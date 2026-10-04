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Azerbaijan-Lituania: 1-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

4 Ottobre 2026 ore 15:00
Azerbaijan
1
Lituania
0
Partita finita
Arbitro: Gustavo Correia
  1. 25' 1-0 Abdulla Xaybulayev
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Azerbaijan 1, Lituania 0.

  1. 90'+7'

    Armandas Kucys (Lituania) e' stato espulso.16:56

  3. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Azerbaijan 1, Lituania 0.16:56

  4. 90'+7'

    Eligijus Jankauskas (Lituania) e' ammonito.16:56

  5. 90'+4'

    Fallo di Ignas Venckus (Lituania).16:53

  6. 90'+4'

    Emil Balayev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:53

  7. 90'+2'

    Elvin Badalov (Azerbaijan) e' ammonito per fallo.16:50

  9. 90'+1'

    Artur Dolznikov (Lituania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:50

  10. 90'+1'

    Fallo di Elvin Badalov (Azerbaijan).16:50

  11. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.16:50

  12. 89'

    Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Elvin Badalov (Azerbaijan).16:48

  13. 89'

    Tiro parato. Renat Dadashov (Azerbaijan) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ceyhun Nuriyev.16:48

  15. 88'

    Tentativo fallito. Eligijus Jankauskas (Lituania) un tiro di destro da centro area tira alto da calcio d'angolo.16:47

  16. 88'

    Sostituzione, Azerbaijan. Elvin Badalov sostituisce Tellur Mütallimov.16:47

  17. 87'

    Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Emil Balayev (Azerbaijan).16:46

  18. 87'

    Tiro parato. Armandas Kucys (Lituania) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Justas Lasickas.16:46

  19. 84'

    Tiro respinto. Gvidas Gineitis (Lituania) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ignas Venckus.16:43

  21. 83'

    Sostituzione, Lituania. Ignas Venckus sostituisce Rokas Lekiatas.16:42

  22. 81'

    Tentativo fallito. Armandas Kucys (Lituania) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto sulla sinistra. Assist di Artur Dolznikov con cross in seguito a un calcio da fermo.16:40

  23. 80'

    Sostituzione, Azerbaijan. Ceyhun Nuriyev sostituisce Aleksey Isayev.16:39

  24. 79'

    Gvidas Gineitis (Lituania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:38

  25. 79'

    Fallo di Vüsal Isgandarli (Azerbaijan).16:38

  27. 78'

    Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Rahil Mammadov (Azerbaijan).16:37

  28. 76'

    Fuorigioco. Badavi Hüseynov(Azerbaijan) prova il lancio lungo, ma Renat Dadashov e' colto in fuorigioco.16:35

  29. 75'

    Tiro parato. Mahir Emreli (Azerbaijan) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aleksey Isayev.16:34

  30. 71'

    Justas Lasickas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:29

  31. 71'

    Fallo di Tellur Mütallimov (Azerbaijan).16:29

  33. 70'

    Gvidas Gineitis (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:29

  34. 70'

    Fallo di Emil Safarov (Azerbaijan).16:29

  35. 69'

    Tentativo fallito. Justas Lasickas (Lituania) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.16:28

  36. 69'

    Tiro respinto. Justas Lasickas (Lituania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Armandas Kucys.16:28

  37. 69'

    Tiro respinto. Artur Dolznikov (Lituania) un tiro di destro da centro area. Assist di Eligijus Jankauskas con cross.16:28

  39. 68'

    Rokas Lekiatas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:27

  40. 68'

    Fallo di Renat Dadashov (Azerbaijan).16:27

  41. 68'

    Sostituzione, Lituania. Eligijus Jankauskas sostituisce Vykintas Slivka.16:26

  42. 67'

    Sostituzione, Lituania. Motiejus Burba sostituisce Adrian Lickunas.16:26

  43. 66'

    Tentativo fallito. Vüsal Isgandarli (Azerbaijan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mahir Emreli in seguito a un contropiede.16:25

  45. 64'

    Sostituzione, Azerbaijan. Emil Safarov sostituisce Oruc Mammadov.16:23

  46. 64'

    Sostituzione, Azerbaijan. Renat Dadashov sostituisce Abdulla Xaybulayev.16:23

  47. 63'

    Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Rokas Lekiatas (Lituania).16:22

  48. 61'

    Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Rüfat Abbasov (Azerbaijan).16:20

  49. 58'

    Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Vilius Armalas (Lituania).16:17

  51. 57'

    Vüsal Isgandarli (Azerbaijan) e' ammonito.16:16

  52. 57'

    Adrian Lickunas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:16

  53. 57'

    Fallo di Oruc Mammadov (Azerbaijan).16:16

  54. 56'

    Tiro parato. Mahir Emreli (Azerbaijan) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Tellur Mütallimov con cross.16:15

  55. 54'

    Artur Dolznikov (Lituania) e' ammonito.16:13

  57. 53'

    Decisione VAR: no cartellino rosso Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan).16:12

  58. 51'

    Artur Dolznikov (Lituania) cade ma ha simulato.16:09

  59. 50'

    Tiro respinto. Tellur Mütallimov (Azerbaijan) un tiro di sinistro da fuori area.16:09

  60. 50'

    Tiro respinto. Mahir Emreli (Azerbaijan) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Oruc Mammadov.16:09

  61. 47'

    Tentativo fallito. Tellur Mütallimov (Azerbaijan) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.16:06

  63. Inizia il Secondo tempo Azerbaijan 1, Lituania 0.16:04

  64. 45'

    Sostituzione, Lituania. Kipras Kazukolovas sostituisce Edgaras Utkus.16:03

  65. 45'

    Sostituzione, Lituania. Lukas Michelbrink sostituisce Modestas Vorobjovas.16:03

  66. 45'

    Sostituzione, Azerbaijan. Vüsal Isgandarli sostituisce Toral Bayramov.16:03

  67. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Azerbaijan 1, Lituania 0.15:48

  69. 45'+1'

    Fuorigioco. Gvidas Gineitis(Lituania) prova il lancio lungo, ma Armandas Kucys e' colto in fuorigioco.15:47

  70. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.15:46

  71. 45'

    Armandas Kucys (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:45

  72. 45'

    Fallo di Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan).15:45

  73. 44'

    Fallo di Rokas Lekiatas (Lituania).15:44

  75. 44'

    Toral Bayramov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:44

  76. 43'

    Modestas Vorobjovas (Lituania) e' ammonito per fallo.15:44

  77. 43'

    Fallo di Modestas Vorobjovas (Lituania).15:44

  78. 43'

    Oruc Mammadov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:44

  79. 42'

    Tiro parato. Rokas Lekiatas (Lituania) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Artur Dolznikov con cross.15:42

  81. 41'

    Tiro respinto. Gvidas Gineitis (Lituania) un tiro di sinistro da fuori area.15:41

  82. 40'

    Fallo di mano di Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan).15:40

  83. 40'

    Tiro respinto. Adrian Lickunas (Lituania) un tiro di sinistro da fuori area.15:40

  84. 35'

    Tiro parato. Vykintas Slivka (Lituania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Armandas Kucys.15:36

  85. 35'

    Tiro parato. Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.15:35

  87. 34'

    Tiro respinto. Edgaras Utkus (Lituania) un tiro di destro da fuori area.15:34

  88. 33'

    Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) e' ammonito per fallo.15:34

  89. 33'

    Justas Lasickas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:34

  90. 33'

    Fallo di Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan).15:34

  91. 31'

    Gvidas Gineitis (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:32

  93. 31'

    Fallo di Oruc Mammadov (Azerbaijan).15:32

  94. 31'

    Tentativo fallito. Vykintas Slivka (Lituania) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Armandas Kucys.15:31

  95. 29'

    Fallo di Artur Dolznikov (Lituania).15:29

  96. 29'

    Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:29

  97. 25'

    Gol! Azerbaijan 1, Lituania 0. Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Toral Bayramov.Gol confermato dopo VAR Review.15:25

  99. 25'

    Tiro parato. Oruc Mammadov (Azerbaijan) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rüfat Abbasov con cross.15:25

  100. 21'

    Fallo di mano di Artur Dolznikov (Lituania).15:21

  101. 20'

    Artur Dolznikov (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:20

  102. 20'

    Fallo di Rahil Mammadov (Azerbaijan).15:20

  103. 17'

    Tentativo fallito. Toral Bayramov (Azerbaijan) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Mahir Emreli con cross.15:18

  105. 17'

    Tiro parato. Oruc Mammadov (Azerbaijan) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mahir Emreli.15:17

  106. 15'

    Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Rüfat Abbasov (Azerbaijan).15:15

  107. 13'

    Fallo di Rahman Dasdamirov (Azerbaijan).15:14

  108. 13'

    Vykintas Slivka (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:14

  109. 11'

    Fallo di Armandas Kucys (Lituania).15:11

  111. 11'

    Rahman Dasdamirov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.15:11

  112. 9'

    Fallo di Mahir Emreli (Azerbaijan).15:09

  113. 9'

    Edgaras Utkus (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:09

  114. 7'

    Fallo di Rokas Lekiatas (Lituania).15:07

  115. 7'

    Toral Bayramov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:07

  117. 5'

    Armandas Kucys (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:06

  118. 5'

    Fallo di Aleksey Isayev (Azerbaijan).15:06

  119. 2'

    Tentativo fallito. Oruc Mammadov (Azerbaijan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mahir Emreli.15:02

  120. Oruc Mammadov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:02

  121. Fallo di Vilius Armalas (Lituania).15:02

  123. Inizia il Primo tempo.15:01

  124. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento13:55

Formazioni Azerbaijan - Lituania

Azerbaijan
Lituania
TITOLARI AZERBAIJAN
  • (1) EMIL BALAYEV (P)
  • (15) BADAVI HÜSEYNOV (D)
  • (4) RAHIL MAMMADOV (D)
  • (2) RAHMAN DASDAMIROV (D)
  • (3) RÜFAT ABBASOV (C)
  • (6) ABDULLA XAYBULAYEV (C)
  • (19) TELLUR MÜTALLIMOV (C)
  • (20) ALEKSEY ISAYEV (C)
  • (18) ORUC MAMMADOV (A)
  • (7) TORAL BAYRAMOV (A)
  • (10) MAHIR EMRELI (A)
PANCHINA AZERBAIJAN
  • (5) ANTON KRIVOTSYUK (D)
  • (11) ANATOLI NURIYEV (C)
  • (21) RÜFAT ABDULLAZADA (C)
  • (12) AYDIN BAYRAMOV (P)
  • (17) VÜSAL ISGANDARLI (A)
  • (9) RENAT DADASHOV (A)
  • (22) MUSA QURBANLI (A)
  • (16) CEYHUN NURIYEV (C)
  • (13) EMIL SAFAROV (A)
  • (14) ELVIN BADALOV (D)
  • (23) RAVAN MIRZAMMADOV (P)
  • (8) EMIN MAHMUDOV (C)
ALLENATORE AZERBAIJAN
  • Aykhan Abbasov
TITOLARI LITUANIA
  • (12) TOMAS SVEDKAUSKAS (P)
  • (20) ROKAS LEKIATAS (D)
  • (3) EDGARAS UTKUS (D)
  • (18) VILIUS ARMALAS (D)
  • (21) ADRIAN LICKUNAS (C)
  • (15) GVIDAS GINEITIS (C)
  • (13) JUSTAS LASICKAS (C)
  • (6) MODESTAS VOROBJOVAS (C)
  • (14) VYKINTAS SLIVKA (A)
  • (7) ARTUR DOLZNIKOV (A)
  • (10) ARMANDAS KUCYS (A)
PANCHINA LITUANIA
  • (22) MOTIEJUS BURBA (A)
  • (23) DZIUGAS BARTKUS (P)
  • (16) LUKAS MICHELBRINK (C)
  • (2) ARTEMIJUS TUTYSKINAS (D)
  • (8) DOMANTAS SLUTA (C)
  • (4) FAUSTAS STEPONAVICIUS (A)
  • (1) LUKAS PAUKSTE (P)
  • (17) DEIVIDAS MALZINSKAS (D)
  • (19) IGNAS VENCKUS (A)
  • (11) ELIGIJUS JANKAUSKAS (A)
  • (5) KIPRAS KAZUKOLOVAS (D)
  • (9) MANFREDAS RUZGIS (A)
ALLENATORE LITUANIA
  • Edgaras Jankauskas
PREPARTITA

Azerbaijan - Lituania è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Palms Sports Arena di Baku.

Dove vedere Azerbaijan-Lituania di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Azerbaijan-Lituania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 4 ottobre. Azerbaijan - Lituania Live

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