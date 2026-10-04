Incontro terminato, Azerbaijan 1, Lituania 0.
Green in azienda
La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI
Incontro terminato, Azerbaijan 1, Lituania 0.
Armandas Kucys (Lituania) e' stato espulso.16:56
Secondo tempo terminato, Azerbaijan 1, Lituania 0.16:56
Eligijus Jankauskas (Lituania) e' ammonito.16:56
Fallo di Ignas Venckus (Lituania).16:53
Emil Balayev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:53
Elvin Badalov (Azerbaijan) e' ammonito per fallo.16:50
Artur Dolznikov (Lituania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:50
Fallo di Elvin Badalov (Azerbaijan).16:50
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.16:50
Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Elvin Badalov (Azerbaijan).16:48
Tiro parato. Renat Dadashov (Azerbaijan) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ceyhun Nuriyev.16:48
Tentativo fallito. Eligijus Jankauskas (Lituania) un tiro di destro da centro area tira alto da calcio d'angolo.16:47
Sostituzione, Azerbaijan. Elvin Badalov sostituisce Tellur Mütallimov.16:47
Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Emil Balayev (Azerbaijan).16:46
Tiro parato. Armandas Kucys (Lituania) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Justas Lasickas.16:46
Tiro respinto. Gvidas Gineitis (Lituania) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ignas Venckus.16:43
Sostituzione, Lituania. Ignas Venckus sostituisce Rokas Lekiatas.16:42
Tentativo fallito. Armandas Kucys (Lituania) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto sulla sinistra. Assist di Artur Dolznikov con cross in seguito a un calcio da fermo.16:40
Sostituzione, Azerbaijan. Ceyhun Nuriyev sostituisce Aleksey Isayev.16:39
Gvidas Gineitis (Lituania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:38
Fallo di Vüsal Isgandarli (Azerbaijan).16:38
Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Rahil Mammadov (Azerbaijan).16:37
Fuorigioco. Badavi Hüseynov(Azerbaijan) prova il lancio lungo, ma Renat Dadashov e' colto in fuorigioco.16:35
Tiro parato. Mahir Emreli (Azerbaijan) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aleksey Isayev.16:34
Justas Lasickas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:29
Fallo di Tellur Mütallimov (Azerbaijan).16:29
Gvidas Gineitis (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:29
Fallo di Emil Safarov (Azerbaijan).16:29
Tentativo fallito. Justas Lasickas (Lituania) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.16:28
Tiro respinto. Justas Lasickas (Lituania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Armandas Kucys.16:28
Tiro respinto. Artur Dolznikov (Lituania) un tiro di destro da centro area. Assist di Eligijus Jankauskas con cross.16:28
Rokas Lekiatas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:27
Fallo di Renat Dadashov (Azerbaijan).16:27
Sostituzione, Lituania. Eligijus Jankauskas sostituisce Vykintas Slivka.16:26
Sostituzione, Lituania. Motiejus Burba sostituisce Adrian Lickunas.16:26
Tentativo fallito. Vüsal Isgandarli (Azerbaijan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mahir Emreli in seguito a un contropiede.16:25
Sostituzione, Azerbaijan. Emil Safarov sostituisce Oruc Mammadov.16:23
Sostituzione, Azerbaijan. Renat Dadashov sostituisce Abdulla Xaybulayev.16:23
Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Rokas Lekiatas (Lituania).16:22
Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Rüfat Abbasov (Azerbaijan).16:20
Calcio d'angolo,Azerbaijan. Calcio d'angolo causato da Vilius Armalas (Lituania).16:17
Vüsal Isgandarli (Azerbaijan) e' ammonito.16:16
Adrian Lickunas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:16
Fallo di Oruc Mammadov (Azerbaijan).16:16
Tiro parato. Mahir Emreli (Azerbaijan) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Tellur Mütallimov con cross.16:15
Artur Dolznikov (Lituania) e' ammonito.16:13
Decisione VAR: no cartellino rosso Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan).16:12
Artur Dolznikov (Lituania) cade ma ha simulato.16:09
Tiro respinto. Tellur Mütallimov (Azerbaijan) un tiro di sinistro da fuori area.16:09
Tiro respinto. Mahir Emreli (Azerbaijan) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Oruc Mammadov.16:09
Tentativo fallito. Tellur Mütallimov (Azerbaijan) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.16:06
Inizia il Secondo tempo Azerbaijan 1, Lituania 0.16:04
Sostituzione, Lituania. Kipras Kazukolovas sostituisce Edgaras Utkus.16:03
Sostituzione, Lituania. Lukas Michelbrink sostituisce Modestas Vorobjovas.16:03
Sostituzione, Azerbaijan. Vüsal Isgandarli sostituisce Toral Bayramov.16:03
Primo tempo terminato, Azerbaijan 1, Lituania 0.15:48
Fuorigioco. Gvidas Gineitis(Lituania) prova il lancio lungo, ma Armandas Kucys e' colto in fuorigioco.15:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.15:46
Armandas Kucys (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:45
Fallo di Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan).15:45
Fallo di Rokas Lekiatas (Lituania).15:44
Toral Bayramov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:44
Modestas Vorobjovas (Lituania) e' ammonito per fallo.15:44
Fallo di Modestas Vorobjovas (Lituania).15:44
Oruc Mammadov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:44
Tiro parato. Rokas Lekiatas (Lituania) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Artur Dolznikov con cross.15:42
Tiro respinto. Gvidas Gineitis (Lituania) un tiro di sinistro da fuori area.15:41
Fallo di mano di Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan).15:40
Tiro respinto. Adrian Lickunas (Lituania) un tiro di sinistro da fuori area.15:40
Tiro parato. Vykintas Slivka (Lituania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Armandas Kucys.15:36
Tiro parato. Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.15:35
Tiro respinto. Edgaras Utkus (Lituania) un tiro di destro da fuori area.15:34
Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) e' ammonito per fallo.15:34
Justas Lasickas (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:34
Fallo di Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan).15:34
Gvidas Gineitis (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:32
Fallo di Oruc Mammadov (Azerbaijan).15:32
Tentativo fallito. Vykintas Slivka (Lituania) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Armandas Kucys.15:31
Fallo di Artur Dolznikov (Lituania).15:29
Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:29
Gol! Azerbaijan 1, Lituania 0. Abdulla Xaybulayev (Azerbaijan) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Toral Bayramov.Gol confermato dopo VAR Review.15:25
Tiro parato. Oruc Mammadov (Azerbaijan) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rüfat Abbasov con cross.15:25
Fallo di mano di Artur Dolznikov (Lituania).15:21
Artur Dolznikov (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:20
Fallo di Rahil Mammadov (Azerbaijan).15:20
Tentativo fallito. Toral Bayramov (Azerbaijan) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Mahir Emreli con cross.15:18
Tiro parato. Oruc Mammadov (Azerbaijan) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mahir Emreli.15:17
Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Rüfat Abbasov (Azerbaijan).15:15
Fallo di Rahman Dasdamirov (Azerbaijan).15:14
Vykintas Slivka (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:14
Fallo di Armandas Kucys (Lituania).15:11
Rahman Dasdamirov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.15:11
Fallo di Mahir Emreli (Azerbaijan).15:09
Edgaras Utkus (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:09
Fallo di Rokas Lekiatas (Lituania).15:07
Toral Bayramov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:07
Armandas Kucys (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:06
Fallo di Aleksey Isayev (Azerbaijan).15:06
Tentativo fallito. Oruc Mammadov (Azerbaijan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mahir Emreli.15:02
Oruc Mammadov (Azerbaijan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:02
Fallo di Vilius Armalas (Lituania).15:02
Inizia il Primo tempo.15:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento13:55
Azerbaijan - Lituania è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Palms Sports Arena di Baku.
Dove vedere Azerbaijan-Lituania di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Azerbaijan-Lituania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 4 ottobre.
La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI
ULTIME NOTIZIE
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI