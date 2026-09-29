Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:36

PREPARTITA

Slovacchia - Kazakistan è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 29 settembre alle ore 20:45 allo stadio Košická futbalová aréna (KFA) di Košice.

Arbitro di Slovacchia - Kazakistan sarà Patrik Kolaric. Al VAR invece ci sarà Mario Zebec.

Dove vedere Slovacchia-Kazakistan di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Slovacchia-Kazakistan si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 29 settembre.