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Svizzera-Slovenia: 2-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

3 Ottobre 2026 ore 20:45
Svizzera
2
Slovenia
1
Partita finita
Arbitro: Ivan Kruzliak
  1. 2' 0-1 Zan Vipotnik
  2. 10' 1-1 Erik Janza (A)
  3. 38' 2-1 Dan Ndoye
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Svizzera 2, Slovenia 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Svizzera 2, Slovenia 1.22:37

  3. 90'+2'

    Djibril Sow (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35

  4. 90'+2'

    Fallo di David Zec (Slovenia).22:35

  5. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:34

  6. 90'

    Fuorigioco. Jaka Bijol(Slovenia) prova il lancio lungo, ma Zan Celar e' colto in fuorigioco.22:34

  7. 90'

    Tiro parato. Zan Celar (Slovenia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di David Brekalo.22:33

  9. 89'

    Sostituzione, Slovenia. Tomi Horvat sostituisce Danijel Sturm.22:33

  10. 87'

    Sostituzione, Svizzera. Fabian Rieder sostituisce Dan Ndoye.22:30

  11. 87'

    Sostituzione, Svizzera. Adrian Bajrami sostituisce Zachary Athekame.22:30

  12. 86'

    Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Manuel Akanji (Svizzera).22:29

  13. 81'

    Fallo di Nico Elvedi (Svizzera).22:25

  15. 81'

    Danijel Sturm (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  16. 81'

    Fallo di mano di Johan Manzambi (Svizzera).22:24

  17. 79'

    Erik Janza (Slovenia) e' ammonito per fallo.22:23

  18. 79'

    Djibril Sow (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  19. 79'

    Fallo di Erik Janza (Slovenia).22:23

  21. 78'

    Sostituzione, Slovenia. Zan Celar sostituisce Zan Vipotnik.22:21

  22. 78'

    Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Nico Elvedi (Svizzera).22:21

  23. 78'

    Tiro respinto. Danijel Sturm (Slovenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Zan Vipotnik.22:21

  24. 77'

    Sostituzione, Svizzera. Winsley Boteli sostituisce Zeki Amdouni.22:20

  25. 76'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da David Brekalo (Slovenia).22:20

  27. 75'

    Zeki Amdouni (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19

  28. 75'

    Fallo di Adam Gnezda Cerin (Slovenia).22:19

  29. 72'

    Tiro respinto. Manuel Akanji (Svizzera) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Djibril Sow con cross.22:16

  30. 72'

    Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:15

  31. 72'

    Fallo di David Brekalo (Slovenia).22:15

  33. 71'

    Tentativo fallito. Zan Vipotnik (Slovenia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Erik Janza con cross.22:14

  34. 70'

    Fuorigioco. Tjas Begic(Slovenia) prova il lancio lungo, ma Zan Karnicnik e' colto in fuorigioco.22:13

  35. 68'

    Tiro parato. Zeki Amdouni (Svizzera) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Johan Manzambi con cross.22:11

  36. 67'

    Sostituzione, Svizzera. Djibril Sow sostituisce Michel Aebischer.22:10

  37. 67'

    Sostituzione, Svizzera. Sascha Britschgi sostituisce Ricardo Rodríguez.22:10

  39. 65'

    Tiro respinto. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Manuel Akanji.22:09

  40. 64'

    Sostituzione, Slovenia. Adam Gnezda Cerin sostituisce Sandi Lovric.22:08

  41. 64'

    Sostituzione, Slovenia. Tjas Begic sostituisce Aljosa Matko.22:07

  42. 61'

    Tiro parato. Johan Manzambi (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Michel Aebischer.22:05

  43. 60'

    Tentativo fallito. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di destro da centro area tira alto.22:03

  45. 60'

    Tiro parato. Johan Manzambi (Svizzera) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Zeki Amdouni.22:03

  46. 58'

    Jaka Bijol (Slovenia) e' ammonito per fallo.22:01

  47. 58'

    Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:01

  48. 58'

    Fallo di Jaka Bijol (Slovenia).22:01

  49. 58'

    Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01

  51. 58'

    Fallo di David Brekalo (Slovenia).22:01

  52. 54'

    Fallo di Manuel Akanji (Svizzera).21:57

  53. 54'

    Aljosa Matko (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:57

  54. 50'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da David Zec (Slovenia).21:53

  55. 50'

    Tiro respinto. Remo Freuler (Svizzera) un tiro di destro da centro area.21:53

  57. 49'

    Zeki Amdouni (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:52

  58. 49'

    Fallo di Zan Karnicnik (Slovenia).21:52

  59. 46'

    Tiro respinto. Danijel Sturm (Slovenia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Zan Karnicnik.21:50

  60. Inizia il Secondo tempo Svizzera 2, Slovenia 1.21:49

  61. 45'

    Sostituzione, Slovenia. David Brekalo sostituisce Vanja Drkusic.21:49

  63. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Svizzera 2, Slovenia 1.21:33

  64. 45'+1'

    Fallo di Zachary Athekame (Svizzera).21:32

  65. 45'+1'

    David Zec (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  66. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31

  67. 44'

    Tentativo fallito. Aljosa Matko (Slovenia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Zan Vipotnik con cross.21:29

  69. 43'

    Tiro parato. Ardon Jashari (Svizzera) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Manuel Akanji.21:28

  70. 42'

    Zachary Athekame (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  71. 42'

    Fallo di David Zec (Slovenia).21:27

  72. 41'

    Tentativo fallito. Erik Janza (Slovenia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.21:27

  73. 40'

    Michel Aebischer (Svizzera) e' ammonito per fallo.21:26

  75. 40'

    Fallo di Michel Aebischer (Svizzera).21:25

  76. 40'

    Sandi Lovric (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25

  77. 38'

    Gol! Svizzera 2, Slovenia 1. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.21:24

  78. 37'

    Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:23

  79. 37'

    Fallo di Sandi Lovric (Slovenia).21:23

  81. 36'

    Fallo di Michel Aebischer (Svizzera).21:21

  82. 36'

    Sandi Lovric (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  83. 35'

    Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:20

  84. 35'

    Fallo di Sandi Lovric (Slovenia).21:20

  85. 32'

    Zeki Amdouni (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18

  87. 32'

    Fallo di Zan Vipotnik (Slovenia).21:18

  88. 29'

    Vanja Drkusic (Slovenia) e' ammonito per fallo.21:15

  89. 29'

    Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  90. 29'

    Fallo di Vanja Drkusic (Slovenia).21:15

  91. 28'

    David Zec (Slovenia) e' ammonito per fallo.21:14

  93. 27'

    Michel Aebischer (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13

  94. 27'

    Fallo di David Zec (Slovenia).21:13

  95. 26'

    Fallo di Remo Freuler (Svizzera).21:12

  96. 26'

    Aljosa Matko (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  97. 23'

    Zan Vipotnik (Slovenia) e' ammonito per fallo.21:08

  99. 22'

    Nico Elvedi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08

  100. 22'

    Fallo di Zan Vipotnik (Slovenia).21:08

  101. 21'

    Fuorigioco. Ricardo Rodríguez(Svizzera) prova il lancio lungo, ma Dan Ndoye e' colto in fuorigioco.21:06

  102. 20'

    Gara riprende.21:05

  103. 18'

    Gara momentaneamente sospesa, Dan Ndoye (Svizzera) per infortunio.21:04

  105. 18'

    Gara momentaneamente sospesa, Vanja Drkusic (Slovenia) per infortunio.21:04

  106. 17'

    Tiro respinto. Aljosa Matko (Slovenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Mark Zabukovnik.21:02

  107. 17'

    Tentativo fallito. Mark Zabukovnik (Slovenia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Danijel Sturm con cross da calcio d'angolo.21:02

  108. 16'

    Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Zachary Athekame (Svizzera).21:02

  109. 15'

    Fuorigioco. Ardon Jashari(Svizzera) prova il lancio lungo, ma Dan Ndoye e' colto in fuorigioco.21:01

  111. 13'

    Fallo di Ardon Jashari (Svizzera).20:58

  112. 13'

    Aljosa Matko (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58

  113. 12'

    Fuorigioco. Ardon Jashari(Svizzera) prova il lancio lungo, ma Ricardo Rodríguez e' colto in fuorigioco.20:57

  114. 10'

    Autorete di Erik Janza, Slovenia. Svizzera 1, Slovenia 1..20:55

  115. 10'

    Tiro respinto. Remo Freuler (Svizzera) un tiro di destro da centro area. Assist di Manuel Akanji.20:55

  117. 10'

    Tentativo fallito. Manuel Akanji (Svizzera) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Michel Aebischer con cross da calcio d'angolo.20:55

  118. 9'

    Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Erik Janza (Slovenia).20:55

  119. 7'

    Zeki Amdouni (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:53

  120. 7'

    Fallo di Sandi Lovric (Slovenia).20:53

  121. 5'

    Tiro parato. Danijel Sturm (Slovenia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:51

  123. 5'

    Tiro respinto. Michel Aebischer (Svizzera) un colpo di testa da centro area.20:51

  124. 2'

    Gol! Svizzera 0, Slovenia 1. Zan Vipotnik (Slovenia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Aljosa Matko.20:47

  125. 2'

    Tiro parato. Johan Manzambi (Svizzera) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Michel Aebischer con cross.20:47

  126. Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da David Zec (Slovenia).20:46

  127. Inizia il Primo tempo.20:46

  129. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:36

Formazioni Svizzera - Slovenia

Svizzera
Slovenia
TITOLARI SVIZZERA
  • (1) GREGOR KOBEL (P)
  • (13) RICARDO RODRÍGUEZ (D)
  • (16) ZACHARY ATHEKAME (D)
  • (4) NICO ELVEDI (D)
  • (5) MANUEL AKANJI (D)
  • (8) REMO FREULER (C)
  • (9) JOHAN MANZAMBI (C)
  • (14) ARDON JASHARI (C)
  • (11) DAN NDOYE (C)
  • (20) MICHEL AEBISCHER (C)
  • (10) ZEKI AMDOUNI (A)
PANCHINA SVIZZERA
  • (22) FABIAN RIEDER (C)
  • (18) ERAY CÖMERT (D)
  • (17) ISAAC SCHMIDT (D)
  • (3) ADRIAN BAJRAMI (D)
  • (6) VINCENT SIERRO (C)
  • (7) JOËL MONTEIRO (A)
  • (23) ALVYN SANCHES (C)
  • (21) MARVIN KELLER (P)
  • (15) DJIBRIL SOW (C)
  • (19) WINSLEY BOTELI (A)
  • (12) YVON MVOGO (P)
  • (2) SASCHA BRITSCHGI (D)
ALLENATORE SVIZZERA
  • Murat Yakin
TITOLARI SLOVENIA
  • (1) JAN OBLAK (P)
  • (13) ERIK JANZA (D)
  • (21) VANJA DRKUSIC (D)
  • (2) ZAN KARNICNIK (D)
  • (6) JAKA BIJOL (D)
  • (17) DAVID ZEC (D)
  • (20) ALJOSA MATKO (C)
  • (4) MARK ZABUKOVNIK (C)
  • (15) DANIJEL STURM (C)
  • (8) SANDI LOVRIC (C)
  • (18) ZAN VIPOTNIK (A)
PANCHINA SLOVENIA
  • (5) SRDJAN KUZMIC (D)
  • (22) ADAM GNEZDA CERIN (C)
  • (12) MATEVZ VIDOVSEK (P)
  • (9) TJAS BEGIC (A)
  • (23) DAVID BREKALO (D)
  • (16) IGOR VEKIC (P)
  • (3) JURE BALKOVEC (D)
  • (19) TOMI HORVAT (C)
  • (10) TIMI MAX ELSNIK (C)
  • (11) ZAN CELAR (A)
  • (14) TAMAR SVETLIN (C)
  • (7) JOST URBANCIC (D)
ALLENATORE SLOVENIA
  • Bostjan Cesar
PREPARTITA

Svizzera - Slovenia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 20:45 allo stadio thermoplan arena di Luzern.

Dove vedere Svizzera-Slovenia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Svizzera-Slovenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 3 ottobre. Svizzera - Slovenia Live

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