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Spagna-Croazia: 4-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

29 Settembre 2026 ore 20:45
Spagna
4
Croazia
1
Partita finita
Arbitro: Serdar Gözübüyük
  1. 2' 1-0 Lamine Yamal
  2. 28' 1-1 Dion Beljo
  3. 31' 2-1 Marc Pubill
  4. 63' 3-1 Lamine Yamal
  5. 89' 4-1 Nico Williams
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Spagna 4, Croazia 1.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Spagna 4, Croazia 1.22:37

  3. 90'+1'

    Tentativo fallito. Mikel Oyarzabal (Spagna) un tiro di sinistro dalla destra dell'area tira alto.22:35

  4. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:34

  5. 90'

    Tiro parato. Luka Modric (Croazia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Franjo Ivanovic.22:34

  6. 89'

    Gol! Spagna 4, Croazia 1. Nico Williams (Spagna) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mikel Merino.22:33

  7. 83'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Marc Pubill (Spagna).22:27

  9. 82'

    Fuorigioco. Pau Cubarsí(Spagna) prova il lancio lungo, ma Víctor Muñoz e' colto in fuorigioco.22:26

  10. 81'

    Sostituzione, Croazia. Luka Modric sostituisce Petar Sucic.22:25

  11. 79'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Dominik Livakovic (Croazia).22:23

  12. 79'

    Tiro parato. Pedri (Spagna) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nico Williams.22:23

  13. 77'

    Tentativo fallito. Franjo Ivanovic (Croazia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Marco Pasalic.22:21

  15. 76'

    Tentativo fallito. Nico Williams (Spagna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Marc Cucurella.22:20

  16. 73'

    Tentativo fallito. Víctor Muñoz (Spagna) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dean Huijsen con cross.22:17

  17. 73'

    Fallo di mano di Luka Vuskovic (Croazia).22:17

  18. 72'

    Sostituzione, Spagna. Rodri sostituisce Martín Zubimendi.22:16

  19. 72'

    Sostituzione, Croazia. Franjo Ivanovic sostituisce Ivan Perisic.22:16

  21. 69'

    Mikel Merino (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13

  22. 69'

    Fallo di Ivan Smolcic (Croazia).22:13

  23. 68'

    Sostituzione, Spagna. Víctor Muñoz sostituisce Lamine Yamal.22:12

  24. 68'

    Sostituzione, Spagna. Nico Williams sostituisce Álex Baena.22:12

  25. 67'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Luka Vuskovic (Croazia).22:11

  27. 63'

    Gol! Spagna 3, Croazia 1. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pedri.22:07

  28. 62'

    Fallo di Álex Baena (Spagna).22:06

  29. 62'

    Marco Pasalic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  30. 60'

    Sostituzione, Croazia. Mario Pasalic sostituisce Mateo Kovacic.22:04

  31. 60'

    Sostituzione, Croazia. Ante Budimir sostituisce Dion Beljo.22:04

  33. 58'

    Josip Misic (Croazia) e' ammonito per fallo.22:02

  34. 58'

    Álex Baena (Spagna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:02

  35. 58'

    Fallo di Josip Misic (Croazia).22:02

  36. 57'

    Sostituzione, Spagna. Pedri sostituisce Fabián Ruiz.22:01

  37. 57'

    Sostituzione, Spagna. Mikel Merino sostituisce Fermín López.22:01

  39. 57'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Luka Vuskovic (Croazia).22:01

  40. 54'

    Marco Pasalic (Croazia) e' ammonito per fallo.21:58

  41. 54'

    Marc Cucurella (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58

  42. 54'

    Fallo di Marco Pasalic (Croazia).21:58

  43. 52'

    Tiro respinto. Dion Beljo (Croazia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Petar Sucic.21:56

  45. 50'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Marc Cucurella (Spagna).21:54

  46. 50'

    Tiro respinto. Marco Pasalic (Croazia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Petar Sucic.21:54

  47. 49'

    Álex Baena (Spagna) e' ammonito.21:53

  48. 49'

    Fallo di Álex Baena (Spagna).21:53

  49. 49'

    Ivan Smolcic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53

  51. 47'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Ivan Smolcic (Croazia).21:51

  52. Inizia il Secondo tempo Spagna 2, Croazia 1.21:49

  53. 45'

    Sostituzione, Croazia. Luka Vuskovic sostituisce Marin Pongracic.21:49

  54. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Spagna 2, Croazia 1.21:32

  55. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31

  57. 45'

    Fermín López (Spagna) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Pau Cubarsí.21:30

  58. 44'

    Marc Pubill (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:30

  59. 44'

    Fallo di Ivan Perisic (Croazia).21:30

  60. 44'

    Tiro respinto. Fermín López (Spagna) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Fabián Ruiz.21:30

  61. 38'

    Fallo di Dean Huijsen (Spagna).21:24

  63. 38'

    Petar Sucic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  64. 37'

    Petar Sucic (Croazia) e' ammonito per fallo.21:23

  65. 37'

    Unai Simón (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  66. 37'

    Fallo di Petar Sucic (Croazia).21:23

  67. 36'

    Fuorigioco. Fermín López(Spagna) prova il lancio lungo, ma Mikel Oyarzabal e' colto in fuorigioco.21:21

  69. 36'

    Tiro parato. Fermín López (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lamine Yamal.21:21

  70. 35'

    Tentativo fallito. Fermín López (Spagna) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Pau Cubarsí.21:21

  71. 33'

    Fallo di Álex Baena (Spagna).21:18

  72. 33'

    Petar Sucic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18

  73. 31'

    Gol! Spagna 2, Croazia 1. Marc Pubill (Spagna) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Lamine Yamal con cross da calcio d'angolo.21:17

  75. 31'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Ivan Perisic (Croazia).21:16

  76. 28'

    Gol! Spagna 1, Croazia 1. Dion Beljo (Croazia) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ivan Perisic con cross.21:14

  77. 28'

    Fallo di Pau Cubarsí (Spagna).21:13

  78. 28'

    Dion Beljo (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13

  79. 27'

    Fuorigioco. Álex Baena(Spagna) prova il lancio lungo, ma Marc Cucurella e' colto in fuorigioco.21:13

  81. 26'

    Lamine Yamal (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  82. 26'

    Fallo di Josko Gvardiol (Croazia).21:11

  83. 24'

    Marc Cucurella (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  84. 24'

    Fallo di Josip Misic (Croazia).21:10

  85. 23'

    Fallo di Álex Baena (Spagna).21:09

  87. 23'

    Ivan Smolcic (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:09

  88. 20'

    Tentativo fallito. Pau Cubarsí (Spagna) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.21:06

  89. 20'

    Tiro respinto. Martín Zubimendi (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Marc Pubill.21:06

  90. 18'

    Marin Pongracic (Croazia) e' ammonito per fallo.21:04

  91. 18'

    Pau Cubarsí (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  93. 18'

    Fallo di Marin Pongracic (Croazia).21:04

  94. 16'

    Fuorigioco. Dean Huijsen(Spagna) prova il lancio lungo, ma Álex Baena e' colto in fuorigioco.21:02

  95. 13'

    Fallo di Dean Huijsen (Spagna).20:59

  96. 13'

    Petar Sucic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59

  97. 12'

    Fallo di Pau Cubarsí (Spagna).20:58

  99. 12'

    Josko Gvardiol (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:58

  100. 10'

    Dean Huijsen (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55

  101. 10'

    Fallo di Dion Beljo (Croazia).20:55

  102. 9'

    Fuorigioco. Álex Baena(Spagna) prova il lancio lungo, ma Marc Cucurella e' colto in fuorigioco.20:55

  103. 7'

    Fallo di Álex Baena (Spagna).20:53

  105. 7'

    Ivan Smolcic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53

  106. 4'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Ivan Smolcic (Croazia).20:50

  107. 4'

    Tiro respinto. Marc Cucurella (Spagna) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.20:50

  108. 4'

    Tiro parato. Álex Baena (Spagna) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marc Cucurella.20:50

  109. 2'

    Gol! Spagna 1, Croazia 0. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Álex Baena.20:47

  111. Inizia il Primo tempo.20:46

  112. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:46

Formazioni Spagna - Croazia

Spagna
Croazia
TITOLARI SPAGNA
  • (23) UNAI SIMÓN (P)
  • (5) PAU CUBARSÍ (D)
  • (22) MARC CUCURELLA (D)
  • (12) MARC PUBILL (D)
  • (2) DEAN HUIJSEN (D)
  • (8) FABIÁN RUIZ (C)
  • (9) FERMÍN LÓPEZ (C)
  • (18) MARTÍN ZUBIMENDI (C)
  • (19) LAMINE YAMAL (A)
  • (21) MIKEL OYARZABAL (A)
  • (15) ÁLEX BAENA (A)
PANCHINA SPAGNA
  • (13) JOSEP MARTÍNEZ (P)
  • (4) IVÁN FRESNEDA (D)
  • (11) VÍCTOR MUÑOZ (A)
  • (17) NICO WILLIAMS (A)
  • (20) PEDRI (C)
  • (3) ALEJANDRO GRIMALDO (D)
  • (7) FERRAN TORRES (A)
  • (16) RODRI (C)
  • (6) MIKEL MERINO (C)
  • (10) DANI OLMO (C)
  • (1) DAVID RAYA (P)
  • (14) AYMERIC LAPORTE (D)
ALLENATORE SPAGNA
  • Luis de la Fuente
TITOLARI CROAZIA
  • (1) DOMINIK LIVAKOVIC (P)
  • (2) IVAN SMOLCIC (D)
  • (4) JOSKO GVARDIOL (D)
  • (3) MARIN PONGRACIC (D)
  • (6) JOSIP SUTALO (D)
  • (14) IVAN PERISIC (C)
  • (17) PETAR SUCIC (C)
  • (19) MARCO PASALIC (C)
  • (22) JOSIP MISIC (C)
  • (8) MATEO KOVACIC (C)
  • (20) DION BELJO (A)
PANCHINA CROAZIA
  • (13) NIKOLA VLASIC (C)
  • (18) KRISTIJAN JAKIC (C)
  • (23) DOMINIK KOTARSKI (P)
  • (15) MARIO PASALIC (C)
  • (12) IVOR PANDUR (P)
  • (21) LUKA SUCIC (C)
  • (11) ANTE BUDIMIR (A)
  • (7) FRANJO IVANOVIC (A)
  • (16) MARTIN BATURINA (C)
  • (9) ANDREJ KRAMARIC (A)
  • (10) LUKA MODRIC (C)
  • (5) LUKA VUSKOVIC (D)
ALLENATORE CROAZIA
  • Slaven Bilic
PREPARTITA

Spagna - Croazia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 29 settembre alle ore 20:45 allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Sevilla.
Arbitro di Spagna - Croazia sarà Serdar Gözübüyük. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Dove vedere Spagna-Croazia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Spagna-Croazia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 29 settembre. Spagna - Croazia Live

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