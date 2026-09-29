Incontro terminato, San Marino 0, Albania 3.
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Incontro terminato, San Marino 0, Albania 3.
Secondo tempo terminato, San Marino 0, Albania 3.22:37
Fuorigioco. Mario Mitaj(Albania) prova il lancio lungo, ma Cristian Shpendi e' colto in fuorigioco.22:36
Tentativo fallito. Sina Samuele (Albania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Arbër Hoxha con cross da calcio d'angolo.22:36
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Filippo Fabbri (San Marino).22:35
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:35
Luis Hasa (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Cristian Meloni (San Marino).22:34
Fallo di Klevi Qefalija (Albania).22:32
Nicola Nanni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32
Fallo di Sina Samuele (Albania).22:30
Nicola Nanni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Fallo di Cristian Shpendi (Albania).22:30
Dante Rossi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Enea Della Balda (San Marino).22:28
Sina Samuele (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Enea Della Balda (San Marino).22:26
Sostituzione, Albania. Luis Hasa sostituisce Anis Mehmeti.22:25
Sostituzione, San Marino. Nicolas Giacopetti sostituisce Gabriel Capicchioni.22:23
Sostituzione, Albania. Klevi Qefalija sostituisce Juljan Shehu.22:19
Sostituzione, San Marino. Samuele Zannoni sostituisce Samuel Pancotti.22:19
Fuorigioco. Kristjan Asllani(Albania) prova il lancio lungo, ma Cristian Shpendi e' colto in fuorigioco.22:15
Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:13
Fallo di Gabriel Capicchioni (San Marino).22:13
Fallo di Myrto Uzuni (Albania).22:13
Samuel Pancotti (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13
Tentativo fallito. Nicola Nanni (San Marino) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Simone Giocondi con cross.22:12
Sostituzione, Albania. Cristian Shpendi sostituisce Rey Manaj.22:11
Sostituzione, Albania. Arbër Hoxha sostituisce Ernest Muçi.22:11
Gol! San Marino 0, Albania 3. Rey Manaj (Albania) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.22:10
Tiro parato. Rey Manaj (Albania) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sina Samuele con passaggio filtrante.22:10
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Edoardo Colombo (San Marino).22:09
Tiro parato. Rey Manaj (Albania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ernest Muçi.22:09
Fuorigioco. Nicola Nanni(San Marino) prova il lancio lungo, ma Giacomo Benvenuti e' colto in fuorigioco.22:07
Sostituzione, San Marino. Cristian Meloni sostituisce Lorenzo Capicchioni.22:05
Sostituzione, San Marino. Filippo Fabbri sostituisce Michele Cevoli.22:05
Sostituzione, San Marino. Enea Della Balda sostituisce Lorenzo Lazzari.22:05
Calcio d'angolo,San Marino. Calcio d'angolo causato da Alen Sherri (Albania).22:02
Tiro parato. Nicola Nanni (San Marino) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gabriel Capicchioni.22:02
Tentativo fallito. Gabriel Capicchioni (San Marino) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.22:02
Calcio d'angolo,San Marino. Calcio d'angolo causato da Mario Mitaj (Albania).22:00
Calcio d'angolo,San Marino. Calcio d'angolo causato da Rey Manaj (Albania).21:59
Calcio d'angolo,San Marino. Calcio d'angolo causato da Sina Samuele (Albania).21:59
Fallo di Ardian Ismajli (Albania).21:58
Samuel Pancotti (San Marino) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:58
Tiro respinto. Lorenzo Capicchioni (San Marino) un tiro di destro dalla lunga distanza. Assist di Samuel Pancotti.21:56
Fallo di Marash Kumbulla (Albania).21:55
Gabriel Capicchioni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:55
Fallo di Sina Samuele (Albania).21:52
Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:52
Fallo di Ardian Ismajli (Albania).21:51
Gabriel Capicchioni (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:51
Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:50
Fallo di Lorenzo Capicchioni (San Marino).21:50
Inizia il Secondo tempo San Marino 0, Albania 2.21:50
Sostituzione, Albania. Marash Kumbulla sostituisce Berat Djimsiti.21:50
Primo tempo terminato, San Marino 0, Albania 2.21:35
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:33
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Michele Cevoli (San Marino).21:31
Tiro respinto. Anis Mehmeti (Albania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Mario Mitaj.21:31
Fallo di Rey Manaj (Albania).21:30
Michele Cevoli (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Nicola Nanni (San Marino) e' ammonito per fallo.21:26
Calcio d'angolo,San Marino. Calcio d'angolo causato da Berat Djimsiti (Albania).21:23
Fallo di Sina Samuele (Albania).21:22
Nicola Nanni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:22
Kristjan Asllani (Albania) e' ammonito per fallo.21:21
Fallo di Kristjan Asllani (Albania).21:21
Lorenzo Capicchioni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Juljan Shehu (Albania).21:20
Samuel Pancotti (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Gol! San Marino 0, Albania 2. Myrto Uzuni (Albania) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in seguito a un calcio da fermo.Gol confermato dopo VAR Review.21:15
Tiro parato. Rey Manaj (Albania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:15
Ernest Muçi (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13
Fallo di Lorenzo Lazzari (San Marino).21:13
Fallo di Ernest Muçi (Albania).21:11
Simone Giocondi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Tentativo fallito. Nicola Nanni (San Marino) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gabriel Capicchioni.21:10
Gol! San Marino 0, Albania 1. Anis Mehmeti (Albania) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rey Manaj da calcio d'angolo.21:08
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Giacomo Benvenuti (San Marino).21:08
Tiro parato. Juljan Shehu (Albania) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anis Mehmeti con cross.21:07
Tentativo fallito. Sina Samuele (Albania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ernest Muçi con cross da calcio d'angolo.21:06
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Michele Cevoli (San Marino).21:05
Tiro respinto. Ernest Muçi (Albania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mario Mitaj.21:05
Fallo di Kristjan Asllani (Albania).21:03
Gabriel Capicchioni (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:03
Tentativo fallito. Kristjan Asllani (Albania) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Juljan Shehu.21:03
Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:00
Fallo di Marcello Mularoni (San Marino).21:00
Tentativo fallito. Ernest Muçi (Albania) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Myrto Uzuni.20:59
Tentativo fallito. Gabriel Capicchioni (San Marino) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Lorenzo Capicchioni in seguito a un contropiede.20:57
Tiro parato. Ernest Muçi (Albania) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kristjan Asllani.20:56
Inizia il Primo tempo.20:48
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49
San Marino - Albania è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 29 settembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Serravalle di Serravalle.
Arbitro di San Marino - Albania sarà Mihály Káprály. Al VAR invece ci sarà Tamás Bognár.
Dove vedere San Marino-Albania di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
San Marino-Albania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 29 settembre.
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