Fuorigioco. Dirk Carlson(Lussemburgo) prova il lancio lungo, ma Vahid Selimovic e' colto in fuorigioco.19:51

Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:49

Markus Poom (Estonia) e' ammonito.19:46

Mathias Olesen (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.19:46

Fuorigioco. Karol Mets(Estonia) prova il lancio lungo, ma Michael Schjønning-Larsen e' colto in fuorigioco.19:44

Eldin Dzogovic (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.19:43

Leandro Barreiro (Lussemburgo) e' ammonito.19:42

Karol Mets (Estonia) e' ammonito per fallo.19:41

Vahid Selimovic (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.19:36

Fuorigioco. Markus Soomets(Estonia) prova il lancio lungo, ma Rasmus Peetson e' colto in fuorigioco.19:33

Märten Kuusk (Estonia) e' ammonito per fallo.19:31

Omar Natami (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.19:26

Fuorigioco. Karol Mets(Estonia) prova il lancio lungo, ma Mattias Männilaan e' colto in fuorigioco.19:04

Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:46

Fuorigioco. Anthony Moris(Lussemburgo) prova il lancio lungo, ma Omar Natami e' colto in fuorigioco.18:41

Fuorigioco. Mattias Männilaan(Estonia) prova il lancio lungo, ma Patrik Kristal e' colto in fuorigioco.18:40

Enes Mahmutovic (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.18:30

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:56