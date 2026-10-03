Fermín López (Spagna) e' ammonito.22:37

Fermín López (Spagna) cade ma ha simulato.22:37

Antonín Kinsky (Repubblica Ceca) e' ammonito.22:34

Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:34

Stepán Chaloupek (Repubblica Ceca) e' ammonito per fallo.22:33

Ondrej Lingr (Repubblica Ceca) e' ammonito per fallo.22:32

Michal Sadílek (Repubblica Ceca) e' ammonito per fallo.22:25

Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca) e' ammonito.22:23

Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:32

Fuorigioco. Robin Le Normand(Spagna) prova il lancio lungo, ma Lamine Yamal e' colto in fuorigioco.20:58

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:38