Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:34

Fuorigioco. Jaka Bijol(Slovenia) prova il lancio lungo, ma Zan Celar e' colto in fuorigioco.22:34

Erik Janza (Slovenia) e' ammonito per fallo.22:23

Fuorigioco. Tjas Begic(Slovenia) prova il lancio lungo, ma Zan Karnicnik e' colto in fuorigioco.22:13

Jaka Bijol (Slovenia) e' ammonito per fallo.22:01

Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31

Michel Aebischer (Svizzera) e' ammonito per fallo.21:26

Vanja Drkusic (Slovenia) e' ammonito per fallo.21:15

David Zec (Slovenia) e' ammonito per fallo.21:14

Zan Vipotnik (Slovenia) e' ammonito per fallo.21:08

Fuorigioco. Ricardo Rodríguez(Svizzera) prova il lancio lungo, ma Dan Ndoye e' colto in fuorigioco.21:06

Fuorigioco. Ardon Jashari(Svizzera) prova il lancio lungo, ma Dan Ndoye e' colto in fuorigioco.21:01

Fuorigioco. Ardon Jashari(Svizzera) prova il lancio lungo, ma Ricardo Rodríguez e' colto in fuorigioco.20:57

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:36