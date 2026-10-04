Incontro terminato, Irlanda 1, Israele 1.
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Incontro terminato, Irlanda 1, Israele 1.
Secondo tempo terminato, Irlanda 1, Israele 1.22:37
Yarin Levi (Israele) e' ammonito per fallo.22:35
Troy Parrott (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35
Fallo di Yarin Levi (Israele).22:35
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:34
Tentativo fallito. Yarden Shua (Israele) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Oscar Gloukh.22:33
Tentativo fallito. Jason Knight (Irlanda) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Joel Bagan con cross.22:33
Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Jimmy Dunne (Irlanda).22:31
Fallo di Jake O'Brien (Irlanda).22:30
Roy Revivo (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Tentativo fallito. Liam Scales (Irlanda) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:28
Sostituzione, Irlanda. Joel Bagan sostituisce Ryan Manning.22:27
Sostituzione, Irlanda. Bosun Lawal sostituisce Conor Coventry.22:27
Fuorigioco. Roy Revivo(Israele) prova il lancio lungo, ma Yarden Shua e' colto in fuorigioco.22:26
Fallo di Jason Knight (Irlanda).22:23
Roy Revivo (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Tiro respinto. Oscar Gloukh (Israele) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Yarden Shua.22:22
Oscar Gloukh (Israele) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Yarin Levi con suggerimento di testa.22:22
Sostituzione, Israele. Yarden Shua sostituisce Dor Peretz.22:21
Sostituzione, Israele. Eli Dasa sostituisce Ilay Feingold.22:21
Fallo di Rocco Vata (Irlanda).22:20
Manor Solomon (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Tiro respinto. Ryan Manning (Irlanda) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Chiedozie Ogbene.22:20
Chiedozie Ogbene (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:19
Fallo di Roy Revivo (Israele).22:19
Tiro respinto. Jake O'Brien (Irlanda) un colpo di testa da centro area. Assist di Ryan Manning con cross.22:18
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Assaf Tzur (Israele).22:17
Tiro parato. Chiedozie Ogbene (Irlanda) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Troy Parrott con suggerimento di testa.22:17
Omri Gandelman (Israele) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Oscar Gloukh.22:15
Sostituzione, Israele. Manor Solomon sostituisce Liel Abada.22:14
Sostituzione, Irlanda. Rocco Vata sostituisce Adam Idah.22:12
Sostituzione, Irlanda. Chiedozie Ogbene sostituisce Jack Moylan.22:12
Tentativo fallito. Ryan Manning (Irlanda) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Conor Coventry in seguito a un calcio da fermo.22:11
Tiro respinto. Ryan Manning (Irlanda) un tiro di sinistro dalla lunga distanza.22:11
Jack Moylan (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10
Fallo di Eliel Peretz (Israele).22:10
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Idan Nachmias (Israele).22:09
Fallo di Jimmy Dunne (Irlanda).22:07
Dor Peretz (Israele) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:07
Tentativo fallito. Adam Idah (Irlanda) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Jack Moylan.22:05
Fuorigioco. Ilay Feingold(Israele) prova il lancio lungo, ma Liel Abada e' colto in fuorigioco.22:04
Jason Knight (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:02
Fallo di Roy Revivo (Israele).22:02
Sostituzione, Israele. Omri Gandelman sostituisce Dor Turgeman.22:01
Sostituzione, Israele. Yarin Levi sostituisce Ethane Azoulay.22:01
Tentativo fallito. Ethane Azoulay (Israele) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Eliel Peretz.22:00
Tiro parato. Liel Abada (Israele) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:57
Fallo di Adam Idah (Irlanda).21:56
Liel Abada (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56
Tiro respinto. Adam Idah (Irlanda) un tiro di destro da centro area.21:56
Tiro respinto. Troy Parrott (Irlanda) un colpo di testa da centro area. Assist di Jack Moylan con cross.21:56
Tiro respinto. Adam Idah (Irlanda) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jack Moylan.21:53
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Ilay Feingold (Israele).21:51
Gol! Irlanda 1, Israele 1. Dor Peretz (Israele) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:50
Tentativo fallito. Oscar Gloukh (Israele) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Eliel Peretz.21:50
Inizia il Secondo tempo Irlanda 1, Israele 0.21:48
Primo tempo terminato, Irlanda 1, Israele 0.21:33
Fallo di Jason Knight (Irlanda).21:32
Roy Revivo (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Jimmy Dunne (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Roy Revivo (Israele).21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:32
Liam Scales (Irlanda) e' ammonito per fallo.21:30
Fallo di Liam Scales (Irlanda).21:30
Liel Abada (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Jayson Molumby (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Eliel Peretz (Israele).21:30
Troy Parrott (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27
Fallo di Nikita Stoinov (Israele).21:27
Gol! Irlanda 1, Israele 0. Troy Parrott (Irlanda) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:25
Dor Peretz (Israele) e' ammonito per fallo.21:24
Decisione VAR: rigore Irlanda.21:22
Rigore per Irlanda. Jimmy Dunne e'stato atterrato in area di rigore.21:22
Rigore concesso da Dor Peretz (Israele) per un fallo in area.21:22
Tiro parato. Troy Parrott (Irlanda) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ryan Manning.21:22
Jayson Molumby (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21
Fallo di Eliel Peretz (Israele).21:21
Fuorigioco. Conor Coventry(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Jack Moylan e' colto in fuorigioco.21:21
Jayson Molumby (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:19
Fallo di Dor Turgeman (Israele).21:19
Fallo di Liam Scales (Irlanda).21:16
Liel Abada (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Idan Nachmias (Israele) e' ammonito per fallo.21:14
Adam Idah (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14
Fallo di Idan Nachmias (Israele).21:14
Jason Knight (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Oscar Gloukh (Israele).21:14
Jayson Molumby (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:10
Fallo di Ethane Azoulay (Israele).21:10
Ryan Manning (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:08
Fallo di Eliel Peretz (Israele).21:08
Tentativo fallito. Jayson Molumby (Irlanda) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jack Moylan.21:08
Fallo di Ryan Manning (Irlanda).21:05
Liel Abada (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Ryan Manning (Irlanda).21:04
Dor Peretz (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Tentativo fallito. Eliel Peretz (Israele) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:03
Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Caoimhín Kelleher (Irlanda).21:03
Tentativo fallito. Liel Abada (Israele) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nikita Stoinov con suggerimento di testa.21:03
Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Ryan Manning (Irlanda).21:01
Fallo di Conor Coventry (Irlanda).21:00
Eliel Peretz (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00
Fallo di mano di Troy Parrott (Irlanda).20:58
Tentativo fallito. Troy Parrott (Irlanda) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jack Moylan.20:52
Tiro parato. Adam Idah (Irlanda) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ryan Manning.20:52
Jayson Molumby (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:51
Fallo di Liel Abada (Israele).20:51
Fallo di Jason Knight (Irlanda).20:50
Roy Revivo (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50
Inizia il Primo tempo.20:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50
Irlanda - Israele è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 20:45 allo stadio TSC Arena di Backa Topola.
Dove vedere Irlanda-Israele di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Irlanda-Israele si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 4 ottobre.
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