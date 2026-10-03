Incontro terminato, Croazia 0, Inghilterra 7.
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Incontro terminato, Croazia 0, Inghilterra 7.
Secondo tempo terminato, Croazia 0, Inghilterra 7.19:51
Tiro parato. Ivan Perisic (Croazia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nikola Vlasic.19:50
Fallo di Ezri Konsa (Inghilterra).19:50
Igor Matanovic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:50
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:49
Fuorigioco. Jude Bellingham(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Eberechi Eze e' colto in fuorigioco.19:49
Marc Guéhi (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:48
Fallo di Igor Matanovic (Croazia).19:48
Tentativo fallito. Nikola Vlasic (Croazia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Mateo Kovacic.19:48
Gol! Croazia 0, Inghilterra 7. Morgan Rogers (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jude Bellingham con passaggio filtrante.19:46
Myles Lewis-Skelly (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:45
Fallo di Franjo Ivanovic (Croazia).19:45
Myles Lewis-Skelly (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:45
Fallo di Mateo Kovacic (Croazia).19:45
Ezri Konsa (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:43
Fallo di Igor Matanovic (Croazia).19:43
Morgan Gibbs-White (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:42
Fallo di Luka Vuskovic (Croazia).19:42
Tiro respinto. Igor Matanovic (Croazia) un tiro di sinistro da centro area.19:42
Tiro respinto. Ivan Perisic (Croazia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kristijan Jakic.19:41
Gara riprende.19:38
Sostituzione, Inghilterra. Myles Lewis-Skelly sostituisce Lewis Hall.19:38
Sostituzione, Inghilterra. Morgan Gibbs-White sostituisce Elliot Anderson.19:38
Gara momentaneamente sospesa, (Inghilterra).19:38
Sostituzione, Croazia. Josip Sutalo sostituisce Josip Stanisic.19:35
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Mateo Kovacic (Croazia).19:35
Tiro respinto. Jude Bellingham (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area. Assist di Morgan Rogers.19:35
Tentativo fallito. Bukayo Saka (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Morgan Rogers.19:31
Fallo di Elliot Anderson (Inghilterra).19:29
Mateo Kovacic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29
Sostituzione, Inghilterra. Morgan Rogers sostituisce Harry Kane.19:29
Sostituzione, Inghilterra. James Garner sostituisce Alex Scott.19:28
Sostituzione, Inghilterra. Eberechi Eze sostituisce Anthony Gordon.19:28
Mateo Kovacic (Croazia) e' ammonito.19:27
Gol! Croazia 0, Inghilterra 6. Bukayo Saka (Inghilterra) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Harry Kane.19:27
Tentativo fallito. Mario Pasalic (Croazia) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Kristijan Jakic con cross.19:21
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Marc Guéhi (Inghilterra).19:20
Tiro respinto. Igor Matanovic (Croazia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nikola Vlasic.19:20
Tiro respinto. Bukayo Saka (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Jude Bellingham.19:16
Tiro respinto. Nikola Vlasic (Croazia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Igor Matanovic.19:16
Sostituzione, Croazia. Kristijan Jakic sostituisce Luka Modric.19:15
Tentativo fallito. Jude Bellingham (Inghilterra) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Anthony Gordon con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.19:15
Fallo di Lewis Hall (Inghilterra).19:14
Nikola Vlasic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Gol! Croazia 0, Inghilterra 5. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Elliot Anderson con cross.
Guarda la scheda del giocatore Harry Kane19:12
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Josko Gvardiol (Croazia).19:07
Tentativo fallito. Igor Matanovic (Croazia) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Luka Modric.19:07
Ezri Konsa (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Igor Matanovic (Croazia).19:06
Inizia il Secondo tempo Croazia 0, Inghilterra 4.19:04
Sostituzione, Croazia. Nikola Vlasic sostituisce Martin Baturina.19:04
Sostituzione, Croazia. Mario Pasalic sostituisce Petar Sucic.19:04
Sostituzione, Croazia. Igor Matanovic sostituisce Petar Musa.19:04
Primo tempo terminato, Croazia 0, Inghilterra 4.18:48
Tentativo fallito. Anthony Gordon (Inghilterra) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Jude Bellingham con cross.18:48
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:47
Gol! Croazia 0, Inghilterra 4. Bukayo Saka (Inghilterra) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Jude Bellingham.18:46
Tentativo fallito. Petar Musa (Croazia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Petar Sucic con cross.18:44
Tiro respinto. Mateo Kovacic (Croazia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Martin Baturina.18:44
Ezri Konsa (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:43
Fallo di Petar Musa (Croazia).18:43
Tentativo fallito. Mateo Kovacic (Croazia) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Petar Musa.18:42
Tentativo fallito. Petar Musa (Croazia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Josip Stanisic con cross.18:42
Gol! Croazia 0, Inghilterra 3. Anthony Gordon (Inghilterra) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Jarell Quansah con cross.18:40
Fallo di Bukayo Saka (Inghilterra).18:38
Mateo Kovacic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:38
Jude Bellingham (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:36
Fallo di Petar Sucic (Croazia).18:36
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Ivan Perisic (Croazia).18:30
Tiro respinto. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area. Assist di Anthony Gordon.18:30
Tentativo fallito. Elliot Anderson (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Jude Bellingham.18:29
Tentativo fallito. Marc Guéhi (Inghilterra) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Bukayo Saka con cross in seguito a un calcio da fermo.18:28
Jude Bellingham (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:27
Fallo di Franjo Ivanovic (Croazia).18:27
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Josko Gvardiol (Croazia).18:26
Tiro parato. Anthony Gordon (Inghilterra) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jude Bellingham con cross.18:26
Tentativo fallito. Bukayo Saka (Inghilterra) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Anthony Gordon con cross.18:25
Gol! Croazia 0, Inghilterra 2. Jude Bellingham (Inghilterra) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anthony Gordon.18:23
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Luka Vuskovic (Croazia).18:19
Fallo di Elliot Anderson (Inghilterra).18:14
Mateo Kovacic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:14
Fuorigioco. Harry Kane(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Bukayo Saka e' colto in fuorigioco.18:14
Fallo di Alex Scott (Inghilterra).18:12
Franjo Ivanovic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:12
Tiro parato. Anthony Gordon (Inghilterra) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lewis Hall.18:11
Gol! Croazia 0, Inghilterra 1. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Jude Bellingham con passaggio filtrante.
Guarda la scheda del giocatore Harry Kane18:09
Jude Bellingham (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:06
Fallo di Petar Sucic (Croazia).18:06
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Dominik Livakovic (Croazia).18:04
Tiro parato. Anthony Gordon (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jude Bellingham con passaggio filtrante.18:04
Inizia il Primo tempo.18:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:50
Croazia - Inghilterra è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Stadion HNK Rijeka di Rijeka.
Dove vedere Croazia-Inghilterra di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Croazia-Inghilterra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 3 ottobre.
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