Armandas Kucys (Lituania) e' stato espulso.16:56

Eligijus Jankauskas (Lituania) e' ammonito.16:56

Elvin Badalov (Azerbaijan) e' ammonito per fallo.16:50

Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.16:50

Fuorigioco. Badavi Hüseynov(Azerbaijan) prova il lancio lungo, ma Renat Dadashov e' colto in fuorigioco.16:35

Tentativo fallito. Vüsal Isgandarli (Azerbaijan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mahir Emreli in seguito a un contropiede.16:25

Vüsal Isgandarli (Azerbaijan) e' ammonito.16:16

Artur Dolznikov (Lituania) e' ammonito.16:13

Artur Dolznikov (Lituania) cade ma ha simulato.16:09

Fuorigioco. Gvidas Gineitis(Lituania) prova il lancio lungo, ma Armandas Kucys e' colto in fuorigioco.15:47

Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.15:46

Modestas Vorobjovas (Lituania) e' ammonito per fallo.15:44

Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) e' ammonito per fallo.15:34

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento13:55