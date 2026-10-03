Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.16:50

Fuorigioco. Myrto Uzuni(Albania) prova il lancio lungo, ma Anis Mehmeti e' colto in fuorigioco.16:44

Anis Mehmeti (Albania) e' ammonito.16:40

Myrto Uzuni (Albania) e' ammonito.16:40

Myrto Uzuni (Albania) cade ma ha simulato.16:39

Berat Djimsiti (Albania) e' ammonito per fallo.16:33

Fuorigioco. Adam Markhiyev(Finlandia) prova il lancio lungo, ma Glen Kamara e' colto in fuorigioco.16:21

Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.15:46

Kaan Kairinen (Finlandia) e' ammonito per fallo.15:41

Fuorigioco. Ardian Ismajli(Albania) prova il lancio lungo, ma Stavros Pilios e' colto in fuorigioco.15:39

Alen Sherri (Albania) e' ammonito.15:27

Etrit Berisha (Albania) e' stato espulso.15:23

Fuorigioco. Elseid Hysaj(Albania) prova il lancio lungo, ma Ernest Muçi e' colto in fuorigioco.15:07

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento13:57