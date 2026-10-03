Incontro terminato, Svizzera 2, Slovenia 1.
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La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI
Incontro terminato, Svizzera 2, Slovenia 1.
Secondo tempo terminato, Svizzera 2, Slovenia 1.22:37
Djibril Sow (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35
Fallo di David Zec (Slovenia).22:35
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:34
Fuorigioco. Jaka Bijol(Slovenia) prova il lancio lungo, ma Zan Celar e' colto in fuorigioco.22:34
Tiro parato. Zan Celar (Slovenia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di David Brekalo.22:33
Sostituzione, Slovenia. Tomi Horvat sostituisce Danijel Sturm.22:33
Sostituzione, Svizzera. Fabian Rieder sostituisce Dan Ndoye.22:30
Sostituzione, Svizzera. Adrian Bajrami sostituisce Zachary Athekame.22:30
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Manuel Akanji (Svizzera).22:29
Fallo di Nico Elvedi (Svizzera).22:25
Danijel Sturm (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Fallo di mano di Johan Manzambi (Svizzera).22:24
Erik Janza (Slovenia) e' ammonito per fallo.22:23
Djibril Sow (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Erik Janza (Slovenia).22:23
Sostituzione, Slovenia. Zan Celar sostituisce Zan Vipotnik.22:21
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Nico Elvedi (Svizzera).22:21
Tiro respinto. Danijel Sturm (Slovenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Zan Vipotnik.22:21
Sostituzione, Svizzera. Winsley Boteli sostituisce Zeki Amdouni.22:20
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da David Brekalo (Slovenia).22:20
Zeki Amdouni (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19
Fallo di Adam Gnezda Cerin (Slovenia).22:19
Tiro respinto. Manuel Akanji (Svizzera) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Djibril Sow con cross.22:16
Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:15
Fallo di David Brekalo (Slovenia).22:15
Tentativo fallito. Zan Vipotnik (Slovenia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Erik Janza con cross.22:14
Fuorigioco. Tjas Begic(Slovenia) prova il lancio lungo, ma Zan Karnicnik e' colto in fuorigioco.22:13
Tiro parato. Zeki Amdouni (Svizzera) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Johan Manzambi con cross.22:11
Sostituzione, Svizzera. Djibril Sow sostituisce Michel Aebischer.22:10
Sostituzione, Svizzera. Sascha Britschgi sostituisce Ricardo Rodríguez.22:10
Tiro respinto. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Manuel Akanji.22:09
Sostituzione, Slovenia. Adam Gnezda Cerin sostituisce Sandi Lovric.22:08
Sostituzione, Slovenia. Tjas Begic sostituisce Aljosa Matko.22:07
Tiro parato. Johan Manzambi (Svizzera) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Michel Aebischer.22:05
Tentativo fallito. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di destro da centro area tira alto.22:03
Tiro parato. Johan Manzambi (Svizzera) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Zeki Amdouni.22:03
Jaka Bijol (Slovenia) e' ammonito per fallo.22:01
Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:01
Fallo di Jaka Bijol (Slovenia).22:01
Dan Ndoye (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:01
Fallo di David Brekalo (Slovenia).22:01
Fallo di Manuel Akanji (Svizzera).21:57
Aljosa Matko (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:57
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da David Zec (Slovenia).21:53
Tiro respinto. Remo Freuler (Svizzera) un tiro di destro da centro area.21:53
Zeki Amdouni (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:52
Fallo di Zan Karnicnik (Slovenia).21:52
Tiro respinto. Danijel Sturm (Slovenia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Zan Karnicnik.21:50
Inizia il Secondo tempo Svizzera 2, Slovenia 1.21:49
Sostituzione, Slovenia. David Brekalo sostituisce Vanja Drkusic.21:49
Primo tempo terminato, Svizzera 2, Slovenia 1.21:33
Fallo di Zachary Athekame (Svizzera).21:32
David Zec (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31
Tentativo fallito. Aljosa Matko (Slovenia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Zan Vipotnik con cross.21:29
Tiro parato. Ardon Jashari (Svizzera) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Manuel Akanji.21:28
Zachary Athekame (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di David Zec (Slovenia).21:27
Tentativo fallito. Erik Janza (Slovenia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.21:27
Michel Aebischer (Svizzera) e' ammonito per fallo.21:26
Fallo di Michel Aebischer (Svizzera).21:25
Sandi Lovric (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25
Gol! Svizzera 2, Slovenia 1. Dan Ndoye (Svizzera) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.21:24
Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:23
Fallo di Sandi Lovric (Slovenia).21:23
Fallo di Michel Aebischer (Svizzera).21:21
Sandi Lovric (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:20
Fallo di Sandi Lovric (Slovenia).21:20
Zeki Amdouni (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18
Fallo di Zan Vipotnik (Slovenia).21:18
Vanja Drkusic (Slovenia) e' ammonito per fallo.21:15
Johan Manzambi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Fallo di Vanja Drkusic (Slovenia).21:15
David Zec (Slovenia) e' ammonito per fallo.21:14
Michel Aebischer (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13
Fallo di David Zec (Slovenia).21:13
Fallo di Remo Freuler (Svizzera).21:12
Aljosa Matko (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Zan Vipotnik (Slovenia) e' ammonito per fallo.21:08
Nico Elvedi (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08
Fallo di Zan Vipotnik (Slovenia).21:08
Fuorigioco. Ricardo Rodríguez(Svizzera) prova il lancio lungo, ma Dan Ndoye e' colto in fuorigioco.21:06
Gara riprende.21:05
Gara momentaneamente sospesa, Dan Ndoye (Svizzera) per infortunio.21:04
Gara momentaneamente sospesa, Vanja Drkusic (Slovenia) per infortunio.21:04
Tiro respinto. Aljosa Matko (Slovenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Mark Zabukovnik.21:02
Tentativo fallito. Mark Zabukovnik (Slovenia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Danijel Sturm con cross da calcio d'angolo.21:02
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Zachary Athekame (Svizzera).21:02
Fuorigioco. Ardon Jashari(Svizzera) prova il lancio lungo, ma Dan Ndoye e' colto in fuorigioco.21:01
Fallo di Ardon Jashari (Svizzera).20:58
Aljosa Matko (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58
Fuorigioco. Ardon Jashari(Svizzera) prova il lancio lungo, ma Ricardo Rodríguez e' colto in fuorigioco.20:57
Autorete di Erik Janza, Slovenia. Svizzera 1, Slovenia 1..20:55
Tiro respinto. Remo Freuler (Svizzera) un tiro di destro da centro area. Assist di Manuel Akanji.20:55
Tentativo fallito. Manuel Akanji (Svizzera) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Michel Aebischer con cross da calcio d'angolo.20:55
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Erik Janza (Slovenia).20:55
Zeki Amdouni (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:53
Fallo di Sandi Lovric (Slovenia).20:53
Tiro parato. Danijel Sturm (Slovenia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:51
Tiro respinto. Michel Aebischer (Svizzera) un colpo di testa da centro area.20:51
Gol! Svizzera 0, Slovenia 1. Zan Vipotnik (Slovenia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Aljosa Matko.20:47
Tiro parato. Johan Manzambi (Svizzera) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Michel Aebischer con cross.20:47
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da David Zec (Slovenia).20:46
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:36
Svizzera - Slovenia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 20:45 allo stadio thermoplan arena di Luzern.
Dove vedere Svizzera-Slovenia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Svizzera-Slovenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 3 ottobre.
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