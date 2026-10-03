Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Finlandia-Albania: 2-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

3 Ottobre 2026 ore 15:00
Finlandia
2
Albania
1
Partita finita
Arbitro: Robert Hennessy
  1. 4' 0-1 Rey Manaj
  2. 26' 1-1 Leo Walta
  3. 71' 2-1 Leo Walta
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Finlandia 2, Albania 1.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Finlandia 2, Albania 1.16:57

  3. 90'+6'

    Gara riprende.16:56

  4. 90'+5'

    Gara momentaneamente sospesa, Samuli Miettinen (Finlandia) per infortunio.16:55

  5. 90'+5'

    Gara momentaneamente sospesa, Mirlind Daku (Albania) per infortunio.16:55

  6. 90'+4'

    Tiro parato. Anis Mehmeti (Albania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.16:54

  7. 90'+3'

    Fallo di Samuli Miettinen (Finlandia).16:52

  9. 90'+3'

    Mirlind Daku (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:52

  10. 90'+1'

    Joel Pohjanpalo (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:51

  11. 90'+1'

    Fallo di Mirlind Daku (Albania).16:51

  12. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Leo Väisänen (Finlandia).16:50

  13. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.16:50

  15. 89'

    Sostituzione, Finlandia. Matti Peltola sostituisce Adam Markhiyev.16:48

  16. 88'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Samuli Miettinen (Finlandia).16:47

  17. 87'

    Tentativo fallito. Mirlind Daku (Albania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Anis Mehmeti con cross.16:47

  18. 86'

    Tentativo fallito. Adrian Svanbäck (Finlandia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.16:45

  19. 85'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Berat Djimsiti (Albania).16:45

  21. 85'

    Tiro respinto. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un tiro di destro da centro area. Assist di Adrian Svanbäck.16:45

  22. 84'

    Fuorigioco. Myrto Uzuni(Albania) prova il lancio lungo, ma Anis Mehmeti e' colto in fuorigioco.16:44

  23. 83'

    Fallo di Joel Pohjanpalo (Finlandia).16:43

  24. 83'

    Berat Djimsiti (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:43

  25. 82'

    Sostituzione, Finlandia. Onni Valakari sostituisce Leo Walta.16:42

  27. 82'

    Tentativo fallito. Myrto Uzuni (Albania) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra.16:42

  28. 82'

    Tiro parato. Mirlind Daku (Albania) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Elseid Hysaj.16:42

  29. 80'

    Anis Mehmeti (Albania) e' ammonito.16:40

  30. 80'

    Myrto Uzuni (Albania) e' ammonito.16:40

  31. 80'

    Myrto Uzuni (Albania) cade ma ha simulato.16:39

  33. 78'

    Fallo di Leo Väisänen (Finlandia).16:38

  34. 78'

    Mirlind Daku (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:38

  35. 77'

    Sostituzione, Albania. Juljan Shehu sostituisce Kristjan Asllani.16:37

  36. 77'

    Sostituzione, Albania. Anis Mehmeti sostituisce Stavros Pilios.16:37

  37. 75'

    Tiro respinto. Leo Walta (Finlandia) un tiro di destro da fuori area.16:35

  39. 74'

    Berat Djimsiti (Albania) e' ammonito per fallo.16:33

  40. 74'

    Oiva Jukkola (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:33

  41. 74'

    Fallo di Berat Djimsiti (Albania).16:33

  42. 73'

    Tiro respinto. Adam Markhiyev (Finlandia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Glen Kamara.16:33

  43. 72'

    Leo Väisänen (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:32

  45. 72'

    Fallo di Mirlind Daku (Albania).16:32

  46. 71'

    Gol! Finlandia 2, Albania 1. Leo Walta (Finlandia) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.16:31

  47. 70'

    Adam Markhiyev (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:30

  48. 70'

    Fallo di Mirlind Daku (Albania).16:30

  49. 68'

    Fallo di Adam Markhiyev (Finlandia).16:28

  51. 68'

    Mirlind Daku (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:28

  52. 67'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Berat Djimsiti (Albania).16:27

  53. 67'

    Adam Markhiyev (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:26

  54. 67'

    Fallo di Elseid Hysaj (Albania).16:26

  55. 65'

    Sostituzione, Albania. Myrto Uzuni sostituisce Ernest Muçi.16:25

  57. 64'

    Tentativo fallito. Adam Ståhl (Finlandia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco alto sulla destra. Assist di Leo Walta con cross da calcio d'angolo.16:24

  58. 64'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Berat Djimsiti (Albania).16:23

  59. 62'

    Sostituzione, Finlandia. Leo Väisänen sostituisce Tony Miettinen.16:22

  60. 62'

    Sostituzione, Finlandia. Oiva Jukkola sostituisce Daniel Håkans.16:22

  61. 61'

    Fuorigioco. Adam Markhiyev(Finlandia) prova il lancio lungo, ma Glen Kamara e' colto in fuorigioco.16:21

  63. 61'

    Tentativo fallito. Stavros Pilios (Albania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un contropiede.16:20

  64. 60'

    Tiro parato. Stavros Pilios (Albania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mirlind Daku.16:20

  65. 59'

    Tiro parato. Berat Djimsiti (Albania) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ylber Ramadani con suggerimento di testa.16:19

  66. 59'

    Tiro respinto. Ardian Ismajli (Albania) un colpo di testa da centro area. Assist di Kristjan Asllani con cross.16:19

  67. 59'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Tony Miettinen (Finlandia).16:19

  69. 58'

    Fallo di Daniel Håkans (Finlandia).16:18

  70. 58'

    Elseid Hysaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:18

  71. 57'

    Fallo di Samuli Miettinen (Finlandia).16:17

  72. 57'

    Mirlind Daku (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:17

  73. 56'

    Fallo di Tony Miettinen (Finlandia).16:16

  75. 56'

    Mirlind Daku (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:16

  76. 54'

    Tentativo fallito. Daniel Håkans (Finlandia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.16:14

  77. 53'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Ardian Ismajli (Albania).16:13

  78. 52'

    Gara riprende.16:12

  79. 51'

    Gara momentaneamente sospesa, Adam Markhiyev (Finlandia) per infortunio.16:11

  81. 51'

    Gara momentaneamente sospesa, Ylber Ramadani (Albania) per infortunio.16:11

  82. 50'

    Fallo di Glen Kamara (Finlandia).16:10

  83. 50'

    Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:10

  84. 49'

    Fallo di Adam Markhiyev (Finlandia).16:09

  85. 49'

    Stavros Pilios (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:09

  87. 45'

    Sostituzione, Finlandia. Glen Kamara sostituisce Kaan Kairinen.16:05

  88. Inizia il Secondo tempo Finlandia 1, Albania 1.16:05

  89. 45'

    Sostituzione, Albania. Mirlind Daku sostituisce Rey Manaj.16:05

  90. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Finlandia 1, Albania 1.15:50

  91. 45'+1'

    Fallo di Adam Markhiyev (Finlandia).15:47

  93. 45'+1'

    Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.15:47

  94. 45'+1'

    Tiro parato. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Daniel Håkans con cross.15:47

  95. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.15:46

  96. 43'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Stavros Pilios (Albania).15:44

  97. 42'

    Tentativo fallito. Ylber Ramadani (Albania) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco alto. Assist di Ardian Ismajli da calcio d'angolo.15:43

  99. 42'

    Tentativo fallito. Ardian Ismajli (Albania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ernest Muçi con cross da calcio d'angolo.15:43

  100. 41'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Samuli Miettinen (Finlandia).15:42

  101. 40'

    Kaan Kairinen (Finlandia) e' ammonito per fallo.15:41

  102. 40'

    Fallo di Kaan Kairinen (Finlandia).15:41

  103. 40'

    Ylber Ramadani (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:41

  105. 38'

    Fuorigioco. Ardian Ismajli(Albania) prova il lancio lungo, ma Stavros Pilios e' colto in fuorigioco.15:39

  106. 37'

    Tiro respinto. Tony Miettinen (Finlandia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Adam Markhiyev.15:38

  107. 31'

    Fallo di Tony Miettinen (Finlandia).15:32

  108. 31'

    Ardian Ismajli (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:32

  109. 30'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Elseid Hysaj (Albania).15:31

  111. 28'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Mario Mitaj (Albania).15:29

  112. 27'

    Fallo di Rey Manaj (Albania).15:29

  113. 27'

    Adam Markhiyev (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:29

  114. 26'

    Alen Sherri (Albania) e' ammonito.15:27

  115. 26'

    Gol! Finlandia 1, Albania 1. Leo Walta (Finlandia) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.15:27

  117. 25'

    Sostituzione, Albania. Alen Sherri sostituisce Arbër Hoxha.15:26

  118. 22'

    Etrit Berisha (Albania) e' stato espulso.15:23

  119. 22'

    Fallo di Etrit Berisha (Albania).15:23

  120. 22'

    Daniel Håkans (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:23

  121. 15'

    Tentativo fallito. Arbër Hoxha (Albania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rey Manaj.15:16

  123. 13'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Tony Miettinen (Finlandia).15:14

  124. 13'

    Tiro respinto. Rey Manaj (Albania) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Stavros Pilios.15:14

  125. 11'

    Tiro respinto. Ernest Muçi (Albania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Arbër Hoxha.15:12

  126. 10'

    Adam Markhiyev (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:11

  127. 10'

    Fallo di Ylber Ramadani (Albania).15:11

  129. 9'

    Fallo di Rey Manaj (Albania).15:10

  130. 9'

    Adam Markhiyev (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:10

  131. 6'

    Fuorigioco. Elseid Hysaj(Albania) prova il lancio lungo, ma Ernest Muçi e' colto in fuorigioco.15:07

  132. 4'

    Gol! Finlandia 0, Albania 1. Rey Manaj (Albania) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa in alto a destra. Assist di Kristjan Asllani con cross da calcio d'angolo.15:05

  133. 4'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Leo Walta (Finlandia).15:05

  135. 3'

    Tentativo fallito. Daniel Håkans (Finlandia) un tiro di destro da fuori area tira alto.15:04

  136. Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:02

  137. Fallo di Tony Miettinen (Finlandia).15:02

  138. Inizia il Primo tempo.15:01

  139. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento13:57

Formazioni Finlandia - Albania

Finlandia
Albania
TITOLARI FINLANDIA
  • (1) LUKÁS HRÁDECKY (P)
  • (13) JUHO LÄHTEENMÄKI (D)
  • (5) SAMULI MIETTINEN (D)
  • (3) ADAM STÅHL (D)
  • (4) TONY MIETTINEN (D)
  • (14) KAAN KAIRINEN (C)
  • (11) ADAM MARKHIYEV (C)
  • (10) LEO WALTA (C)
  • (9) ADRIAN SVANBÄCK (A)
  • (22) DANIEL HÅKANS (A)
  • (20) JOEL POHJANPALO (A)
PANCHINA FINLANDIA
  • (16) ANSSI SUHONEN (C)
  • (7) SANTERI VÄÄNÄNEN (C)
  • (8) ONNI VALAKARI (C)
  • (23) LUCAS BERGSTRÖM (P)
  • (12) VILJAMI SINISALO (P)
  • (2) MATTI PELTOLA (D)
  • (21) OIVA JUKKOLA (C)
  • (17) RYAN MAHUTA (D)
  • (18) TOPI KESKINEN (A)
  • (15) LEO VÄISÄNEN (D)
  • (19) BENJAMIN KÄLLMAN (A)
  • (6) GLEN KAMARA (C)
ALLENATORE FINLANDIA
  • Jacob Friis
TITOLARI ALBANIA
  • (1) ETRIT BERISHA (P)
  • (6) BERAT DJIMSITI (D)
  • (3) MARIO MITAJ (D)
  • (18) ARDIAN ISMAJLI (D)
  • (20) YLBER RAMADANI (C)
  • (8) KRISTJAN ASLLANI (C)
  • (22) STAVROS PILIOS (C)
  • (4) ELSEID HYSAJ (C)
  • (7) REY MANAJ (A)
  • (21) ARBËR HOXHA (A)
  • (10) ERNEST MUÇI (A)
PANCHINA ALBANIA
  • (19) MIRLIND DAKU (A)
  • (2) FETA FETAI (C)
  • (14) CRISTIAN SHPENDI (A)
  • (16) JULJAN SHEHU (C)
  • (15) MARASH KUMBULLA (D)
  • (5) KLISMAN CAKE (D)
  • (11) MYRTO UZUNI (A)
  • (9) ANIS MEHMETI (C)
  • (13) NASER ALIJI (D)
  • (23) MARIO DAJSINANI (P)
  • (12) ALEN SHERRI (P)
  • (17) TAULANT SEFERI (A)
ALLENATORE ALBANIA
  • Rolando Maran
PREPARTITA

Finlandia - Albania è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Helsinki Olympic Stadium di Helsinki.

Dove vedere Finlandia-Albania di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Finlandia-Albania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 3 ottobre. Finlandia - Albania Live

Vivai Bellomo

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio