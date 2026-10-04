Lumbardh Dellova (Kosovo) e' ammonito.19:50

Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:48

Fuorigioco. Xaver Schlager(Austria) prova il lancio lungo, ma Christoph Lang e' colto in fuorigioco.19:48

Fuorigioco. Sasa Kalajdzic(Austria) prova il lancio lungo, ma Christoph Lang e' colto in fuorigioco.19:43

Tentativo fallito. Michael Gregoritsch (Austria) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.19:33

Fuorigioco. Lumbardh Dellova(Kosovo) prova il lancio lungo, ma Veldin Hodza e' colto in fuorigioco.19:09

Fuorigioco. Konrad Laimer(Austria) prova il lancio lungo, ma Alexander Prass e' colto in fuorigioco.19:07

Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:45

Tentativo fallito. Nicolas Seiwald (Austria) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.18:40

Fuorigioco. Xaver Schlager(Austria) prova il lancio lungo, ma Michael Gregoritsch e' colto in fuorigioco.18:18

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:07