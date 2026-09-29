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San Marino-Albania: 0-3 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

29 Settembre 2026 ore 20:45
San Marino
0
Albania
3
Partita finita
Arbitro: Mihály Káprály
  1. 21' 0-1 Anis Mehmeti
  2. 27' 0-2 Myrto Uzuni
  3. 65' 0-3 Rey Manaj
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, San Marino 0, Albania 3.

  1. 90'+2'

    Secondo tempo terminato, San Marino 0, Albania 3.22:37

  3. 90'+2'

    Fuorigioco. Mario Mitaj(Albania) prova il lancio lungo, ma Cristian Shpendi e' colto in fuorigioco.22:36

  4. 90'+1'

    Tentativo fallito. Sina Samuele (Albania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Arbër Hoxha con cross da calcio d'angolo.22:36

  5. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Filippo Fabbri (San Marino).22:35

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:35

  7. 90'

    Luis Hasa (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  9. 90'

    Fallo di Cristian Meloni (San Marino).22:34

  10. 87'

    Fallo di Klevi Qefalija (Albania).22:32

  11. 87'

    Nicola Nanni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32

  12. 86'

    Fallo di Sina Samuele (Albania).22:30

  13. 86'

    Nicola Nanni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  15. 85'

    Fallo di Cristian Shpendi (Albania).22:30

  16. 85'

    Dante Rossi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  17. 83'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Enea Della Balda (San Marino).22:28

  18. 82'

    Sina Samuele (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  19. 82'

    Fallo di Enea Della Balda (San Marino).22:26

  21. 80'

    Sostituzione, Albania. Luis Hasa sostituisce Anis Mehmeti.22:25

  22. 78'

    Sostituzione, San Marino. Nicolas Giacopetti sostituisce Gabriel Capicchioni.22:23

  23. 74'

    Sostituzione, Albania. Klevi Qefalija sostituisce Juljan Shehu.22:19

  24. 74'

    Sostituzione, San Marino. Samuele Zannoni sostituisce Samuel Pancotti.22:19

  25. 70'

    Fuorigioco. Kristjan Asllani(Albania) prova il lancio lungo, ma Cristian Shpendi e' colto in fuorigioco.22:15

  27. 69'

    Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:13

  28. 69'

    Fallo di Gabriel Capicchioni (San Marino).22:13

  29. 68'

    Fallo di Myrto Uzuni (Albania).22:13

  30. 68'

    Samuel Pancotti (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13

  31. 67'

    Tentativo fallito. Nicola Nanni (San Marino) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Simone Giocondi con cross.22:12

  33. 66'

    Sostituzione, Albania. Cristian Shpendi sostituisce Rey Manaj.22:11

  34. 66'

    Sostituzione, Albania. Arbër Hoxha sostituisce Ernest Muçi.22:11

  35. 65'

    Gol! San Marino 0, Albania 3. Rey Manaj (Albania) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.22:10

  36. 65'

    Tiro parato. Rey Manaj (Albania) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sina Samuele con passaggio filtrante.22:10

  37. 64'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Edoardo Colombo (San Marino).22:09

  39. 64'

    Tiro parato. Rey Manaj (Albania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ernest Muçi.22:09

  40. 62'

    Fuorigioco. Nicola Nanni(San Marino) prova il lancio lungo, ma Giacomo Benvenuti e' colto in fuorigioco.22:07

  41. 60'

    Sostituzione, San Marino. Cristian Meloni sostituisce Lorenzo Capicchioni.22:05

  42. 60'

    Sostituzione, San Marino. Filippo Fabbri sostituisce Michele Cevoli.22:05

  43. 60'

    Sostituzione, San Marino. Enea Della Balda sostituisce Lorenzo Lazzari.22:05

  45. 58'

    Calcio d'angolo,San Marino. Calcio d'angolo causato da Alen Sherri (Albania).22:02

  46. 58'

    Tiro parato. Nicola Nanni (San Marino) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gabriel Capicchioni.22:02

  47. 58'

    Tentativo fallito. Gabriel Capicchioni (San Marino) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.22:02

  48. 55'

    Calcio d'angolo,San Marino. Calcio d'angolo causato da Mario Mitaj (Albania).22:00

  49. 55'

    Calcio d'angolo,San Marino. Calcio d'angolo causato da Rey Manaj (Albania).21:59

  51. 54'

    Calcio d'angolo,San Marino. Calcio d'angolo causato da Sina Samuele (Albania).21:59

  52. 53'

    Fallo di Ardian Ismajli (Albania).21:58

  53. 53'

    Samuel Pancotti (San Marino) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:58

  54. 51'

    Tiro respinto. Lorenzo Capicchioni (San Marino) un tiro di destro dalla lunga distanza. Assist di Samuel Pancotti.21:56

  55. 50'

    Fallo di Marash Kumbulla (Albania).21:55

  57. 50'

    Gabriel Capicchioni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:55

  58. 47'

    Fallo di Sina Samuele (Albania).21:52

  59. 47'

    Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:52

  60. 47'

    Fallo di Ardian Ismajli (Albania).21:51

  61. 47'

    Gabriel Capicchioni (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:51

  63. 46'

    Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:50

  64. 46'

    Fallo di Lorenzo Capicchioni (San Marino).21:50

  65. Inizia il Secondo tempo San Marino 0, Albania 2.21:50

  66. 45'

    Sostituzione, Albania. Marash Kumbulla sostituisce Berat Djimsiti.21:50

  67. 45'+2'

    Primo tempo terminato, San Marino 0, Albania 2.21:35

  69. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:33

  70. 44'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Michele Cevoli (San Marino).21:31

  71. 44'

    Tiro respinto. Anis Mehmeti (Albania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Mario Mitaj.21:31

  72. 43'

    Fallo di Rey Manaj (Albania).21:30

  73. 43'

    Michele Cevoli (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  75. 39'

    Nicola Nanni (San Marino) e' ammonito per fallo.21:26

  76. 35'

    Calcio d'angolo,San Marino. Calcio d'angolo causato da Berat Djimsiti (Albania).21:23

  77. 35'

    Fallo di Sina Samuele (Albania).21:22

  78. 35'

    Nicola Nanni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:22

  79. 34'

    Kristjan Asllani (Albania) e' ammonito per fallo.21:21

  81. 34'

    Fallo di Kristjan Asllani (Albania).21:21

  82. 34'

    Lorenzo Capicchioni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  83. 33'

    Fallo di Juljan Shehu (Albania).21:20

  84. 33'

    Samuel Pancotti (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  85. 27'

    Gol! San Marino 0, Albania 2. Myrto Uzuni (Albania) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in seguito a un calcio da fermo.Gol confermato dopo VAR Review.21:15

  87. 27'

    Tiro parato. Rey Manaj (Albania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:15

  88. 25'

    Ernest Muçi (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13

  89. 25'

    Fallo di Lorenzo Lazzari (San Marino).21:13

  90. 24'

    Fallo di Ernest Muçi (Albania).21:11

  91. 24'

    Simone Giocondi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  93. 22'

    Tentativo fallito. Nicola Nanni (San Marino) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gabriel Capicchioni.21:10

  94. 21'

    Gol! San Marino 0, Albania 1. Anis Mehmeti (Albania) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rey Manaj da calcio d'angolo.21:08

  95. 20'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Giacomo Benvenuti (San Marino).21:08

  96. 20'

    Tiro parato. Juljan Shehu (Albania) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anis Mehmeti con cross.21:07

  97. 19'

    Tentativo fallito. Sina Samuele (Albania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ernest Muçi con cross da calcio d'angolo.21:06

  99. 18'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Michele Cevoli (San Marino).21:05

  100. 18'

    Tiro respinto. Ernest Muçi (Albania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mario Mitaj.21:05

  101. 16'

    Fallo di Kristjan Asllani (Albania).21:03

  102. 16'

    Gabriel Capicchioni (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:03

  103. 15'

    Tentativo fallito. Kristjan Asllani (Albania) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Juljan Shehu.21:03

  105. 13'

    Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:00

  106. 13'

    Fallo di Marcello Mularoni (San Marino).21:00

  107. 12'

    Tentativo fallito. Ernest Muçi (Albania) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Myrto Uzuni.20:59

  108. 10'

    Tentativo fallito. Gabriel Capicchioni (San Marino) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Lorenzo Capicchioni in seguito a un contropiede.20:57

  109. 9'

    Tiro parato. Ernest Muçi (Albania) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kristjan Asllani.20:56

  111. Inizia il Primo tempo.20:48

  112. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

Formazioni San Marino - Albania

San Marino
Albania
TITOLARI SAN MARINO
  • (1) EDOARDO COLOMBO (P)
  • (5) MICHELE CEVOLI (D)
  • (6) DANTE ROSSI (D)
  • (2) GIACOMO BENVENUTI (D)
  • (3) SIMONE GIOCONDI (D)
  • (19) SAMUEL PANCOTTI (C)
  • (22) MARCELLO MULARONI (C)
  • (21) LORENZO LAZZARI (C)
  • (8) LORENZO CAPICCHIONI (C)
  • (9) NICOLA NANNI (A)
  • (7) GABRIEL CAPICCHIONI (A)
PANCHINA SAN MARINO
  • (20) PIETRO MARINUCCI (D)
  • (18) ENEA DELLA BALDA (C)
  • (16) CRISTIAN MELONI (C)
  • (14) FAUSTO SALICIONI (A)
  • (17) GIULIO BUGLI (D)
  • (11) NICOLAS GIACOPETTI (A)
  • (13) PIETRO AMICI (P)
  • (15) MARCO PASOLINI (D)
  • (12) ALESSANDRO TOSI (D)
  • (4) FILIPPO FABBRI (D)
  • (10) SAMUELE ZANNONI (C)
  • (23) MIRCO DE ANGELIS (P)
ALLENATORE SAN MARINO
  • Roberto Cevoli
TITOLARI ALBANIA
  • (12) ALEN SHERRI (P)
  • (6) BERAT DJIMSITI (D)
  • (2) SINA SAMUELE (D)
  • (3) MARIO MITAJ (D)
  • (18) ARDIAN ISMAJLI (D)
  • (11) MYRTO UZUNI (C)
  • (9) ANIS MEHMETI (C)
  • (8) KRISTJAN ASLLANI (C)
  • (10) ERNEST MUÇI (C)
  • (16) JULJAN SHEHU (C)
  • (7) REY MANAJ (A)
PANCHINA ALBANIA
  • (1) ETRIT BERISHA (P)
  • (5) KLEVI QEFALIJA (C)
  • (13) LUIS HASA (C)
  • (14) CRISTIAN SHPENDI (A)
  • (22) STAVROS PILIOS (D)
  • (4) ELSEID HYSAJ (D)
  • (15) MARASH KUMBULLA (D)
  • (19) MIRLIND DAKU (A)
  • (23) MARIO DAJSINANI (P)
  • (21) ARBËR HOXHA (A)
  • (20) YLBER RAMADANI (C)
  • (17) TAULANT SEFERI (A)
ALLENATORE ALBANIA
  • Rolando Maran
PREPARTITA

San Marino - Albania è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 29 settembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Serravalle di Serravalle.
Arbitro di San Marino - Albania sarà Mihály Káprály. Al VAR invece ci sarà Tamás Bognár.

Dove vedere San Marino-Albania di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
San Marino-Albania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 29 settembre. San Marino - Albania Live

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