenco.19:01
Inizia il Secondo tempo Moldavia 0, Isole Far Oer 1.19:02
Primo tempo terminato, Moldavia 0, Isole Far Oer 1.18:47
Fallo di mano di Jann Benjaminsen (Isole Far Oer).18:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:46
Tentativo fallito. Petru Popescu (Moldavia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Oleg Reabciuk con cross.18:43
Danila Forov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:40
Fallo di Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).18:40
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Samuel Chukwudi (Isole Far Oer).18:39
Fuorigioco. Viljormur Davidsen(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Andrias Edmundsson e' colto in fuorigioco.18:37
Tiro respinto. Samuel Chukwudi (Isole Far Oer) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Hanus Sørensen.18:37
Fallo di Victor Stîna (Moldavia).18:36
Mattias Hellisdal (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:36
Fallo di Dmitri Mandrîcenco (Moldavia).18:35
Samuel Chukwudi (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:35
Tiro respinto. Danila Forov (Moldavia) un tiro di sinistro da centro area.18:34
Tiro respinto. Dmitri Mandrîcenco (Moldavia) un tiro di destro da centro area. Assist di Victor Stîna con cross.18:34
Tentativo fallito. Oleg Reabciuk (Moldavia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Victor Stîna con cross da calcio d'angolo.18:33
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Viljormur Davidsen (Isole Far Oer).18:33
Fallo di Victor Stîna (Moldavia).18:32
Áki Samuelsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:32
Gol! Moldavia 0, Isole Far Oer 1. Viljormur Davidsen (Isole Far Oer) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:26
Rigore concesso da Dmitri Mandrîcenco (Moldavia) per un fallo in area.18:25
Rigore per Isole Far Oer. Géza Turi e'stato atterrato in area di rigore.18:25
Fuorigioco. Vladislav Baboglo(Moldavia) prova il lancio lungo, ma Dmitri Mandrîcenco e' colto in fuorigioco.18:23
Tentativo fallito. Vladimir Fratea (Moldavia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto.18:22
Tiro respinto. Victor Stîna (Moldavia) un tiro di destro dalla lunga distanza. Assist di Oleg Reabciuk.18:22
Victor Stîna (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:20
Fallo di Mattias Hellisdal (Isole Far Oer).18:20
Dmitri Mandrîcenco (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:19
Fallo di Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).18:19
Fallo di Vladislav Baboglo (Moldavia).18:18
Géza Turi (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:18
Tentativo fallito. Vladislav Baboglo (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Vladimir Fratea.18:18
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Mattias Hellisdal (Isole Far Oer).18:15
Tiro respinto. Victor Stîna (Moldavia) un tiro di destro da fuori area.18:15
Gara riprende.18:12
Gara momentaneamente sospesa, Géza Turi (Isole Far Oer) per infortunio.18:11
Tiro parato. Petru Popescu (Moldavia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Danila Forov con cross.18:06
Tiro respinto. Victor Stîna (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area.18:04
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Mattias Hellisdal (Isole Far Oer).18:03
Inizia il Primo tempo.18:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:54
Moldova - Isole Faroe è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 29 settembre alle ore 18:00 allo stadio Stadionul Zimbru di Chisinau.
Dove vedere Moldova-Isole Faroe di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Moldova-Isole Faroe si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 29 settembre.
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