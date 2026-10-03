Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:47

Tentativo fallito. Artem Shumanskiy (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Valeri Bocherov.19:44

Vladislav Kalinin (Bielorussia) e' ammonito per fallo.19:43

German Barkovskiy (Bielorussia) e' ammonito per fallo.19:42

Marco Pasolini (San Marino) e' ammonito per fallo.19:35

Lorenzo Capicchioni (San Marino) e' ammonito per fallo.19:30

Nicolas Giacopetti (San Marino) e' ammonito per fallo.19:14

Roman Begunov (Bielorussia) e' ammonito per fallo.19:11

Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.18:45

Alessandro Golinucci (San Marino) e' ammonito per fallo.18:42

Nicola Nanni (San Marino) e' ammonito.18:30

Fuorigioco. Lorenzo Capicchioni(San Marino) prova il lancio lungo, ma Lorenzo Lazzari e' colto in fuorigioco.18:24

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:24