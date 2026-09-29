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Slovacchia-Kazakistan: 2-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

29 Settembre 2026 ore 20:45
Slovacchia
2
Kazakistan
1
Partita finita
Arbitro: Patrik Kolaric
  1. 26' 1-0 Leo Sauer
  2. 35' 1-1 Ramazan Karimov
  3. 82' 2-1 Dávid Hancko
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Slovacchia 2, Kazakistan 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Slovacchia 2, Kazakistan 1.22:35

  3. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Nauryzbek Zhagorov (Kazakistan).22:34

  4. 90'+1'

    Fallo di Róbert Bozeník (Slovacchia).22:33

  5. 90'+1'

    Ramazan Orazov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  6. 90'+1'

    Sostituzione, Slovacchia. Tomás Rigo sostituisce Tomás Suslov.22:33

  7. 90'+1'

    Sostituzione, Slovacchia. Dávid Duris sostituisce Martin Valjent.22:32

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:32

  10. 89'

    Stanislav Lobotka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  11. 89'

    Fallo di Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan).22:31

  12. 87'

    Ondrej Duda (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  13. 87'

    Fallo di Damir Kasabulat (Kazakistan).22:28

  15. 86'

    Sostituzione, Kazakistan. Elkhan Astanov sostituisce Arsen Ashirbek.22:28

  16. 86'

    Martin Valjent (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  17. 86'

    Fallo di Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan).22:28

  18. 85'

    Tiro parato. Róbert Bozeník (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adam Obert.22:27

  19. 84'

    Fallo di Tomás Suslov (Slovacchia).22:25

  21. 84'

    Damir Kasabulat (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  22. 82'

    Gol! Slovacchia 2, Kazakistan 1. Dávid Hancko (Slovacchia) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ondrej Duda con cross da calcio d'angolo.22:23

  23. 81'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Arsen Ashirbek (Kazakistan).22:22

  24. 79'

    Tiro respinto. Ondrej Duda (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Stanislav Lobotka.22:20

  25. 75'

    Sostituzione, Slovacchia. Ivan Schranz sostituisce Lukás Haraslín.22:17

  27. 75'

    Sostituzione, Slovacchia. Róbert Bozeník sostituisce David Strelec.22:17

  28. 74'

    Tiro parato. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dávid Hancko.22:15

  29. 73'

    Adam Obert (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  30. 73'

    Fallo di Ramazan Karimov (Kazakistan).22:15

  31. 72'

    Sostituzione, Kazakistan. Damir Kasabulat sostituisce Islambek Kuat per infortunio.22:13

  33. 69'

    Martin Valjent (Slovacchia) e' ammonito.22:11

  34. 69'

    Martin Valjent (Slovacchia) cade ma ha simulato.22:11

  35. 68'

    Fallo di Martin Valjent (Slovacchia).22:09

  36. 68'

    Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  37. 66'

    Ondrej Duda (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  39. 66'

    Fallo di Ramazan Orazov (Kazakistan).22:08

  40. 66'

    Sostituzione, Slovacchia. Tomás Bobcek sostituisce Leo Sauer.22:07

  41. 65'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Martin Dúbravka (Slovacchia).22:07

  42. 65'

    Tiro parato. Ramazan Karimov (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:06

  43. 65'

    Tiro respinto. Martin Valjent (Slovacchia) un tiro di sinistro da fuori area.22:06

  45. 63'

    Tentativo fallito. Leo Sauer (Slovacchia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ondrej Duda con cross da calcio d'angolo.22:04

  46. 62'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan).22:04

  47. 61'

    Gara riprende.22:03

  48. 60'

    Sostituzione, Kazakistan. Ramazan Orazov sostituisce Zhasulan Amir.22:02

  49. 60'

    Sostituzione, Kazakistan. Galymzhan Kenzhebek sostituisce Stanislav Basmanov.22:02

  51. 60'

    Gara momentaneamente sospesa, Temirlan Erlanov (Kazakistan) per infortunio.22:02

  52. 59'

    Tentativo fallito. Ondrej Duda (Slovacchia) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:01

  53. 59'

    Tiro respinto. Leo Sauer (Slovacchia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Adam Obert con cross.22:01

  54. 58'

    Tiro parato. Martin Valjent (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ondrej Duda.21:59

  55. 56'

    Martin Valjent (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58

  57. 56'

    Fallo di Stanislav Basmanov (Kazakistan).21:58

  58. 55'

    Aleksandr Mrynskiy (Kazakistan) colpisce la traversa con un tiro di destro dalla destra dell'area.21:57

  59. 53'

    Stanislav Lobotka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54

  60. 53'

    Fallo di Zhasulan Amir (Kazakistan).21:54

  61. 50'

    Tiro parato. Milan Skriniar (Slovacchia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Martin Valjent.21:52

  63. 48'

    Fallo di Lukás Haraslín (Slovacchia).21:50

  64. 48'

    Arsen Ashirbek (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50

  65. Inizia il Secondo tempo Slovacchia 1, Kazakistan 1.21:47

  66. 45'

    Sostituzione, Kazakistan. Aleksandr Mrynskiy sostituisce Ismail Bekbolat.21:47

  67. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Slovacchia 1, Kazakistan 1.21:31

  69. 45'+1'

    Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30

  70. 45'+1'

    Fallo di Arsen Ashirbek (Kazakistan).21:30

  71. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30

  72. 45'

    Gara riprende.21:30

  73. 45'

    Gara momentaneamente sospesa, Islambek Kuat (Kazakistan) per infortunio.21:29

  75. 43'

    Islambek Kuat (Kazakistan) e' ammonito per fallo.21:27

  76. 43'

    Tomás Suslov (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27

  77. 43'

    Fallo di Islambek Kuat (Kazakistan).21:27

  78. 41'

    Fuorigioco. Stanislav Lobotka(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma Martin Valjent e' colto in fuorigioco.21:25

  79. 38'

    Ondrej Duda (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:22

  81. 38'

    Fallo di Nuraly Alip (Kazakistan).21:22

  82. 37'

    Tiro respinto. Dávid Hancko (Slovacchia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Milan Skriniar.21:22

  83. 35'

    Gol! Slovacchia 1, Kazakistan 1. Ramazan Karimov (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Zhasulan Amir.21:19

  84. 33'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Nuraly Alip (Kazakistan).21:17

  85. 32'

    Tiro respinto. Tomás Suslov (Slovacchia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di David Strelec.21:17

  87. 31'

    Martin Valjent (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15

  88. 31'

    Fallo di Stanislav Basmanov (Kazakistan).21:15

  89. 30'

    Dávid Hancko (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  90. 30'

    Fallo di Zhasulan Amir (Kazakistan).21:14

  91. 28'

    David Strelec (Slovacchia) e' ammonito per fallo.21:13

  93. 28'

    Fallo di David Strelec (Slovacchia).21:13

  94. 28'

    Dinmukhamed Karaman (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13

  95. 28'

    Fallo di Martin Valjent (Slovacchia).21:12

  96. 28'

    Stanislav Basmanov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  97. 26'

    Gol! Slovacchia 1, Kazakistan 0. Leo Sauer (Slovacchia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:11

  99. 26'

    Tiro respinto. Tomás Suslov (Slovacchia) un tiro di sinistro da fuori area.21:11

  100. 24'

    Tomás Suslov (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09

  101. 24'

    Fallo di Dinmukhamed Karaman (Kazakistan).21:09

  102. 23'

    Fallo di Dávid Hancko (Slovacchia).21:07

  103. 23'

    Ramazan Karimov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  105. 21'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Temirlan Erlanov (Kazakistan).21:05

  106. 19'

    Tomás Suslov (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  107. 19'

    Fallo di Islambek Kuat (Kazakistan).21:04

  108. 18'

    Fuorigioco. Lukás Haraslín(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma Ondrej Duda e' colto in fuorigioco.21:03

  109. 14'

    Tentativo fallito. Milan Skriniar (Slovacchia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Tomás Suslov con cross in seguito a un calcio da fermo.20:58

  111. 13'

    Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:57

  112. 13'

    Fallo di Arsen Ashirbek (Kazakistan).20:57

  113. 10'

    Fuorigioco. Stanislav Lobotka(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma David Strelec e' colto in fuorigioco.20:55

  114. 8'

    Tiro parato. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dávid Hancko.20:52

  115. 6'

    Ramazan Karimov (Kazakistan) e' ammonito per fallo.20:51

  117. 6'

    Milan Skriniar (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:51

  118. 6'

    Fallo di Ramazan Karimov (Kazakistan).20:51

  119. 5'

    Adam Obert (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49

  120. 5'

    Fallo di Ramazan Karimov (Kazakistan).20:49

  121. 4'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Dinmukhamed Karaman (Kazakistan).20:49

  123. 4'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Stas Pokatilov (Kazakistan).20:48

  124. 4'

    Tiro parato. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.20:48

  125. 3'

    David Strelec (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:47

  126. 3'

    Fallo di Temirlan Erlanov (Kazakistan).20:47

  127. 2'

    Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Arsen Ashirbek (Kazakistan).20:46

  129. Inizia il Primo tempo.20:45

  130. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:36

Formazioni Slovacchia - Kazakistan

Slovacchia
Kazakistan
TITOLARI SLOVACCHIA
  • (1) MARTIN DÚBRAVKA (P)
  • (14) MILAN SKRINIAR (D)
  • (21) ADAM OBERT (D)
  • (16) DÁVID HANCKO (D)
  • (4) MARTIN VALJENT (D)
  • (22) STANISLAV LOBOTKA (C)
  • (10) TOMÁS SUSLOV (C)
  • (8) ONDREJ DUDA (C)
  • (17) LUKÁS HARASLÍN (A)
  • (15) DAVID STRELEC (A)
  • (7) LEO SAUER (A)
PANCHINA SLOVACCHIA
  • (3) DENIS VAVRO (D)
  • (9) RÓBERT BOZENÍK (A)
  • (12) DOMINIK GREIF (P)
  • (5) LUBOMÍR SATKA (D)
  • (6) PETER POKORNY (C)
  • (20) DÁVID DURIS (A)
  • (11) TOMÁS BOBCEK (A)
  • (2) IVAN MESÍK (D)
  • (23) JAKUB SUROVCÍK (P)
  • (19) TOMÁS RIGO (C)
  • (18) IVAN SCHRANZ (A)
  • (13) ADRIÁN KAPRÁLIK (A)
ALLENATORE SLOVACCHIA
  • Vladimír Weiss
TITOLARI KAZAKISTAN
  • (1) STAS POKATILOV (P)
  • (4) ARSEN ASHIRBEK (D)
  • (23) TEMIRLAN ERLANOV (D)
  • (14) NAURYZBEK ZHAGOROV (D)
  • (3) NURALY ALIP (D)
  • (17) STANISLAV BASMANOV (C)
  • (22) ISMAIL BEKBOLAT (C)
  • (8) ZHASULAN AMIR (C)
  • (18) DINMUKHAMED KARAMAN (C)
  • (5) ISLAMBEK KUAT (C)
  • (9) RAMAZAN KARIMOV (A)
PANCHINA KAZAKISTAN
  • (20) RAMAZAN ORAZOV (C)
  • (2) SERGEY MALIY (D)
  • (21) ELKHAN ASTANOV (C)
  • (11) YAN VOROGOVSKIY (D)
  • (10) ARTUR SHUSHENACHEV (A)
  • (12) TEMIRLAN ANARBEKOV (P)
  • (7) GALYMZHAN KENZHEBEK (C)
  • (6) DAMIR KASABULAT (D)
  • (13) ALEKSANDR MRYNSKIY (D)
  • (19) AZAMAT TUYAKBAYEV (C)
  • (16) ALEKSANDR ZARUTSKIY (P)
  • (15) GEORGY ZHUKOV (C)
ALLENATORE KAZAKISTAN
  • John van 't Schip
PREPARTITA

Slovacchia - Kazakistan è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 29 settembre alle ore 20:45 allo stadio Košická futbalová aréna (KFA) di Košice.
Arbitro di Slovacchia - Kazakistan sarà Patrik Kolaric. Al VAR invece ci sarà Mario Zebec.

Dove vedere Slovacchia-Kazakistan di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Slovacchia-Kazakistan si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 29 settembre. Slovacchia - Kazakistan Live

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