Incontro terminato, Bielorussia 4, San Marino 0.
Green in azienda
La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI
Incontro terminato, Bielorussia 4, San Marino 0.
Secondo tempo terminato, Bielorussia 4, San Marino 0.19:50
Tentativo fallito. Zakhar Volkov (Bielorussia) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Kirill Pechenin con cross in seguito a un calcio da fermo.19:48
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:47
German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:47
Fallo di Filippo Fabbri (San Marino).19:47
Gol! Bielorussia 4, San Marino 0. Artem Kontsevoy (Bielorussia) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Artem Shumanskiy in seguito a un contropiede.19:45
Fallo di Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).19:44
Samuel Pancotti (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:44
Tentativo fallito. Artem Shumanskiy (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Valeri Bocherov.19:44
Vladislav Kalinin (Bielorussia) e' ammonito per fallo.19:43
German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:43
Fallo di Samuel Pancotti (San Marino).19:43
German Barkovskiy (Bielorussia) e' ammonito per fallo.19:42
Fallo di German Barkovskiy (Bielorussia).19:42
Marco Pasolini (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:42
Sostituzione, San Marino. Cristian Meloni sostituisce Lorenzo Capicchioni.19:40
Evgeni Yablonskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:38
Fallo di Samuel Pancotti (San Marino).19:38
Kirill Pechenin (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:36
Fallo di Lorenzo Capicchioni (San Marino).19:36
Marco Pasolini (San Marino) e' ammonito per fallo.19:35
German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:35
Fallo di Marco Pasolini (San Marino).19:35
Calcio d'angolo,San Marino. Calcio d'angolo causato da Vladislav Kalinin (Bielorussia).19:34
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Marco Pasolini (San Marino).19:32
Sostituzione, San Marino. Filippo Fabbri sostituisce Giacomo Benvenuti.19:32
Valeri Bocherov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Fallo di Marcello Mularoni (San Marino).19:31
Sostituzione, Bielorussia. German Barkovskiy sostituisce Trofim Melnichenko.19:31
Fallo di Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).19:31
Samuel Pancotti (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Lorenzo Capicchioni (San Marino) e' ammonito per fallo.19:30
Vitali Lisakovich (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:30
Fallo di Lorenzo Capicchioni (San Marino).19:30
Artem Shumanskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:28
Fallo di Giacomo Benvenuti (San Marino).19:28
Sostituzione, Bielorussia. Valeri Bocherov sostituisce Max Ebong.19:26
Gol! Bielorussia 3, San Marino 0. Max Ebong (Bielorussia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kirill Pechenin con cross.19:25
Sostituzione, San Marino. Samuel Pancotti sostituisce Lorenzo Lazzari.19:24
Sostituzione, San Marino. Alessandro Tosi sostituisce Simone Giocondi per infortunio.19:24
Gol! Bielorussia 2, San Marino 0. Artem Shumanskiy (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Kirill Pechenin.19:22
Max Ebong (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Fallo di Lorenzo Capicchioni (San Marino).19:21
Tiro respinto. Lorenzo Capicchioni (San Marino) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nicola Nanni.19:21
Fallo di Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).19:20
Lorenzo Capicchioni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Tiro parato. Marcello Mularoni (San Marino) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nicolas Giacopetti.19:20
Fallo di Vladislav Kalinin (Bielorussia).19:17
Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:17
Trofim Melnichenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:16
Fallo di Michele Cevoli (San Marino).19:16
Nicolas Giacopetti (San Marino) e' ammonito per fallo.19:14
Tentativo fallito. Lorenzo Lazzari (San Marino) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:13
Calcio d'angolo,San Marino. Calcio d'angolo causato da Kirill Gomanov (Bielorussia).19:13
Sostituzione, Bielorussia. Artem Shumanskiy sostituisce Valeri Gromyko.19:12
Sostituzione, Bielorussia. Vladislav Kalinin sostituisce Roman Begunov.19:12
Roman Begunov (Bielorussia) e' ammonito per fallo.19:11
Fallo di Roman Begunov (Bielorussia).19:11
Simone Giocondi (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:11
Fallo di Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).19:11
Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:11
Tiro respinto. Lorenzo Lazzari (San Marino) un colpo di testa da centro area. Assist di Simone Giocondi con cross.19:08
Calcio d'angolo,San Marino. Calcio d'angolo causato da Pavel Pavlyuchenko (Bielorussia).19:07
Tiro parato. Nicola Nanni (San Marino) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Samuele Zannoni con suggerimento di testa.19:07
Tiro parato. Samuele Zannoni (San Marino) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lorenzo Lazzari con cross.19:06
Tiro parato. Lorenzo Capicchioni (San Marino) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa in alto a sinistra.19:05
Calcio d'angolo,San Marino. Calcio d'angolo causato da Kirill Gomanov (Bielorussia).19:05
Tiro respinto. Samuele Zannoni (San Marino) un tiro di destro da centro area. Assist di Nicola Nanni.19:05
Gol! Bielorussia 1, San Marino 0. Artem Kontsevoy (Bielorussia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kirill Pechenin.19:03
Sostituzione, Bielorussia. Vitali Lisakovich sostituisce Timofey Simanenka.19:01
Inizia il Secondo tempo Bielorussia 0, San Marino 0.19:02
Sostituzione, San Marino. Marcello Mularoni sostituisce Alessandro Golinucci.19:01
Primo tempo terminato, Bielorussia 0, San Marino 0.18:47
Fallo di Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).18:47
Nicola Nanni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.18:45
Tentativo fallito. Zakhar Volkov (Bielorussia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.18:43
Tentativo fallito. Timofey Simanenka (Bielorussia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra in seguito a un calcio da fermo.18:43
Alessandro Golinucci (San Marino) e' ammonito per fallo.18:42
Kirill Pechenin (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:42
Fallo di Alessandro Golinucci (San Marino).18:42
Trofim Melnichenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:41
Fallo di Giacomo Benvenuti (San Marino).18:41
Tentativo fallito. Lorenzo Capicchioni (San Marino) un tiro di destro da fuori area tira alto.18:41
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Samuele Zannoni (San Marino).18:39
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Lorenzo Capicchioni (San Marino).18:39
Timofey Simanenka (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:38
Fallo di Alessandro Golinucci (San Marino).18:38
Fallo di Trofim Melnichenko (Bielorussia).18:37
Lorenzo Capicchioni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:37
Tiro parato. Trofim Melnichenko (Bielorussia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Timofey Simanenka.18:35
Roman Begunov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:35
Fallo di Nicolas Giacopetti (San Marino).18:35
Tentativo fallito. Trofim Melnichenko (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra.18:31
Nicola Nanni (San Marino) e' ammonito.18:30
Valeri Gromyko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:30
Fallo di Alessandro Golinucci (San Marino).18:30
Tentativo fallito. Max Ebong (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.18:29
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Alessandro Golinucci (San Marino).18:28
Tentativo fallito. Lorenzo Capicchioni (San Marino) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lorenzo Lazzari in seguito a un contropiede.18:27
Fuorigioco. Lorenzo Capicchioni(San Marino) prova il lancio lungo, ma Lorenzo Lazzari e' colto in fuorigioco.18:24
Fallo di Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).18:24
Lorenzo Capicchioni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:24
Trofim Melnichenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:23
Fallo di Lorenzo Lazzari (San Marino).18:23
Tiro respinto. Max Ebong (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Zakhar Volkov.18:22
Trofim Melnichenko (Bielorussia) colpisce la traversa con un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Valeri Gromyko con cross da calcio d'angolo.18:22
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Samuele Zannoni (San Marino).18:22
Roman Begunov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:21
Fallo di Nicola Nanni (San Marino).18:21
Tentativo fallito. Valeri Gromyko (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.18:20
Timofey Simanenka (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:19
Fallo di Michele Cevoli (San Marino).18:19
Fallo di Roman Begunov (Bielorussia).18:18
Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:18
Fallo di Kirill Pechenin (Bielorussia).18:15
Simone Giocondi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:15
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Michele Cevoli (San Marino).18:14
Fallo di mano di Artem Kontsevoy (Bielorussia).18:09
Fallo di Evgeni Yablonskiy (Bielorussia).18:05
Simone Giocondi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:05
Trofim Melnichenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:04
Fallo di Lorenzo Capicchioni (San Marino).18:04
Fallo di Kirill Gomanov (Bielorussia).18:04
Nicolas Giacopetti (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:04
Fallo di Kirill Gomanov (Bielorussia).18:03
Nicolas Giacopetti (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:03
Tiro respinto. Valeri Gromyko (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kirill Pechenin.18:02
Trofim Melnichenko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:01
Fallo di Marco Pasolini (San Marino).18:01
Inizia il Primo tempo.18:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:24
Bielorussia - San Marino è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Illovszky Rudolf Stadion di Budapest.
Dove vedere Bielorussia-San Marino di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Bielorussia-San Marino si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 3 ottobre.
La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI
ULTIME NOTIZIE
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI