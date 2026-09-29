Incontro terminato, Slovacchia 2, Kazakistan 1.
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Incontro terminato, Slovacchia 2, Kazakistan 1.
Secondo tempo terminato, Slovacchia 2, Kazakistan 1.22:35
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Nauryzbek Zhagorov (Kazakistan).22:34
Fallo di Róbert Bozeník (Slovacchia).22:33
Ramazan Orazov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Sostituzione, Slovacchia. Tomás Rigo sostituisce Tomás Suslov.22:33
Sostituzione, Slovacchia. Dávid Duris sostituisce Martin Valjent.22:32
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:32
Stanislav Lobotka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan).22:31
Ondrej Duda (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Fallo di Damir Kasabulat (Kazakistan).22:28
Sostituzione, Kazakistan. Elkhan Astanov sostituisce Arsen Ashirbek.22:28
Martin Valjent (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Fallo di Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan).22:28
Tiro parato. Róbert Bozeník (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adam Obert.22:27
Fallo di Tomás Suslov (Slovacchia).22:25
Damir Kasabulat (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Gol! Slovacchia 2, Kazakistan 1. Dávid Hancko (Slovacchia) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ondrej Duda con cross da calcio d'angolo.22:23
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Arsen Ashirbek (Kazakistan).22:22
Tiro respinto. Ondrej Duda (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Stanislav Lobotka.22:20
Sostituzione, Slovacchia. Ivan Schranz sostituisce Lukás Haraslín.22:17
Sostituzione, Slovacchia. Róbert Bozeník sostituisce David Strelec.22:17
Tiro parato. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dávid Hancko.22:15
Adam Obert (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Ramazan Karimov (Kazakistan).22:15
Sostituzione, Kazakistan. Damir Kasabulat sostituisce Islambek Kuat per infortunio.22:13
Martin Valjent (Slovacchia) e' ammonito.22:11
Martin Valjent (Slovacchia) cade ma ha simulato.22:11
Fallo di Martin Valjent (Slovacchia).22:09
Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Ondrej Duda (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Ramazan Orazov (Kazakistan).22:08
Sostituzione, Slovacchia. Tomás Bobcek sostituisce Leo Sauer.22:07
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Martin Dúbravka (Slovacchia).22:07
Tiro parato. Ramazan Karimov (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:06
Tiro respinto. Martin Valjent (Slovacchia) un tiro di sinistro da fuori area.22:06
Tentativo fallito. Leo Sauer (Slovacchia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ondrej Duda con cross da calcio d'angolo.22:04
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan).22:04
Gara riprende.22:03
Sostituzione, Kazakistan. Ramazan Orazov sostituisce Zhasulan Amir.22:02
Sostituzione, Kazakistan. Galymzhan Kenzhebek sostituisce Stanislav Basmanov.22:02
Gara momentaneamente sospesa, Temirlan Erlanov (Kazakistan) per infortunio.22:02
Tentativo fallito. Ondrej Duda (Slovacchia) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:01
Tiro respinto. Leo Sauer (Slovacchia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Adam Obert con cross.22:01
Tiro parato. Martin Valjent (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ondrej Duda.21:59
Martin Valjent (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58
Fallo di Stanislav Basmanov (Kazakistan).21:58
Aleksandr Mrynskiy (Kazakistan) colpisce la traversa con un tiro di destro dalla destra dell'area.21:57
Stanislav Lobotka (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:54
Fallo di Zhasulan Amir (Kazakistan).21:54
Tiro parato. Milan Skriniar (Slovacchia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Martin Valjent.21:52
Fallo di Lukás Haraslín (Slovacchia).21:50
Arsen Ashirbek (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50
Inizia il Secondo tempo Slovacchia 1, Kazakistan 1.21:47
Sostituzione, Kazakistan. Aleksandr Mrynskiy sostituisce Ismail Bekbolat.21:47
Primo tempo terminato, Slovacchia 1, Kazakistan 1.21:31
Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30
Fallo di Arsen Ashirbek (Kazakistan).21:30
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30
Gara riprende.21:30
Gara momentaneamente sospesa, Islambek Kuat (Kazakistan) per infortunio.21:29
Islambek Kuat (Kazakistan) e' ammonito per fallo.21:27
Tomás Suslov (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27
Fallo di Islambek Kuat (Kazakistan).21:27
Fuorigioco. Stanislav Lobotka(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma Martin Valjent e' colto in fuorigioco.21:25
Ondrej Duda (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:22
Fallo di Nuraly Alip (Kazakistan).21:22
Tiro respinto. Dávid Hancko (Slovacchia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Milan Skriniar.21:22
Gol! Slovacchia 1, Kazakistan 1. Ramazan Karimov (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Zhasulan Amir.21:19
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Nuraly Alip (Kazakistan).21:17
Tiro respinto. Tomás Suslov (Slovacchia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di David Strelec.21:17
Martin Valjent (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15
Fallo di Stanislav Basmanov (Kazakistan).21:15
Dávid Hancko (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Zhasulan Amir (Kazakistan).21:14
David Strelec (Slovacchia) e' ammonito per fallo.21:13
Fallo di David Strelec (Slovacchia).21:13
Dinmukhamed Karaman (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13
Fallo di Martin Valjent (Slovacchia).21:12
Stanislav Basmanov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Gol! Slovacchia 1, Kazakistan 0. Leo Sauer (Slovacchia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:11
Tiro respinto. Tomás Suslov (Slovacchia) un tiro di sinistro da fuori area.21:11
Tomás Suslov (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09
Fallo di Dinmukhamed Karaman (Kazakistan).21:09
Fallo di Dávid Hancko (Slovacchia).21:07
Ramazan Karimov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Temirlan Erlanov (Kazakistan).21:05
Tomás Suslov (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Islambek Kuat (Kazakistan).21:04
Fuorigioco. Lukás Haraslín(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma Ondrej Duda e' colto in fuorigioco.21:03
Tentativo fallito. Milan Skriniar (Slovacchia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Tomás Suslov con cross in seguito a un calcio da fermo.20:58
Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:57
Fallo di Arsen Ashirbek (Kazakistan).20:57
Fuorigioco. Stanislav Lobotka(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma David Strelec e' colto in fuorigioco.20:55
Tiro parato. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dávid Hancko.20:52
Ramazan Karimov (Kazakistan) e' ammonito per fallo.20:51
Milan Skriniar (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:51
Fallo di Ramazan Karimov (Kazakistan).20:51
Adam Obert (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49
Fallo di Ramazan Karimov (Kazakistan).20:49
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Dinmukhamed Karaman (Kazakistan).20:49
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Stas Pokatilov (Kazakistan).20:48
Tiro parato. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.20:48
David Strelec (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:47
Fallo di Temirlan Erlanov (Kazakistan).20:47
Calcio d'angolo,Slovacchia. Calcio d'angolo causato da Arsen Ashirbek (Kazakistan).20:46
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:36
Slovacchia - Kazakistan è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 29 settembre alle ore 20:45 allo stadio Košická futbalová aréna (KFA) di Košice.
Arbitro di Slovacchia - Kazakistan sarà Patrik Kolaric. Al VAR invece ci sarà Mario Zebec.
Dove vedere Slovacchia-Kazakistan di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Slovacchia-Kazakistan si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 29 settembre.
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