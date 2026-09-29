Incontro terminato, Scozia 0, Svizzera 3.
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Incontro terminato, Scozia 0, Svizzera 3.
Secondo tempo terminato, Scozia 0, Svizzera 3.22:38
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:35
Tentativo fallito. Alvyn Sanches (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Remo Freuler.22:34
Fuorigioco. Stephen Welsh(Scozia) prova il lancio lungo, ma John McGinn e' colto in fuorigioco.22:33
Fallo di Fabian Rieder (Svizzera).22:32
Ryan Christie (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Fallo di Michel Aebischer (Svizzera).22:31
Luis Binks (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:31
Sostituzione, Svizzera. Cedric Itten sostituisce Dan Ndoye.22:30
Sostituzione, Svizzera. Alvyn Sanches sostituisce Zeki Amdouni.22:30
Tiro respinto. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di destro da centro area. Assist di Zachary Athekame con cross.22:30
Tiro parato. Zeki Amdouni (Svizzera) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dan Ndoye.22:28
Nico Elvedi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di Josh Doig (Scozia).22:27
Gol! Scozia 0, Svizzera 3. Zeki Amdouni (Svizzera) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Dan Ndoye da calcio d'angolo.22:26
Tentativo fallito. Manuel Akanji (Svizzera) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Fabian Rieder con cross da calcio d'angolo.22:26
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Stephen Welsh (Scozia).22:25
Tiro respinto. Zeki Amdouni (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Zachary Athekame.22:25
Tiro parato. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Zeki Amdouni.22:23
Fallo di Fabian Rieder (Svizzera).22:21
Lewis Ferguson (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21
Tentativo fallito. Michel Aebischer (Svizzera) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Zeki Amdouni.22:21
Sostituzione, Scozia. Josh Doig sostituisce Andy Robertson.22:18
Tentativo fallito. Zeki Amdouni (Svizzera) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:18
Stephen Welsh (Scozia) e' ammonito per fallo.22:17
Zeki Amdouni (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17
Fallo di Stephen Welsh (Scozia).22:17
Tiro parato. Zeki Amdouni (Svizzera) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:15
Sostituzione, Svizzera. Vincent Sierro sostituisce Ardon Jashari.22:15
Fallo di Zachary Athekame (Svizzera).22:14
Andy Robertson (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fallo di Sascha Britschgi (Svizzera).22:12
Robbie Ure (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:12
Tentativo fallito. Fabian Rieder (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Zachary Athekame.22:10
Tiro parato. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:10
Sostituzione, Svizzera. Fabian Rieder sostituisce Johan Manzambi.22:07
Sostituzione, Svizzera. Sascha Britschgi sostituisce Ricardo Rodríguez.22:07
Fuorigioco. Andy Robertson(Scozia) prova il lancio lungo, ma Scott McKenna e' colto in fuorigioco.22:04
Sostituzione, Scozia. Ryan Christie sostituisce Billy Gilmour.22:04
Sostituzione, Scozia. Robbie Ure sostituisce Oliver McBurnie.22:04
Sostituzione, Scozia. Ben Gannon-Doak sostituisce Nathan Patterson.22:03
Fallo di Remo Freuler (Svizzera).22:03
Billy Gilmour (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:03
Gol! Scozia 0, Svizzera 2. Nico Elvedi (Svizzera) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dan Ndoye con cross da calcio d'angolo.22:00
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Nathan Patterson (Scozia).21:59
Tiro respinto. Johan Manzambi (Svizzera) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Ricardo Rodríguez.21:59
Tentativo fallito. Ardon Jashari (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Zeki Amdouni.21:58
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Scozia).21:56
Tentativo fallito. Remo Freuler (Svizzera) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:55
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Scozia).21:55
Tiro respinto. Zeki Amdouni (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Zachary Athekame.21:55
Fallo di Remo Freuler (Svizzera).21:53
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:53
Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:52
Fallo di Nathan Patterson (Scozia).21:52
Nico Elvedi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50
Fallo di Oliver McBurnie (Scozia).21:50
Inizia il Secondo tempo Scozia 0, Svizzera 1.21:50
Primo tempo terminato, Scozia 0, Svizzera 1.21:35
Ardon Jashari (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).21:34
Fallo di Zeki Amdouni (Svizzera).21:32
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:31
Gara riprende.21:31
Gara momentaneamente sospesa, Remo Freuler (Svizzera) per infortunio.21:31
Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Nathan Patterson (Scozia).21:28
Tentativo fallito. Zeki Amdouni (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Nico Elvedi.21:27
Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25
Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).21:25
Tiro parato. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Zachary Athekame.21:22
Tiro parato. Zeki Amdouni (Svizzera) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Remo Freuler.21:22
Fallo di Ardon Jashari (Svizzera).21:19
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:19
Fallo di Dan Ndoye (Svizzera).21:19
Nathan Patterson (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Gara riprende.21:17
Gara momentaneamente sospesa, (Svizzera).21:17
Fallo di Ricardo Rodríguez (Svizzera).21:14
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Tentativo fallito. Johan Manzambi (Svizzera) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dan Ndoye.21:13
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Stephen Welsh (Scozia).21:10
Fallo di Johan Manzambi (Svizzera).21:08
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Tentativo fallito. Andy Robertson (Scozia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.21:08
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Dan Ndoye (Svizzera).21:07
Tentativo fallito. John McGinn (Scozia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Oliver McBurnie con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:07
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Nico Elvedi (Svizzera).21:06
Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Stephen Welsh (Scozia).21:05
Fallo di Dan Ndoye (Svizzera).21:03
Nathan Patterson (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02
Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).21:02
Tentativo fallito. Ardon Jashari (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:01
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Scozia).21:00
Nico Elvedi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59
Fallo di Oliver McBurnie (Scozia).20:59
Sostituzione, Scozia. Stephen Welsh sostituisce Kieron Bowie.20:59
Gol! Scozia 0, Svizzera 1. Ricardo Rodríguez (Svizzera) trasforma il calcio di punizione con un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.
Guarda la scheda del giocatore Ricardo Rodríguez20:58
Jack Hendry (Scozia) e' stato espulso.20:57
Decisione VAR: nessun rigore Svizzera.20:54
Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:54
Fallo di Jack Hendry (Scozia).20:54
Ricardo Rodríguez (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53
Fallo di Billy Gilmour (Scozia).20:53
Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:51
Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).20:51
Michel Aebischer (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:49
Fallo di Luis Binks (Scozia).20:49
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02
Scozia - Svizzera è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 29 settembre alle ore 20:45 allo stadio Barclays Hampden di Glasgow.
Arbitro di Scozia - Svizzera sarà Nenad Minakovic. Al VAR invece ci sarà Momcilo Markovic.
Dove vedere Scozia-Svizzera di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Scozia-Svizzera si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 29 settembre.
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