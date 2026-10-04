Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:46

Christian García (Andorra) e' ammonito per fallo.19:45

Alexander Satariano (Malta) e' ammonito per fallo.19:42

Arón Rodrigo (Andorra) e' ammonito per fallo.19:34

Ot Remolins (Andorra) e' ammonito per fallo.19:25

Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.18:45

Tentativo fallito. Enrico Pepe (Malta) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.18:43

Fuorigioco. Enrico Pepe(Malta) prova il lancio lungo, ma Joseph Mbong e' colto in fuorigioco.18:39

Tentativo fallito. Alexander Satariano (Malta) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ilyas Chouaref.18:27

Tentativo fallito. Álex Martínez (Andorra) un tiro di destro da oltre 25 metri che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.18:19

Enrico Pepe (Malta) e' ammonito per fallo.18:06

Fuorigioco. Guillaume López(Andorra) prova il lancio lungo, ma Berto Rosas e' colto in fuorigioco.18:04

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:06