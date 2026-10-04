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Grecia-Germania: 0-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

4 Ottobre 2026 ore 20:45
Grecia
0
Germania
0
Partita finita
Arbitro: Clément Turpin
    0'
    45'
    90'
    90'
    93'

    Incontro terminato, Grecia 0, Germania 0.

    1. 90'+4'

      Secondo tempo terminato, Grecia 0, Germania 0.22:38

    3. 90'+2'

      Fallo di Bambasé Conté (Germania).22:36

    4. 90'+2'

      Konstantinos Koulierakis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

    5. 90'+1'

      Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:35

    6. 90'

      Malick Thiaw (Germania) e' ammonito per fallo.22:34

    7. 90'

      Fallo di Malick Thiaw (Germania).22:34

    9. 90'

      Charalampos Kostoulas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

    10. 88'

      Sostituzione, Grecia. Charalampos Kostoulas sostituisce Fotis Ioannidis.22:33

    11. 87'

      Tiro respinto. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di David Raum.22:32

    12. 86'

      Tentativo fallito. Philipp Treu (Germania) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto.22:31

    13. 84'

      Tentativo fallito. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Mika Baur.22:28

    15. 83'

      Sostituzione, Germania. Mika Baur sostituisce Tom Bischof.22:28

    16. 83'

      Sostituzione, Germania. Bambasé Conté sostituisce Derry Scherhant.22:28

    17. 82'

      Fallo di Aleksandar Pavlovic (Germania).22:27

    18. 82'

      Thanasis Androutsos (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

    19. 79'

      Manolis Saliakas (Grecia) e' ammonito per fallo.22:24

    21. 79'

      Saïd El Mala (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

    22. 79'

      Fallo di Manolis Saliakas (Grecia).22:24

    23. 78'

      Sostituzione, Grecia. Panagiotis Retsos sostituisce Konstantinos Mavropanos.22:23

    24. 78'

      Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Malick Thiaw (Germania).22:22

    25. 77'

      Gara riprende.22:21

    27. 77'

      Gara momentaneamente sospesa, (Germania).22:21

    28. 76'

      Tentativo fallito. Giorgos Masouras (Grecia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Manolis Saliakas con cross in seguito a un calcio da fermo.22:20

    29. 75'

      Fallo di Malick Thiaw (Germania).22:19

    30. 75'

      Fotis Ioannidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19

    31. 74'

      Fallo di Saïd El Mala (Germania).22:19

    33. 74'

      Konstantinos Koulierakis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

    34. 69'

      Fallo di Philipp Treu (Germania).22:14

    35. 69'

      Fotis Ioannidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

    36. 68'

      Sostituzione, Grecia. Christos Mouzakitis sostituisce Dimitrios Kourbelis.22:13

    37. 68'

      Tiro respinto. Tom Bischof (Germania) un tiro di destro da fuori area.22:12

    39. 67'

      Tentativo fallito. Konstantinos Mavropanos (Grecia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kostas Tsimikas con cross in seguito a un calcio da fermo.22:11

    40. 66'

      Philipp Treu (Germania) e' ammonito per fallo.22:10

    41. 66'

      Fallo di Philipp Treu (Germania).22:10

    42. 66'

      Kostas Tsimikas (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:10

    43. 64'

      Tentativo fallito. Derry Scherhant (Germania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Philipp Treu.22:09

    45. 63'

      Sostituzione, Germania. Nick Woltemade sostituisce Jonathan Burkardt.22:08

    46. 63'

      Sostituzione, Germania. Saïd El Mala sostituisce Lennart Karl.22:08

    47. 61'

      Aleksandar Pavlovic (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

    48. 61'

      Fallo di Fotis Ioannidis (Grecia).22:06

    49. 61'

      Tiro respinto. Derry Scherhant (Germania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Tom Bischof.22:05

    51. 59'

      Fallo di Malick Thiaw (Germania).22:03

    52. 59'

      Fotis Ioannidis (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:03

    53. 59'

      Tentativo fallito. Malick Thiaw (Germania) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Florian Wirtz con cross in seguito a un calcio da fermo.22:03

    54. 58'

      Derry Scherhant (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:02

    55. 58'

      Fallo di Manolis Saliakas (Grecia).22:02

    57. 56'

      Fuorigioco. Philipp Treu(Germania) prova il lancio lungo, ma Florian Wirtz e' colto in fuorigioco.22:00

    58. 54'

      Fallo di Derry Scherhant (Germania).21:58

    59. 54'

      Manolis Saliakas (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58

    60. 53'

      Christos Zafeiris (Grecia) e' ammonito.21:57

    61. 53'

      Tom Bischof (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:57

    63. 53'

      Fallo di Christos Zafeiris (Grecia).21:57

    64. 52'

      Philipp Treu (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56

    65. 52'

      Fallo di Kostas Tsimikas (Grecia).21:56

    66. 51'

      Tiro parato. Konstantinos Mavropanos (Grecia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Konstantinos Karetsas con cross.21:55

    67. 50'

      Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Waldemar Anton (Germania).21:54

    69. 50'

      Tentativo fallito. Kostas Tsimikas (Grecia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Konstantinos Karetsas con cross.21:54

    70. 48'

      Fallo di mano di Aleksandar Pavlovic (Germania).21:53

    71. 48'

      Fallo di Aleksandar Pavlovic (Germania).21:52

    72. 48'

      Thanasis Androutsos (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:52

    73. 47'

      Tiro parato. Lennart Karl (Germania) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Philipp Treu.21:52

    75. Inizia il Secondo tempo Grecia 0, Germania 0.21:50

    76. 45'

      Sostituzione, Grecia. Konstantinos Karetsas sostituisce Vangelis Pavlidis.21:49

    77. 45'

      Sostituzione, Grecia. Thanasis Androutsos sostituisce Alexandros Kyziridis.21:49

    78. 45'+4'

      Primo tempo terminato, Grecia 0, Germania 0.21:35

    79. 45'+3'

      Tentativo fallito. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Aleksandar Pavlovic.21:33

    81. 45'+3'

      Tiro respinto. Derry Scherhant (Germania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Florian Wirtz.21:33

    82. 45'+2'

      Tentativo fallito. Lennart Karl (Germania) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Tom Bischof.21:32

    83. 45'+1'

      Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:31

    84. 45'

      Fuorigioco. Vangelis Pavlidis(Grecia) prova il lancio lungo, ma Alexandros Kyziridis e' colto in fuorigioco.21:31

    85. 45'

      Fallo di Waldemar Anton (Germania).21:30

    87. 45'

      Fotis Ioannidis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

    88. 43'

      Tentativo fallito. Derry Scherhant (Germania) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Florian Wirtz.21:28

    89. 42'

      Tentativo fallito. David Raum (Germania) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Aleksandar Pavlovic.21:27

    90. 40'

      Derry Scherhant (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:26

    91. 40'

      Fallo di Alexandros Kyziridis (Grecia).21:26

    93. 37'

      Gara riprende.21:22

    94. 36'

      Gara momentaneamente sospesa, Dimitrios Kourbelis (Grecia) per infortunio.21:22

    95. 36'

      Waldemar Anton (Germania) e' ammonito per fallo.21:22

    96. 36'

      Fallo di Waldemar Anton (Germania).21:21

    97. 36'

      Dimitrios Kourbelis (Grecia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21

    99. 32'

      Decisione VAR: no gol Grecia 0-0 Germania.21:18

    100. 32'

      GOL CANCELLATO DAL VAR: Jonathan Burkardt (Germania) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:17

    101. 32'

      Fallo di mano di Tom Bischof (Germania).21:17

    102. 31'

      Fallo di Derry Scherhant (Germania).21:16

    103. 31'

      Alexandros Kyziridis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

    105. 30'

      Tiro respinto. Tom Bischof (Germania) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Lennart Karl.21:16

    106. 25'

      Tiro parato. David Raum (Germania) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tom Bischof.21:10

    107. 23'

      Kostas Tsimikas (Grecia) e' ammonito per fallo.21:08

    108. 23'

      Lennart Karl (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:08

    109. 23'

      Fallo di Kostas Tsimikas (Grecia).21:08

    111. 23'

      Tiro parato. Derry Scherhant (Germania) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.21:08

    112. 21'

      Tentativo fallito. Derry Scherhant (Germania) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.21:06

    113. 20'

      Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Christos Zafeiris (Grecia).21:05

    114. 20'

      Tiro respinto. Waldemar Anton (Germania) un tiro di destro da fuori area.21:05

    115. 20'

      Tentativo fallito. Florian Wirtz (Germania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lennart Karl con cross.21:05

    117. 18'

      Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Kostas Tsimikas (Grecia).21:03

    118. 17'

      Aleksandar Pavlovic (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

    119. 17'

      Fallo di Vangelis Pavlidis (Grecia).21:02

    120. 12'

      Fallo di Jonathan Burkardt (Germania).20:57

    121. 12'

      Dimitrios Kourbelis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:57

    123. 10'

      Fallo di Philipp Treu (Germania).20:55

    124. 10'

      Alexandros Kyziridis (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55

    125. 8'

      Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Mavropanos (Grecia).20:53

    126. 8'

      Tiro respinto. Florian Wirtz (Germania) un tiro di destro da centro area.20:53

    127. 4'

      Tiro parato. Derry Scherhant (Germania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di David Raum.20:49

    129. 2'

      Tiro parato. Giorgos Masouras (Grecia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kostas Tsimikas con cross.20:47

    130. Inizia il Primo tempo.20:46

    131. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:39

    Formazioni Grecia - Germania

    Grecia
    Germania
    TITOLARI GRECIA
    • (12) KONSTANTINOS TZOLAKIS (P)
    • (17) MANOLIS SALIAKAS (D)
    • (21) KOSTAS TSIMIKAS (D)
    • (3) KONSTANTINOS KOULIERAKIS (D)
    • (4) KONSTANTINOS MAVROPANOS (D)
    • (7) GIORGOS MASOURAS (C)
    • (6) DIMITRIOS KOURBELIS (C)
    • (20) CHRISTOS ZAFEIRIS (C)
    • (23) ALEXANDROS KYZIRIDIS (C)
    • (14) VANGELIS PAVLIDIS (A)
    • (8) FOTIS IOANNIDIS (A)
    PANCHINA GRECIA
    • (9) TASOS DOUVIKAS (A)
    • (11) CHARALAMPOS KOSTOULAS (A)
    • (16) CHRISTOS MOUZAKITIS (C)
    • (19) KONSTANTINOS KARETSAS (C)
    • (2) TRIANTAFYLLOS TSAPRAS (C)
    • (18) GIANNIS MICHAILIDIS (D)
    • (13) CHRISTOS MANDAS (P)
    • (15) THANASIS ANDROUTSOS (C)
    • (5) PANAGIOTIS RETSOS (D)
    • (10) DIMITRIS PELKAS (C)
    • (1) ODYSSEAS VLACHODIMOS (P)
    • (22) GEORGIOS KYRIAKOPOULOS (D)
    ALLENATORE GRECIA
    • Ivan Jovanovic
    TITOLARI GERMANIA
    • (1) JONAS URBIG (P)
    • (3) WALDEMAR ANTON (D)
    • (22) DAVID RAUM (D)
    • (2) MALICK THIAW (D)
    • (13) PHILIPP TREU (D)
    • (15) LENNART KARL (C)
    • (9) DERRY SCHERHANT (C)
    • (8) TOM BISCHOF (C)
    • (5) ALEKSANDAR PAVLOVIC (C)
    • (10) JONATHAN BURKARDT (A)
    • (17) FLORIAN WIRTZ (A)
    PANCHINA GERMANIA
    • (7) SAÏD EL MALA (C)
    • (18) MAXIMILIAN MITTELSTÄDT (D)
    • (4) FINN JELTSCH (D)
    • (20) FELIX KEIDEL (D)
    • (14) MIKA BAUR (C)
    • (19) BAMBASÉ CONTÉ (C)
    • (6) YANNIK ENGELHARDT (C)
    • (11) NICK WOLTEMADE (A)
    • (21) NOAH ATUBOLU (P)
    • (16) RIDLE BAKU (D)
    • (12) FINN DAHMEN (P)
    • (23) VITALY JANELT (C)
    ALLENATORE GERMANIA
    • Jürgen Klopp
    PREPARTITA

    Grecia - Germania è valevole per la competizione UEFA Nations League.
    La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Toumba Stadium di Thessaloniki.

    Dove vedere Grecia-Germania di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
    Grecia-Germania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 4 ottobre. Grecia - Germania Live

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