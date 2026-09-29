Incontro terminato, Spagna 4, Croazia 1.
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Incontro terminato, Spagna 4, Croazia 1.
Secondo tempo terminato, Spagna 4, Croazia 1.22:37
Tentativo fallito. Mikel Oyarzabal (Spagna) un tiro di sinistro dalla destra dell'area tira alto.22:35
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:34
Tiro parato. Luka Modric (Croazia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Franjo Ivanovic.22:34
Gol! Spagna 4, Croazia 1. Nico Williams (Spagna) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mikel Merino.22:33
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Marc Pubill (Spagna).22:27
Fuorigioco. Pau Cubarsí(Spagna) prova il lancio lungo, ma Víctor Muñoz e' colto in fuorigioco.22:26
Sostituzione, Croazia. Luka Modric sostituisce Petar Sucic.22:25
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Dominik Livakovic (Croazia).22:23
Tiro parato. Pedri (Spagna) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nico Williams.22:23
Tentativo fallito. Franjo Ivanovic (Croazia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Marco Pasalic.22:21
Tentativo fallito. Nico Williams (Spagna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Marc Cucurella.22:20
Tentativo fallito. Víctor Muñoz (Spagna) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dean Huijsen con cross.22:17
Fallo di mano di Luka Vuskovic (Croazia).22:17
Sostituzione, Spagna. Rodri sostituisce Martín Zubimendi.22:16
Sostituzione, Croazia. Franjo Ivanovic sostituisce Ivan Perisic.22:16
Mikel Merino (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13
Fallo di Ivan Smolcic (Croazia).22:13
Sostituzione, Spagna. Víctor Muñoz sostituisce Lamine Yamal.22:12
Sostituzione, Spagna. Nico Williams sostituisce Álex Baena.22:12
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Luka Vuskovic (Croazia).22:11
Gol! Spagna 3, Croazia 1. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pedri.22:07
Fallo di Álex Baena (Spagna).22:06
Marco Pasalic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Sostituzione, Croazia. Mario Pasalic sostituisce Mateo Kovacic.22:04
Sostituzione, Croazia. Ante Budimir sostituisce Dion Beljo.22:04
Josip Misic (Croazia) e' ammonito per fallo.22:02
Álex Baena (Spagna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:02
Fallo di Josip Misic (Croazia).22:02
Sostituzione, Spagna. Pedri sostituisce Fabián Ruiz.22:01
Sostituzione, Spagna. Mikel Merino sostituisce Fermín López.22:01
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Luka Vuskovic (Croazia).22:01
Marco Pasalic (Croazia) e' ammonito per fallo.21:58
Marc Cucurella (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58
Fallo di Marco Pasalic (Croazia).21:58
Tiro respinto. Dion Beljo (Croazia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Petar Sucic.21:56
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Marc Cucurella (Spagna).21:54
Tiro respinto. Marco Pasalic (Croazia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Petar Sucic.21:54
Álex Baena (Spagna) e' ammonito.21:53
Fallo di Álex Baena (Spagna).21:53
Ivan Smolcic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Ivan Smolcic (Croazia).21:51
Inizia il Secondo tempo Spagna 2, Croazia 1.21:49
Sostituzione, Croazia. Luka Vuskovic sostituisce Marin Pongracic.21:49
Primo tempo terminato, Spagna 2, Croazia 1.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31
Fermín López (Spagna) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Pau Cubarsí.21:30
Marc Pubill (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:30
Fallo di Ivan Perisic (Croazia).21:30
Tiro respinto. Fermín López (Spagna) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Fabián Ruiz.21:30
Fallo di Dean Huijsen (Spagna).21:24
Petar Sucic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Petar Sucic (Croazia) e' ammonito per fallo.21:23
Unai Simón (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Petar Sucic (Croazia).21:23
Fuorigioco. Fermín López(Spagna) prova il lancio lungo, ma Mikel Oyarzabal e' colto in fuorigioco.21:21
Tiro parato. Fermín López (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lamine Yamal.21:21
Tentativo fallito. Fermín López (Spagna) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Pau Cubarsí.21:21
Fallo di Álex Baena (Spagna).21:18
Petar Sucic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18
Gol! Spagna 2, Croazia 1. Marc Pubill (Spagna) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Lamine Yamal con cross da calcio d'angolo.21:17
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Ivan Perisic (Croazia).21:16
Gol! Spagna 1, Croazia 1. Dion Beljo (Croazia) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ivan Perisic con cross.21:14
Fallo di Pau Cubarsí (Spagna).21:13
Dion Beljo (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13
Fuorigioco. Álex Baena(Spagna) prova il lancio lungo, ma Marc Cucurella e' colto in fuorigioco.21:13
Lamine Yamal (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Josko Gvardiol (Croazia).21:11
Marc Cucurella (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Josip Misic (Croazia).21:10
Fallo di Álex Baena (Spagna).21:09
Ivan Smolcic (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:09
Tentativo fallito. Pau Cubarsí (Spagna) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.21:06
Tiro respinto. Martín Zubimendi (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Marc Pubill.21:06
Marin Pongracic (Croazia) e' ammonito per fallo.21:04
Pau Cubarsí (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Marin Pongracic (Croazia).21:04
Fuorigioco. Dean Huijsen(Spagna) prova il lancio lungo, ma Álex Baena e' colto in fuorigioco.21:02
Fallo di Dean Huijsen (Spagna).20:59
Petar Sucic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59
Fallo di Pau Cubarsí (Spagna).20:58
Josko Gvardiol (Croazia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:58
Dean Huijsen (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55
Fallo di Dion Beljo (Croazia).20:55
Fuorigioco. Álex Baena(Spagna) prova il lancio lungo, ma Marc Cucurella e' colto in fuorigioco.20:55
Fallo di Álex Baena (Spagna).20:53
Ivan Smolcic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Ivan Smolcic (Croazia).20:50
Tiro respinto. Marc Cucurella (Spagna) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.20:50
Tiro parato. Álex Baena (Spagna) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marc Cucurella.20:50
Gol! Spagna 1, Croazia 0. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Álex Baena.20:47
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:46
Spagna - Croazia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 29 settembre alle ore 20:45 allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Sevilla.
Arbitro di Spagna - Croazia sarà Serdar Gözübüyük. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.
Dove vedere Spagna-Croazia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Spagna-Croazia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 29 settembre.
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