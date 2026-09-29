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Repubblica Ceca-Inghilterra: 0-2 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

29 Settembre 2026 ore 20:45
Repubblica Ceca
0
Inghilterra
2
Partita finita
Arbitro: Halil Umut Meler
  1. 47' 0-1 Anthony Gordon
  2. 69' 0-2 Harry Kane
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Repubblica Ceca 0, Inghilterra 2.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Repubblica Ceca 0, Inghilterra 2.22:36

  3. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Matej Kovár (Repubblica Ceca).22:35

  4. 90'+2'

    Tiro parato. Jude Bellingham (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Morgan Gibbs-White.22:35

  5. 90'+2'

    Fallo di Trent Alexander-Arnold (Inghilterra).22:35

  6. 90'+2'

    Ondrej Lingr (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  7. 90'+1'

    Fallo di Alex Scott (Inghilterra).22:34

  9. 90'+1'

    Roman Macek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  10. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:34

  11. 89'

    Tentativo fallito. Eberechi Eze (Inghilterra) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Trent Alexander-Arnold da calcio d'angolo.22:32

  12. 88'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Jirí Sláma (Repubblica Ceca).22:31

  13. 87'

    Tentativo fallito. Alex Scott (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Eberechi Eze.22:30

  15. 87'

    Fuorigioco. Robin Hranác(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma Daniel Vasulín e' colto in fuorigioco.22:30

  16. 86'

    Fallo di Rio Ngumoha (Inghilterra).22:29

  17. 86'

    Jirí Sláma (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  18. 84'

    Fuorigioco. Jude Bellingham(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Morgan Rogers e' colto in fuorigioco.22:27

  19. 83'

    Fuorigioco. Ondrej Lingr(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma Daniel Vasulín e' colto in fuorigioco.22:27

  21. 83'

    Fallo di Trevoh Chalobah (Inghilterra).22:26

  22. 83'

    Roman Macek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  23. 82'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Matej Kovár (Repubblica Ceca).22:25

  24. 82'

    Tiro parato. Eberechi Eze (Inghilterra) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:25

  25. 82'

    Tiro respinto. Jude Bellingham (Inghilterra) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Morgan Gibbs-White.22:25

  27. 81'

    Sostituzione, Inghilterra. Morgan Gibbs-White sostituisce Anthony Gordon.22:24

  28. 80'

    Sostituzione, Repubblica Ceca. Roman Macek sostituisce Lukás Cerv.22:23

  29. 80'

    Sostituzione, Repubblica Ceca. Daniel Vasulín sostituisce Adam Hlozek.22:23

  30. 80'

    Tentativo fallito. Morgan Rogers (Inghilterra) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Anthony Gordon.22:23

  31. 79'

    Tiro respinto. Rio Ngumoha (Inghilterra) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Alex Scott.22:23

  33. 77'

    Tiro parato. Adam Hlozek (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ondrej Lingr.22:20

  34. 75'

    Fuorigioco. Eberechi Eze(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Lewis Hall e' colto in fuorigioco.22:18

  35. 75'

    Rio Ngumoha (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  36. 75'

    Fallo di Robin Hranác (Repubblica Ceca).22:18

  37. 75'

    Tiro respinto. Lukás Ambros (Repubblica Ceca) un tiro di destro da centro area. Assist di Adam Hlozek.22:18

  39. 74'

    Calcio d'angolo,Repubblica Ceca. Calcio d'angolo causato da Rio Ngumoha (Inghilterra).22:17

  40. 72'

    Fallo di Marc Guéhi (Inghilterra).22:15

  41. 72'

    Ondrej Lingr (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  42. 71'

    Sostituzione, Inghilterra. Rio Ngumoha sostituisce Bukayo Saka.22:14

  43. 71'

    Sostituzione, Inghilterra. Jude Bellingham sostituisce Harry Kane.22:14

  45. 70'

    Sostituzione, Inghilterra. Alex Scott sostituisce Elliot Anderson.22:14

  46. 69'

    Gol! Repubblica Ceca 0, Inghilterra 2. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.

    Guarda la scheda del giocatore Harry Kane22:12

  47. 69'

    Tiro respinto. Elliot Anderson (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area. Assist di Anthony Gordon.22:12

  48. 62'

    Tentativo fallito. Trent Alexander-Arnold (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bukayo Saka.22:06

  49. 59'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Robin Hranác (Repubblica Ceca).22:02

  51. 58'

    Tentativo fallito. Lewis Hall (Inghilterra) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Eberechi Eze da calcio d'angolo.22:01

  52. 57'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Stepán Chaloupek (Repubblica Ceca).22:00

  53. 57'

    Sostituzione, Repubblica Ceca. Lukás Ambros sostituisce Matej Radosta.22:00

  54. 56'

    Sostituzione, Repubblica Ceca. Alex Král sostituisce Michal Sadílek.22:00

  55. 51'

    Tentativo fallito. Lewis Hall (Inghilterra) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Anthony Gordon.21:55

  57. 50'

    Tiro respinto. Adam Hlozek (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Matej Radosta.21:53

  58. 50'

    Fallo di Elliot Anderson (Inghilterra).21:53

  59. 50'

    Ondrej Lingr (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53

  60. 48'

    Morgan Rogers (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:51

  61. 48'

    Fallo di Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).21:51

  63. 47'

    Gol! Repubblica Ceca 0, Inghilterra 1. Anthony Gordon (Inghilterra) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Trent Alexander-Arnold con cross.21:50

  64. Inizia il Secondo tempo Repubblica Ceca 0, Inghilterra 0.21:49

  65. 45'

    Sostituzione, Inghilterra. Eberechi Eze sostituisce Myles Lewis-Skelly.21:48

  66. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Repubblica Ceca 0, Inghilterra 0.21:33

  67. 45'+2'

    Lewis Hall (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  69. 45'+2'

    Fallo di Matej Radosta (Repubblica Ceca).21:33

  70. 45'+1'

    Fallo di mano di Bukayo Saka (Inghilterra).21:32

  71. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Matej Kovár (Repubblica Ceca).21:31

  72. 45'+1'

    Tiro parato. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Myles Lewis-Skelly.21:31

  73. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31

  75. 45'

    Tiro respinto. Anthony Gordon (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area. Assist di Myles Lewis-Skelly.21:30

  76. 45'

    Sostituzione, Repubblica Ceca. Ondrej Lingr sostituisce Adam Karabec per infortunio.21:30

  77. 43'

    Fallo di Marc Guéhi (Inghilterra).21:28

  78. 43'

    Adam Hlozek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28

  79. 43'

    Tentativo fallito. Morgan Rogers (Inghilterra) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Trent Alexander-Arnold con cross.21:28

  81. 42'

    Anthony Gordon (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27

  82. 42'

    Fallo di Stepán Chaloupek (Repubblica Ceca).21:27

  83. 40'

    Fallo di Morgan Rogers (Inghilterra).21:26

  84. 40'

    Adam Karabec (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  85. 39'

    Fallo di Lewis Hall (Inghilterra).21:24

  87. 39'

    Stepán Chaloupek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  88. 36'

    Gara riprende.21:22

  89. 35'

    Gara momentaneamente sospesa, Lukás Cerv (Repubblica Ceca) per infortunio.21:21

  90. 35'

    Myles Lewis-Skelly (Inghilterra) e' ammonito per fallo.21:20

  91. 35'

    Fallo di Myles Lewis-Skelly (Inghilterra).21:20

  93. 35'

    Lukás Cerv (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  94. 31'

    Tiro parato. Anthony Gordon (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:17

  95. 29'

    Fuorigioco. Harry Kane(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Lewis Hall e' colto in fuorigioco.21:15

  96. 25'

    Pavel Sulc (Repubblica Ceca) e' stato espulso.21:10

  97. 24'

    Decisione VAR: nessun incremento cartellino Pavel Sulc (Repubblica Ceca).21:09

  99. 23'

    Elliot Anderson (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:09

  100. 23'

    Fallo di Pavel Sulc (Repubblica Ceca).21:09

  101. 22'

    Tentativo fallito. Anthony Gordon (Inghilterra) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Lewis Hall.21:08

  102. 17'

    Trevoh Chalobah (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  103. 17'

    Fallo di Pavel Sulc (Repubblica Ceca).21:02

  105. 16'

    Tiro respinto. Bukayo Saka (Inghilterra) un tiro di sinistro da centro area.21:01

  106. 16'

    Tiro respinto. Elliot Anderson (Inghilterra) un tiro di sinistro da fuori area.21:01

  107. 16'

    Morgan Rogers (Inghilterra) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Anthony Gordon.21:01

  108. 14'

    Bukayo Saka (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00

  109. 14'

    Fallo di Jirí Sláma (Repubblica Ceca).21:00

  111. 13'

    Tiro respinto. Pavel Sulc (Repubblica Ceca) un tiro di destro da centro area. Assist di Lukás Cerv.20:58

  112. 12'

    Tentativo fallito. Lukás Cerv (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.20:58

  113. 9'

    Fallo di Harry Kane (Inghilterra).20:54

  114. 9'

    Lukás Cerv (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54

  115. 7'

    Myles Lewis-Skelly (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52

  117. 7'

    Fallo di Adam Hlozek (Repubblica Ceca).20:52

  118. 5'

    Elliot Anderson (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50

  119. 5'

    Fallo di Matej Radosta (Repubblica Ceca).20:50

  120. 5'

    Tiro parato. Pavel Sulc (Repubblica Ceca) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:50

  121. 4'

    Tentativo fallito. Bukayo Saka (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra.20:50

  123. Inizia il Primo tempo.20:46

  124. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:39

Formazioni Repubblica Ceca - Inghilterra

Repubblica Ceca
Inghilterra
TITOLARI REPUBBLICA CECA
  • (1) MATEJ KOVÁR (P)
  • (6) STEPÁN CHALOUPEK (D)
  • (4) ROBIN HRANÁC (D)
  • (7) LADISLAV KREJCÍ (D)
  • (5) JIRÍ SLÁMA (D)
  • (8) MICHAL SADÍLEK (C)
  • (9) ADAM KARABEC (C)
  • (15) PAVEL SULC (C)
  • (18) MATEJ RADOSTA (C)
  • (12) LUKÁS CERV (C)
  • (10) ADAM HLOZEK (A)
PANCHINA REPUBBLICA CECA
  • (3) ONDREJ ZMRZLY (D)
  • (17) PAVEL BUCHA (C)
  • (22) MICHAL SÁCEK (D)
  • (21) ALEX KRÁL (C)
  • (16) LUKÁS HORNÍCEK (P)
  • (11) DANIEL VASULÍN (A)
  • (23) ANTONÍN KINSKY (P)
  • (20) ONDREJ LINGR (C)
  • (14) MARTIN VITÍK (D)
  • (19) ROMAN MACEK (C)
  • (13) LUKÁS AMBROS (C)
  • (2) ONDREJ KRICFALUSI (D)
ALLENATORE REPUBBLICA CECA
  • Santi Denia
TITOLARI INGHILTERRA
  • (13) JAMES TRAFFORD (P)
  • (2) TRENT ALEXANDER-ARNOLD (D)
  • (12) TREVOH CHALOBAH (D)
  • (6) MARC GUÉHI (D)
  • (3) LEWIS HALL (D)
  • (16) MYLES LEWIS-SKELLY (C)
  • (8) ELLIOT ANDERSON (C)
  • (7) BUKAYO SAKA (C)
  • (11) ANTHONY GORDON (C)
  • (17) MORGAN ROGERS (C)
  • (9) HARRY KANE (A)
PANCHINA INGHILTERRA
  • (14) RIO NGUMOHA (A)
  • (23) JASON STEELE (P)
  • (4) ALEX SCOTT (C)
  • (15) JARRAD BRANTHWAITE (D)
  • (22) JARELL QUANSAH (D)
  • (10) JUDE BELLINGHAM (C)
  • (18) JAMES GARNER (C)
  • (21) EBERECHI EZE (C)
  • (20) MORGAN GIBBS-WHITE (C)
  • (5) EZRI KONSA (D)
  • (19) DOMINIC CALVERT-LEWIN (A)
  • (1) JORDAN PICKFORD (P)
ALLENATORE INGHILTERRA
  • Thomas Tuchel
PREPARTITA

Repubblica Ceca - Inghilterra è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 29 settembre alle ore 20:45 allo stadio Fortuna Arena di Prague.
Arbitro di Repubblica Ceca - Inghilterra sarà Halil Umut Meler. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Dove vedere Repubblica Ceca-Inghilterra di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Repubblica Ceca-Inghilterra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 29 settembre. Repubblica Ceca - Inghilterra Live

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