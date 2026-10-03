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Bielorussia-San Marino: 4-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

3 Ottobre 2026 ore 18:00
Bielorussia
4
San Marino
0
Partita finita
Arbitro: Alexandros Tsakalidis
  1. 46' 1-0 Artem Kontsevoy
  2. 65' 2-0 Artem Shumanskiy
  3. 68' 3-0 Max Ebong
  4. 88' 4-0 Artem Kontsevoy
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Bielorussia 4, San Marino 0.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Bielorussia 4, San Marino 0.19:50

  3. 90'+1'

    Tentativo fallito. Zakhar Volkov (Bielorussia) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Kirill Pechenin con cross in seguito a un calcio da fermo.19:48

  4. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:47

  5. 90'

    German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:47

  6. 90'

    Fallo di Filippo Fabbri (San Marino).19:47

  7. 88'

    Gol! Bielorussia 4, San Marino 0. Artem Kontsevoy (Bielorussia) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Artem Shumanskiy in seguito a un contropiede.19:45

  9. 87'

    Fallo di Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).19:44

  10. 87'

    Samuel Pancotti (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:44

  11. 87'

    Tentativo fallito. Artem Shumanskiy (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Valeri Bocherov.19:44

  12. 86'

    Vladislav Kalinin (Bielorussia) e' ammonito per fallo.19:43

  13. 86'

    German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:43

  15. 86'

    Fallo di Samuel Pancotti (San Marino).19:43

  16. 85'

    German Barkovskiy (Bielorussia) e' ammonito per fallo.19:42

  17. 85'

    Fallo di German Barkovskiy (Bielorussia).19:42

  18. 85'

    Marco Pasolini (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:42

  19. 83'

    Sostituzione, San Marino. Cristian Meloni sostituisce Lorenzo Capicchioni.19:40

  21. 81'

    Evgeni Yablonskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:38

  22. 81'

    Fallo di Samuel Pancotti (San Marino).19:38

  23. 79'

    Kirill Pechenin (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:36

  24. 79'

    Fallo di Lorenzo Capicchioni (San Marino).19:36

  25. 78'

    Marco Pasolini (San Marino) e' ammonito per fallo.19:35

  27. 78'

    German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:35

  28. 78'

    Fallo di Marco Pasolini (San Marino).19:35

  29. 77'

    Calcio d'angolo,San Marino. Calcio d'angolo causato da Vladislav Kalinin (Bielorussia).19:34

  30. 75'

    Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Marco Pasolini (San Marino).19:32

  31. 75'

    Sostituzione, San Marino. Filippo Fabbri sostituisce Giacomo Benvenuti.19:32

  33. 74'

    Valeri Bocherov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31

  34. 74'

    Fallo di Marcello Mularoni (San Marino).19:31

  35. 74'

    Sostituzione, Bielorussia. German Barkovskiy sostituisce Trofim Melnichenko.19:31

  36. 74'

    Fallo di Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).19:31

  37. 74'

    Samuel Pancotti (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31

  39. 73'

    Lorenzo Capicchioni (San Marino) e' ammonito per fallo.19:30

  40. 73'

    Vitali Lisakovich (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:30

  41. 73'

    Fallo di Lorenzo Capicchioni (San Marino).19:30

  42. 71'

    Artem Shumanskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:28

  43. 71'

    Fallo di Giacomo Benvenuti (San Marino).19:28

  45. 69'

    Sostituzione, Bielorussia. Valeri Bocherov sostituisce Max Ebong.19:26

  46. 68'

    Gol! Bielorussia 3, San Marino 0. Max Ebong (Bielorussia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kirill Pechenin con cross.19:25

  47. 67'

    Sostituzione, San Marino. Samuel Pancotti sostituisce Lorenzo Lazzari.19:24

  48. 67'

    Sostituzione, San Marino. Alessandro Tosi sostituisce Simone Giocondi per infortunio.19:24

  49. 65'

    Gol! Bielorussia 2, San Marino 0. Artem Shumanskiy (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Kirill Pechenin.19:22

  51. 64'

    Max Ebong (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

  52. 64'

    Fallo di Lorenzo Capicchioni (San Marino).19:21

  53. 64'

    Tiro respinto. Lorenzo Capicchioni (San Marino) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nicola Nanni.19:21

  54. 63'

    Fallo di Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).19:20

  55. 63'

    Lorenzo Capicchioni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  57. 63'

    Tiro parato. Marcello Mularoni (San Marino) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nicolas Giacopetti.19:20

  58. 60'

    Fallo di Vladislav Kalinin (Bielorussia).19:17

  59. 60'

    Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:17

  60. 59'

    Trofim Melnichenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:16

  61. 59'

    Fallo di Michele Cevoli (San Marino).19:16

  63. 57'

    Nicolas Giacopetti (San Marino) e' ammonito per fallo.19:14

  64. 56'

    Tentativo fallito. Lorenzo Lazzari (San Marino) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:13

  65. 56'

    Calcio d'angolo,San Marino. Calcio d'angolo causato da Kirill Gomanov (Bielorussia).19:13

  66. 55'

    Sostituzione, Bielorussia. Artem Shumanskiy sostituisce Valeri Gromyko.19:12

  67. 55'

    Sostituzione, Bielorussia. Vladislav Kalinin sostituisce Roman Begunov.19:12

  69. 54'

    Roman Begunov (Bielorussia) e' ammonito per fallo.19:11

  70. 54'

    Fallo di Roman Begunov (Bielorussia).19:11

  71. 54'

    Simone Giocondi (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:11

  72. 54'

    Fallo di Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).19:11

  73. 54'

    Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:11

  75. 51'

    Tiro respinto. Lorenzo Lazzari (San Marino) un colpo di testa da centro area. Assist di Simone Giocondi con cross.19:08

  76. 50'

    Calcio d'angolo,San Marino. Calcio d'angolo causato da Pavel Pavlyuchenko (Bielorussia).19:07

  77. 50'

    Tiro parato. Nicola Nanni (San Marino) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Samuele Zannoni con suggerimento di testa.19:07

  78. 50'

    Tiro parato. Samuele Zannoni (San Marino) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lorenzo Lazzari con cross.19:06

  79. 48'

    Tiro parato. Lorenzo Capicchioni (San Marino) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa in alto a sinistra.19:05

  81. 48'

    Calcio d'angolo,San Marino. Calcio d'angolo causato da Kirill Gomanov (Bielorussia).19:05

  82. 48'

    Tiro respinto. Samuele Zannoni (San Marino) un tiro di destro da centro area. Assist di Nicola Nanni.19:05

  83. 46'

    Gol! Bielorussia 1, San Marino 0. Artem Kontsevoy (Bielorussia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kirill Pechenin.19:03

  84. 45'

    Sostituzione, Bielorussia. Vitali Lisakovich sostituisce Timofey Simanenka.19:01

  85. Inizia il Secondo tempo Bielorussia 0, San Marino 0.19:02

  87. 45'

    Sostituzione, San Marino. Marcello Mularoni sostituisce Alessandro Golinucci.19:01

  88. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Bielorussia 0, San Marino 0.18:47

  89. 45'+2'

    Fallo di Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).18:47

  90. 45'+2'

    Nicola Nanni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  91. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.18:45

  93. 44'

    Tentativo fallito. Zakhar Volkov (Bielorussia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.18:43

  94. 43'

    Tentativo fallito. Timofey Simanenka (Bielorussia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra in seguito a un calcio da fermo.18:43

  95. 42'

    Alessandro Golinucci (San Marino) e' ammonito per fallo.18:42

  96. 42'

    Kirill Pechenin (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:42

  97. 42'

    Fallo di Alessandro Golinucci (San Marino).18:42

  99. 42'

    Trofim Melnichenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:41

  100. 42'

    Fallo di Giacomo Benvenuti (San Marino).18:41

  101. 41'

    Tentativo fallito. Lorenzo Capicchioni (San Marino) un tiro di destro da fuori area tira alto.18:41

  102. 39'

    Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Samuele Zannoni (San Marino).18:39

  103. 39'

    Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Lorenzo Capicchioni (San Marino).18:39

  105. 38'

    Timofey Simanenka (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:38

  106. 38'

    Fallo di Alessandro Golinucci (San Marino).18:38

  107. 37'

    Fallo di Trofim Melnichenko (Bielorussia).18:37

  108. 37'

    Lorenzo Capicchioni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:37

  109. 35'

    Tiro parato. Trofim Melnichenko (Bielorussia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Timofey Simanenka.18:35

  111. 35'

    Roman Begunov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:35

  112. 35'

    Fallo di Nicolas Giacopetti (San Marino).18:35

  113. 31'

    Tentativo fallito. Trofim Melnichenko (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra.18:31

  114. 30'

    Nicola Nanni (San Marino) e' ammonito.18:30

  115. 30'

    Valeri Gromyko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:30

  117. 30'

    Fallo di Alessandro Golinucci (San Marino).18:30

  118. 29'

    Tentativo fallito. Max Ebong (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.18:29

  119. 29'

    Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Alessandro Golinucci (San Marino).18:28

  120. 28'

    Tentativo fallito. Lorenzo Capicchioni (San Marino) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lorenzo Lazzari in seguito a un contropiede.18:27

  121. 25'

    Fuorigioco. Lorenzo Capicchioni(San Marino) prova il lancio lungo, ma Lorenzo Lazzari e' colto in fuorigioco.18:24

  123. 24'

    Fallo di Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).18:24

  124. 24'

    Lorenzo Capicchioni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:24

  125. 23'

    Trofim Melnichenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:23

  126. 23'

    Fallo di Lorenzo Lazzari (San Marino).18:23

  127. 23'

    Tiro respinto. Max Ebong (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Zakhar Volkov.18:22

  129. 23'

    Trofim Melnichenko (Bielorussia) colpisce la traversa con un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Valeri Gromyko con cross da calcio d'angolo.18:22

  130. 22'

    Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Samuele Zannoni (San Marino).18:22

  131. 21'

    Roman Begunov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:21

  132. 21'

    Fallo di Nicola Nanni (San Marino).18:21

  133. 20'

    Tentativo fallito. Valeri Gromyko (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.18:20

  135. 19'

    Timofey Simanenka (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:19

  136. 19'

    Fallo di Michele Cevoli (San Marino).18:19

  137. 18'

    Fallo di Roman Begunov (Bielorussia).18:18

  138. 18'

    Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:18

  139. 15'

    Fallo di Kirill Pechenin (Bielorussia).18:15

  141. 15'

    Simone Giocondi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:15

  142. 14'

    Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Michele Cevoli (San Marino).18:14

  143. 9'

    Fallo di mano di Artem Kontsevoy (Bielorussia).18:09

  144. 6'

    Fallo di Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).18:05

  145. 6'

    Simone Giocondi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:05

  147. 5'

    Trofim Melnichenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:04

  148. 5'

    Fallo di Lorenzo Capicchioni (San Marino).18:04

  149. 4'

    Fallo di Kirill Gomanov (Bielorussia).18:04

  150. 4'

    Nicolas Giacopetti (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:04

  151. 3'

    Fallo di Kirill Gomanov (Bielorussia).18:03

  153. 3'

    Nicolas Giacopetti (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:03

  154. 3'

    Tiro respinto. Valeri Gromyko (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kirill Pechenin.18:02

  155. Trofim Melnichenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:01

  156. Fallo di Marco Pasolini (San Marino).18:01

  157. Inizia il Primo tempo.18:00

  159. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:24

Formazioni Bielorussia - San Marino

Bielorussia
San Marino
TITOLARI BIELORUSSIA
  • (1) PAVEL PAVLYUCHENKO (P)
  • (6) ROMAN BEGUNOV (D)
  • (2) KIRILL PECHENIN (D)
  • (20) ZAKHAR VOLKOV (D)
  • (13) KIRILL GOMANOV (D)
  • (14) EVGENI YABLONSKIY (C)
  • (10) VALERI GROMYKO (C)
  • (9) MAX EBONG (C)
  • (22) ARTEM KONTSEVOY (C)
  • (8) TIMOFEY SIMANENKA (C)
  • (23) TROFIM MELNICHENKO (A)
PANCHINA BIELORUSSIA
  • (18) EVGENI MALASHEVICH (C)
  • (11) GERMAN BARKOVSKIY (A)
  • (4) VALERI BOCHEROV (C)
  • (5) VLADISLAV KALININ (D)
  • (7) ARTEM SHUMANSKIY (A)
  • (19) ANTON LUKASHOV (D)
  • (21) FEDOR LAPOUKHOV (P)
  • (3) IVAN TIKHOMIROV (D)
  • (12) ANDREY KUDRAVETS (P)
  • (16) ANTON KOVALEV (C)
  • (15) DANIIL GALYATA (C)
  • (17) VITALI LISAKOVICH (A)
ALLENATORE BIELORUSSIA
  • Viktor Goncharenko
TITOLARI SAN MARINO
  • (1) EDOARDO COLOMBO (P)
  • (5) MICHELE CEVOLI (D)
  • (3) SIMONE GIOCONDI (D)
  • (2) GIACOMO BENVENUTI (D)
  • (15) MARCO PASOLINI (D)
  • (17) ALESSANDRO GOLINUCCI (C)
  • (8) LORENZO CAPICCHIONI (C)
  • (10) SAMUELE ZANNONI (C)
  • (21) LORENZO LAZZARI (C)
  • (9) NICOLA NANNI (A)
  • (11) NICOLAS GIACOPETTI (A)
PANCHINA SAN MARINO
  • (12) ALESSANDRO TOSI (D)
  • (4) FILIPPO FABBRI (D)
  • (6) DANTE ROSSI (D)
  • (22) MARCELLO MULARONI (C)
  • (19) SAMUEL PANCOTTI (A)
  • (13) LYES HOËL (P)
  • (23) MIRCO DE ANGELIS (P)
  • (20) GIULIO BUGLI (D)
  • (14) FAUSTO SALICIONI (A)
  • (7) NICHOLAS PROTTI (A)
  • (16) CRISTIAN MELONI (C)
  • (18) ENEA DELLA BALDA (C)
ALLENATORE SAN MARINO
  • Roberto Cevoli
PREPARTITA

Bielorussia - San Marino è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Illovszky Rudolf Stadion di Budapest.

Dove vedere Bielorussia-San Marino di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Bielorussia-San Marino si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 3 ottobre. Bielorussia - San Marino Live

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