Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:46

PREPARTITA

Spagna - Croazia è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 29 settembre alle ore 20:45 allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Sevilla.

Arbitro di Spagna - Croazia sarà Serdar Gözübüyük. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Dove vedere Spagna-Croazia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Spagna-Croazia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 29 settembre.