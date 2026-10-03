Incontro terminato, Islanda 3, Bulgaria 0.
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Incontro terminato, Islanda 3, Bulgaria 0.
Secondo tempo terminato, Islanda 3, Bulgaria 0.19:53
Tentativo fallito. Emil Tsenov (Bulgaria) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra. Assist di Ivan Turitsov con cross.19:53
Gara riprende.19:52
Gara momentaneamente sospesa, Gylfi Sigurdsson (Islanda) per infortunio.19:50
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:47
Gol! Islanda 3, Bulgaria 0. Mikael Ellertsson (Islanda) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Orri Óskarsson con passaggio filtrante.
Guarda la scheda del giocatore Mikael Ellertsson19:47
Tentativo fallito. Emil Tsenov (Bulgaria) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Zdravko Dimitrov.19:44
Mikael Ellertsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:43
Fallo di Petko Panayotov (Bulgaria).19:43
Tiro respinto. Hördur Magnússon (Islanda) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mikael Anderson.19:41
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Daniel Naumov (Bulgaria).19:40
Rigore parato! Orri Óskarsson (Islanda) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:40
Sostituzione, Bulgaria. Vladimir Nikolov sostituisce Atanas Iliev.19:39
Sostituzione, Islanda. Logi Tómasson sostituisce Hákon Haraldsson.19:39
Rigore concesso da Atanas Iliev (Bulgaria) per un fallo di mano in area.19:38
Marin Petkov (Bulgaria) e' ammonito per fallo.19:37
Andri Gudjohnsen (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:37
Fallo di Marin Petkov (Bulgaria).19:37
Mikael Ellertsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:36
Fallo di Marin Petkov (Bulgaria).19:36
Tentativo fallito. Emil Tsenov (Bulgaria) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Andrian Kraev.19:35
Tiro parato. Marin Petkov (Bulgaria) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:34
Tiro respinto. Petko Panayotov (Bulgaria) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Emil Tsenov.19:26
Andri Gudjohnsen (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:25
Fallo di Dimitar Velkovski (Bulgaria).19:25
Tentativo fallito. Andrian Kraev (Bulgaria) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra.19:24
Sostituzione, Bulgaria. Zdravko Dimitrov sostituisce Georgi Rusev.19:23
Sostituzione, Bulgaria. Petko Panayotov sostituisce Asen Chandarov.19:23
Gara riprende.19:20
Gara momentaneamente sospesa, (Islanda).19:20
Sostituzione, Islanda. Gylfi Sigurdsson sostituisce Jón Dagur Thorsteinsson.19:19
Sostituzione, Islanda. Victor Pálsson sostituisce Andri Baldursson.19:19
Gol! Islanda 2, Bulgaria 0. Orri Óskarsson (Islanda) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mikael Anderson.19:17
Atanas Iliev (Bulgaria) e' ammonito per fallo.19:16
Andri Gudjohnsen (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Fallo di Atanas Iliev (Bulgaria).19:16
Fallo di Mikael Anderson (Islanda).19:14
Georgi Rusev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Sostituzione, Bulgaria. Marin Petkov sostituisce Lukas Petkov.19:12
Sostituzione, Bulgaria. Emil Tsenov sostituisce Ilia Gruev.19:12
Fallo di Daníel Grétarsson (Islanda).19:11
Atanas Iliev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:11
Tentativo fallito. Orri Óskarsson (Islanda) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jón Dagur Thorsteinsson.19:09
Fallo di Georgi Rusev (Bulgaria).19:05
Mikael Anderson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:05
Fallo di Mikael Anderson (Islanda).19:03
Georgi Rusev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Sostituzione, Islanda. Daníel Grétarsson sostituisce Aron Gunnarsson.19:02
Sostituzione, Islanda. Andri Gudjohnsen sostituisce Arnór Sigurdsson.19:02
Inizia il Secondo tempo Islanda 1, Bulgaria 0.19:02
Primo tempo terminato, Islanda 1, Bulgaria 0.18:46
Mikael Anderson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Fallo di Dimitar Velkovski (Bulgaria).18:46
Tiro parato. Atanas Iliev (Bulgaria) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kristian Dimitrov.18:45
Tentativo fallito. Kristian Dimitrov (Bulgaria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Georgi Rusev con cross da calcio d'angolo.18:45
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:45
Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Hákon Valdimarsson (Islanda).18:44
Tiro parato. Georgi Rusev (Bulgaria) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta.18:44
Tiro parato. Ísak Jóhannesson (Islanda) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jón Dagur Thorsteinsson.18:43
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Kristian Dimitrov (Bulgaria).18:42
Fallo di Mikael Ellertsson (Islanda).18:38
Lukas Petkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:38
Gol! Islanda 1, Bulgaria 0. Orri Óskarsson (Islanda) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Hákon Haraldsson con passaggio filtrante.18:37
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Lukas Petkov (Bulgaria).18:35
Georgi Rusev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:33
Fallo di Hákon Haraldsson (Islanda).18:33
Fallo di Atanas Iliev (Bulgaria).18:32
Mikael Ellertsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:32
Mikael Ellertsson (Islanda) e' ammonito per fallo.18:31
Lukas Petkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:31
Fallo di Mikael Ellertsson (Islanda).18:31
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Daniel Naumov (Bulgaria).18:30
Tiro parato. Andri Baldursson (Islanda) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Orri Óskarsson.18:30
Fuorigioco. Mikael Anderson(Islanda) prova il lancio lungo, ma Arnór Sigurdsson e' colto in fuorigioco.18:28
Dimitar Velkovski (Bulgaria) e' ammonito per fallo.18:27
Fallo di Dimitar Velkovski (Bulgaria).18:27
Arnór Sigurdsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:27
Tentativo fallito. Atanas Iliev (Bulgaria) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Lukas Petkov in seguito a un contropiede.18:26
Fuorigioco. Asen Chandarov(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Atanas Iliev e' colto in fuorigioco.18:25
Asen Chandarov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:23
Fallo di Hördur Magnússon (Islanda).18:23
Fallo di Orri Óskarsson (Islanda).18:21
Kristian Dimitrov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:21
Fallo di Arnór Sigurdsson (Islanda).18:20
Dimitar Velkovski (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:20
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Kristian Dimitrov (Bulgaria).18:19
Andri Baldursson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:18
Fallo di Asen Chandarov (Bulgaria).18:18
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Stefan Velkov (Bulgaria).18:12
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Dimitar Velkovski (Bulgaria).18:11
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Ivan Turitsov (Bulgaria).18:11
Lukas Petkov (Bulgaria) e' ammonito per fallo.18:10
Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:10
Fallo di Lukas Petkov (Bulgaria).18:10
Tiro respinto. Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Aron Gunnarsson.18:09
Andri Baldursson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:08
Fallo di Georgi Rusev (Bulgaria).18:08
Tentativo fallito. Orri Óskarsson (Islanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Hákon Haraldsson con cross da calcio d'angolo.18:07
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Ivan Turitsov (Bulgaria).18:07
Ísak Jóhannesson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:06
Fallo di Asen Chandarov (Bulgaria).18:06
Hördur Magnússon (Islanda) e' ammonito per fallo.18:03
Fallo di Hördur Magnússon (Islanda).18:03
Atanas Iliev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:03
Georgi Rusev (Bulgaria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:01
Fallo di Andri Baldursson (Islanda).18:01
Inizia il Primo tempo.18:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:56
Islanda - Bulgaria è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík.
Dove vedere Islanda-Bulgaria di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Islanda-Bulgaria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 3 ottobre.
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