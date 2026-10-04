Incontro terminato, Kosovo 1, Austria 1.
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Incontro terminato, Kosovo 1, Austria 1.
Secondo tempo terminato, Kosovo 1, Austria 1.19:53
Fallo di Konrad Laimer (Austria).19:52
Fisnik Asllani (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Tentativo fallito. Kevin Danso (Austria) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Marco Grüll in seguito a un calcio da fermo.19:51
Lumbardh Dellova (Kosovo) e' ammonito.19:50
Sasa Kalajdzic (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:50
Fallo di Lumbardh Dellova (Kosovo).19:50
Tentativo fallito. Ermal Krasniqi (Kosovo) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Fisnik Asllani.19:50
Xaver Schlager (Austria).19:49
Leon Avdullahu (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:48
Fuorigioco. Xaver Schlager(Austria) prova il lancio lungo, ma Christoph Lang e' colto in fuorigioco.19:48
Sostituzione, Kosovo. Meriton Korenica sostituisce Milot Rashica per infortunio.19:46
Gara riprende.19:46
Gara momentaneamente sospesa, Milot Rashica (Kosovo) per infortunio.19:44
Fuorigioco. Sasa Kalajdzic(Austria) prova il lancio lungo, ma Christoph Lang e' colto in fuorigioco.19:43
Gol! Kosovo 1, Austria 1. Christoph Lang (Austria) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sasa Kalajdzic con suggerimento di testa.19:42
Tiro respinto. Christoph Lang (Austria) un tiro di sinistro da fuori area.19:41
Stefan Posch (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:40
Fallo di Vesel Demaku (Kosovo).19:40
Sostituzione, Kosovo. Vesel Demaku sostituisce Veldin Hodza.19:39
Sostituzione, Kosovo. Ermal Krasniqi sostituisce Edon Zhegrova.19:39
Fallo di Kevin Danso (Austria).19:38
Fisnik Asllani (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:38
Fallo di Sasa Kalajdzic (Austria).19:36
Ilir Krasniqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:36
Sostituzione, Austria. Max Wöber sostituisce Nicolas Seiwald.19:34
Fallo di mano di Konrad Laimer (Austria).19:34
Tentativo fallito. Michael Gregoritsch (Austria) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.19:33
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Alexander Schlager (Austria).19:31
Tiro parato. Veldin Hodza (Kosovo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:31
Milot Rashica (Kosovo) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Veldin Hodza in seguito a un contropiede.19:31
Gol! Kosovo 1, Austria 0. Fisnik Asllani (Kosovo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Edon Zhegrova.19:27
Fallo di Xaver Schlager (Austria).19:27
Edon Zhegrova (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:27
Xaver Schlager (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:26
Fallo di Fisnik Asllani (Kosovo).19:26
Fallo di Felix Bacher (Austria).19:25
Milot Rashica (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Sostituzione, Kosovo. Milot Rashica sostituisce Baton Zabërgja.19:24
Sostituzione, Kosovo. Fisnik Asllani sostituisce Vedat Muriqi.19:24
Fallo di Xaver Schlager (Austria).19:23
Vedat Muriqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Sostituzione, Austria. Marco Grüll sostituisce Patrick Wimmer.19:19
Sostituzione, Austria. Christoph Lang sostituisce Alexander Prass.19:19
Sostituzione, Austria. Sasa Kalajdzic sostituisce Romano Schmid.19:19
Fallo di Michael Gregoritsch (Austria).19:17
Ilir Krasniqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Tiro parato. Konrad Laimer (Austria) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alexander Prass.19:14
Tiro parato. Veldin Hodza (Kosovo) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mërgim Vojvoda con cross.19:13
Fallo di Romano Schmid (Austria).19:13
Leon Avdullahu (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:13
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Alexander Schlager (Austria).19:12
Tiro parato. Edon Zhegrova (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:12
Fuorigioco. Lumbardh Dellova(Kosovo) prova il lancio lungo, ma Veldin Hodza e' colto in fuorigioco.19:09
Tiro parato. Lumbardh Dellova (Kosovo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:09
Tiro respinto. Edon Zhegrova (Kosovo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Baton Zabërgja con cross.19:09
Fuorigioco. Konrad Laimer(Austria) prova il lancio lungo, ma Alexander Prass e' colto in fuorigioco.19:07
Fallo di Patrick Wimmer (Austria).19:04
Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:04
Fallo di mano di Vedat Muriqi (Kosovo).19:03
Inizia il Secondo tempo Kosovo 0, Austria 0.19:03
Primo tempo terminato, Kosovo 0, Austria 0.18:47
Tiro parato. Michael Gregoritsch (Austria) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Xaver Schlager con cross.18:46
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Ilir Krasniqi (Kosovo).18:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:45
Gara riprende.18:45
Gara momentaneamente sospesa, Baton Zabërgja (Kosovo) per infortunio.18:44
Tentativo fallito. Nicolas Seiwald (Austria) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.18:40
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Lumbardh Dellova (Kosovo).18:35
Tiro respinto. Xaver Schlager (Austria) un tiro di sinistro da centro area.18:35
Tiro respinto. Stefan Posch (Austria) un colpo di testa dalla sinistra dell'area. Assist di Xaver Schlager con cross.18:32
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Ilir Krasniqi (Kosovo).18:31
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Stefan Posch (Austria).18:27
Tentativo fallito. Alexander Prass (Austria) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Patrick Wimmer con suggerimento di testa.18:25
Tiro respinto. Mërgim Vojvoda (Kosovo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Leon Avdullahu.18:22
Fallo di Felix Bacher (Austria).18:21
Baton Zabërgja (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:21
Fuorigioco. Xaver Schlager(Austria) prova il lancio lungo, ma Michael Gregoritsch e' colto in fuorigioco.18:18
Tentativo fallito. Xaver Schlager (Austria) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Romano Schmid.18:18
Tiro respinto. Patrick Wimmer (Austria) un tiro di destro da centro area. Assist di Michael Gregoritsch.18:18
Romano Schmid (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:15
Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).18:15
Fallo di Kevin Danso (Austria).18:14
Ilir Krasniqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:14
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Leon Avdullahu (Kosovo).18:14
Fallo di Romano Schmid (Austria).18:10
Baton Zabërgja (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:10
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Amir Saipi (Kosovo).18:09
Tiro parato. Michael Gregoritsch (Austria) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Stefan Posch con cross.18:09
Tentativo fallito. Veldin Hodza (Kosovo) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Dion Gallapeni.18:09
Fallo di Patrick Wimmer (Austria).18:08
Baton Zabërgja (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:08
Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).18:07
Xaver Schlager (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:07
Inizia il Primo tempo.18:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:07
Kosovo - Austria è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Stadiumi Fadil Vokrri di Prishtina.
Dove vedere Kosovo-Austria di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Kosovo-Austria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 4 ottobre.
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