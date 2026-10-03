Incontro terminato, Spagna 3, Repubblica Ceca 1.
Green in azienda
La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI
Incontro terminato, Spagna 3, Repubblica Ceca 1.
Secondo tempo terminato, Spagna 3, Repubblica Ceca 1.22:39
Fallo di Víctor Muñoz (Spagna).22:39
Jirí Sláma (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Fermín López (Spagna) e' ammonito.22:37
Fermín López (Spagna) cade ma ha simulato.22:37
Antonín Kinsky (Repubblica Ceca) e' ammonito.22:34
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:34
Stepán Chaloupek (Repubblica Ceca) e' ammonito per fallo.22:33
Gol! Spagna 3, Repubblica Ceca 1. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un contropiede.22:33
Tiro parato. Víctor Muñoz (Spagna) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Roberto Fernández.22:33
Ondrej Lingr (Repubblica Ceca) e' ammonito per fallo.22:32
Robin Le Normand (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Fallo di Ondrej Lingr (Repubblica Ceca).22:32
Sostituzione, Repubblica Ceca. Martin Vitík sostituisce Adam Hlozek.22:31
Tentativo fallito. Víctor Muñoz (Spagna) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Yéremy Pino.22:30
Secondo cartellino giallo per Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca) per fallo.22:28
Roberto Fernández (Spagna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28
Fallo di Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).22:28
Michal Sadílek (Repubblica Ceca) e' ammonito per fallo.22:25
Yéremy Pino (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Fallo di Michal Sadílek (Repubblica Ceca).22:25
Fermín López (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:24
Fallo di Ondrej Lingr (Repubblica Ceca).22:24
Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca) e' ammonito.22:23
Robin Le Normand (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Lukás Cerv (Repubblica Ceca).22:23
Fallo di Víctor Muñoz (Spagna).22:22
Jirí Sláma (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:22
Sostituzione, Spagna. Martín Zubimendi sostituisce Rodri.22:21
Iván Fresneda (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:20
Fallo di Ondrej Lingr (Repubblica Ceca).22:20
Fallo di Rodri (Spagna).22:17
Ryan Naderi (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17
Sostituzione, Repubblica Ceca. Pavel Bucha sostituisce Matej Radosta.22:17
Sostituzione, Repubblica Ceca. Michal Sadílek sostituisce Alex Král.22:17
Víctor Muñoz (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:16
Fallo di Jirí Sláma (Repubblica Ceca).22:16
Tentativo fallito. Ondrej Lingr (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:15
Gol! Spagna 2, Repubblica Ceca 1. Jirí Sláma (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Adam Hlozek in seguito a un contropiede.22:13
Tiro parato. Adam Hlozek (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:11
Sostituzione, Spagna. Mikel Merino sostituisce Pedri.22:11
Sostituzione, Spagna. Fermín López sostituisce Dani Olmo.22:10
Fallo di Iván Fresneda (Spagna).22:06
Ondrej Lingr (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Dani Olmo (Spagna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:04
Fallo di Lukás Cerv (Repubblica Ceca).22:04
Tentativo fallito. Víctor Muñoz (Spagna) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Dani Olmo.22:01
Roberto Fernández (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:01
Fallo di Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).22:01
Sostituzione, Repubblica Ceca. Lukás Cerv sostituisce Roman Macek.22:00
Sostituzione, Repubblica Ceca. Ryan Naderi sostituisce Lukás Ambros.22:00
Fallo di Iván Fresneda (Spagna).21:56
Lukás Ambros (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56
Tiro parato. Roberto Fernández (Spagna) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Víctor Muñoz con cross.21:53
Iván Fresneda (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52
Fallo di Ondrej Lingr (Repubblica Ceca).21:52
Tentativo fallito. Matej Radosta (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Alex Král in seguito a un calcio da fermo.21:51
Fallo di Víctor Muñoz (Spagna).21:50
Jirí Sláma (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:50
Sostituzione, Spagna. Víctor Muñoz sostituisce Lamine Yamal.21:48
Sostituzione, Spagna. Yéremy Pino sostituisce Álex Baena.21:48
Inizia il Secondo tempo Spagna 2, Repubblica Ceca 0.21:49
Primo tempo terminato, Spagna 2, Repubblica Ceca 0.21:33
Gara riprende.21:33
Gara momentaneamente sospesa, Roman Macek (Repubblica Ceca) per infortunio.21:33
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:32
Dani Olmo (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Lukás Ambros (Repubblica Ceca).21:32
Fallo di Pedri (Spagna).21:30
Ondrej Lingr (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Antonín Kinsky (Repubblica Ceca).21:24
Tiro parato. Álex Baena (Spagna) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Lamine Yamal con passaggio filtrante.21:24
Gol! Spagna 2, Repubblica Ceca 0. Rodri (Spagna) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra.
Guarda la scheda del giocatore Rodri21:22
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Michal Sácek (Repubblica Ceca).21:21
Tiro parato. Álex Baena (Spagna) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dani Olmo con suggerimento di testa.21:20
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Antonín Kinsky (Repubblica Ceca).21:19
Tiro parato. Dani Olmo (Spagna) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Pedri.21:19
Dani Olmo (Spagna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16
Fallo di Roman Macek (Repubblica Ceca).21:16
Fallo di Rodri (Spagna).21:15
Alex Král (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Tentativo fallito. Aymeric Laporte (Spagna) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Álex Baena con cross da calcio d'angolo.21:14
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Roman Macek (Repubblica Ceca).21:13
Fallo di Rodri (Spagna).21:12
Lukás Ambros (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Robin Le Normand (Spagna).21:04
Adam Hlozek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Tiro parato. Pedri (Spagna) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Fran García.21:04
Tentativo fallito. Ondrej Lingr (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Adam Hlozek.21:03
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Jirí Sláma (Repubblica Ceca).21:01
Tiro parato. Álex Baena (Spagna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rodri.21:00
Rodri (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:59
Fallo di Lukás Ambros (Repubblica Ceca).20:59
Fuorigioco. Robin Le Normand(Spagna) prova il lancio lungo, ma Lamine Yamal e' colto in fuorigioco.20:58
Tentativo fallito. Rodri (Spagna) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Pedri.20:55
Tiro respinto. Dani Olmo (Spagna) un tiro di destro da centro area. Assist di Fran García.20:55
Gol! Spagna 1, Repubblica Ceca 0. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Dani Olmo.20:52
Tiro respinto. Dani Olmo (Spagna) un tiro di destro da centro area.20:52
Tiro respinto. Dani Olmo (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Pedri.20:52
Tentativo fallito. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Dani Olmo.20:48
Inizia il Primo tempo.20:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:38
Spagna - Repubblica Ceca è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Carlos Tartiere di Oviedo.
Dove vedere Spagna-Repubblica Ceca di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Spagna-Repubblica Ceca si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 3 ottobre.
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