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Malta-Andorra: 1-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

4 Ottobre 2026 ore 18:00
Malta
1
Andorra
0
Partita finita
Arbitro: Mikkel Redder
  1. 49' 1-0 Teddy Teuma
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Malta 1, Andorra 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Malta 1, Andorra 0.19:49

  3. 90'+3'

    Fallo di Ryan Camenzuli (Malta).19:49

  4. 90'+3'

    Jordi Aláez (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49

  5. 90'+3'

    Carlo Lonardelli (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:48

  6. 90'+3'

    Fallo di Christian García (Andorra).19:48

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:46

  9. 90'

    Fallo di Carlo Lonardelli (Malta).19:46

  10. 90'

    Berto Rosas (Andorra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:46

  11. 89'

    Christian García (Andorra) e' ammonito per fallo.19:45

  12. 89'

    Gabriel Mentz (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:45

  13. 89'

    Fallo di Christian García (Andorra).19:45

  15. 88'

    Kurt Shaw (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:44

  16. 88'

    Fallo di Christian García (Andorra).19:44

  17. 86'

    Alexander Satariano (Malta) e' ammonito per fallo.19:42

  18. 86'

    Fallo di Alexander Satariano (Malta).19:42

  19. 86'

    Ot Remolins (Andorra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:42

  21. 85'

    Sostituzione, Malta. Andrea Zammit sostituisce Ilyas Chouaref.19:40

  22. 84'

    Sostituzione, Andorra. Christian García sostituisce Moisés San Nicolás.19:40

  23. 82'

    Tentativo fallito. Paul Mbong (Malta) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Brandon Paiber da calcio d'angolo.19:38

  24. 82'

    Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Ian Olivera (Andorra).19:38

  25. 80'

    Tiro parato. Ilyas Chouaref (Malta) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Paul Mbong.19:35

  27. 79'

    Arón Rodrigo (Andorra) e' ammonito per fallo.19:34

  28. 78'

    Carlo Lonardelli (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:34

  29. 78'

    Fallo di Arón Rodrigo (Andorra).19:34

  30. 78'

    Henry Bonello (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33

  31. 78'

    Fallo di Guillaume López (Andorra).19:33

  33. 77'

    Fallo di Paul Mbong (Malta).19:33

  34. 77'

    Ot Remolins (Andorra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:33

  35. 76'

    Fallo di Zach Muscat (Malta).19:32

  36. 76'

    Arón Rodrigo (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32

  37. 75'

    Tentativo fallito. Paul Mbong (Malta) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:31

  39. 74'

    Paul Mbong (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

  40. 74'

    Fallo di Moisés San Nicolás (Andorra).19:30

  41. 74'

    Tiro respinto. Jordi Aláez (Andorra) un tiro di destro da fuori area.19:30

  42. 72'

    Sostituzione, Malta. Zach Muscat sostituisce Juan Corbalan.19:28

  43. 72'

    Sostituzione, Malta. Carlo Lonardelli sostituisce Joseph Mbong.19:27

  45. 71'

    Fallo di Paul Mbong (Malta).19:26

  46. 71'

    Ot Remolins (Andorra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:26

  47. 70'

    Sostituzione, Andorra. Jordi Aláez sostituisce Álex Martínez.19:26

  48. 70'

    Fallo di Alexander Satariano (Malta).19:25

  49. 70'

    Pau Babot (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25

  51. 69'

    Ot Remolins (Andorra) e' ammonito per fallo.19:25

  52. 69'

    Ilyas Chouaref (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25

  53. 69'

    Fallo di Ot Remolins (Andorra).19:25

  54. 68'

    Fallo di Paul Mbong (Malta).19:24

  55. 68'

    Álex Martínez (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24

  57. 67'

    Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Ian Olivera (Andorra).19:23

  58. 65'

    Calcio d'angolo,Andorra. Calcio d'angolo causato da Alexander Satariano (Malta).19:21

  59. 64'

    Tiro parato. Juan Corbalan (Malta) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Irvin Cardona.19:20

  60. 62'

    Ilyas Chouaref (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:17

  61. 62'

    Fallo di Pau Babot (Andorra).19:17

  63. 60'

    Tiro parato. Guillaume López (Andorra) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pau Babot.19:16

  64. 57'

    Ilyas Chouaref (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13

  65. 57'

    Fallo di Biel Borrà (Andorra).19:13

  66. 56'

    Sostituzione, Malta. Paul Mbong sostituisce Teddy Teuma.19:12

  67. 56'

    Calcio d'angolo,Andorra. Calcio d'angolo causato da Kurt Shaw (Malta).19:11

  69. 54'

    Calcio d'angolo,Andorra. Calcio d'angolo causato da Kurt Shaw (Malta).19:09

  70. 54'

    Tiro respinto. Berto Rosas (Andorra) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.19:09

  71. 51'

    Ryan Camenzuli (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  72. 51'

    Fallo di Guillaume López (Andorra).19:07

  73. 49'

    Gol! Malta 1, Andorra 0. Teddy Teuma (Malta) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ilyas Chouaref.19:04

  75. 45'

    Sostituzione, Malta. Gabriel Mentz sostituisce Enrico Pepe.19:00

  76. Inizia il Secondo tempo Malta 0, Andorra 0.19:01

  77. 45'

    Primo tempo terminato, Malta 0, Andorra 0.18:45

  78. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.18:45

  79. 44'

    Tentativo fallito. Enrico Pepe (Malta) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.18:43

  81. 43'

    Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Ian Olivera (Andorra).18:43

  82. 42'

    Enrico Pepe (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:41

  83. 42'

    Fallo di Berto Rosas (Andorra).18:41

  84. 42'

    Tentativo fallito. Ot Remolins (Andorra) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Biel Borrà.18:41

  85. 41'

    Tentativo fallito. Ilyas Chouaref (Malta) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Irvin Cardona.18:40

  87. 40'

    Teddy Teuma (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:40

  88. 40'

    Fallo di Pau Babot (Andorra).18:40

  89. 40'

    Fuorigioco. Enrico Pepe(Malta) prova il lancio lungo, ma Joseph Mbong e' colto in fuorigioco.18:39

  90. 33'

    Kurt Shaw (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:32

  91. 33'

    Fallo di Berto Rosas (Andorra).18:32

  93. 32'

    Fallo di Joseph Mbong (Malta).18:31

  94. 32'

    Max Llovera (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:31

  95. 32'

    Tiro parato. Teddy Teuma (Malta) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Joseph Mbong.18:31

  96. 31'

    Enrico Pepe (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:30

  97. 31'

    Fallo di Berto Rosas (Andorra).18:30

  99. 28'

    Tentativo fallito. Alexander Satariano (Malta) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ilyas Chouaref.18:27

  100. 27'

    Kurt Shaw (Malta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:27

  101. 27'

    Fallo di Berto Rosas (Andorra).18:27

  102. 27'

    Tiro respinto. Joseph Mbong (Malta) un tiro di destro da centro area. Assist di Brandon Paiber.18:26

  103. 26'

    Tentativo fallito. Guillaume López (Andorra) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Arón Rodrigo.18:26

  105. 25'

    Tiro respinto. Arón Rodrigo (Andorra) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pau Babot.18:24

  106. 22'

    Calcio d'angolo,Andorra. Calcio d'angolo causato da Enrico Pepe (Malta).18:22

  107. 22'

    Guillaume López (Andorra) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Álex Martínez.18:22

  108. 22'

    Tentativo fallito. Álex Martínez (Andorra) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Biel Borrà.18:21

  109. 22'

    Tentativo fallito. Guillaume López (Andorra) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Álex Martínez con cross.18:21

  111. 20'

    Tiro parato. Joseph Mbong (Malta) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alexander Satariano.18:19

  112. 19'

    Tentativo fallito. Álex Martínez (Andorra) un tiro di destro da oltre 25 metri che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.18:19

  113. 19'

    Fallo di Teddy Teuma (Malta).18:18

  114. 19'

    Arón Rodrigo (Andorra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:18

  115. 15'

    Tiro parato. Pau Babot (Andorra) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ot Remolins con cross.18:14

  117. 14'

    Calcio d'angolo,Andorra. Calcio d'angolo causato da Enrico Pepe (Malta).18:14

  118. 12'

    Fallo di Brandon Paiber (Malta).18:11

  119. 12'

    Pau Babot (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:11

  120. 11'

    Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Arón Rodrigo (Andorra).18:10

  121. 10'

    Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Álex Martínez (Andorra).18:09

  123. 9'

    Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Álex Martínez (Andorra).18:09

  124. 9'

    Tiro parato. Berto Rosas (Andorra) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Guillaume López.18:08

  125. 7'

    Enrico Pepe (Malta) e' ammonito per fallo.18:06

  126. 7'

    Fallo di Enrico Pepe (Malta).18:06

  127. 7'

    Iker Álvarez (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:06

  129. 6'

    Irvin Cardona (Malta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:05

  130. 6'

    Fallo di Max Llovera (Andorra).18:05

  131. 5'

    Fuorigioco. Guillaume López(Andorra) prova il lancio lungo, ma Berto Rosas e' colto in fuorigioco.18:04

  132. 4'

    Fallo di Enrico Pepe (Malta).18:04

  133. 4'

    Berto Rosas (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:04

  135. 3'

    Fallo di Alexander Satariano (Malta).18:03

  136. 3'

    Álex Martínez (Andorra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:03

  137. 2'

    Tiro parato. Joseph Mbong (Malta) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ilyas Chouaref con cross.18:01

  138. Inizia il Primo tempo.18:00

  139. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:06

Formazioni Malta - Andorra

Malta
Andorra
TITOLARI MALTA
  • (1) HENRY BONELLO (P)
  • (3) RYAN CAMENZULI (D)
  • (13) ENRICO PEPE (D)
  • (21) JUAN CORBALAN (D)
  • (5) KURT SHAW (D)
  • (6) BRANDON PAIBER (C)
  • (20) ILYAS CHOUAREF (C)
  • (23) ALEXANDER SATARIANO (C)
  • (10) TEDDY TEUMA (C)
  • (7) JOSEPH MBONG (C)
  • (11) IRVIN CARDONA (A)
PANCHINA MALTA
  • (2) JEAN BORG (D)
  • (15) MYLES BEERMAN (D)
  • (18) CARLO LONARDELLI (D)
  • (22) ZACH MUSCAT (D)
  • (9) KEVIN CANNAVÒ (A)
  • (8) PAUL MBONG (A)
  • (16) RASHED AL-TUMI (P)
  • (4) GABRIEL MENTZ (D)
  • (14) ANDREA ZAMMIT (A)
  • (17) JAKE AZZOPARDI (C)
  • (12) LIAM FRENDO (P)
  • (19) KEYON EWURUM (A)
ALLENATORE MALTA
  • Emilio De Leo
TITOLARI ANDORRA
  • (12) IKER ÁLVAREZ (P)
  • (15) MOISÉS SAN NICOLÁS (D)
  • (5) MAX LLOVERA (D)
  • (2) BIEL BORRÀ (D)
  • (22) IAN OLIVERA (D)
  • (17) ARÓN RODRIGO (C)
  • (7) ÁLEX MARTÍNEZ (C)
  • (23) OT REMOLINS (C)
  • (3) PAU BABOT (C)
  • (11) BERTO ROSAS (A)
  • (10) GUILLAUME LÓPEZ (A)
PANCHINA ANDORRA
  • (19) JOEL GUILLÉN (D)
  • (16) JOÃO TEIXEIRA (C)
  • (20) IZAN FERNÁNDEZ (A)
  • (13) ÁLEX RUÍZ (P)
  • (8) ÉRIC VALES (C)
  • (1) JOSEP GÓMES (P)
  • (9) CUCU (A)
  • (14) JORDI ALÁEZ (C)
  • (4) CHRISTIAN GARCÍA (D)
  • (6) KIKO POMARES (D)
  • (18) CHUS RUBIO (D)
  • (21) MARC GARCÍA (C)
ALLENATORE ANDORRA
  • Jesús Luis Álvarez de Eulate Güergue
PREPARTITA

Malta - Andorra è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Ta' Qali National Stadium di Attard.

Dove vedere Malta-Andorra di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Malta-Andorra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 4 ottobre. Malta - Andorra Live

Vivai Bellomo

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