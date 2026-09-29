Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02

PREPARTITA

Scozia - Svizzera è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 29 settembre alle ore 20:45 allo stadio Barclays Hampden di Glasgow.

Arbitro di Scozia - Svizzera sarà Nenad Minakovic. Al VAR invece ci sarà Momcilo Markovic.

Dove vedere Scozia-Svizzera di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Scozia-Svizzera si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 29 settembre.