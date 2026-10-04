Incontro terminato, Galles 0, Danimarca 1.
Green in azienda
La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI
Incontro terminato, Galles 0, Danimarca 1.
Secondo tempo terminato, Galles 0, Danimarca 1.22:37
Mads Hermansen (Danimarca) e' ammonito.22:36
Fallo di Kieffer Moore (Galles).22:36
Morten Hjulmand (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Fuorigioco. Joachim Andersen(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Mohamed Daramy e' colto in fuorigioco.22:35
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:33
Tentativo fallito. Kieffer Moore (Galles) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.22:32
Kieffer Moore (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Joachim Andersen (Danimarca).22:31
Fallo di Ethan Ampadu (Galles).22:29
Mathias Kvistgaarden (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Kieffer Moore (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28
Fallo di Joachim Andersen (Danimarca).22:28
Sostituzione, Galles. Kieffer Moore sostituisce Ben Davies.22:25
Sostituzione, Danimarca. Mathias Kvistgaarden sostituisce Gustav Isaksen.22:24
Sostituzione, Danimarca. Kasper Høgh sostituisce Rasmus Højlund.22:24
Sorba Thomas (Galles) e' ammonito per fallo di mano.22:22
Fallo di mano di Sorba Thomas (Galles).22:22
Sostituzione, Galles. Wes Burns sostituisce Brennan Johnson.22:18
Sostituzione, Galles. Joel Colwill sostituisce Liam Cullen.22:18
Sostituzione, Danimarca. Anton Gaaei sostituisce Rasmus Kristensen.22:18
Gol! Galles 0, Danimarca 1. Rasmus Højlund (Danimarca) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.
Guarda la scheda del giocatore Rasmus Højlund22:17
Rigore concesso da Danny Ward (Galles) per un fallo in area.22:15
Rigore per Danimarca. Gustav Isaksen e'stato atterrato in area di rigore.22:15
Ben Davies (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fallo di Gustav Isaksen (Danimarca).22:14
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Joachim Andersen (Danimarca).22:10
Fuorigioco. Victor Froholdt(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Mohamed Daramy e' colto in fuorigioco.22:09
Ben Cabango (Galles) e' ammonito per fallo.22:08
Fallo di Ben Cabango (Galles).22:08
Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Tentativo fallito. Brennan Johnson (Galles) un tiro di sinistro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Sorba Thomas con cross.22:05
Josh Sheehan (Galles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:04
Fallo di Gustav Isaksen (Danimarca).22:04
Fallo di Ethan Ampadu (Galles).22:03
Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:03
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Oliver Provstgaard (Danimarca).22:01
Neco Williams (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:00
Fallo di Victor Froholdt (Danimarca).22:00
Sostituzione, Galles. Mark Harris sostituisce Lewis Koumas.21:58
Sostituzione, Galles. Josh Sheehan sostituisce Jordan James.21:58
Tiro parato. Gustav Isaksen (Danimarca) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joakim Mæhle con cross.21:57
Liam Cullen (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:53
Fallo di Morten Hjulmand (Danimarca).21:53
Tiro parato. Rasmus Højlund (Danimarca) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Andreas Skov Olsen.21:52
Inizia il Secondo tempo Galles 0, Danimarca 0.21:47
Primo tempo terminato, Galles 0, Danimarca 0.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:30
Tentativo fallito. Oliver Provstgaard (Danimarca) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco alto. Assist di Gustav Isaksen con cross in seguito a un calcio da fermo.21:30
Tiro respinto. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area.21:29
Fallo di Ben Davies (Galles).21:28
Victor Froholdt (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28
Fuorigioco. Mads Hermansen(Danimarca) prova il lancio lungo, ma Rasmus Højlund e' colto in fuorigioco.21:27
Tentativo fallito. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Andreas Skov Olsen.21:26
Tentativo fallito. Gustav Isaksen (Danimarca) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Rasmus Højlund.21:25
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Ethan Ampadu (Galles).21:23
Fallo di Lewis Koumas (Galles).21:23
Victor Froholdt (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23
Tiro parato. Sorba Thomas (Galles) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato palla indirizzata nel centro della porta.21:22
Jordan James (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:21
Fallo di Morten Hjulmand (Danimarca).21:21
Tiro respinto. Rasmus Højlund (Danimarca) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Mohamed Daramy.21:17
Liam Cullen (Galles) e' ammonito per fallo.21:14
Fallo di Liam Cullen (Galles).21:14
Joakim Mæhle (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:14
Tentativo fallito. Morten Hjulmand (Danimarca) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Andreas Skov Olsen con cross in seguito a un calcio da fermo.21:09
Tentativo fallito. Oliver Provstgaard (Danimarca) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Gustav Isaksen con cross in seguito a un calcio da fermo.21:08
Fallo di Brennan Johnson (Galles).21:07
Victor Froholdt (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:07
Tentativo fallito. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Rasmus Højlund.21:06
Fallo di Neco Williams (Galles).21:05
Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Joachim Andersen (Danimarca).21:04
Tentativo fallito. Lewis Koumas (Galles) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Brennan Johnson.21:04
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Jordan James (Galles).21:02
Sostituzione, Danimarca. Andreas Skov Olsen sostituisce Pierre-Emile Højbjerg per infortunio.20:55
Tentativo fallito. Brennan Johnson (Galles) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jordan James con cross.20:54
Gara riprende.20:53
Gara momentaneamente sospesa, Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) per infortunio.20:53
Liam Cullen (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52
Fallo di Morten Hjulmand (Danimarca).20:52
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Neco Williams (Galles).20:51
Tiro respinto. Rasmus Højlund (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Victor Froholdt.20:51
Tiro parato. Rasmus Højlund (Danimarca) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Victor Froholdt.20:51
Tentativo fallito. Ethan Ampadu (Galles) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Jay Dasilva.20:49
Brennan Johnson (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48
Fallo di Victor Froholdt (Danimarca).20:48
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:35
Galles - Danimarca è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Cardiff City Stadium di Cardiff.
Dove vedere Galles-Danimarca di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Galles-Danimarca si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 4 ottobre.
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