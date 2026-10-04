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Irlanda-Israele: 1-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

4 Ottobre 2026 ore 20:45
Irlanda
1
Israele
1
Partita finita
Arbitro: Juan Martínez Munuera
  1. 39' 1-0 Troy Parrott (R)
  2. 47' 1-1 Dor Peretz
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Irlanda 1, Israele 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Irlanda 1, Israele 1.22:37

  3. 90'+2'

    Yarin Levi (Israele) e' ammonito per fallo.22:35

  4. 90'+2'

    Troy Parrott (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35

  5. 90'+2'

    Fallo di Yarin Levi (Israele).22:35

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:34

  7. 90'+1'

    Tentativo fallito. Yarden Shua (Israele) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Oscar Gloukh.22:33

  9. 90'

    Tentativo fallito. Jason Knight (Irlanda) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Joel Bagan con cross.22:33

  10. 88'

    Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Jimmy Dunne (Irlanda).22:31

  11. 87'

    Fallo di Jake O'Brien (Irlanda).22:30

  12. 87'

    Roy Revivo (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  13. 85'

    Tentativo fallito. Liam Scales (Irlanda) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:28

  15. 84'

    Sostituzione, Irlanda. Joel Bagan sostituisce Ryan Manning.22:27

  16. 84'

    Sostituzione, Irlanda. Bosun Lawal sostituisce Conor Coventry.22:27

  17. 83'

    Fuorigioco. Roy Revivo(Israele) prova il lancio lungo, ma Yarden Shua e' colto in fuorigioco.22:26

  18. 80'

    Fallo di Jason Knight (Irlanda).22:23

  19. 80'

    Roy Revivo (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  21. 79'

    Tiro respinto. Oscar Gloukh (Israele) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Yarden Shua.22:22

  22. 79'

    Oscar Gloukh (Israele) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Yarin Levi con suggerimento di testa.22:22

  23. 78'

    Sostituzione, Israele. Yarden Shua sostituisce Dor Peretz.22:21

  24. 78'

    Sostituzione, Israele. Eli Dasa sostituisce Ilay Feingold.22:21

  25. 77'

    Fallo di Rocco Vata (Irlanda).22:20

  27. 77'

    Manor Solomon (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  28. 77'

    Tiro respinto. Ryan Manning (Irlanda) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Chiedozie Ogbene.22:20

  29. 76'

    Chiedozie Ogbene (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:19

  30. 76'

    Fallo di Roy Revivo (Israele).22:19

  31. 75'

    Tiro respinto. Jake O'Brien (Irlanda) un colpo di testa da centro area. Assist di Ryan Manning con cross.22:18

  33. 74'

    Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Assaf Tzur (Israele).22:17

  34. 74'

    Tiro parato. Chiedozie Ogbene (Irlanda) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Troy Parrott con suggerimento di testa.22:17

  35. 72'

    Omri Gandelman (Israele) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Oscar Gloukh.22:15

  36. 72'

    Sostituzione, Israele. Manor Solomon sostituisce Liel Abada.22:14

  37. 69'

    Sostituzione, Irlanda. Rocco Vata sostituisce Adam Idah.22:12

  39. 69'

    Sostituzione, Irlanda. Chiedozie Ogbene sostituisce Jack Moylan.22:12

  40. 68'

    Tentativo fallito. Ryan Manning (Irlanda) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Conor Coventry in seguito a un calcio da fermo.22:11

  41. 68'

    Tiro respinto. Ryan Manning (Irlanda) un tiro di sinistro dalla lunga distanza.22:11

  42. 67'

    Jack Moylan (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10

  43. 67'

    Fallo di Eliel Peretz (Israele).22:10

  45. 67'

    Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Idan Nachmias (Israele).22:09

  46. 64'

    Fallo di Jimmy Dunne (Irlanda).22:07

  47. 64'

    Dor Peretz (Israele) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:07

  48. 62'

    Tentativo fallito. Adam Idah (Irlanda) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Jack Moylan.22:05

  49. 61'

    Fuorigioco. Ilay Feingold(Israele) prova il lancio lungo, ma Liel Abada e' colto in fuorigioco.22:04

  51. 59'

    Jason Knight (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:02

  52. 59'

    Fallo di Roy Revivo (Israele).22:02

  53. 58'

    Sostituzione, Israele. Omri Gandelman sostituisce Dor Turgeman.22:01

  54. 58'

    Sostituzione, Israele. Yarin Levi sostituisce Ethane Azoulay.22:01

  55. 57'

    Tentativo fallito. Ethane Azoulay (Israele) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Eliel Peretz.22:00

  57. 54'

    Tiro parato. Liel Abada (Israele) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:57

  58. 53'

    Fallo di Adam Idah (Irlanda).21:56

  59. 53'

    Liel Abada (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56

  60. 53'

    Tiro respinto. Adam Idah (Irlanda) un tiro di destro da centro area.21:56

  61. 53'

    Tiro respinto. Troy Parrott (Irlanda) un colpo di testa da centro area. Assist di Jack Moylan con cross.21:56

  63. 50'

    Tiro respinto. Adam Idah (Irlanda) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jack Moylan.21:53

  64. 48'

    Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Ilay Feingold (Israele).21:51

  65. 47'

    Gol! Irlanda 1, Israele 1. Dor Peretz (Israele) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:50

  66. 47'

    Tentativo fallito. Oscar Gloukh (Israele) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Eliel Peretz.21:50

  67. Inizia il Secondo tempo Irlanda 1, Israele 0.21:48

  69. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Irlanda 1, Israele 0.21:33

  70. 45'+1'

    Fallo di Jason Knight (Irlanda).21:32

  71. 45'+1'

    Roy Revivo (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  72. 45'+1'

    Jimmy Dunne (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  73. 45'+1'

    Fallo di Roy Revivo (Israele).21:32

  75. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:32

  76. 44'

    Liam Scales (Irlanda) e' ammonito per fallo.21:30

  77. 44'

    Fallo di Liam Scales (Irlanda).21:30

  78. 44'

    Liel Abada (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  79. 44'

    Jayson Molumby (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  81. 44'

    Fallo di Eliel Peretz (Israele).21:30

  82. 41'

    Troy Parrott (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27

  83. 41'

    Fallo di Nikita Stoinov (Israele).21:27

  84. 39'

    Gol! Irlanda 1, Israele 0. Troy Parrott (Irlanda) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:25

  85. 38'

    Dor Peretz (Israele) e' ammonito per fallo.21:24

  87. 36'

    Decisione VAR: rigore Irlanda.21:22

  88. 36'

    Rigore per Irlanda. Jimmy Dunne e'stato atterrato in area di rigore.21:22

  89. 36'

    Rigore concesso da Dor Peretz (Israele) per un fallo in area.21:22

  90. 36'

    Tiro parato. Troy Parrott (Irlanda) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ryan Manning.21:22

  91. 35'

    Jayson Molumby (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21

  93. 35'

    Fallo di Eliel Peretz (Israele).21:21

  94. 35'

    Fuorigioco. Conor Coventry(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Jack Moylan e' colto in fuorigioco.21:21

  95. 33'

    Jayson Molumby (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:19

  96. 33'

    Fallo di Dor Turgeman (Israele).21:19

  97. 29'

    Fallo di Liam Scales (Irlanda).21:16

  99. 29'

    Liel Abada (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  100. 28'

    Idan Nachmias (Israele) e' ammonito per fallo.21:14

  101. 28'

    Adam Idah (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14

  102. 28'

    Fallo di Idan Nachmias (Israele).21:14

  103. 28'

    Jason Knight (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  105. 28'

    Fallo di Oscar Gloukh (Israele).21:14

  106. 24'

    Jayson Molumby (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:10

  107. 24'

    Fallo di Ethane Azoulay (Israele).21:10

  108. 22'

    Ryan Manning (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:08

  109. 22'

    Fallo di Eliel Peretz (Israele).21:08

  111. 22'

    Tentativo fallito. Jayson Molumby (Irlanda) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jack Moylan.21:08

  112. 19'

    Fallo di Ryan Manning (Irlanda).21:05

  113. 19'

    Liel Abada (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  114. 18'

    Fallo di Ryan Manning (Irlanda).21:04

  115. 18'

    Dor Peretz (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  117. 17'

    Tentativo fallito. Eliel Peretz (Israele) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:03

  118. 17'

    Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Caoimhín Kelleher (Irlanda).21:03

  119. 17'

    Tentativo fallito. Liel Abada (Israele) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nikita Stoinov con suggerimento di testa.21:03

  120. 15'

    Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Ryan Manning (Irlanda).21:01

  121. 14'

    Fallo di Conor Coventry (Irlanda).21:00

  123. 14'

    Eliel Peretz (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00

  124. 12'

    Fallo di mano di Troy Parrott (Irlanda).20:58

  125. 6'

    Tentativo fallito. Troy Parrott (Irlanda) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jack Moylan.20:52

  126. 6'

    Tiro parato. Adam Idah (Irlanda) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ryan Manning.20:52

  127. 5'

    Jayson Molumby (Irlanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:51

  129. 5'

    Fallo di Liel Abada (Israele).20:51

  130. 4'

    Fallo di Jason Knight (Irlanda).20:50

  131. 4'

    Roy Revivo (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50

  132. Inizia il Primo tempo.20:47

  133. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50

Formazioni Irlanda - Israele

Irlanda
Israele
TITOLARI IRLANDA
  • (1) CAOIMHÍN KELLEHER (P)
  • (5) JAKE O'BRIEN (D)
  • (2) JIMMY DUNNE (D)
  • (3) LIAM SCALES (D)
  • (18) RYAN MANNING (C)
  • (6) JAYSON MOLUMBY (C)
  • (14) CONOR COVENTRY (C)
  • (8) JASON KNIGHT (C)
  • (17) JACK MOYLAN (A)
  • (7) TROY PARROTT (A)
  • (10) ADAM IDAH (A)
PANCHINA IRLANDA
  • (22) KILLIAN PHILLIPS (C)
  • (23) JOSH KEELEY (P)
  • (4) BOSUN LAWAL (D)
  • (19) OWEN ELDING (A)
  • (21) ROCCO VATA (A)
  • (15) JOHN EGAN (D)
  • (9) THOMAS CANNON (A)
  • (12) LIAM KITCHING (D)
  • (13) JOEL BAGAN (D)
  • (11) FINN AZAZ (C)
  • (20) CHIEDOZIE OGBENE (A)
  • (16) MAX O'LEARY (P)
ALLENATORE IRLANDA
  • Heimir Hallgrímsson
TITOLARI ISRAELE
  • (23) ASSAF TZUR (P)
  • (13) NIKITA STOINOV (D)
  • (17) ILAY FEINGOLD (D)
  • (3) ROY REVIVO (D)
  • (5) IDAN NACHMIAS (D)
  • (20) LIEL ABADA (D)
  • (8) DOR PERETZ (C)
  • (11) OSCAR GLOUKH (C)
  • (21) ETHANE AZOULAY (C)
  • (15) ELIEL PERETZ (C)
  • (19) DOR TURGEMAN (A)
PANCHINA ISRAELE
  • (16) GABI KANICHOWSKY (C)
  • (18) OMRI GLAZER (P)
  • (6) OMRI GANDELMAN (C)
  • (7) YARDEN SHUA (A)
  • (14) GUY MIZRAHI (D)
  • (10) MANOR SOLOMON (A)
  • (1) NIV ELIASI (P)
  • (9) TAI BARIBO (A)
  • (12) YARIN LEVI (C)
  • (22) SAYED ABU FARHI (A)
  • (2) ELI DASA (D)
ALLENATORE ISRAELE
  • Ran Ben Shimon
PREPARTITA

Irlanda - Israele è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 20:45 allo stadio TSC Arena di Backa Topola.

Dove vedere Irlanda-Israele di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Irlanda-Israele si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 4 ottobre. Irlanda - Israele Live

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