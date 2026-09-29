Incontro terminato, Repubblica Ceca 0, Inghilterra 2.
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Incontro terminato, Repubblica Ceca 0, Inghilterra 2.
Secondo tempo terminato, Repubblica Ceca 0, Inghilterra 2.22:36
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Matej Kovár (Repubblica Ceca).22:35
Tiro parato. Jude Bellingham (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Morgan Gibbs-White.22:35
Fallo di Trent Alexander-Arnold (Inghilterra).22:35
Ondrej Lingr (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fallo di Alex Scott (Inghilterra).22:34
Roman Macek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:34
Tentativo fallito. Eberechi Eze (Inghilterra) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Trent Alexander-Arnold da calcio d'angolo.22:32
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Jirí Sláma (Repubblica Ceca).22:31
Tentativo fallito. Alex Scott (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Eberechi Eze.22:30
Fuorigioco. Robin Hranác(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma Daniel Vasulín e' colto in fuorigioco.22:30
Fallo di Rio Ngumoha (Inghilterra).22:29
Jirí Sláma (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Fuorigioco. Jude Bellingham(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Morgan Rogers e' colto in fuorigioco.22:27
Fuorigioco. Ondrej Lingr(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma Daniel Vasulín e' colto in fuorigioco.22:27
Fallo di Trevoh Chalobah (Inghilterra).22:26
Roman Macek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Matej Kovár (Repubblica Ceca).22:25
Tiro parato. Eberechi Eze (Inghilterra) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:25
Tiro respinto. Jude Bellingham (Inghilterra) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Morgan Gibbs-White.22:25
Sostituzione, Inghilterra. Morgan Gibbs-White sostituisce Anthony Gordon.22:24
Sostituzione, Repubblica Ceca. Roman Macek sostituisce Lukás Cerv.22:23
Sostituzione, Repubblica Ceca. Daniel Vasulín sostituisce Adam Hlozek.22:23
Tentativo fallito. Morgan Rogers (Inghilterra) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Anthony Gordon.22:23
Tiro respinto. Rio Ngumoha (Inghilterra) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Alex Scott.22:23
Tiro parato. Adam Hlozek (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ondrej Lingr.22:20
Fuorigioco. Eberechi Eze(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Lewis Hall e' colto in fuorigioco.22:18
Rio Ngumoha (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Fallo di Robin Hranác (Repubblica Ceca).22:18
Tiro respinto. Lukás Ambros (Repubblica Ceca) un tiro di destro da centro area. Assist di Adam Hlozek.22:18
Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Rio Ngumoha (Inghilterra).22:17
Fallo di Marc Guéhi (Inghilterra).22:15
Ondrej Lingr (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Sostituzione, Inghilterra. Rio Ngumoha sostituisce Bukayo Saka.22:14
Sostituzione, Inghilterra. Jude Bellingham sostituisce Harry Kane.22:14
Sostituzione, Inghilterra. Alex Scott sostituisce Elliot Anderson.22:14
Gol! Repubblica Ceca 0, Inghilterra 2. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.
Guarda la scheda del giocatore Harry Kane22:12
Tiro respinto. Elliot Anderson (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area. Assist di Anthony Gordon.22:12
Tentativo fallito. Trent Alexander-Arnold (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bukayo Saka.22:06
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Robin Hranác (Repubblica Ceca).22:02
Tentativo fallito. Lewis Hall (Inghilterra) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Eberechi Eze da calcio d'angolo.22:01
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Stepán Chaloupek (Repubblica Ceca).22:00
Sostituzione, Repubblica Ceca. Lukás Ambros sostituisce Matej Radosta.22:00
Sostituzione, Repubblica Ceca. Alex Král sostituisce Michal Sadílek.22:00
Tentativo fallito. Lewis Hall (Inghilterra) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Anthony Gordon.21:55
Tiro respinto. Adam Hlozek (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Matej Radosta.21:53
Fallo di Elliot Anderson (Inghilterra).21:53
Ondrej Lingr (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53
Morgan Rogers (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:51
Fallo di Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).21:51
Gol! Repubblica Ceca 0, Inghilterra 1. Anthony Gordon (Inghilterra) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Trent Alexander-Arnold con cross.21:50
Inizia il Secondo tempo Repubblica Ceca 0, Inghilterra 0.21:49
Sostituzione, Inghilterra. Eberechi Eze sostituisce Myles Lewis-Skelly.21:48
Primo tempo terminato, Repubblica Ceca 0, Inghilterra 0.21:33
Lewis Hall (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Matej Radosta (Repubblica Ceca).21:33
Fallo di mano di Bukayo Saka (Inghilterra).21:32
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Matej Kovár (Repubblica Ceca).21:31
Tiro parato. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Myles Lewis-Skelly.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31
Tiro respinto. Anthony Gordon (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area. Assist di Myles Lewis-Skelly.21:30
Sostituzione, Repubblica Ceca. Ondrej Lingr sostituisce Adam Karabec per infortunio.21:30
Fallo di Marc Guéhi (Inghilterra).21:28
Adam Hlozek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28
Tentativo fallito. Morgan Rogers (Inghilterra) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Trent Alexander-Arnold con cross.21:28
Anthony Gordon (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27
Fallo di Stepán Chaloupek (Repubblica Ceca).21:27
Fallo di Morgan Rogers (Inghilterra).21:26
Adam Karabec (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Lewis Hall (Inghilterra).21:24
Stepán Chaloupek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Gara riprende.21:22
Gara momentaneamente sospesa, Lukás Cerv (Repubblica Ceca) per infortunio.21:21
Myles Lewis-Skelly (Inghilterra) e' ammonito per fallo.21:20
Fallo di Myles Lewis-Skelly (Inghilterra).21:20
Lukás Cerv (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Tiro parato. Anthony Gordon (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:17
Fuorigioco. Harry Kane(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Lewis Hall e' colto in fuorigioco.21:15
Pavel Sulc (Repubblica Ceca) e' stato espulso.21:10
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Pavel Sulc (Repubblica Ceca).21:09
Elliot Anderson (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:09
Fallo di Pavel Sulc (Repubblica Ceca).21:09
Tentativo fallito. Anthony Gordon (Inghilterra) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Lewis Hall.21:08
Trevoh Chalobah (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Pavel Sulc (Repubblica Ceca).21:02
Tiro respinto. Bukayo Saka (Inghilterra) un tiro di sinistro da centro area.21:01
Tiro respinto. Elliot Anderson (Inghilterra) un tiro di sinistro da fuori area.21:01
Morgan Rogers (Inghilterra) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Anthony Gordon.21:01
Bukayo Saka (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00
Fallo di Jirí Sláma (Repubblica Ceca).21:00
Tiro respinto. Pavel Sulc (Repubblica Ceca) un tiro di destro da centro area. Assist di Lukás Cerv.20:58
Tentativo fallito. Lukás Cerv (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.20:58
Fallo di Harry Kane (Inghilterra).20:54
Lukás Cerv (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54
Myles Lewis-Skelly (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52
Fallo di Adam Hlozek (Repubblica Ceca).20:52
Elliot Anderson (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50
Fallo di Matej Radosta (Repubblica Ceca).20:50
Tiro parato. Pavel Sulc (Repubblica Ceca) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:50
Tentativo fallito. Bukayo Saka (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra.20:50
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:39
Repubblica Ceca - Inghilterra è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 29 settembre alle ore 20:45 allo stadio Fortuna Arena di Prague.
Arbitro di Repubblica Ceca - Inghilterra sarà Halil Umut Meler. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.
Dove vedere Repubblica Ceca-Inghilterra di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Repubblica Ceca-Inghilterra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 29 settembre.
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