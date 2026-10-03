Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:49

Fuorigioco. Jude Bellingham(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Eberechi Eze e' colto in fuorigioco.19:49

Mateo Kovacic (Croazia) e' ammonito.19:27

Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:47

Fuorigioco. Harry Kane(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Bukayo Saka e' colto in fuorigioco.18:14

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:50