Mads Hermansen (Danimarca) e' ammonito.22:36

Fuorigioco. Joachim Andersen(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Mohamed Daramy e' colto in fuorigioco.22:35

Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:33

Sorba Thomas (Galles) e' ammonito per fallo di mano.22:22

Fuorigioco. Victor Froholdt(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Mohamed Daramy e' colto in fuorigioco.22:09

Ben Cabango (Galles) e' ammonito per fallo.22:08

Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:30

Fuorigioco. Mads Hermansen(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Rasmus Højlund e' colto in fuorigioco.21:27

Liam Cullen (Galles) e' ammonito per fallo.21:14

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:35