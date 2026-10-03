Il quarto ufficiale ha indicato 8 minuti di recupero.22:35

Scott McKenna (Scozia) e' stato espulso.22:27

Anes Meliqi (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.22:24

Fuorigioco. John McGinn(Scozia) prova il lancio lungo, ma Andy Robertson e' colto in fuorigioco.22:22

Bojan Miovski (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo di mano.22:12

Mario Mladenovski (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.21:31

Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:31

Gjorge Dzhekov (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.21:29

Jani Atanasov (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.21:22

Tentativo fallito. Bojan Ilievski (Macedonia Nord) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Enis Bardhi in seguito a un contropiede.21:08

Oliver McBurnie (Scozia) e' ammonito per fallo.20:51

Tentativo fallito. Andy Robertson (Scozia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Scott McKenna.20:49

Fuorigioco. Sebastián Herrera(Macedonia Nord) prova il lancio lungo, ma Eljif Elmas e' colto in fuorigioco.20:49

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48