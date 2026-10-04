Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Galles-Danimarca: 0-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

4 Ottobre 2026 ore 20:45
Galles
0
Danimarca
1
Partita finita
Arbitro: Irfan Peljto
  1. 75' 0-1 Rasmus Højlund (R)
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Galles 0, Danimarca 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Galles 0, Danimarca 1.22:37

  3. 90'+4'

    Mads Hermansen (Danimarca) e' ammonito.22:36

  4. 90'+4'

    Fallo di Kieffer Moore (Galles).22:36

  5. 90'+4'

    Morten Hjulmand (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  6. 90'+3'

    Fuorigioco. Joachim Andersen(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Mohamed Daramy e' colto in fuorigioco.22:35

  7. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:33

  9. 90'

    Tentativo fallito. Kieffer Moore (Galles) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.22:32

  10. 89'

    Kieffer Moore (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  11. 89'

    Fallo di Joachim Andersen (Danimarca).22:31

  12. 87'

    Fallo di Ethan Ampadu (Galles).22:29

  13. 87'

    Mathias Kvistgaarden (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  15. 86'

    Kieffer Moore (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28

  16. 86'

    Fallo di Joachim Andersen (Danimarca).22:28

  17. 83'

    Sostituzione, Galles. Kieffer Moore sostituisce Ben Davies.22:25

  18. 82'

    Sostituzione, Danimarca. Mathias Kvistgaarden sostituisce Gustav Isaksen.22:24

  19. 82'

    Sostituzione, Danimarca. Kasper Høgh sostituisce Rasmus Højlund.22:24

  21. 80'

    Sorba Thomas (Galles) e' ammonito per fallo di mano.22:22

  22. 80'

    Fallo di mano di Sorba Thomas (Galles).22:22

  23. 76'

    Sostituzione, Galles. Wes Burns sostituisce Brennan Johnson.22:18

  24. 76'

    Sostituzione, Galles. Joel Colwill sostituisce Liam Cullen.22:18

  25. 76'

    Sostituzione, Danimarca. Anton Gaaei sostituisce Rasmus Kristensen.22:18

  27. 75'

    Gol! Galles 0, Danimarca 1. Rasmus Højlund (Danimarca) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.

    Guarda la scheda del giocatore Rasmus Højlund22:17

  28. 73'

    Rigore concesso da Danny Ward (Galles) per un fallo in area.22:15

  29. 73'

    Rigore per Danimarca. Gustav Isaksen e'stato atterrato in area di rigore.22:15

  30. 72'

    Ben Davies (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  31. 72'

    Fallo di Gustav Isaksen (Danimarca).22:14

  33. 68'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Joachim Andersen (Danimarca).22:10

  34. 67'

    Fuorigioco. Victor Froholdt(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Mohamed Daramy e' colto in fuorigioco.22:09

  35. 66'

    Ben Cabango (Galles) e' ammonito per fallo.22:08

  36. 66'

    Fallo di Ben Cabango (Galles).22:08

  37. 66'

    Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  39. 63'

    Tentativo fallito. Brennan Johnson (Galles) un tiro di sinistro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Sorba Thomas con cross.22:05

  40. 62'

    Josh Sheehan (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:04

  41. 62'

    Fallo di Gustav Isaksen (Danimarca).22:04

  42. 61'

    Fallo di Ethan Ampadu (Galles).22:03

  43. 61'

    Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:03

  45. 59'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Oliver Provstgaard (Danimarca).22:01

  46. 58'

    Neco Williams (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00

  47. 58'

    Fallo di Victor Froholdt (Danimarca).22:00

  48. 56'

    Sostituzione, Galles. Mark Harris sostituisce Lewis Koumas.21:58

  49. 56'

    Sostituzione, Galles. Josh Sheehan sostituisce Jordan James.21:58

  51. 55'

    Tiro parato. Gustav Isaksen (Danimarca) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joakim Mæhle con cross.21:57

  52. 51'

    Liam Cullen (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53

  53. 51'

    Fallo di Morten Hjulmand (Danimarca).21:53

  54. 50'

    Tiro parato. Rasmus Højlund (Danimarca) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Andreas Skov Olsen.21:52

  55. Inizia il Secondo tempo Galles 0, Danimarca 0.21:47

  57. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Galles 0, Danimarca 0.21:32

  58. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:30

  59. 45'

    Tentativo fallito. Oliver Provstgaard (Danimarca) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco alto. Assist di Gustav Isaksen con cross in seguito a un calcio da fermo.21:30

  60. 45'

    Tiro respinto. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area.21:29

  61. 43'

    Fallo di Ben Davies (Galles).21:28

  63. 43'

    Victor Froholdt (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28

  64. 42'

    Fuorigioco. Mads Hermansen(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Rasmus Højlund e' colto in fuorigioco.21:27

  65. 41'

    Tentativo fallito. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Andreas Skov Olsen.21:26

  66. 40'

    Tentativo fallito. Gustav Isaksen (Danimarca) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Rasmus Højlund.21:25

  67. 39'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Ethan Ampadu (Galles).21:23

  69. 38'

    Fallo di Lewis Koumas (Galles).21:23

  70. 38'

    Victor Froholdt (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23

  71. 37'

    Tiro parato. Sorba Thomas (Galles) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato palla indirizzata nel centro della porta.21:22

  72. 36'

    Jordan James (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:21

  73. 36'

    Fallo di Morten Hjulmand (Danimarca).21:21

  75. 32'

    Tiro respinto. Rasmus Højlund (Danimarca) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Mohamed Daramy.21:17

  76. 29'

    Liam Cullen (Galles) e' ammonito per fallo.21:14

  77. 29'

    Fallo di Liam Cullen (Galles).21:14

  78. 29'

    Joakim Mæhle (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:14

  79. 24'

    Tentativo fallito. Morten Hjulmand (Danimarca) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Andreas Skov Olsen con cross in seguito a un calcio da fermo.21:09

  81. 24'

    Tentativo fallito. Oliver Provstgaard (Danimarca) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Gustav Isaksen con cross in seguito a un calcio da fermo.21:08

  82. 23'

    Fallo di Brennan Johnson (Galles).21:07

  83. 23'

    Victor Froholdt (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:07

  84. 21'

    Tentativo fallito. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Rasmus Højlund.21:06

  85. 21'

    Fallo di Neco Williams (Galles).21:05

  87. 21'

    Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  88. 19'

    Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Joachim Andersen (Danimarca).21:04

  89. 19'

    Tentativo fallito. Lewis Koumas (Galles) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Brennan Johnson.21:04

  90. 17'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Jordan James (Galles).21:02

  91. 10'

    Sostituzione, Danimarca. Andreas Skov Olsen sostituisce Pierre-Emile Højbjerg per infortunio.20:55

  93. 10'

    Tentativo fallito. Brennan Johnson (Galles) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jordan James con cross.20:54

  94. 9'

    Gara riprende.20:53

  95. 8'

    Gara momentaneamente sospesa, Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) per infortunio.20:53

  96. 8'

    Liam Cullen (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52

  97. 8'

    Fallo di Morten Hjulmand (Danimarca).20:52

  99. 7'

    Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Neco Williams (Galles).20:51

  100. 7'

    Tiro respinto. Rasmus Højlund (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Victor Froholdt.20:51

  101. 6'

    Tiro parato. Rasmus Højlund (Danimarca) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Victor Froholdt.20:51

  102. 5'

    Tentativo fallito. Ethan Ampadu (Galles) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Jay Dasilva.20:49

  103. 4'

    Brennan Johnson (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48

  105. 4'

    Fallo di Victor Froholdt (Danimarca).20:48

  106. Inizia il Primo tempo.20:45

  107. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:35

Formazioni Galles - Danimarca

Galles
Danimarca
TITOLARI GALLES
  • (12) DANNY WARD (P)
  • (3) NECO WILLIAMS (D)
  • (6) BEN CABANGO (D)
  • (15) JAY DASILVA (D)
  • (4) BEN DAVIES (D)
  • (17) JORDAN JAMES (C)
  • (5) ETHAN AMPADU (C)
  • (19) SORBA THOMAS (C)
  • (10) LIAM CULLEN (C)
  • (11) BRENNAN JOHNSON (C)
  • (9) LEWIS KOUMAS (A)
PANCHINA GALLES
  • (18) MARK HARRIS (A)
  • (16) JAYDEN LIENOU (D)
  • (23) JOEL COLWILL (C)
  • (7) CIAN ASHFORD (A)
  • (2) CHRIS MEPHAM (D)
  • (21) TOM KING (P)
  • (1) DAVID CORNELL (P)
  • (20) DANIEL JAMES (A)
  • (14) CONNOR ROBERTS (D)
  • (22) JOSH SHEEHAN (C)
  • (13) KIEFFER MOORE (A)
  • (8) WES BURNS (A)
ALLENATORE GALLES
  • Craig Bellamy
TITOLARI DANIMARCA
  • (16) MADS HERMANSEN (P)
  • (2) JOACHIM ANDERSEN (D)
  • (13) RASMUS KRISTENSEN (D)
  • (5) JOAKIM MÆHLE (D)
  • (3) OLIVER PROVSTGAARD (D)
  • (23) PIERRE-EMILE HØJBJERG (C)
  • (8) GUSTAV ISAKSEN (C)
  • (21) MORTEN HJULMAND (C)
  • (20) MOHAMED DARAMY (C)
  • (7) VICTOR FROHOLDT (A)
  • (9) RASMUS HØJLUND (A)
PANCHINA DANIMARCA
  • (4) LUCAS HØGSBERG (D)
  • (10) THOMAS JØRGENSEN (C)
  • (17) ADAM DAGHIM (A)
  • (18) ANTON GAAEI (D)
  • (22) FILIP JÖRGENSEN (P)
  • (15) MATHIAS KVISTGAARDEN (A)
  • (1) ANDREAS JUNGDAL (P)
  • (12) MADS BIDSTRUP (C)
  • (19) KASPER HØGH (A)
  • (11) ANDREAS SKOV OLSEN (A)
  • (6) VICTOR NELSSON (D)
ALLENATORE DANIMARCA
  • Brian Riemer
PREPARTITA

Galles - Danimarca è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Cardiff City Stadium di Cardiff.

Dove vedere Galles-Danimarca di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Galles-Danimarca si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 4 ottobre. Galles - Danimarca Live

Vivai Bellomo

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio