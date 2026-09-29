Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:37

PREPARTITA

Slovenia - Macedonia è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 29 settembre alle ore 20:45 allo stadio Stadion Stozice di Ljubljana.

Arbitro di Slovenia - Macedonia sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Andrea Colombo Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 19 Fuorigioco 8 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 1 Espulsioni 1 Cartellini per partita 2.0 Falli per cartellino 9.5 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2026 Serie B Mantova-Empoli 3-1 05-09-2026 Serie A Roma-Atalanta 2-1 20-09-2026 Serie B Verona-Vicenza 2-1

Dove vedere Slovenia-Macedonia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Slovenia-Macedonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 29 settembre.