Incontro terminato, Grecia 0, Germania 0.
Green in azienda
La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI
Incontro terminato, Grecia 0, Germania 0.
Secondo tempo terminato, Grecia 0, Germania 0.22:38
Fallo di Bambasé Conté (Germania).22:36
Konstantinos Koulierakis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:35
Malick Thiaw (Germania) e' ammonito per fallo.22:34
Fallo di Malick Thiaw (Germania).22:34
Charalampos Kostoulas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Sostituzione, Grecia. Charalampos Kostoulas sostituisce Fotis Ioannidis.22:33
Tiro respinto. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di David Raum.22:32
Tentativo fallito. Philipp Treu (Germania) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto.22:31
Tentativo fallito. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Mika Baur.22:28
Sostituzione, Germania. Mika Baur sostituisce Tom Bischof.22:28
Sostituzione, Germania. Bambasé Conté sostituisce Derry Scherhant.22:28
Fallo di Aleksandar Pavlovic (Germania).22:27
Thanasis Androutsos (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Manolis Saliakas (Grecia) e' ammonito per fallo.22:24
Saïd El Mala (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Manolis Saliakas (Grecia).22:24
Sostituzione, Grecia. Panagiotis Retsos sostituisce Konstantinos Mavropanos.22:23
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Malick Thiaw (Germania).22:22
Gara riprende.22:21
Gara momentaneamente sospesa, (Germania).22:21
Tentativo fallito. Giorgos Masouras (Grecia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Manolis Saliakas con cross in seguito a un calcio da fermo.22:20
Fallo di Malick Thiaw (Germania).22:19
Fotis Ioannidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19
Fallo di Saïd El Mala (Germania).22:19
Konstantinos Koulierakis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Philipp Treu (Germania).22:14
Fotis Ioannidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Sostituzione, Grecia. Christos Mouzakitis sostituisce Dimitrios Kourbelis.22:13
Tiro respinto. Tom Bischof (Germania) un tiro di destro da fuori area.22:12
Tentativo fallito. Konstantinos Mavropanos (Grecia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kostas Tsimikas con cross in seguito a un calcio da fermo.22:11
Philipp Treu (Germania) e' ammonito per fallo.22:10
Fallo di Philipp Treu (Germania).22:10
Kostas Tsimikas (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:10
Tentativo fallito. Derry Scherhant (Germania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Philipp Treu.22:09
Sostituzione, Germania. Nick Woltemade sostituisce Jonathan Burkardt.22:08
Sostituzione, Germania. Saïd El Mala sostituisce Lennart Karl.22:08
Aleksandar Pavlovic (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Fotis Ioannidis (Grecia).22:06
Tiro respinto. Derry Scherhant (Germania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Tom Bischof.22:05
Fallo di Malick Thiaw (Germania).22:03
Fotis Ioannidis (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:03
Tentativo fallito. Malick Thiaw (Germania) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Florian Wirtz con cross in seguito a un calcio da fermo.22:03
Derry Scherhant (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:02
Fallo di Manolis Saliakas (Grecia).22:02
Fuorigioco. Philipp Treu(Germania) prova il lancio lungo, ma Florian Wirtz e' colto in fuorigioco.22:00
Fallo di Derry Scherhant (Germania).21:58
Manolis Saliakas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58
Christos Zafeiris (Grecia) e' ammonito.21:57
Tom Bischof (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:57
Fallo di Christos Zafeiris (Grecia).21:57
Philipp Treu (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56
Fallo di Kostas Tsimikas (Grecia).21:56
Tiro parato. Konstantinos Mavropanos (Grecia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Konstantinos Karetsas con cross.21:55
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Waldemar Anton (Germania).21:54
Tentativo fallito. Kostas Tsimikas (Grecia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Konstantinos Karetsas con cross.21:54
Fallo di mano di Aleksandar Pavlovic (Germania).21:53
Fallo di Aleksandar Pavlovic (Germania).21:52
Thanasis Androutsos (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:52
Tiro parato. Lennart Karl (Germania) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Philipp Treu.21:52
Inizia il Secondo tempo Grecia 0, Germania 0.21:50
Sostituzione, Grecia. Konstantinos Karetsas sostituisce Vangelis Pavlidis.21:49
Sostituzione, Grecia. Thanasis Androutsos sostituisce Alexandros Kyziridis.21:49
Primo tempo terminato, Grecia 0, Germania 0.21:35
Tentativo fallito. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Aleksandar Pavlovic.21:33
Tiro respinto. Derry Scherhant (Germania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Florian Wirtz.21:33
Tentativo fallito. Lennart Karl (Germania) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Tom Bischof.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:31
Fuorigioco. Vangelis Pavlidis(Grecia) prova il lancio lungo, ma Alexandros Kyziridis e' colto in fuorigioco.21:31
Fallo di Waldemar Anton (Germania).21:30
Fotis Ioannidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Tentativo fallito. Derry Scherhant (Germania) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Florian Wirtz.21:28
Tentativo fallito. David Raum (Germania) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Aleksandar Pavlovic.21:27
Derry Scherhant (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:26
Fallo di Alexandros Kyziridis (Grecia).21:26
Gara riprende.21:22
Gara momentaneamente sospesa, Dimitrios Kourbelis (Grecia) per infortunio.21:22
Waldemar Anton (Germania) e' ammonito per fallo.21:22
Fallo di Waldemar Anton (Germania).21:21
Dimitrios Kourbelis (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21
Decisione VAR: no gol Grecia 0-0 Germania.21:18
GOL CANCELLATO DAL VAR: Jonathan Burkardt (Germania) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:17
Fallo di mano di Tom Bischof (Germania).21:17
Fallo di Derry Scherhant (Germania).21:16
Alexandros Kyziridis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Tiro respinto. Tom Bischof (Germania) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Lennart Karl.21:16
Tiro parato. David Raum (Germania) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tom Bischof.21:10
Kostas Tsimikas (Grecia) e' ammonito per fallo.21:08
Lennart Karl (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:08
Fallo di Kostas Tsimikas (Grecia).21:08
Tiro parato. Derry Scherhant (Germania) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.21:08
Tentativo fallito. Derry Scherhant (Germania) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.21:06
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Christos Zafeiris (Grecia).21:05
Tiro respinto. Waldemar Anton (Germania) un tiro di destro da fuori area.21:05
Tentativo fallito. Florian Wirtz (Germania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lennart Karl con cross.21:05
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Kostas Tsimikas (Grecia).21:03
Aleksandar Pavlovic (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Vangelis Pavlidis (Grecia).21:02
Fallo di Jonathan Burkardt (Germania).20:57
Dimitrios Kourbelis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:57
Fallo di Philipp Treu (Germania).20:55
Alexandros Kyziridis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Mavropanos (Grecia).20:53
Tiro respinto. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro da centro area.20:53
Tiro parato. Derry Scherhant (Germania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di David Raum.20:49
Tiro parato. Giorgos Masouras (Grecia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kostas Tsimikas con cross.20:47
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:39
Grecia - Germania è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Toumba Stadium di Thessaloniki.
Dove vedere Grecia-Germania di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Grecia-Germania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 4 ottobre.
La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI
ULTIME NOTIZIE
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI