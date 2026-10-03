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Macedonia-Scozia: 0-2 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

3 Ottobre 2026 ore 20:45
Macedonia
0
Scozia
2
Partita finita
Arbitro: François Letexier
  1. 7' 0-1 Kieron Bowie
  2. 69' 0-2 John McGinn (R)
0'
45'
90'
90'
97'

Incontro terminato, Macedonia Nord 0, Scozia 2.

  1. 90'+8'

    Secondo tempo terminato, Macedonia Nord 0, Scozia 2.22:42

  3. 90'+6'

    Tiro parato. John McGinn (Scozia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Robbie Ure.22:40

  4. 90'+3'

    Tentativo fallito. Gjorge Dzhekov (Macedonia Nord) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.22:37

  5. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Macedonia Nord. Calcio d'angolo causato da Andy Robertson (Scozia).22:36

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 8 minuti di recupero.22:35

  7. 90'

    Tentativo fallito. Jani Atanasov (Macedonia Nord) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra.22:34

  9. 90'

    Tiro respinto. Bojan Miovski (Macedonia Nord) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mario Mladenovski.22:34

  10. 88'

    Sostituzione, Scozia. Luke Graham sostituisce Billy Gilmour.22:32

  11. 87'

    Tentativo fallito. Robbie Ure (Scozia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Billy Gilmour.22:31

  12. 86'

    Tentativo fallito. Hristijan Maleski (Macedonia Nord) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Jani Atanasov con cross.22:30

  13. 86'

    Tentativo fallito. Hristijan Maleski (Macedonia Nord) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Eljif Elmas con cross.22:30

  15. 85'

    Tentativo fallito. Jani Atanasov (Macedonia Nord) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Eljif Elmas in seguito a un calcio da fermo.22:29

  16. 83'

    Scott McKenna (Scozia) e' stato espulso.22:27

  17. 83'

    Agon Elezi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:27

  18. 83'

    Fallo di Scott McKenna (Scozia).22:27

  19. 82'

    Tentativo fallito. Jani Atanasov (Macedonia Nord) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Gjorge Dzhekov.22:26

  21. 80'

    Anes Meliqi (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.22:24

  22. 80'

    Fallo di Anes Meliqi (Macedonia Nord).22:24

  23. 80'

    John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24

  24. 79'

    Sostituzione, Macedonia Nord. Hristijan Maleski sostituisce Matej Gashtarov.22:23

  25. 78'

    Fuorigioco. John McGinn(Scozia) prova il lancio lungo, ma Andy Robertson e' colto in fuorigioco.22:22

  27. 77'

    Fallo di Eljif Elmas (Macedonia Nord).22:21

  28. 77'

    John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21

  29. 77'

    Fallo di Mario Mladenovski (Macedonia Nord).22:21

  30. 77'

    Robbie Ure (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  31. 76'

    Sostituzione, Scozia. Aaron Hickey sostituisce Ben Gannon-Doak.22:19

  33. 75'

    Sostituzione, Scozia. Robbie Ure sostituisce Kieron Bowie.22:19

  34. 75'

    Fallo di Gjorge Dzhekov (Macedonia Nord).22:19

  35. 75'

    Ben Gannon-Doak (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  36. 74'

    Matej Gashtarov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:18

  37. 74'

    Fallo di Billy Gilmour (Scozia).22:18

  39. 73'

    Matej Gashtarov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  40. 73'

    Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).22:17

  41. 69'

    Gol! Macedonia Nord 0, Scozia 2. John McGinn (Scozia) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:13

  42. 68'

    Bojan Miovski (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo di mano.22:12

  43. 63'

    Decisione VAR: rigore Scozia.22:07

  45. 63'

    Rigore concesso da Bojan Miovski (Macedonia Nord) per un fallo di mano in area.22:07

  46. 63'

    Tiro respinto. Kieron Bowie (Scozia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola.22:07

  47. 63'

    Scott McKenna (Scozia) colpisce il palo destro con un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di John McGinn con cross da calcio d'angolo.22:07

  48. 63'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Matej Gashtarov (Macedonia Nord).22:07

  49. 63'

    Tiro respinto. Kieron Bowie (Scozia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di John McGinn.22:06

  51. 62'

    Sostituzione, Macedonia Nord. Ljupcho Doriev sostituisce Bojan Ilievski.22:06

  52. 62'

    Sostituzione, Macedonia Nord. Agon Elezi sostituisce Enis Bardhi.22:05

  53. 61'

    Fallo di Visar Musliu (Macedonia Nord).22:05

  54. 61'

    Kieron Bowie (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:05

  55. 60'

    Tiro parato. Kieron Bowie (Scozia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.22:04

  57. 60'

    Tiro respinto. Kieron Bowie (Scozia) un tiro di destro da centro area.22:04

  58. 60'

    Tiro respinto. John McGinn (Scozia) un tiro di destro da centro area. Assist di Ben Gannon-Doak con cross.22:04

  59. 58'

    Fallo di Bojan Ilievski (Macedonia Nord).22:02

  60. 58'

    Ryan Christie (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:02

  61. 57'

    Tentativo fallito. John McGinn (Scozia) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Kieron Bowie.22:00

  63. 56'

    Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00

  64. 56'

    Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).22:00

  65. 56'

    Tiro parato. Ben Gannon-Doak (Scozia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:59

  66. 54'

    Fallo di Gjorge Dzhekov (Macedonia Nord).21:58

  67. 54'

    Ben Gannon-Doak (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58

  69. 51'

    Decisione VAR: nessun rigore Scozia.21:55

  70. 51'

    Matej Gashtarov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55

  71. 51'

    Fallo di Ben Gannon-Doak (Scozia).21:55

  72. 50'

    Tiro parato. Ben Gannon-Doak (Scozia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di John McGinn.21:53

  73. 47'

    Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51

  75. 47'

    Fallo di Billy Gilmour (Scozia).21:51

  76. 46'

    Fallo di Matej Gashtarov (Macedonia Nord).21:50

  77. 46'

    Billy Gilmour (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:50

  78. 46'

    Fallo di Eljif Elmas (Macedonia Nord).21:50

  79. 46'

    Lewis Ferguson (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:50

  81. Inizia il Secondo tempo Macedonia Nord 0, Scozia 1.21:49

  82. 45'

    Sostituzione, Scozia. Ryan Christie sostituisce Oliver McBurnie.21:49

  83. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Macedonia Nord 0, Scozia 1.21:34

  84. 45'+2'

    Tiro respinto. Billy Gilmour (Scozia) un tiro di destro da centro area. Assist di Lewis Ferguson.21:33

  85. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Bojan Ilievski (Macedonia Nord).21:32

  87. 45'+1'

    Mario Mladenovski (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.21:31

  88. 45'+1'

    Fallo di Mario Mladenovski (Macedonia Nord).21:31

  89. 45'+1'

    Oliver McBurnie (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31

  90. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:31

  91. 44'

    Gjorge Dzhekov (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.21:29

  93. 44'

    Fallo di Gjorge Dzhekov (Macedonia Nord).21:29

  94. 44'

    Stephen Welsh (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  95. 43'

    Matej Gashtarov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  96. 43'

    Fallo di Lewis Ferguson (Scozia).21:28

  97. 42'

    Fallo di Eljif Elmas (Macedonia Nord).21:27

  99. 42'

    Lewis Ferguson (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:27

  100. 42'

    Fallo di Eljif Elmas (Macedonia Nord).21:27

  101. 42'

    Lewis Ferguson (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:27

  102. 41'

    Fallo di Jani Atanasov (Macedonia Nord).21:26

  103. 41'

    Ben Gannon-Doak (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:26

  105. 40'

    Tiro respinto. Billy Gilmour (Scozia) un tiro di destro da centro area.21:25

  106. 39'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Anes Meliqi (Macedonia Nord).21:24

  107. 38'

    Gara riprende.21:24

  108. 37'

    Gara momentaneamente sospesa, Stephen Welsh (Scozia) per infortunio.21:22

  109. 37'

    Jani Atanasov (Macedonia Nord) e' ammonito per fallo.21:22

  111. 37'

    Fallo di Jani Atanasov (Macedonia Nord).21:22

  112. 37'

    Stephen Welsh (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  113. 33'

    Tiro parato. Ben Gannon-Doak (Scozia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Lewis Ferguson.21:19

  114. 33'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Visar Musliu (Macedonia Nord).21:18

  115. 33'

    Tiro respinto. Kieron Bowie (Scozia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Billy Gilmour.21:18

  117. 31'

    Sostituzione, Macedonia Nord. Gjorge Dzhekov sostituisce Sebastián Herrera.21:16

  118. 31'

    Sostituzione, Macedonia Nord. Jani Atanasov sostituisce Luka Stankovski.21:16

  119. 30'

    Tiro respinto. Kieron Bowie (Scozia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Luis Binks.21:15

  120. 29'

    Eljif Elmas (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  121. 29'

    Fallo di John McGinn (Scozia).21:14

  123. 28'

    Tentativo fallito. Ben Gannon-Doak (Scozia) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Kieron Bowie.21:14

  124. 26'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Stole Dimitrievski (Macedonia Nord).21:11

  125. 25'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Visar Musliu (Macedonia Nord).21:10

  126. 24'

    Fallo di Eljif Elmas (Macedonia Nord).21:10

  127. 24'

    John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:10

  129. 23'

    Tentativo fallito. Bojan Ilievski (Macedonia Nord) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Enis Bardhi in seguito a un contropiede.21:08

  130. 20'

    Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  131. 20'

    Fallo di Luis Binks (Scozia).21:06

  132. 20'

    Fallo di Ben Gannon-Doak (Scozia).21:05

  133. 20'

    Sebastián Herrera (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  135. 18'

    Fallo di Anes Meliqi (Macedonia Nord).21:03

  136. 18'

    John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  137. 16'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Bojan Ilievski (Macedonia Nord).21:02

  138. 16'

    Tentativo fallito. Bojan Miovski (Macedonia Nord) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Enis Bardhi con cross.21:01

  139. 13'

    Tentativo fallito. Andy Robertson (Scozia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.20:59

  141. 13'

    Tiro respinto. Billy Gilmour (Scozia) un tiro di destro da centro area.20:59

  142. 13'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Sebastián Herrera (Macedonia Nord).20:58

  143. 11'

    John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:56

  144. 11'

    Fallo di Anes Meliqi (Macedonia Nord).20:56

  145. 10'

    Gara riprende.20:55

  147. 10'

    Gara momentaneamente sospesa, (Scozia).20:55

  148. 9'

    Tentativo fallito. Andy Robertson (Scozia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di John McGinn in seguito a un contropiede.20:55

  149. 7'

    Gol! Macedonia Nord 0, Scozia 1. Kieron Bowie (Scozia) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Billy Gilmour.20:52

  150. 6'

    Oliver McBurnie (Scozia) e' ammonito per fallo.20:51

  151. 6'

    Visar Musliu (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51

  153. 6'

    Fallo di Oliver McBurnie (Scozia).20:51

  154. 5'

    Tiro respinto. Oliver McBurnie (Scozia) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Lewis Ferguson con cross.20:51

  155. 5'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Stole Dimitrievski (Macedonia Nord).20:50

  156. 5'

    Tiro parato. Andy Robertson (Scozia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.20:50

  157. 5'

    Fallo di Anes Meliqi (Macedonia Nord).20:50

  159. 5'

    John McGinn (Scozia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:50

  160. 4'

    Tentativo fallito. Andy Robertson (Scozia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Scott McKenna.20:49

  161. 3'

    Fuorigioco. Sebastián Herrera(Macedonia Nord) prova il lancio lungo, ma Eljif Elmas e' colto in fuorigioco.20:49

  162. 2'

    Anes Meliqi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47

  163. 2'

    Fallo di Kieron Bowie (Scozia).20:47

  165. Fallo di Kieron Bowie (Scozia).20:46

  166. Visar Musliu (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46

  167. Inizia il Primo tempo.20:46

  168. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

Formazioni Macedonia - Scozia

Macedonia
Scozia
TITOLARI MACEDONIA
  • (23) STOLE DIMITRIEVSKI (P)
  • (6) VISAR MUSLIU (D)
  • (13) ANES MELIQI (D)
  • (14) MARIO MLADENOVSKI (D)
  • (16) MATEJ GASHTAROV (C)
  • (3) SEBASTIÁN HERRERA (C)
  • (2) BOJAN ILIEVSKI (C)
  • (8) LUKA STANKOVSKI (C)
  • (10) ENIS BARDHI (A)
  • (7) ELJIF ELMAS (A)
  • (9) BOJAN MIOVSKI (A)
PANCHINA MACEDONIA
  • (15) AGON ELEZI (C)
  • (5) GJORGE DZHEKOV (D)
  • (17) AZER OMERAGIKJ (A)
  • (11) ELMIN RASTODER (A)
  • (4) ANDREJ STOJCHEVSKI (D)
  • (22) HRISTIJAN MALESKI (A)
  • (20) DIMITAR MITROVSKI (C)
  • (21) JANI ATANASOV (C)
  • (1) DAVOR TALESKI (P)
  • (18) TIHOMIR KOSTADINOV (C)
  • (19) LJUPCHO DORIEV (A)
  • (12) DAMJAN SHISHKOVSKI (P)
ALLENATORE MACEDONIA
  • Goce Sedloski
TITOLARI SCOZIA
  • (1) ANGUS GUNN (P)
  • (4) LUIS BINKS (D)
  • (5) STEPHEN WELSH (D)
  • (16) SCOTT MCKENNA (D)
  • (8) BILLY GILMOUR (C)
  • (3) ANDY ROBERTSON (C)
  • (19) LEWIS FERGUSON (C)
  • (17) BEN GANNON-DOAK (C)
  • (7) JOHN MCGINN (A)
  • (9) OLIVER MCBURNIE (A)
  • (20) KIERON BOWIE (A)
PANCHINA SCOZIA
  • (15) JOSH MCPAKE (A)
  • (13) COLBY DONOVAN (D)
  • (14) LENNON MILLER (C)
  • (18) LUKE GRAHAM (D)
  • (10) ROBBIE URE (A)
  • (23) KRISTI MONTGOMERY (C)
  • (6) JOSH DOIG (D)
  • (2) AARON HICKEY (D)
  • (11) RYAN CHRISTIE (C)
  • (21) SCOTT BAIN (P)
  • (22) NATHAN PATTERSON (D)
  • (12) LIAM KELLY (P)
ALLENATORE SCOZIA
  • Sébastien Pocognoli
PREPARTITA

Macedonia - Scozia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Tose Proeski Arena di Skopje.

Dove vedere Macedonia-Scozia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Macedonia-Scozia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 3 ottobre. Macedonia - Scozia Live

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