Incontro terminato, Estonia 1, Lussemburgo 0.
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La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI
Incontro terminato, Estonia 1, Lussemburgo 0.
Secondo tempo terminato, Estonia 1, Lussemburgo 0.19:52
Fuorigioco. Dirk Carlson(Lussemburgo) prova il lancio lungo, ma Vahid Selimovic e' colto in fuorigioco.19:51
Tiro parato. Sébastien Thill (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.19:51
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:49
Hamza Kadamani (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:47
Fallo di Maksim Paskotsi (Estonia).19:47
Tiro parato. Maksim Paskotsi (Estonia) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Markus Poom con cross.19:47
Markus Poom (Estonia) e' ammonito.19:46
Mathias Olesen (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.19:46
Fallo di Mathias Olesen (Lussemburgo).19:45
Karel Mustmaa (Estonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:45
Fuorigioco. Karol Mets(Estonia) prova il lancio lungo, ma Michael Schjønning-Larsen e' colto in fuorigioco.19:44
Eldin Dzogovic (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.19:43
Fallo di Eldin Dzogovic (Lussemburgo).19:43
Karel Mustmaa (Estonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:43
Leandro Barreiro (Lussemburgo) e' ammonito.19:42
Sostituzione, Lussemburgo. Eldin Dzogovic sostituisce Enes Mahmutovic.19:41
Sostituzione, Lussemburgo. Mathias Olesen sostituisce Florian Bohnert.19:41
Karol Mets (Estonia) e' ammonito per fallo.19:41
Omar Natami (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:41
Fallo di Karol Mets (Estonia).19:41
Fallo di Enes Mahmutovic (Lussemburgo).19:39
Patrik Kristal (Estonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:39
Sostituzione, Estonia. Mihkel Ainsalu sostituisce Mattias Käit.19:38
Tiro parato. Timothé Rupil (Lussemburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jayson Videira.19:37
Vahid Selimovic (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.19:36
Fallo di Vahid Selimovic (Lussemburgo).19:36
Maksim Paskotsi (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:36
Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Markus Soomets (Estonia).19:35
Omar Natami (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:34
Fallo di Mattias Käit (Estonia).19:34
Fuorigioco. Markus Soomets(Estonia) prova il lancio lungo, ma Rasmus Peetson e' colto in fuorigioco.19:33
Märten Kuusk (Estonia) e' ammonito per fallo.19:31
Anthony Moris (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Fallo di Märten Kuusk (Estonia).19:31
Sostituzione, Lussemburgo. Timothé Rupil sostituisce Vincent Thill.19:31
Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Anthony Moris (Lussemburgo).19:30
Tiro parato. Karel Mustmaa (Estonia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Markus Poom.19:30
Sostituzione, Estonia. Markus Soomets sostituisce Kevor Palumets.19:30
Tentativo fallito. Karel Mustmaa (Estonia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Markus Poom in seguito a un contropiede.19:29
Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Anthony Moris (Lussemburgo).19:28
Tiro parato. Patrik Kristal (Estonia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:28
Omar Natami (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.19:26
Fallo di Omar Natami (Lussemburgo).19:26
Mattias Käit (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Gara riprende.19:25
Gara momentaneamente sospesa, (Lussemburgo).19:25
Sostituzione, Estonia. Karel Mustmaa sostituisce Mattias Männilaan.19:24
Fallo di Hamza Kadamani (Lussemburgo).19:24
Rasmus Peetson (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Tiro parato. Rasmus Peetson (Estonia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Markus Poom con cross.19:21
Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Dirk Carlson (Lussemburgo).19:21
Sostituzione, Lussemburgo. Sébastien Thill sostituisce Enzo dos Santos.19:20
Sostituzione, Lussemburgo. Hamza Kadamani sostituisce Aiman Dardari.19:20
Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Enes Mahmutovic (Lussemburgo).19:20
Tiro respinto. Patrik Kristal (Estonia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Michael Schjønning-Larsen.19:20
Tiro parato. Mattias Käit (Estonia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Michael Schjønning-Larsen con suggerimento di testa.19:20
Tiro parato. Kevor Palumets (Estonia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Mattias Käit.19:17
Tentativo fallito. Tomás Cruz (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Omar Natami.19:13
Omar Natami (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Fallo di Markus Poom (Estonia).19:11
Tentativo fallito. Vincent Thill (Lussemburgo) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.19:10
Tomás Cruz (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:10
Fallo di Patrik Kristal (Estonia).19:10
Fuorigioco. Karol Mets(Estonia) prova il lancio lungo, ma Mattias Männilaan e' colto in fuorigioco.19:04
Märten Kuusk (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Fallo di Jayson Videira (Lussemburgo).19:04
Inizia il Secondo tempo Estonia 1, Lussemburgo 0.19:04
Primo tempo terminato, Estonia 1, Lussemburgo 0.18:47
Karol Mets (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Fallo di Jayson Videira (Lussemburgo).18:47
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:46
Fallo di Michael Schjønning-Larsen (Estonia).18:44
Omar Natami (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:44
Fuorigioco. Anthony Moris(Lussemburgo) prova il lancio lungo, ma Omar Natami e' colto in fuorigioco.18:41
Fuorigioco. Mattias Männilaan(Estonia) prova il lancio lungo, ma Patrik Kristal e' colto in fuorigioco.18:40
Vincent Thill (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:38
Fallo di Markus Poom (Estonia).18:38
Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Markus Poom (Estonia).18:35
Tiro respinto. Omar Natami (Lussemburgo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Vincent Thill.18:35
Fallo di Karol Mets (Estonia).18:34
Omar Natami (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:34
Fallo di Mattias Käit (Estonia).18:31
Vincent Thill (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:31
Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Florian Bohnert (Lussemburgo).18:31
Tiro respinto. Markus Poom (Estonia) un tiro di sinistro da fuori area.18:31
Enes Mahmutovic (Lussemburgo) e' ammonito per fallo.18:30
Patrik Kristal (Estonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:30
Fallo di Enes Mahmutovic (Lussemburgo).18:30
Tiro respinto. Kevor Palumets (Estonia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Michael Schjønning-Larsen con cross.18:29
Mattias Männilaan (Estonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:28
Fallo di Florian Bohnert (Lussemburgo).18:28
Tiro respinto. Markus Poom (Estonia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kevor Palumets.18:28
Michael Schjønning-Larsen (Estonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:28
Fallo di Omar Natami (Lussemburgo).18:28
Tiro respinto. Aiman Dardari (Lussemburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Dirk Carlson.18:25
Fallo di Michael Schjønning-Larsen (Estonia).18:24
Omar Natami (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:24
Tentativo fallito. Omar Natami (Lussemburgo) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Vincent Thill con cross.18:22
Calcio d'angolo,Lussemburgo. Calcio d'angolo causato da Märten Kuusk (Estonia).18:21
Patrik Kristal (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:18
Fallo di Vincent Thill (Lussemburgo).18:18
Tentativo fallito. Aiman Dardari (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Vincent Thill.18:17
Fallo di Markus Poom (Estonia).18:16
Vincent Thill (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:16
Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Dirk Carlson (Lussemburgo).18:14
Fallo di Maksim Paskotsi (Estonia).18:10
Enes Mahmutovic (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:10
Tiro parato. Maksim Paskotsi (Estonia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Patrik Kristal.18:10
Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Dirk Carlson (Lussemburgo).18:09
Gol! Estonia 1, Lussemburgo 0. Rasmus Peetson (Estonia) un tiro di destro da centro area sotto la traversa.Gol confermato dopo VAR Review.18:06
Tiro parato. Mattias Käit (Estonia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Patrik Kristal.18:06
Inizia il Primo tempo.18:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:56
Estonia - Lussemburgo è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 18:00 allo stadio A. Le Coq Arena di Tallinn.
Dove vedere Estonia-Lussemburgo di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Estonia-Lussemburgo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 3 ottobre.
La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI
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