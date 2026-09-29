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Scozia-Svizzera: 0-3 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

29 Settembre 2026 ore 20:45
Scozia
0
Svizzera
3
Partita finita
Arbitro: Nenad Minakovic
  1. 12' 0-1 Ricardo Rodríguez
  2. 55' 0-2 Nico Elvedi
  3. 82' 0-3 Zeki Amdouni
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Scozia 0, Svizzera 3.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Scozia 0, Svizzera 3.22:38

  3. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:35

  4. 90'

    Tentativo fallito. Alvyn Sanches (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Remo Freuler.22:34

  5. 89'

    Fuorigioco. Stephen Welsh(Scozia) prova il lancio lungo, ma John McGinn e' colto in fuorigioco.22:33

  6. 88'

    Fallo di Fabian Rieder (Svizzera).22:32

  7. 88'

    Ryan Christie (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  9. 86'

    Fallo di Michel Aebischer (Svizzera).22:31

  10. 86'

    Luis Binks (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:31

  11. 86'

    Sostituzione, Svizzera. Cedric Itten sostituisce Dan Ndoye.22:30

  12. 86'

    Sostituzione, Svizzera. Alvyn Sanches sostituisce Zeki Amdouni.22:30

  13. 85'

    Tiro respinto. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di destro da centro area. Assist di Zachary Athekame con cross.22:30

  15. 84'

    Tiro parato. Zeki Amdouni (Svizzera) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dan Ndoye.22:28

  16. 83'

    Nico Elvedi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  17. 83'

    Fallo di Josh Doig (Scozia).22:27

  18. 82'

    Gol! Scozia 0, Svizzera 3. Zeki Amdouni (Svizzera) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Dan Ndoye da calcio d'angolo.22:26

  19. 82'

    Tentativo fallito. Manuel Akanji (Svizzera) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Fabian Rieder con cross da calcio d'angolo.22:26

  21. 81'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Stephen Welsh (Scozia).22:25

  22. 81'

    Tiro respinto. Zeki Amdouni (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Zachary Athekame.22:25

  23. 78'

    Tiro parato. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Zeki Amdouni.22:23

  24. 77'

    Fallo di Fabian Rieder (Svizzera).22:21

  25. 77'

    Lewis Ferguson (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21

  27. 76'

    Tentativo fallito. Michel Aebischer (Svizzera) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Zeki Amdouni.22:21

  28. 74'

    Sostituzione, Scozia. Josh Doig sostituisce Andy Robertson.22:18

  29. 74'

    Tentativo fallito. Zeki Amdouni (Svizzera) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:18

  30. 72'

    Stephen Welsh (Scozia) e' ammonito per fallo.22:17

  31. 72'

    Zeki Amdouni (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17

  33. 72'

    Fallo di Stephen Welsh (Scozia).22:17

  34. 71'

    Tiro parato. Zeki Amdouni (Svizzera) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:15

  35. 70'

    Sostituzione, Svizzera. Vincent Sierro sostituisce Ardon Jashari.22:15

  36. 70'

    Fallo di Zachary Athekame (Svizzera).22:14

  37. 70'

    Andy Robertson (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  39. 67'

    Fallo di Sascha Britschgi (Svizzera).22:12

  40. 67'

    Robbie Ure (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:12

  41. 66'

    Tentativo fallito. Fabian Rieder (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Zachary Athekame.22:10

  42. 65'

    Tiro parato. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:10

  43. 63'

    Sostituzione, Svizzera. Fabian Rieder sostituisce Johan Manzambi.22:07

  45. 62'

    Sostituzione, Svizzera. Sascha Britschgi sostituisce Ricardo Rodríguez.22:07

  46. 60'

    Fuorigioco. Andy Robertson(Scozia) prova il lancio lungo, ma Scott McKenna e' colto in fuorigioco.22:04

  47. 59'

    Sostituzione, Scozia. Ryan Christie sostituisce Billy Gilmour.22:04

  48. 59'

    Sostituzione, Scozia. Robbie Ure sostituisce Oliver McBurnie.22:04

  49. 59'

    Sostituzione, Scozia. Ben Gannon-Doak sostituisce Nathan Patterson.22:03

  51. 58'

    Fallo di Remo Freuler (Svizzera).22:03

  52. 58'

    Billy Gilmour (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:03

  53. 55'

    Gol! Scozia 0, Svizzera 2. Nico Elvedi (Svizzera) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dan Ndoye con cross da calcio d'angolo.22:00

  54. 55'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Nathan Patterson (Scozia).21:59

  55. 55'

    Tiro respinto. Johan Manzambi (Svizzera) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Ricardo Rodríguez.21:59

  57. 53'

    Tentativo fallito. Ardon Jashari (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Zeki Amdouni.21:58

  58. 52'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Scozia).21:56

  59. 51'

    Tentativo fallito. Remo Freuler (Svizzera) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:55

  60. 50'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Scozia).21:55

  61. 50'

    Tiro respinto. Zeki Amdouni (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Zachary Athekame.21:55

  63. 49'

    Fallo di Remo Freuler (Svizzera).21:53

  64. 49'

    John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:53

  65. 48'

    Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:52

  66. 48'

    Fallo di Nathan Patterson (Scozia).21:52

  67. 46'

    Nico Elvedi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50

  69. 46'

    Fallo di Oliver McBurnie (Scozia).21:50

  70. Inizia il Secondo tempo Scozia 0, Svizzera 1.21:50

  71. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Scozia 0, Svizzera 1.21:35

  72. 45'+4'

    Ardon Jashari (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  73. 45'+4'

    Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).21:34

  75. 45'+1'

    Fallo di Zeki Amdouni (Svizzera).21:32

  76. 45'+1'

    John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  77. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:31

  78. 45'

    Gara riprende.21:31

  79. 45'

    Gara momentaneamente sospesa, Remo Freuler (Svizzera) per infortunio.21:31

  81. 42'

    Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  82. 42'

    Fallo di Nathan Patterson (Scozia).21:28

  83. 41'

    Tentativo fallito. Zeki Amdouni (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Nico Elvedi.21:27

  84. 39'

    Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25

  85. 39'

    Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).21:25

  87. 37'

    Tiro parato. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Zachary Athekame.21:22

  88. 36'

    Tiro parato. Zeki Amdouni (Svizzera) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Remo Freuler.21:22

  89. 34'

    Fallo di Ardon Jashari (Svizzera).21:19

  90. 34'

    John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:19

  91. 33'

    Fallo di Dan Ndoye (Svizzera).21:19

  93. 33'

    Nathan Patterson (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  94. 31'

    Gara riprende.21:17

  95. 31'

    Gara momentaneamente sospesa, (Svizzera).21:17

  96. 28'

    Fallo di Ricardo Rodríguez (Svizzera).21:14

  97. 28'

    John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  99. 27'

    Tentativo fallito. Johan Manzambi (Svizzera) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dan Ndoye.21:13

  100. 24'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Stephen Welsh (Scozia).21:10

  101. 23'

    Fallo di Johan Manzambi (Svizzera).21:08

  102. 23'

    John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  103. 22'

    Tentativo fallito. Andy Robertson (Scozia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.21:08

  105. 21'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Dan Ndoye (Svizzera).21:07

  106. 21'

    Tentativo fallito. John McGinn (Scozia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Oliver McBurnie con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:07

  107. 20'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Nico Elvedi (Svizzera).21:06

  108. 19'

    Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  109. 19'

    Fallo di Stephen Welsh (Scozia).21:05

  111. 18'

    Fallo di Dan Ndoye (Svizzera).21:03

  112. 18'

    Nathan Patterson (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  113. 17'

    Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02

  114. 17'

    Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).21:02

  115. 15'

    Tentativo fallito. Ardon Jashari (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:01

  117. 15'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Scozia).21:00

  118. 13'

    Nico Elvedi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59

  119. 13'

    Fallo di Oliver McBurnie (Scozia).20:59

  120. 13'

    Sostituzione, Scozia. Stephen Welsh sostituisce Kieron Bowie.20:59

  121. 12'

    Gol! Scozia 0, Svizzera 1. Ricardo Rodríguez (Svizzera) trasforma il calcio di punizione con un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.

    Guarda la scheda del giocatore Ricardo Rodríguez20:58

  123. 11'

    Jack Hendry (Scozia) e' stato espulso.20:57

  124. 8'

    Decisione VAR: nessun rigore Svizzera.20:54

  125. 8'

    Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:54

  126. 8'

    Fallo di Jack Hendry (Scozia).20:54

  127. 7'

    Ricardo Rodríguez (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53

  129. 7'

    Fallo di Billy Gilmour (Scozia).20:53

  130. 5'

    Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:51

  131. 5'

    Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).20:51

  132. 3'

    Michel Aebischer (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:49

  133. 3'

    Fallo di Luis Binks (Scozia).20:49

  135. Inizia il Primo tempo.20:46

  136. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02

Formazioni Scozia - Svizzera

Scozia
Svizzera
TITOLARI SCOZIA
  • (1) ANGUS GUNN (P)
  • (13) JACK HENDRY (D)
  • (4) LUIS BINKS (D)
  • (16) SCOTT MCKENNA (D)
  • (8) BILLY GILMOUR (C)
  • (22) NATHAN PATTERSON (C)
  • (3) ANDY ROBERTSON (C)
  • (19) LEWIS FERGUSON (C)
  • (7) JOHN MCGINN (A)
  • (9) OLIVER MCBURNIE (A)
  • (20) KIERON BOWIE (A)
PANCHINA SCOZIA
  • (21) SCOTT BAIN (P)
  • (18) LUKE GRAHAM (D)
  • (14) LENNON MILLER (C)
  • (10) ROBBIE URE (A)
  • (23) KRISTI MONTGOMERY (C)
  • (17) BEN GANNON-DOAK (A)
  • (6) JOSH DOIG (D)
  • (2) AARON HICKEY (D)
  • (15) JOSH MCPAKE (A)
  • (5) STEPHEN WELSH (D)
  • (12) LIAM KELLY (P)
  • (11) RYAN CHRISTIE (C)
ALLENATORE SCOZIA
  • Sébastien Pocognoli
TITOLARI SVIZZERA
  • (1) GREGOR KOBEL (P)
  • (13) RICARDO RODRÍGUEZ (D)
  • (4) NICO ELVEDI (D)
  • (16) ZACHARY ATHEKAME (D)
  • (5) MANUEL AKANJI (D)
  • (8) REMO FREULER (C)
  • (9) JOHAN MANZAMBI (C)
  • (20) MICHEL AEBISCHER (C)
  • (11) DAN NDOYE (C)
  • (14) ARDON JASHARI (C)
  • (10) ZEKI AMDOUNI (A)
PANCHINA SVIZZERA
  • (2) SASCHA BRITSCHGI (D)
  • (19) WINSLEY BOTELI (A)
  • (21) MARVIN KELLER (P)
  • (23) ALVYN SANCHES (C)
  • (3) ADRIAN BAJRAMI (D)
  • (7) ISAAC SCHMIDT (D)
  • (22) FABIAN RIEDER (C)
  • (18) ERAY CÖMERT (D)
  • (6) VINCENT SIERRO (C)
  • (17) CEDRIC ITTEN (A)
  • (15) DJIBRIL SOW (C)
  • (12) YVON MVOGO (P)
ALLENATORE SVIZZERA
  • Murat Yakin
PREPARTITA

Scozia - Svizzera è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 29 settembre alle ore 20:45 allo stadio Barclays Hampden di Glasgow.
Arbitro di Scozia - Svizzera sarà Nenad Minakovic. Al VAR invece ci sarà Momcilo Markovic.

Dove vedere Scozia-Svizzera di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Scozia-Svizzera si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 29 settembre. Scozia - Svizzera Live

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