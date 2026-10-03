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Estonia-Lussemburgo: 1-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

3 Ottobre 2026 ore 18:00
Estonia
1
Lussemburgo
0
Partita finita
Arbitro: Pawel Raczkowski
  1. 5' 1-0 Rasmus Peetson
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Estonia 1, Lussemburgo 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Estonia 1, Lussemburgo 0.19:52

  3. 90'+3'

    Fuorigioco. Dirk Carlson(Lussemburgo) prova il lancio lungo, ma Vahid Selimovic e' colto in fuorigioco.19:51

  4. 90'+2'

    Tiro parato. Sébastien Thill (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.19:51

  5. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:49

  6. 89'

    Hamza Kadamani (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:47

  7. 89'

    Fallo di Maksim Paskotsi (Estonia).19:47

  9. 88'

    Tiro parato. Maksim Paskotsi (Estonia) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Markus Poom con cross.19:47

  10. 88'

    Markus Poom (Estonia) e' ammonito.19:46

  11. 87'

    Mathias Olesen (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.19:46

  12. 87'

    Fallo di Mathias Olesen (Lussemburgo).19:45

  13. 87'

    Karel Mustmaa (Estonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:45

  15. 86'

    Fuorigioco. Karol Mets(Estonia) prova il lancio lungo, ma Michael Schjønning-Larsen e' colto in fuorigioco.19:44

  16. 85'

    Eldin Dzogovic (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.19:43

  17. 84'

    Fallo di Eldin Dzogovic (Lussemburgo).19:43

  18. 84'

    Karel Mustmaa (Estonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:43

  19. 84'

    Leandro Barreiro (Lussemburgo) e' ammonito.19:42

  21. 83'

    Sostituzione, Lussemburgo. Eldin Dzogovic sostituisce Enes Mahmutovic.19:41

  22. 83'

    Sostituzione, Lussemburgo. Mathias Olesen sostituisce Florian Bohnert.19:41

  23. 82'

    Karol Mets (Estonia) e' ammonito per fallo.19:41

  24. 82'

    Omar Natami (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:41

  25. 82'

    Fallo di Karol Mets (Estonia).19:41

  27. 80'

    Fallo di Enes Mahmutovic (Lussemburgo).19:39

  28. 80'

    Patrik Kristal (Estonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:39

  29. 80'

    Sostituzione, Estonia. Mihkel Ainsalu sostituisce Mattias Käit.19:38

  30. 79'

    Tiro parato. Timothé Rupil (Lussemburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jayson Videira.19:37

  31. 78'

    Vahid Selimovic (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.19:36

  33. 78'

    Fallo di Vahid Selimovic (Lussemburgo).19:36

  34. 78'

    Maksim Paskotsi (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:36

  35. 77'

    Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Markus Soomets (Estonia).19:35

  36. 76'

    Omar Natami (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:34

  37. 76'

    Fallo di Mattias Käit (Estonia).19:34

  39. 75'

    Fuorigioco. Markus Soomets(Estonia) prova il lancio lungo, ma Rasmus Peetson e' colto in fuorigioco.19:33

  40. 73'

    Märten Kuusk (Estonia) e' ammonito per fallo.19:31

  41. 73'

    Anthony Moris (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31

  42. 73'

    Fallo di Märten Kuusk (Estonia).19:31

  43. 73'

    Sostituzione, Lussemburgo. Timothé Rupil sostituisce Vincent Thill.19:31

  45. 72'

    Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Anthony Moris (Lussemburgo).19:30

  46. 72'

    Tiro parato. Karel Mustmaa (Estonia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Markus Poom.19:30

  47. 72'

    Sostituzione, Estonia. Markus Soomets sostituisce Kevor Palumets.19:30

  48. 71'

    Tentativo fallito. Karel Mustmaa (Estonia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Markus Poom in seguito a un contropiede.19:29

  49. 69'

    Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Anthony Moris (Lussemburgo).19:28

  51. 69'

    Tiro parato. Patrik Kristal (Estonia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:28

  52. 68'

    Omar Natami (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.19:26

  53. 68'

    Fallo di Omar Natami (Lussemburgo).19:26

  54. 68'

    Mattias Käit (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  55. 67'

    Gara riprende.19:25

  57. 66'

    Gara momentaneamente sospesa, (Lussemburgo).19:25

  58. 66'

    Sostituzione, Estonia. Karel Mustmaa sostituisce Mattias Männilaan.19:24

  59. 66'

    Fallo di Hamza Kadamani (Lussemburgo).19:24

  60. 66'

    Rasmus Peetson (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24

  61. 63'

    Tiro parato. Rasmus Peetson (Estonia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Markus Poom con cross.19:21

  63. 63'

    Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Dirk Carlson (Lussemburgo).19:21

  64. 62'

    Sostituzione, Lussemburgo. Sébastien Thill sostituisce Enzo dos Santos.19:20

  65. 62'

    Sostituzione, Lussemburgo. Hamza Kadamani sostituisce Aiman Dardari.19:20

  66. 62'

    Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Enes Mahmutovic (Lussemburgo).19:20

  67. 62'

    Tiro respinto. Patrik Kristal (Estonia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Michael Schjønning-Larsen.19:20

  69. 61'

    Tiro parato. Mattias Käit (Estonia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Michael Schjønning-Larsen con suggerimento di testa.19:20

  70. 59'

    Tiro parato. Kevor Palumets (Estonia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Mattias Käit.19:17

  71. 54'

    Tentativo fallito. Tomás Cruz (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Omar Natami.19:13

  72. 53'

    Omar Natami (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

  73. 53'

    Fallo di Markus Poom (Estonia).19:11

  75. 52'

    Tentativo fallito. Vincent Thill (Lussemburgo) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.19:10

  76. 51'

    Tomás Cruz (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:10

  77. 51'

    Fallo di Patrik Kristal (Estonia).19:10

  78. 46'

    Fuorigioco. Karol Mets(Estonia) prova il lancio lungo, ma Mattias Männilaan e' colto in fuorigioco.19:04

  79. 46'

    Märten Kuusk (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  81. 46'

    Fallo di Jayson Videira (Lussemburgo).19:04

  82. Inizia il Secondo tempo Estonia 1, Lussemburgo 0.19:04

  83. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Estonia 1, Lussemburgo 0.18:47

  84. 45'+1'

    Karol Mets (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  85. 45'+1'

    Fallo di Jayson Videira (Lussemburgo).18:47

  87. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:46

  88. 43'

    Fallo di Michael Schjønning-Larsen (Estonia).18:44

  89. 43'

    Omar Natami (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:44

  90. 40'

    Fuorigioco. Anthony Moris(Lussemburgo) prova il lancio lungo, ma Omar Natami e' colto in fuorigioco.18:41

  91. 39'

    Fuorigioco. Mattias Männilaan(Estonia) prova il lancio lungo, ma Patrik Kristal e' colto in fuorigioco.18:40

  93. 38'

    Vincent Thill (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:38

  94. 38'

    Fallo di Markus Poom (Estonia).18:38

  95. 34'

    Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Markus Poom (Estonia).18:35

  96. 34'

    Tiro respinto. Omar Natami (Lussemburgo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Vincent Thill.18:35

  97. 33'

    Fallo di Karol Mets (Estonia).18:34

  99. 33'

    Omar Natami (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:34

  100. 31'

    Fallo di Mattias Käit (Estonia).18:31

  101. 31'

    Vincent Thill (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:31

  102. 30'

    Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Florian Bohnert (Lussemburgo).18:31

  103. 30'

    Tiro respinto. Markus Poom (Estonia) un tiro di sinistro da fuori area.18:31

  105. 29'

    Enes Mahmutovic (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.18:30

  106. 29'

    Patrik Kristal (Estonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:30

  107. 29'

    Fallo di Enes Mahmutovic (Lussemburgo).18:30

  108. 29'

    Tiro respinto. Kevor Palumets (Estonia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Michael Schjønning-Larsen con cross.18:29

  109. 28'

    Mattias Männilaan (Estonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:28

  111. 28'

    Fallo di Florian Bohnert (Lussemburgo).18:28

  112. 28'

    Tiro respinto. Markus Poom (Estonia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kevor Palumets.18:28

  113. 27'

    Michael Schjønning-Larsen (Estonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:28

  114. 27'

    Fallo di Omar Natami (Lussemburgo).18:28

  115. 25'

    Tiro respinto. Aiman Dardari (Lussemburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Dirk Carlson.18:25

  117. 24'

    Fallo di Michael Schjønning-Larsen (Estonia).18:24

  118. 24'

    Omar Natami (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:24

  119. 21'

    Tentativo fallito. Omar Natami (Lussemburgo) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Vincent Thill con cross.18:22

  120. 20'

    Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Märten Kuusk (Estonia).18:21

  121. 18'

    Patrik Kristal (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:18

  123. 18'

    Fallo di Vincent Thill (Lussemburgo).18:18

  124. 16'

    Tentativo fallito. Aiman Dardari (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Vincent Thill.18:17

  125. 16'

    Fallo di Markus Poom (Estonia).18:16

  126. 16'

    Vincent Thill (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:16

  127. 14'

    Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Dirk Carlson (Lussemburgo).18:14

  129. 10'

    Fallo di Maksim Paskotsi (Estonia).18:10

  130. 10'

    Enes Mahmutovic (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:10

  131. 10'

    Tiro parato. Maksim Paskotsi (Estonia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Patrik Kristal.18:10

  132. 8'

    Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Dirk Carlson (Lussemburgo).18:09

  133. 5'

    Gol! Estonia 1, Lussemburgo 0. Rasmus Peetson (Estonia) un tiro di destro da centro area sotto la traversa.Gol confermato dopo VAR Review.18:06

  135. 5'

    Tiro parato. Mattias Käit (Estonia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Patrik Kristal.18:06

  136. Inizia il Primo tempo.18:01

  137. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:56

Formazioni Estonia - Lussemburgo

Estonia
Lussemburgo
TITOLARI ESTONIA
  • (12) MATVEI IGONEN (P)
  • (18) KAROL METS (D)
  • (2) MÄRTEN KUUSK (D)
  • (3) MAKSIM PASKOTSI (D)
  • (4) MATTIAS KÄIT (C)
  • (6) RASMUS PEETSON (C)
  • (20) MARKUS POOM (C)
  • (10) KEVOR PALUMETS (C)
  • (19) MICHAEL SCHJØNNING-LARSEN (C)
  • (14) PATRIK KRISTAL (A)
  • (17) MATTIAS MÄNNILAAN (A)
PANCHINA ESTONIA
  • (15) MAKSIMILIAN SKVORTSOV (C)
  • (16) JOONAS TAMM (D)
  • (9) KAREL MUSTMAA (A)
  • (7) ROBI SAARMA (C)
  • (5) ERKO TÕUGJAS (D)
  • (1) KARL HEIN (P)
  • (21) ALEX TAMM (A)
  • (8) MARKUS SOOMETS (C)
  • (11) MIHKEL AINSALU (C)
  • (22) KARL VALLNER (P)
  • (13) JOSEPH SALISTE (D)
  • (23) FRANK LIIVAK (C)
ALLENATORE ESTONIA
  • Jurgen Henn
TITOLARI LUSSEMBURGO
  • (1) ANTHONY MORIS (P)
  • (4) FLORIAN BOHNERT (D)
  • (3) ENES MAHMUTOVIC (D)
  • (5) VAHID SELIMOVIC (D)
  • (13) DIRK CARLSON (D)
  • (8) ENZO DOS SANTOS (C)
  • (11) VINCENT THILL (C)
  • (15) OMAR NATAMI (C)
  • (6) TOMÁS CRUZ (C)
  • (7) AIMAN DARDARI (C)
  • (9) JAYSON VIDEIRA (A)
PANCHINA LUSSEMBURGO
  • (23) TIM KIPS (P)
  • (17) HAMZA KADAMANI (C)
  • (12) TIAGO PEREIRA CARDOSO (P)
  • (18) SOFIANE IKENE (C)
  • (20) MIGUEL GONÇALVES (C)
  • (2) ELDIN DZOGOVIC (D)
  • (10) TIMOTHÉ RUPIL (C)
  • (19) MATHIAS OLESEN (C)
  • (16) LEANDRO BARREIRO (C)
  • (14) ERIC VEIGA (D)
  • (22) MARVIN MARTINS (D)
  • (21) SÉBASTIEN THILL (C)
ALLENATORE LUSSEMBURGO
  • Jeff Strasser
PREPARTITA

Estonia - Lussemburgo è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 18:00 allo stadio A. Le Coq Arena di Tallinn.

Dove vedere Estonia-Lussemburgo di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Estonia-Lussemburgo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 3 ottobre. Estonia - Lussemburgo Live

Vivai Bellomo

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