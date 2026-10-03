Incontro terminato, Macedonia Nord 0, Scozia 2.
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Incontro terminato, Macedonia Nord 0, Scozia 2.
Secondo tempo terminato, Macedonia Nord 0, Scozia 2.22:42
Tiro parato. John McGinn (Scozia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Robbie Ure.22:40
Tentativo fallito. Gjorge Dzhekov (Macedonia Nord) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.22:37
Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Andy Robertson (Scozia).22:36
Il quarto ufficiale ha indicato 8 minuti di recupero.22:35
Tentativo fallito. Jani Atanasov (Macedonia Nord) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra.22:34
Tiro respinto. Bojan Miovski (Macedonia Nord) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mario Mladenovski.22:34
Sostituzione, Scozia. Luke Graham sostituisce Billy Gilmour.22:32
Tentativo fallito. Robbie Ure (Scozia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Billy Gilmour.22:31
Tentativo fallito. Hristijan Maleski (Macedonia Nord) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Jani Atanasov con cross.22:30
Tentativo fallito. Hristijan Maleski (Macedonia Nord) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Eljif Elmas con cross.22:30
Tentativo fallito. Jani Atanasov (Macedonia Nord) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Eljif Elmas in seguito a un calcio da fermo.22:29
Scott McKenna (Scozia) e' stato espulso.22:27
Agon Elezi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:27
Fallo di Scott McKenna (Scozia).22:27
Tentativo fallito. Jani Atanasov (Macedonia Nord) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Gjorge Dzhekov.22:26
Anes Meliqi (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.22:24
Fallo di Anes Meliqi (Macedonia Nord).22:24
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24
Sostituzione, Macedonia Nord. Hristijan Maleski sostituisce Matej Gashtarov.22:23
Fuorigioco. John McGinn(Scozia) prova il lancio lungo, ma Andy Robertson e' colto in fuorigioco.22:22
Fallo di Eljif Elmas (Macedonia Nord).22:21
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21
Fallo di Mario Mladenovski (Macedonia Nord).22:21
Robbie Ure (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Sostituzione, Scozia. Aaron Hickey sostituisce Ben Gannon-Doak.22:19
Sostituzione, Scozia. Robbie Ure sostituisce Kieron Bowie.22:19
Fallo di Gjorge Dzhekov (Macedonia Nord).22:19
Ben Gannon-Doak (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Matej Gashtarov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:18
Fallo di Billy Gilmour (Scozia).22:18
Matej Gashtarov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).22:17
Gol! Macedonia Nord 0, Scozia 2. John McGinn (Scozia) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:13
Bojan Miovski (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo di mano.22:12
Decisione VAR: rigore Scozia.22:07
Rigore concesso da Bojan Miovski (Macedonia Nord) per un fallo di mano in area.22:07
Tiro respinto. Kieron Bowie (Scozia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola.22:07
Scott McKenna (Scozia) colpisce il palo destro con un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di John McGinn con cross da calcio d'angolo.22:07
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Matej Gashtarov (Macedonia Nord).22:07
Tiro respinto. Kieron Bowie (Scozia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di John McGinn.22:06
Sostituzione, Macedonia Nord. Ljupcho Doriev sostituisce Bojan Ilievski.22:06
Sostituzione, Macedonia Nord. Agon Elezi sostituisce Enis Bardhi.22:05
Fallo di Visar Musliu (Macedonia Nord).22:05
Kieron Bowie (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:05
Tiro parato. Kieron Bowie (Scozia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.22:04
Tiro respinto. Kieron Bowie (Scozia) un tiro di destro da centro area.22:04
Tiro respinto. John McGinn (Scozia) un tiro di destro da centro area. Assist di Ben Gannon-Doak con cross.22:04
Fallo di Bojan Ilievski (Macedonia Nord).22:02
Ryan Christie (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:02
Tentativo fallito. John McGinn (Scozia) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Kieron Bowie.22:00
Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00
Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).22:00
Tiro parato. Ben Gannon-Doak (Scozia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:59
Fallo di Gjorge Dzhekov (Macedonia Nord).21:58
Ben Gannon-Doak (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58
Decisione VAR: nessun rigore Scozia.21:55
Matej Gashtarov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55
Fallo di Ben Gannon-Doak (Scozia).21:55
Tiro parato. Ben Gannon-Doak (Scozia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di John McGinn.21:53
Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51
Fallo di Billy Gilmour (Scozia).21:51
Fallo di Matej Gashtarov (Macedonia Nord).21:50
Billy Gilmour (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:50
Fallo di Eljif Elmas (Macedonia Nord).21:50
Lewis Ferguson (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:50
Inizia il Secondo tempo Macedonia Nord 0, Scozia 1.21:49
Sostituzione, Scozia. Ryan Christie sostituisce Oliver McBurnie.21:49
Primo tempo terminato, Macedonia Nord 0, Scozia 1.21:34
Tiro respinto. Billy Gilmour (Scozia) un tiro di destro da centro area. Assist di Lewis Ferguson.21:33
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Bojan Ilievski (Macedonia Nord).21:32
Mario Mladenovski (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.21:31
Fallo di Mario Mladenovski (Macedonia Nord).21:31
Oliver McBurnie (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:31
Gjorge Dzhekov (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.21:29
Fallo di Gjorge Dzhekov (Macedonia Nord).21:29
Stephen Welsh (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Matej Gashtarov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).21:28
Fallo di Eljif Elmas (Macedonia Nord).21:27
Lewis Ferguson (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:27
Fallo di Eljif Elmas (Macedonia Nord).21:27
Lewis Ferguson (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:27
Fallo di Jani Atanasov (Macedonia Nord).21:26
Ben Gannon-Doak (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:26
Tiro respinto. Billy Gilmour (Scozia) un tiro di destro da centro area.21:25
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Anes Meliqi (Macedonia Nord).21:24
Gara riprende.21:24
Gara momentaneamente sospesa, Stephen Welsh (Scozia) per infortunio.21:22
Jani Atanasov (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.21:22
Fallo di Jani Atanasov (Macedonia Nord).21:22
Stephen Welsh (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Tiro parato. Ben Gannon-Doak (Scozia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Lewis Ferguson.21:19
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Visar Musliu (Macedonia Nord).21:18
Tiro respinto. Kieron Bowie (Scozia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Billy Gilmour.21:18
Sostituzione, Macedonia Nord. Gjorge Dzhekov sostituisce Sebastián Herrera.21:16
Sostituzione, Macedonia Nord. Jani Atanasov sostituisce Luka Stankovski.21:16
Tiro respinto. Kieron Bowie (Scozia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Luis Binks.21:15
Eljif Elmas (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di John McGinn (Scozia).21:14
Tentativo fallito. Ben Gannon-Doak (Scozia) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Kieron Bowie.21:14
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Stole Dimitrievski (Macedonia Nord).21:11
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Visar Musliu (Macedonia Nord).21:10
Fallo di Eljif Elmas (Macedonia Nord).21:10
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:10
Tentativo fallito. Bojan Ilievski (Macedonia Nord) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Enis Bardhi in seguito a un contropiede.21:08
Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Luis Binks (Scozia).21:06
Fallo di Ben Gannon-Doak (Scozia).21:05
Sebastián Herrera (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Anes Meliqi (Macedonia Nord).21:03
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Bojan Ilievski (Macedonia Nord).21:02
Tentativo fallito. Bojan Miovski (Macedonia Nord) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Enis Bardhi con cross.21:01
Tentativo fallito. Andy Robertson (Scozia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.20:59
Tiro respinto. Billy Gilmour (Scozia) un tiro di destro da centro area.20:59
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Sebastián Herrera (Macedonia Nord).20:58
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:56
Fallo di Anes Meliqi (Macedonia Nord).20:56
Gara riprende.20:55
Gara momentaneamente sospesa, (Scozia).20:55
Tentativo fallito. Andy Robertson (Scozia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di John McGinn in seguito a un contropiede.20:55
Gol! Macedonia Nord 0, Scozia 1. Kieron Bowie (Scozia) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Billy Gilmour.20:52
Oliver McBurnie (Scozia) e' ammonito per fallo.20:51
Visar Musliu (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51
Fallo di Oliver McBurnie (Scozia).20:51
Tiro respinto. Oliver McBurnie (Scozia) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Lewis Ferguson con cross.20:51
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Stole Dimitrievski (Macedonia Nord).20:50
Tiro parato. Andy Robertson (Scozia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.20:50
Fallo di Anes Meliqi (Macedonia Nord).20:50
John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:50
Tentativo fallito. Andy Robertson (Scozia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Scott McKenna.20:49
Fuorigioco. Sebastián Herrera(Macedonia Nord) prova il lancio lungo, ma Eljif Elmas e' colto in fuorigioco.20:49
Anes Meliqi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47
Fallo di Kieron Bowie (Scozia).20:47
Fallo di Kieron Bowie (Scozia).20:46
Visar Musliu (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48
Macedonia - Scozia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Tose Proeski Arena di Skopje.
Dove vedere Macedonia-Scozia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Macedonia-Scozia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 3 ottobre.
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