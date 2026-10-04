Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:35

Malick Thiaw (Germania) e' ammonito per fallo.22:34

Manolis Saliakas (Grecia) e' ammonito per fallo.22:24

Philipp Treu (Germania) e' ammonito per fallo.22:10

Fuorigioco. Philipp Treu(Germania) prova il lancio lungo, ma Florian Wirtz e' colto in fuorigioco.22:00

Christos Zafeiris (Grecia) e' ammonito.21:57

Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:31

Fuorigioco. Vangelis Pavlidis(Grecia) prova il lancio lungo, ma Alexandros Kyziridis e' colto in fuorigioco.21:31

Waldemar Anton (Germania) e' ammonito per fallo.21:22

GOL CANCELLATO DAL VAR: Jonathan Burkardt (Germania) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:17

Kostas Tsimikas (Grecia) e' ammonito per fallo.21:08

Tentativo fallito. Derry Scherhant (Germania) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.21:06

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:39