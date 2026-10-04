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Kosovo-Austria: 1-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

4 Ottobre 2026 ore 18:00
Kosovo
1
Austria
1
Partita finita
Arbitro: António Nobre
  1. 70' 1-0 Fisnik Asllani
  2. 85' 1-1 Christoph Lang
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Kosovo 1, Austria 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Kosovo 1, Austria 1.19:53

  3. 90'+4'

    Fallo di Konrad Laimer (Austria).19:52

  4. 90'+4'

    Fisnik Asllani (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  5. 90'+3'

    Tentativo fallito. Kevin Danso (Austria) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Marco Grüll in seguito a un calcio da fermo.19:51

  6. 90'+2'

    Lumbardh Dellova (Kosovo) e' ammonito.19:50

  7. 90'+2'

    Sasa Kalajdzic (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:50

  9. 90'+2'

    Fallo di Lumbardh Dellova (Kosovo).19:50

  10. 90'+2'

    Tentativo fallito. Ermal Krasniqi (Kosovo) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Fisnik Asllani.19:50

  11. 90'+1'

    Xaver Schlager (Austria).19:49

  12. 90'+1'

    Leon Avdullahu (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49

  13. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:48

  15. 90'

    Fuorigioco. Xaver Schlager(Austria) prova il lancio lungo, ma Christoph Lang e' colto in fuorigioco.19:48

  16. 88'

    Sostituzione, Kosovo. Meriton Korenica sostituisce Milot Rashica per infortunio.19:46

  17. 88'

    Gara riprende.19:46

  18. 87'

    Gara momentaneamente sospesa, Milot Rashica (Kosovo) per infortunio.19:44

  19. 86'

    Fuorigioco. Sasa Kalajdzic(Austria) prova il lancio lungo, ma Christoph Lang e' colto in fuorigioco.19:43

  21. 85'

    Gol! Kosovo 1, Austria 1. Christoph Lang (Austria) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sasa Kalajdzic con suggerimento di testa.19:42

  22. 83'

    Tiro respinto. Christoph Lang (Austria) un tiro di sinistro da fuori area.19:41

  23. 82'

    Stefan Posch (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:40

  24. 82'

    Fallo di Vesel Demaku (Kosovo).19:40

  25. 81'

    Sostituzione, Kosovo. Vesel Demaku sostituisce Veldin Hodza.19:39

  27. 81'

    Sostituzione, Kosovo. Ermal Krasniqi sostituisce Edon Zhegrova.19:39

  28. 80'

    Fallo di Kevin Danso (Austria).19:38

  29. 80'

    Fisnik Asllani (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:38

  30. 79'

    Fallo di Sasa Kalajdzic (Austria).19:36

  31. 79'

    Ilir Krasniqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:36

  33. 77'

    Sostituzione, Austria. Max Wöber sostituisce Nicolas Seiwald.19:34

  34. 76'

    Fallo di mano di Konrad Laimer (Austria).19:34

  35. 75'

    Tentativo fallito. Michael Gregoritsch (Austria) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.19:33

  36. 73'

    Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Alexander Schlager (Austria).19:31

  37. 73'

    Tiro parato. Veldin Hodza (Kosovo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:31

  39. 73'

    Milot Rashica (Kosovo) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Veldin Hodza in seguito a un contropiede.19:31

  40. 70'

    Gol! Kosovo 1, Austria 0. Fisnik Asllani (Kosovo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Edon Zhegrova.19:27

  41. 69'

    Fallo di Xaver Schlager (Austria).19:27

  42. 69'

    Edon Zhegrova (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:27

  43. 68'

    Xaver Schlager (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:26

  45. 68'

    Fallo di Fisnik Asllani (Kosovo).19:26

  46. 67'

    Fallo di Felix Bacher (Austria).19:25

  47. 67'

    Milot Rashica (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25

  48. 67'

    Sostituzione, Kosovo. Milot Rashica sostituisce Baton Zabërgja.19:24

  49. 67'

    Sostituzione, Kosovo. Fisnik Asllani sostituisce Vedat Muriqi.19:24

  51. 66'

    Fallo di Xaver Schlager (Austria).19:23

  52. 66'

    Vedat Muriqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  53. 62'

    Sostituzione, Austria. Marco Grüll sostituisce Patrick Wimmer.19:19

  54. 62'

    Sostituzione, Austria. Christoph Lang sostituisce Alexander Prass.19:19

  55. 62'

    Sostituzione, Austria. Sasa Kalajdzic sostituisce Romano Schmid.19:19

  57. 60'

    Fallo di Michael Gregoritsch (Austria).19:17

  58. 60'

    Ilir Krasniqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17

  59. 56'

    Tiro parato. Konrad Laimer (Austria) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alexander Prass.19:14

  60. 56'

    Tiro parato. Veldin Hodza (Kosovo) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mërgim Vojvoda con cross.19:13

  61. 55'

    Fallo di Romano Schmid (Austria).19:13

  63. 55'

    Leon Avdullahu (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:13

  64. 54'

    Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Alexander Schlager (Austria).19:12

  65. 54'

    Tiro parato. Edon Zhegrova (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:12

  66. 51'

    Fuorigioco. Lumbardh Dellova(Kosovo) prova il lancio lungo, ma Veldin Hodza e' colto in fuorigioco.19:09

  67. 51'

    Tiro parato. Lumbardh Dellova (Kosovo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:09

  69. 51'

    Tiro respinto. Edon Zhegrova (Kosovo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Baton Zabërgja con cross.19:09

  70. 50'

    Fuorigioco. Konrad Laimer(Austria) prova il lancio lungo, ma Alexander Prass e' colto in fuorigioco.19:07

  71. 47'

    Fallo di Patrick Wimmer (Austria).19:04

  72. 47'

    Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:04

  73. 46'

    Fallo di mano di Vedat Muriqi (Kosovo).19:03

  75. Inizia il Secondo tempo Kosovo 0, Austria 0.19:03

  76. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Kosovo 0, Austria 0.18:47

  77. 45'+2'

    Tiro parato. Michael Gregoritsch (Austria) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Xaver Schlager con cross.18:46

  78. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Ilir Krasniqi (Kosovo).18:46

  79. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:45

  81. 45'

    Gara riprende.18:45

  82. 44'

    Gara momentaneamente sospesa, Baton Zabërgja (Kosovo) per infortunio.18:44

  83. 40'

    Tentativo fallito. Nicolas Seiwald (Austria) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.18:40

  84. 36'

    Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Lumbardh Dellova (Kosovo).18:35

  85. 36'

    Tiro respinto. Xaver Schlager (Austria) un tiro di sinistro da centro area.18:35

  87. 32'

    Tiro respinto. Stefan Posch (Austria) un colpo di testa dalla sinistra dell'area. Assist di Xaver Schlager con cross.18:32

  88. 31'

    Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Ilir Krasniqi (Kosovo).18:31

  89. 28'

    Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Stefan Posch (Austria).18:27

  90. 25'

    Tentativo fallito. Alexander Prass (Austria) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Patrick Wimmer con suggerimento di testa.18:25

  91. 22'

    Tiro respinto. Mërgim Vojvoda (Kosovo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Leon Avdullahu.18:22

  93. 21'

    Fallo di Felix Bacher (Austria).18:21

  94. 21'

    Baton Zabërgja (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:21

  95. 19'

    Fuorigioco. Xaver Schlager(Austria) prova il lancio lungo, ma Michael Gregoritsch e' colto in fuorigioco.18:18

  96. 19'

    Tentativo fallito. Xaver Schlager (Austria) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Romano Schmid.18:18

  97. 18'

    Tiro respinto. Patrick Wimmer (Austria) un tiro di destro da centro area. Assist di Michael Gregoritsch.18:18

  99. 15'

    Romano Schmid (Austria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:15

  100. 15'

    Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).18:15

  101. 14'

    Fallo di Kevin Danso (Austria).18:14

  102. 14'

    Ilir Krasniqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:14

  103. 14'

    Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Leon Avdullahu (Kosovo).18:14

  105. 10'

    Fallo di Romano Schmid (Austria).18:10

  106. 10'

    Baton Zabërgja (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:10

  107. 10'

    Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Amir Saipi (Kosovo).18:09

  108. 10'

    Tiro parato. Michael Gregoritsch (Austria) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Stefan Posch con cross.18:09

  109. 9'

    Tentativo fallito. Veldin Hodza (Kosovo) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Dion Gallapeni.18:09

  111. 8'

    Fallo di Patrick Wimmer (Austria).18:08

  112. 8'

    Baton Zabërgja (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:08

  113. 7'

    Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).18:07

  114. 7'

    Xaver Schlager (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:07

  115. Inizia il Primo tempo.18:00

  117. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:07

Formazioni Kosovo - Austria

Kosovo
Austria
TITOLARI KOSOVO
  • (16) AMIR SAIPI (P)
  • (4) ILIR KRASNIQI (D)
  • (2) RON RAÇI (D)
  • (5) LUMBARDH DELLOVA (D)
  • (15) MËRGIM VOJVODA (C)
  • (13) DION GALLAPENI (C)
  • (23) LEON AVDULLAHU (C)
  • (20) VELDIN HODZA (C)
  • (10) EDON ZHEGROVA (A)
  • (14) BATON ZABËRGJA (A)
  • (18) VEDAT MURIQI (A)
PANCHINA KOSOVO
  • (3) LEARD SADRIU (D)
  • (17) ERMAL KRASNIQI (A)
  • (19) VESEL DEMAKU (C)
  • (22) MERITON KORENICA (A)
  • (1) ARIJANET MURIC (P)
  • (9) ALBION RRAHMANI (A)
  • (12) VISAR BEKAJ (P)
  • (11) FISNIK ASLLANI (A)
  • (21) LINDON EMËRLLAHU (C)
  • (7) MILOT RASHICA (C)
  • (8) VALMIR MATOSHI (C)
  • (6) ERBLIN OSMANI (C)
ALLENATORE KOSOVO
  • Franco Foda
TITOLARI AUSTRIA
  • (1) ALEXANDER SCHLAGER (P)
  • (20) KONRAD LAIMER (D)
  • (3) KEVIN DANSO (D)
  • (5) STEFAN POSCH (D)
  • (18) FELIX BACHER (D)
  • (4) XAVER SCHLAGER (C)
  • (21) PATRICK WIMMER (C)
  • (10) ROMANO SCHMID (C)
  • (6) NICOLAS SEIWALD (C)
  • (22) ALEXANDER PRASS (C)
  • (11) MICHAEL GREGORITSCH (A)
PANCHINA AUSTRIA
  • (12) FLORIAN WIEGELE (P)
  • (7) CHRISTOPH LANG (C)
  • (13) MATTEO BIGNETTI (P)
  • (17) CARNEY CHUKWUEMEKA (C)
  • (19) MARCO GRÜLL (A)
  • (2) DAVID AFFENGRUBER (D)
  • (8) JUNIOR ADAMU (A)
  • (9) SASA KALAJDZIC (A)
  • (23) MARCO FRIEDL (D)
  • (14) MAX WÖBER (D)
  • (15) PHILIPP LIENHART (D)
  • (16) PHILLIPP MWENE (D)
ALLENATORE AUSTRIA
  • Ralf Rangnick
PREPARTITA

Kosovo - Austria è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Stadiumi Fadil Vokrri di Prishtina.

Dove vedere Kosovo-Austria di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Kosovo-Austria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 4 ottobre. Kosovo - Austria Live

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