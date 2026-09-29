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Moldova-Isole Faroe: 1-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

29 Settembre 2026 ore 18:00
Moldova
1
Isole Faroe
1
Partita finita
Arbitro: Julian Weinberger
  1. 26' 0-1 Viljormur Davidsen (R)
  2. 66' 1-1 Sergiu Perciun
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Moldavia 1, Isole Far Oer 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Moldavia 1, Isole Far Oer 1.19:50

  3. 90'+2'

    Mihail Gherasimencov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:48

  4. 90'+2'

    Fallo di Aron Benjaminsen (Isole Far Oer).19:48

  5. 90'+1'

    Fallo di Petru Popescu (Moldavia).19:48

  6. 90'+1'

    Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:48

  7. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:47

  9. 90'+1'

    Tiro parato. Nicky Clescenco (Moldavia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nichita Motpan.19:47

  10. 90'

    Tiro respinto. Nicky Clescenco (Moldavia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.19:46

  11. 90'

    Tentativo fallito. Nicky Clescenco (Moldavia) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Petru Popescu.19:46

  12. 90'

    Tentativo fallito. Petru Popescu (Moldavia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Stefan Bodisteanu con cross.19:46

  13. 89'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer).19:45

  15. 88'

    Nichita Motpan (Moldavia) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area. Assist di Sergiu Perciun.19:44

  16. 87'

    Tentativo fallito. Oleg Reabciuk (Moldavia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra.19:44

  17. 85'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Emil Joensen sostituisce Mattias Hellisdal.19:41

  18. 85'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Aron Benjaminsen sostituisce Áki Samuelsen.19:41

  19. 81'

    Tentativo fallito. Nichita Motpan (Moldavia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Oleg Reabciuk con cross.19:37

  21. 80'

    Nichita Motpan (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:37

  22. 80'

    Fallo di Martin Agnarsson (Isole Far Oer).19:37

  23. 78'

    Oleg Reabciuk (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:35

  24. 78'

    Fallo di Áki Samuelsen (Isole Far Oer).19:35

  25. 77'

    Fallo di Petru Popescu (Moldavia).19:33

  27. 77'

    Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33

  28. 76'

    Tiro respinto. Stefan Bodisteanu (Moldavia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Oleg Reabciuk.19:32

  29. 75'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Martin Agnarsson sostituisce Viljormur Davidsen.19:31

  30. 74'

    Sostituzione, Moldavia. Stefan Bodisteanu sostituisce Vladimir Fratea.19:31

  31. 72'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).19:28

  33. 70'

    Fallo di Sergiu Perciun (Moldavia).19:26

  34. 70'

    Adrian Justinussen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:26

  35. 69'

    Sergiu Perciun (Moldavia) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Nichita Motpan.19:26

  36. 68'

    Fallo di Sergiu Perciun (Moldavia).19:24

  37. 68'

    Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24

  39. 68'

    Tiro respinto. Petur Knudsen (Isole Far Oer) un tiro di destro da centro area.19:24

  40. 66'

    Gol! Moldavia 1, Isole Far Oer 1. Sergiu Perciun (Moldavia) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro sotto la traversa in alto a destra.19:22

  41. 65'

    Oleg Reabciuk (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:21

  42. 65'

    Fallo di Jann Benjaminsen (Isole Far Oer).19:21

  43. 65'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Jann Benjaminsen (Isole Far Oer).19:21

  45. 63'

    Tiro respinto. Vladimir Fratea (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Petru Popescu.19:19

  46. 62'

    Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) e' ammonito per fallo.19:18

  47. 62'

    Vladimir Fratea (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

  48. 62'

    Fallo di Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).19:18

  49. 61'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Jóannes Bjartalíd sostituisce Hanus Sørensen.19:18

  51. 61'

    Sostituzione, Isole Far Oer. Petur Knudsen sostituisce Géza Turi.19:17

  52. 61'

    Fallo di Vladimir Fratea (Moldavia).19:17

  53. 61'

    Géza Turi (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17

  54. 59'

    Tentativo fallito. Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.19:15

  55. 58'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Iurie Iovu (Moldavia).19:15

  57. 57'

    Tiro parato. Nichita Motpan (Moldavia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nicky Clescenco con suggerimento di testa.19:14

  58. 57'

    Petru Popescu (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:13

  59. 57'

    Fallo di Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).19:13

  60. 52'

    Sostituzione, Moldavia. Nichita Motpan sostituisce Victor Stîna.19:09

  61. 52'

    Sostituzione, Moldavia. Sergiu Perciun sostituisce Danila Forov.19:09

  63. 52'

    Sostituzione, Moldavia. Vadim Rata sostituisce Vladislav Baboglo.19:08

  64. 52'

    Mihail Gherasimencov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:08

  65. 52'

    Fallo di Adrian Justinussen (Isole Far Oer).19:08

  66. 50'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Mihail Gherasimencov (Moldavia).19:06

  67. 49'

    Fallo di mano di Vladislav Baboglo (Moldavia).19:06

  69. 49'

    Tentativo fallito. Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Áki Samuelsen.19:05

  70. 48'

    Tiro respinto. Mattias Hellisdal (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Hanus Sørensen.19:04

  71. 47'

    Fallo di Petru Popescu (Moldavia).19:03

  72. 47'

    Hanus Sørensen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:03

  73. 45'

    Sostituzione, Moldavia. Nicky Clescenco sostituisce Dmitri Mandrîcenco.19:01

  75. Inizia il Secondo tempo Moldavia 0, Isole Far Oer 1.19:02

  76. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Moldavia 0, Isole Far Oer 1.18:47

  77. 45'+1'

    Fallo di mano di Jann Benjaminsen (Isole Far Oer).18:46

  78. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:46

  79. 43'

    Tentativo fallito. Petru Popescu (Moldavia) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Oleg Reabciuk con cross.18:43

  81. 40'

    Danila Forov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:40

  82. 40'

    Fallo di Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).18:40

  83. 39'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Samuel Chukwudi (Isole Far Oer).18:39

  84. 37'

    Fuorigioco. Viljormur Davidsen(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Andrias Edmundsson e' colto in fuorigioco.18:37

  85. 37'

    Tiro respinto. Samuel Chukwudi (Isole Far Oer) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Hanus Sørensen.18:37

  87. 36'

    Fallo di Victor Stîna (Moldavia).18:36

  88. 36'

    Mattias Hellisdal (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:36

  89. 35'

    Fallo di Dmitri Mandrîcenco (Moldavia).18:35

  90. 35'

    Samuel Chukwudi (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:35

  91. 34'

    Tiro respinto. Danila Forov (Moldavia) un tiro di sinistro da centro area.18:34

  93. 34'

    Tiro respinto. Dmitri Mandrîcenco (Moldavia) un tiro di destro da centro area. Assist di Victor Stîna con cross.18:34

  94. 33'

    Tentativo fallito. Oleg Reabciuk (Moldavia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Victor Stîna con cross da calcio d'angolo.18:33

  95. 33'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Viljormur Davidsen (Isole Far Oer).18:33

  96. 32'

    Fallo di Victor Stîna (Moldavia).18:32

  97. 32'

    Áki Samuelsen (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:32

  99. 26'

    Gol! Moldavia 0, Isole Far Oer 1. Viljormur Davidsen (Isole Far Oer) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:26

  100. 25'

    Rigore concesso da Dmitri Mandrîcenco (Moldavia) per un fallo in area.18:25

  101. 25'

    Rigore per Isole Far Oer. Géza Turi e'stato atterrato in area di rigore.18:25

  102. 23'

    Fuorigioco. Vladislav Baboglo(Moldavia) prova il lancio lungo, ma Dmitri Mandrîcenco e' colto in fuorigioco.18:23

  103. 22'

    Tentativo fallito. Vladimir Fratea (Moldavia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto.18:22

  105. 22'

    Tiro respinto. Victor Stîna (Moldavia) un tiro di destro dalla lunga distanza. Assist di Oleg Reabciuk.18:22

  106. 20'

    Victor Stîna (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:20

  107. 20'

    Fallo di Mattias Hellisdal (Isole Far Oer).18:20

  108. 19'

    Dmitri Mandrîcenco (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:19

  109. 19'

    Fallo di Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).18:19

  111. 18'

    Fallo di Vladislav Baboglo (Moldavia).18:18

  112. 18'

    Géza Turi (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:18

  113. 18'

    Tentativo fallito. Vladislav Baboglo (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Vladimir Fratea.18:18

  114. 15'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Mattias Hellisdal (Isole Far Oer).18:15

  115. 15'

    Tiro respinto. Victor Stîna (Moldavia) un tiro di destro da fuori area.18:15

  117. 12'

    Gara riprende.18:12

  118. 11'

    Gara momentaneamente sospesa, Géza Turi (Isole Far Oer) per infortunio.18:11

  119. 6'

    Tiro parato. Petru Popescu (Moldavia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Danila Forov con cross.18:06

  120. 3'

    Tiro respinto. Victor Stîna (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area.18:04

  121. 3'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Mattias Hellisdal (Isole Far Oer).18:03

  123. Inizia il Primo tempo.18:01

  124. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:54

Formazioni Moldova - Isole Faroe

Moldova
Isole Faroe
TITOLARI MOLDOVA
  • (12) DUMITRU CELEADNIC (P)
  • (5) CATALIN CUCOS (D)
  • (6) MIHAIL GHERASIMENCOV (D)
  • (18) IURIE IOVU (D)
  • (11) VICTOR STÎNA (C)
  • (2) OLEG REABCIUK (C)
  • (4) VLADISLAV BABOGLO (C)
  • (14) VLADIMIR FRATEA (C)
  • (16) DANILA FOROV (C)
  • (21) DMITRI MANDRÎCENCO (A)
  • (15) PETRU POPESCU (A)
PANCHINA MOLDOVA
  • (17) OVIDIU DAVID (C)
  • (22) VADIM RATA (C)
  • (9) SERGIU PERCIUN (C)
  • (7) NICHITA MOTPAN (C)
  • (3) MIHAIL STEFAN (D)
  • (13) SERAFIM COJOCARI (C)
  • (20) NICKY CLESCENCO (A)
  • (10) STEFAN BODISTEANU (C)
  • (19) DANIEL DUMBRAVANU (D)
  • (23) ANDRII KOZHUKHAR (P)
  • (1) EMIL TÎMBUR (P)
  • (8) CRISTIAN DROS (C)
ALLENATORE MOLDOVA
  • Lilian Popescu
TITOLARI ISOLE FAROE
  • (1) MATTIAS LAMHAUGE (P)
  • (3) VILJORMUR DAVIDSEN (D)
  • (16) GUNNAR VATNHAMAR (D)
  • (19) JANN BENJAMINSEN (D)
  • (5) ANDRIAS EDMUNDSSON (D)
  • (4) SAMUEL CHUKWUDI (D)
  • (22) MATTIAS HELLISDAL (C)
  • (20) HANUS SØRENSEN (C)
  • (10) ÁKI SAMUELSEN (C)
  • (21) GÉZA TURI (C)
  • (17) ADRIAN JUSTINUSSEN (A)
PANCHINA ISOLE FAROE
  • (18) ARON BENJAMINSEN (A)
  • (15) ODMAR FÆRØ (D)
  • (6) EMIL JOENSEN (C)
  • (12) ARI PETERSEN (P)
  • (9) JØRGEN NIELSEN (A)
  • (13) MARTIN AGNARSSON (D)
  • (14) POUL KALLSBERG (A)
  • (2) JÓANNES DANIELSEN (D)
  • (23) BÁRDUR Á REYNATRØD (P)
  • (11) PETUR KNUDSEN (C)
  • (7) JÓANNES BJARTALÍD (A)
  • (8) HEINI VATNSDAL (D)
ALLENATORE ISOLE FAROE
  • Eydun Klakstein
PREPARTITA

Moldova - Isole Faroe è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 29 settembre alle ore 18:00 allo stadio Stadionul Zimbru di Chisinau.

Dove vedere Moldova-Isole Faroe di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Moldova-Isole Faroe si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 29 settembre. Moldova - Isole Faroe Live

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