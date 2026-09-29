Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:47

Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) e' ammonito per fallo.19:18

Tentativo fallito. Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Áki Samuelsen.19:05

Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:46

Fuorigioco. Viljormur Davidsen(Isole Far Oer) prova il lancio lungo, ma Andrias Edmundsson e' colto in fuorigioco.18:37

Fuorigioco. Vladislav Baboglo(Moldavia) prova il lancio lungo, ma Dmitri Mandrîcenco e' colto in fuorigioco.18:23

Tentativo fallito. Vladislav Baboglo (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Vladimir Fratea.18:18

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:54