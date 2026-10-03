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Spagna-Repubblica Ceca: 3-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

3 Ottobre 2026 ore 20:45
Spagna
3
Repubblica Ceca
1
Partita finita
Arbitro: Vasilis Fotias
  1. 6' 1-0 Lamine Yamal
  2. 35' 2-0 Rodri
  3. 69' 2-1 Jirí Sláma
  4. 89' 3-1 Mikel Merino
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Spagna 3, Repubblica Ceca 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Spagna 3, Repubblica Ceca 1.22:39

  3. 90'+5'

    Fallo di Víctor Muñoz (Spagna).22:39

  4. 90'+5'

    Jirí Sláma (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  5. 90'+3'

    Fermín López (Spagna) e' ammonito.22:37

  6. 90'+3'

    Fermín López (Spagna) cade ma ha simulato.22:37

  7. 90'+1'

    Antonín Kinsky (Repubblica Ceca) e' ammonito.22:34

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:34

  10. 90'

    Stepán Chaloupek (Repubblica Ceca) e' ammonito per fallo.22:33

  11. 89'

    Gol! Spagna 3, Repubblica Ceca 1. Mikel Merino (Spagna) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un contropiede.22:33

  12. 89'

    Tiro parato. Víctor Muñoz (Spagna) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Roberto Fernández.22:33

  13. 89'

    Ondrej Lingr (Repubblica Ceca) e' ammonito per fallo.22:32

  15. 88'

    Robin Le Normand (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  16. 88'

    Fallo di Ondrej Lingr (Repubblica Ceca).22:32

  17. 87'

    Sostituzione, Repubblica Ceca. Martin Vitík sostituisce Adam Hlozek.22:31

  18. 87'

    Tentativo fallito. Víctor Muñoz (Spagna) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Yéremy Pino.22:30

  19. 85'

    Secondo cartellino giallo per Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca) per fallo.22:28

  21. 84'

    Roberto Fernández (Spagna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28

  22. 84'

    Fallo di Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).22:28

  23. 82'

    Michal Sadílek (Repubblica Ceca) e' ammonito per fallo.22:25

  24. 82'

    Yéremy Pino (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  25. 82'

    Fallo di Michal Sadílek (Repubblica Ceca).22:25

  27. 80'

    Fermín López (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:24

  28. 80'

    Fallo di Ondrej Lingr (Repubblica Ceca).22:24

  29. 79'

    Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca) e' ammonito.22:23

  30. 79'

    Robin Le Normand (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  31. 79'

    Fallo di Lukás Cerv (Repubblica Ceca).22:23

  33. 78'

    Fallo di Víctor Muñoz (Spagna).22:22

  34. 78'

    Jirí Sláma (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:22

  35. 77'

    Sostituzione, Spagna. Martín Zubimendi sostituisce Rodri.22:21

  36. 77'

    Iván Fresneda (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:20

  37. 77'

    Fallo di Ondrej Lingr (Repubblica Ceca).22:20

  39. 74'

    Fallo di Rodri (Spagna).22:17

  40. 74'

    Ryan Naderi (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17

  41. 73'

    Sostituzione, Repubblica Ceca. Pavel Bucha sostituisce Matej Radosta.22:17

  42. 73'

    Sostituzione, Repubblica Ceca. Michal Sadílek sostituisce Alex Král.22:17

  43. 73'

    Víctor Muñoz (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:16

  45. 73'

    Fallo di Jirí Sláma (Repubblica Ceca).22:16

  46. 72'

    Tentativo fallito. Ondrej Lingr (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:15

  47. 69'

    Gol! Spagna 2, Repubblica Ceca 1. Jirí Sláma (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Adam Hlozek in seguito a un contropiede.22:13

  48. 68'

    Tiro parato. Adam Hlozek (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:11

  49. 67'

    Sostituzione, Spagna. Mikel Merino sostituisce Pedri.22:11

  51. 67'

    Sostituzione, Spagna. Fermín López sostituisce Dani Olmo.22:10

  52. 63'

    Fallo di Iván Fresneda (Spagna).22:06

  53. 63'

    Ondrej Lingr (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  54. 61'

    Dani Olmo (Spagna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:04

  55. 61'

    Fallo di Lukás Cerv (Repubblica Ceca).22:04

  57. 58'

    Tentativo fallito. Víctor Muñoz (Spagna) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Dani Olmo.22:01

  58. 57'

    Roberto Fernández (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:01

  59. 57'

    Fallo di Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).22:01

  60. 57'

    Sostituzione, Repubblica Ceca. Lukás Cerv sostituisce Roman Macek.22:00

  61. 57'

    Sostituzione, Repubblica Ceca. Ryan Naderi sostituisce Lukás Ambros.22:00

  63. 52'

    Fallo di Iván Fresneda (Spagna).21:56

  64. 52'

    Lukás Ambros (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56

  65. 49'

    Tiro parato. Roberto Fernández (Spagna) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Víctor Muñoz con cross.21:53

  66. 48'

    Iván Fresneda (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52

  67. 48'

    Fallo di Ondrej Lingr (Repubblica Ceca).21:52

  69. 47'

    Tentativo fallito. Matej Radosta (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Alex Král in seguito a un calcio da fermo.21:51

  70. 47'

    Fallo di Víctor Muñoz (Spagna).21:50

  71. 47'

    Jirí Sláma (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:50

  72. 45'

    Sostituzione, Spagna. Víctor Muñoz sostituisce Lamine Yamal.21:48

  73. 45'

    Sostituzione, Spagna. Yéremy Pino sostituisce Álex Baena.21:48

  75. Inizia il Secondo tempo Spagna 2, Repubblica Ceca 0.21:49

  76. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Spagna 2, Repubblica Ceca 0.21:33

  77. 45'+1'

    Gara riprende.21:33

  78. 45'+1'

    Gara momentaneamente sospesa, Roman Macek (Repubblica Ceca) per infortunio.21:33

  79. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:32

  81. 45'

    Dani Olmo (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  82. 45'

    Fallo di Lukás Ambros (Repubblica Ceca).21:32

  83. 43'

    Fallo di Pedri (Spagna).21:30

  84. 43'

    Ondrej Lingr (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  85. 37'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Antonín Kinsky (Repubblica Ceca).21:24

  87. 37'

    Tiro parato. Álex Baena (Spagna) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Lamine Yamal con passaggio filtrante.21:24

  88. 35'

    Gol! Spagna 2, Repubblica Ceca 0. Rodri (Spagna) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra.

    Guarda la scheda del giocatore Rodri21:22

  89. 34'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Michal Sácek (Repubblica Ceca).21:21

  90. 33'

    Tiro parato. Álex Baena (Spagna) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dani Olmo con suggerimento di testa.21:20

  91. 33'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Antonín Kinsky (Repubblica Ceca).21:19

  93. 33'

    Tiro parato. Dani Olmo (Spagna) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Pedri.21:19

  94. 29'

    Dani Olmo (Spagna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16

  95. 29'

    Fallo di Roman Macek (Repubblica Ceca).21:16

  96. 29'

    Fallo di Rodri (Spagna).21:15

  97. 29'

    Alex Král (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  99. 28'

    Tentativo fallito. Aymeric Laporte (Spagna) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Álex Baena con cross da calcio d'angolo.21:14

  100. 27'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Roman Macek (Repubblica Ceca).21:13

  101. 26'

    Fallo di Rodri (Spagna).21:12

  102. 26'

    Lukás Ambros (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  103. 18'

    Fallo di Robin Le Normand (Spagna).21:04

  105. 18'

    Adam Hlozek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  106. 18'

    Tiro parato. Pedri (Spagna) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Fran García.21:04

  107. 16'

    Tentativo fallito. Ondrej Lingr (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Adam Hlozek.21:03

  108. 14'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Jirí Sláma (Repubblica Ceca).21:01

  109. 14'

    Tiro parato. Álex Baena (Spagna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rodri.21:00

  111. 12'

    Rodri (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:59

  112. 12'

    Fallo di Lukás Ambros (Repubblica Ceca).20:59

  113. 11'

    Fuorigioco. Robin Le Normand(Spagna) prova il lancio lungo, ma Lamine Yamal e' colto in fuorigioco.20:58

  114. 8'

    Tentativo fallito. Rodri (Spagna) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Pedri.20:55

  115. 8'

    Tiro respinto. Dani Olmo (Spagna) un tiro di destro da centro area. Assist di Fran García.20:55

  117. 6'

    Gol! Spagna 1, Repubblica Ceca 0. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Dani Olmo.20:52

  118. 5'

    Tiro respinto. Dani Olmo (Spagna) un tiro di destro da centro area.20:52

  119. 5'

    Tiro respinto. Dani Olmo (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Pedri.20:52

  120. Tentativo fallito. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Dani Olmo.20:48

  121. Inizia il Primo tempo.20:47

  123. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:38

Formazioni Spagna - Repubblica Ceca

Spagna
Repubblica Ceca
TITOLARI SPAGNA
  • (1) DAVID RAYA (P)
  • (14) AYMERIC LAPORTE (D)
  • (4) IVÁN FRESNEDA (D)
  • (3) ROBIN LE NORMAND (D)
  • (5) FRAN GARCÍA (D)
  • (10) DANI OLMO (C)
  • (20) PEDRI (C)
  • (16) RODRI (C)
  • (19) LAMINE YAMAL (A)
  • (17) ROBERTO FERNÁNDEZ (A)
  • (15) ÁLEX BAENA (A)
PANCHINA SPAGNA
  • (13) JOSEP MARTÍNEZ (P)
  • (18) MARTÍN ZUBIMENDI (C)
  • (11) YÉREMY PINO (C)
  • (21) MIKEL OYARZABAL (A)
  • (23) UNAI SIMÓN (P)
  • (9) FERMÍN LÓPEZ (C)
  • (7) VÍCTOR MUÑOZ (A)
  • (2) DEAN HUIJSEN (D)
  • (12) MARC PUBILL (D)
  • (6) MIKEL MERINO (C)
  • (22) MARC CUCURELLA (D)
ALLENATORE SPAGNA
  • Luis de la Fuente
TITOLARI REPUBBLICA CECA
  • (23) ANTONÍN KINSKY (P)
  • (22) MICHAL SÁCEK (D)
  • (7) LADISLAV KREJCÍ (D)
  • (5) JIRÍ SLÁMA (D)
  • (6) STEPÁN CHALOUPEK (D)
  • (19) ROMAN MACEK (C)
  • (20) ONDREJ LINGR (C)
  • (21) ALEX KRÁL (C)
  • (13) LUKÁS AMBROS (C)
  • (18) MATEJ RADOSTA (C)
  • (10) ADAM HLOZEK (A)
PANCHINA REPUBBLICA CECA
  • (9) RYAN NADERI (A)
  • (2) ONDREJ KRICFALUSI (D)
  • (15) MARTIN SUBERT (C)
  • (14) MARTIN VITÍK (D)
  • (11) DANIEL VASULÍN (A)
  • (16) LUKÁS HORNÍCEK (P)
  • (4) ROBIN HRANÁC (D)
  • (12) LUKÁS CERV (C)
  • (3) ONDREJ ZMRZLY (D)
  • (1) MATEJ KOVÁR (P)
  • (17) PAVEL BUCHA (C)
  • (8) MICHAL SADÍLEK (C)
ALLENATORE REPUBBLICA CECA
  • Santi Denia
PREPARTITA

Spagna - Repubblica Ceca è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Carlos Tartiere di Oviedo.

Dove vedere Spagna-Repubblica Ceca di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Spagna-Repubblica Ceca si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 3 ottobre. Spagna - Repubblica Ceca Live

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