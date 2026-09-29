Incontro terminato, Slovenia 2, Macedonia Nord 0.
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Dalla frenata automatica al controllo dell’angolo cieco, fino alla guida «hands free»LEGGI
Incontro terminato, Slovenia 2, Macedonia Nord 0.
Secondo tempo terminato, Slovenia 2, Macedonia Nord 0.22:37
Tentativo fallito. Bojan Miovski (Macedonia Nord) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Luka Stankovski.22:35
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:33
Tiro parato. Danijel Sturm (Slovenia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:32
Sostituzione, Slovenia. David Zec sostituisce Vanja Drkusic.22:28
Sostituzione, Slovenia. Timi Max Elsnik sostituisce Adam Gnezda Cerin.22:28
Tentativo fallito. Visar Musliu (Macedonia Nord) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Enis Bardhi con cross da calcio d'angolo.22:27
Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Jan Oblak (Slovenia).22:27
Tiro parato. Hristijan Maleski (Macedonia Nord) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:27
Gol! Slovenia 2, Macedonia Nord 0. Aljosa Matko (Slovenia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Danijel Sturm con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.22:25
Fuorigioco. Azer Omeragikj(Macedonia Nord) prova il lancio lungo, ma Andrej Stojchevski e' colto in fuorigioco.22:23
Sostituzione, Macedonia Nord. Bojan Miovski sostituisce Din Alomerovic.22:23
Aljosa Matko (Slovenia) e' ammonito per fallo.22:21
Fallo di Aljosa Matko (Slovenia).22:21
Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Adam Gnezda Cerin (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Luka Stankovski (Macedonia Nord).22:20
Tiro respinto. Visar Musliu (Macedonia Nord) un colpo di testa da centro area. Assist di Enis Bardhi con cross.22:19
Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Vanja Drkusic (Slovenia).22:18
Tentativo fallito. Andrej Stojchevski (Macedonia Nord) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:18
Tiro respinto. Matej Gashtarov (Macedonia Nord) un tiro di destro da fuori area.22:18
Tiro respinto. Luka Stankovski (Macedonia Nord) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Azer Omeragikj.22:16
Tiro respinto. Enis Bardhi (Macedonia Nord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Luka Stankovski.22:16
Sostituzione, Macedonia Nord. Luka Stankovski sostituisce Jani Atanasov.22:14
Sostituzione, Macedonia Nord. Visar Musliu sostituisce Anes Meliqi per infortunio.22:14
Sostituzione, Slovenia. Mark Zabukovnik sostituisce Sandi Lovric.22:14
Sostituzione, Slovenia. Zan Celar sostituisce Zan Vipotnik.22:13
Sostituzione, Slovenia. Aljosa Matko sostituisce Tjas Begic.22:13
Fuorigioco. Sandi Lovric(Slovenia) prova il lancio lungo, ma Zan Vipotnik e' colto in fuorigioco.22:13
Tiro respinto. Sandi Lovric (Slovenia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Erik Janza.22:12
Gara riprende.22:08
Gara momentaneamente sospesa, Anes Meliqi (Macedonia Nord) per infortunio.22:07
Tiro respinto. Danijel Sturm (Slovenia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:06
Sostituzione, Macedonia Nord. Enis Bardhi sostituisce Agon Elezi.22:03
Sostituzione, Macedonia Nord. Hristijan Maleski sostituisce Dimitar Mitrovski.22:03
Fallo di Erik Janza (Slovenia).22:03
Andrej Stojchevski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Jani Atanasov (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.22:00
Erik Janza (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00
Fallo di Jani Atanasov (Macedonia Nord).22:00
Fallo di Jaka Bijol (Slovenia).21:58
Azer Omeragikj (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:58
Gol! Slovenia 1, Macedonia Nord 0. Sandi Lovric (Slovenia) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa. Assist di Tjas Begic.
Guarda la scheda del giocatore Sandi Lovric21:57
Tiro parato. Vanja Drkusic (Slovenia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Danijel Sturm con cross.21:56
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Mario Mladenovski (Macedonia Nord).21:55
Sandi Lovric (Slovenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:54
Fallo di Dimitar Mitrovski (Macedonia Nord).21:54
Andrej Stojchevski (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.21:53
Danijel Sturm (Slovenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:53
Fallo di Andrej Stojchevski (Macedonia Nord).21:53
Tentativo fallito. Danijel Sturm (Slovenia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Zan Vipotnik.21:51
Jaka Bijol (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50
Fallo di Azer Omeragikj (Macedonia Nord).21:50
Inizia il Secondo tempo Slovenia 0, Macedonia Nord 0.21:48
Primo tempo terminato, Slovenia 0, Macedonia Nord 0.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:31
Tiro respinto. Danijel Sturm (Slovenia) un tiro di destro da centro area.21:26
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Anes Meliqi (Macedonia Nord).21:25
Tjas Begic (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Eljif Elmas (Macedonia Nord).21:23
Fallo di Tjas Begic (Slovenia).21:21
Din Alomerovic (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Jani Atanasov (Macedonia Nord).21:18
Tentativo fallito. Zan Vipotnik (Slovenia) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Tjas Begic.21:17
Tiro respinto. Sandi Lovric (Slovenia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di David Brekalo.21:14
Tjas Begic (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Eljif Elmas (Macedonia Nord).21:12
Tentativo fallito. Jani Atanasov (Macedonia Nord) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Eljif Elmas.21:11
Tiro parato. Zan Vipotnik (Slovenia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Danijel Sturm.21:11
Tentativo fallito. Zan Karnicnik (Slovenia) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Zan Vipotnik.21:10
Azer Omeragikj (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08
Fallo di David Brekalo (Slovenia).21:08
Vanja Drkusic (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:06
Fallo di Azer Omeragikj (Macedonia Nord).21:06
Fallo di Tjas Begic (Slovenia).21:04
Anes Meliqi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Tiro respinto. Adam Gnezda Cerin (Slovenia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Danijel Sturm.21:02
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Azer Omeragikj (Macedonia Nord).21:02
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Mario Mladenovski (Macedonia Nord).21:01
Tiro respinto. Jaka Bijol (Slovenia) un colpo di testa da centro area. Assist di Danijel Sturm con cross.21:00
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Anes Meliqi (Macedonia Nord).20:59
Dimitar Mitrovski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54
Fallo di Erik Janza (Slovenia).20:54
Gara riprende.20:53
Gara momentaneamente sospesa, (Macedonia Nord).20:53
Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Jaka Bijol (Slovenia).20:51
Tiro respinto. Agon Elezi (Macedonia Nord) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.20:51
Fallo di Danijel Sturm (Slovenia).20:49
Andrej Stojchevski (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49
Zan Vipotnik (Slovenia) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area. Assist di Zan Karnicnik con cross.20:47
Tentativo fallito. Zan Vipotnik (Slovenia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.20:47
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:37
Slovenia - Macedonia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 29 settembre alle ore 20:45 allo stadio Stadion Stozice di Ljubljana.
Arbitro di Slovenia - Macedonia sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.
Andrea Colombo
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|1
|Falli fischiati
|19
|Fuorigioco
|8
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|1
|Espulsioni
|1
|Cartellini per partita
|2.0
|Falli per cartellino
|9.5
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|30-08-2026
|Serie B
|Mantova-Empoli 3-1
|05-09-2026
|Serie A
|Roma-Atalanta 2-1
|20-09-2026
|Serie B
|Verona-Vicenza 2-1
Dove vedere Slovenia-Macedonia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Slovenia-Macedonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 29 settembre.
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