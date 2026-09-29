Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

PREPARTITA

San Marino - Albania è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 29 settembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Serravalle di Serravalle.

Arbitro di San Marino - Albania sarà Mihály Káprály. Al VAR invece ci sarà Tamás Bognár.

Dove vedere San Marino-Albania di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

San Marino-Albania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 29 settembre.