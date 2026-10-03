Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:47

Rigore parato! Orri Óskarsson (Islanda) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:40

Marin Petkov (Bulgaria) e' ammonito per fallo.19:37

Atanas Iliev (Bulgaria) e' ammonito per fallo.19:16

Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:45

Mikael Ellertsson (Islanda) e' ammonito per fallo.18:31

Fuorigioco. Mikael Anderson(Islanda) prova il lancio lungo, ma Arnór Sigurdsson e' colto in fuorigioco.18:28

Dimitar Velkovski (Bulgaria) e' ammonito per fallo.18:27

Tentativo fallito. Atanas Iliev (Bulgaria) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Lukas Petkov in seguito a un contropiede.18:26

Fuorigioco. Asen Chandarov(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Atanas Iliev e' colto in fuorigioco.18:25

Lukas Petkov (Bulgaria) e' ammonito per fallo.18:10

Hördur Magnússon (Islanda) e' ammonito per fallo.18:03

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:56