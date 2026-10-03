Incontro terminato, Finlandia 2, Albania 1.
Green in azienda
La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI
Incontro terminato, Finlandia 2, Albania 1.
Secondo tempo terminato, Finlandia 2, Albania 1.16:57
Gara riprende.16:56
Gara momentaneamente sospesa, Samuli Miettinen (Finlandia) per infortunio.16:55
Gara momentaneamente sospesa, Mirlind Daku (Albania) per infortunio.16:55
Tiro parato. Anis Mehmeti (Albania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.16:54
Fallo di Samuli Miettinen (Finlandia).16:52
Mirlind Daku (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:52
Joel Pohjanpalo (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:51
Fallo di Mirlind Daku (Albania).16:51
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Leo Väisänen (Finlandia).16:50
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.16:50
Sostituzione, Finlandia. Matti Peltola sostituisce Adam Markhiyev.16:48
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Samuli Miettinen (Finlandia).16:47
Tentativo fallito. Mirlind Daku (Albania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Anis Mehmeti con cross.16:47
Tentativo fallito. Adrian Svanbäck (Finlandia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.16:45
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Berat Djimsiti (Albania).16:45
Tiro respinto. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un tiro di destro da centro area. Assist di Adrian Svanbäck.16:45
Fuorigioco. Myrto Uzuni(Albania) prova il lancio lungo, ma Anis Mehmeti e' colto in fuorigioco.16:44
Fallo di Joel Pohjanpalo (Finlandia).16:43
Berat Djimsiti (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:43
Sostituzione, Finlandia. Onni Valakari sostituisce Leo Walta.16:42
Tentativo fallito. Myrto Uzuni (Albania) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra.16:42
Tiro parato. Mirlind Daku (Albania) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Elseid Hysaj.16:42
Anis Mehmeti (Albania) e' ammonito.16:40
Myrto Uzuni (Albania) e' ammonito.16:40
Myrto Uzuni (Albania) cade ma ha simulato.16:39
Fallo di Leo Väisänen (Finlandia).16:38
Mirlind Daku (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:38
Sostituzione, Albania. Juljan Shehu sostituisce Kristjan Asllani.16:37
Sostituzione, Albania. Anis Mehmeti sostituisce Stavros Pilios.16:37
Tiro respinto. Leo Walta (Finlandia) un tiro di destro da fuori area.16:35
Berat Djimsiti (Albania) e' ammonito per fallo.16:33
Oiva Jukkola (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:33
Fallo di Berat Djimsiti (Albania).16:33
Tiro respinto. Adam Markhiyev (Finlandia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Glen Kamara.16:33
Leo Väisänen (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:32
Fallo di Mirlind Daku (Albania).16:32
Gol! Finlandia 2, Albania 1. Leo Walta (Finlandia) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.16:31
Adam Markhiyev (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:30
Fallo di Mirlind Daku (Albania).16:30
Fallo di Adam Markhiyev (Finlandia).16:28
Mirlind Daku (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:28
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Berat Djimsiti (Albania).16:27
Adam Markhiyev (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:26
Fallo di Elseid Hysaj (Albania).16:26
Sostituzione, Albania. Myrto Uzuni sostituisce Ernest Muçi.16:25
Tentativo fallito. Adam Ståhl (Finlandia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco alto sulla destra. Assist di Leo Walta con cross da calcio d'angolo.16:24
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Berat Djimsiti (Albania).16:23
Sostituzione, Finlandia. Leo Väisänen sostituisce Tony Miettinen.16:22
Sostituzione, Finlandia. Oiva Jukkola sostituisce Daniel Håkans.16:22
Fuorigioco. Adam Markhiyev(Finlandia) prova il lancio lungo, ma Glen Kamara e' colto in fuorigioco.16:21
Tentativo fallito. Stavros Pilios (Albania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un contropiede.16:20
Tiro parato. Stavros Pilios (Albania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mirlind Daku.16:20
Tiro parato. Berat Djimsiti (Albania) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ylber Ramadani con suggerimento di testa.16:19
Tiro respinto. Ardian Ismajli (Albania) un colpo di testa da centro area. Assist di Kristjan Asllani con cross.16:19
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Tony Miettinen (Finlandia).16:19
Fallo di Daniel Håkans (Finlandia).16:18
Elseid Hysaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:18
Fallo di Samuli Miettinen (Finlandia).16:17
Mirlind Daku (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:17
Fallo di Tony Miettinen (Finlandia).16:16
Mirlind Daku (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:16
Tentativo fallito. Daniel Håkans (Finlandia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.16:14
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Ardian Ismajli (Albania).16:13
Gara riprende.16:12
Gara momentaneamente sospesa, Adam Markhiyev (Finlandia) per infortunio.16:11
Gara momentaneamente sospesa, Ylber Ramadani (Albania) per infortunio.16:11
Fallo di Glen Kamara (Finlandia).16:10
Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:10
Fallo di Adam Markhiyev (Finlandia).16:09
Stavros Pilios (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:09
Sostituzione, Finlandia. Glen Kamara sostituisce Kaan Kairinen.16:05
Inizia il Secondo tempo Finlandia 1, Albania 1.16:05
Sostituzione, Albania. Mirlind Daku sostituisce Rey Manaj.16:05
Primo tempo terminato, Finlandia 1, Albania 1.15:50
Fallo di Adam Markhiyev (Finlandia).15:47
Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.15:47
Tiro parato. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Daniel Håkans con cross.15:47
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.15:46
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Stavros Pilios (Albania).15:44
Tentativo fallito. Ylber Ramadani (Albania) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco alto. Assist di Ardian Ismajli da calcio d'angolo.15:43
Tentativo fallito. Ardian Ismajli (Albania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ernest Muçi con cross da calcio d'angolo.15:43
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Samuli Miettinen (Finlandia).15:42
Kaan Kairinen (Finlandia) e' ammonito per fallo.15:41
Fallo di Kaan Kairinen (Finlandia).15:41
Ylber Ramadani (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:41
Fuorigioco. Ardian Ismajli(Albania) prova il lancio lungo, ma Stavros Pilios e' colto in fuorigioco.15:39
Tiro respinto. Tony Miettinen (Finlandia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Adam Markhiyev.15:38
Fallo di Tony Miettinen (Finlandia).15:32
Ardian Ismajli (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:32
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Elseid Hysaj (Albania).15:31
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Mario Mitaj (Albania).15:29
Fallo di Rey Manaj (Albania).15:29
Adam Markhiyev (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:29
Alen Sherri (Albania) e' ammonito.15:27
Gol! Finlandia 1, Albania 1. Leo Walta (Finlandia) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.15:27
Sostituzione, Albania. Alen Sherri sostituisce Arbër Hoxha.15:26
Etrit Berisha (Albania) e' stato espulso.15:23
Fallo di Etrit Berisha (Albania).15:23
Daniel Håkans (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:23
Tentativo fallito. Arbër Hoxha (Albania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rey Manaj.15:16
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Tony Miettinen (Finlandia).15:14
Tiro respinto. Rey Manaj (Albania) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Stavros Pilios.15:14
Tiro respinto. Ernest Muçi (Albania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Arbër Hoxha.15:12
Adam Markhiyev (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:11
Fallo di Ylber Ramadani (Albania).15:11
Fallo di Rey Manaj (Albania).15:10
Adam Markhiyev (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:10
Fuorigioco. Elseid Hysaj(Albania) prova il lancio lungo, ma Ernest Muçi e' colto in fuorigioco.15:07
Gol! Finlandia 0, Albania 1. Rey Manaj (Albania) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa in alto a destra. Assist di Kristjan Asllani con cross da calcio d'angolo.15:05
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Leo Walta (Finlandia).15:05
Tentativo fallito. Daniel Håkans (Finlandia) un tiro di destro da fuori area tira alto.15:04
Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:02
Fallo di Tony Miettinen (Finlandia).15:02
Inizia il Primo tempo.15:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento13:57
Finlandia - Albania è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Helsinki Olympic Stadium di Helsinki.
Dove vedere Finlandia-Albania di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Finlandia-Albania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 3 ottobre.
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