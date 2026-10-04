Yarin Levi (Israele) e' ammonito per fallo.22:35

Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:34

Tentativo fallito. Liam Scales (Irlanda) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:28

Fuorigioco. Roy Revivo(Israele) prova il lancio lungo, ma Yarden Shua e' colto in fuorigioco.22:26

Fuorigioco. Ilay Feingold(Israele) prova il lancio lungo, ma Liel Abada e' colto in fuorigioco.22:04

Tentativo fallito. Ethane Azoulay (Israele) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Eliel Peretz.22:00

Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:32

Liam Scales (Irlanda) e' ammonito per fallo.21:30

Dor Peretz (Israele) e' ammonito per fallo.21:24

Fuorigioco. Conor Coventry(Irlanda) prova il lancio lungo, ma Jack Moylan e' colto in fuorigioco.21:21

Idan Nachmias (Israele) e' ammonito per fallo.21:14

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50