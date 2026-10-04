Incontro terminato, Malta 1, Andorra 0.
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Incontro terminato, Malta 1, Andorra 0.
Secondo tempo terminato, Malta 1, Andorra 0.19:49
Fallo di Ryan Camenzuli (Malta).19:49
Jordi Aláez (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49
Carlo Lonardelli (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:48
Fallo di Christian García (Andorra).19:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:46
Fallo di Carlo Lonardelli (Malta).19:46
Berto Rosas (Andorra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:46
Christian García (Andorra) e' ammonito per fallo.19:45
Gabriel Mentz (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:45
Fallo di Christian García (Andorra).19:45
Kurt Shaw (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:44
Fallo di Christian García (Andorra).19:44
Alexander Satariano (Malta) e' ammonito per fallo.19:42
Fallo di Alexander Satariano (Malta).19:42
Ot Remolins (Andorra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:42
Sostituzione, Malta. Andrea Zammit sostituisce Ilyas Chouaref.19:40
Sostituzione, Andorra. Christian García sostituisce Moisés San Nicolás.19:40
Tentativo fallito. Paul Mbong (Malta) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Brandon Paiber da calcio d'angolo.19:38
Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Ian Olivera (Andorra).19:38
Tiro parato. Ilyas Chouaref (Malta) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Paul Mbong.19:35
Arón Rodrigo (Andorra) e' ammonito per fallo.19:34
Carlo Lonardelli (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:34
Fallo di Arón Rodrigo (Andorra).19:34
Henry Bonello (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33
Fallo di Guillaume López (Andorra).19:33
Fallo di Paul Mbong (Malta).19:33
Ot Remolins (Andorra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:33
Fallo di Zach Muscat (Malta).19:32
Arón Rodrigo (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32
Tentativo fallito. Paul Mbong (Malta) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:31
Paul Mbong (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Fallo di Moisés San Nicolás (Andorra).19:30
Tiro respinto. Jordi Aláez (Andorra) un tiro di destro da fuori area.19:30
Sostituzione, Malta. Zach Muscat sostituisce Juan Corbalan.19:28
Sostituzione, Malta. Carlo Lonardelli sostituisce Joseph Mbong.19:27
Fallo di Paul Mbong (Malta).19:26
Ot Remolins (Andorra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:26
Sostituzione, Andorra. Jordi Aláez sostituisce Álex Martínez.19:26
Fallo di Alexander Satariano (Malta).19:25
Pau Babot (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Ot Remolins (Andorra) e' ammonito per fallo.19:25
Ilyas Chouaref (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Fallo di Ot Remolins (Andorra).19:25
Fallo di Paul Mbong (Malta).19:24
Álex Martínez (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Ian Olivera (Andorra).19:23
Calcio d'angolo,Andorra. Calcio d'angolo causato da Alexander Satariano (Malta).19:21
Tiro parato. Juan Corbalan (Malta) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Irvin Cardona.19:20
Ilyas Chouaref (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:17
Fallo di Pau Babot (Andorra).19:17
Tiro parato. Guillaume López (Andorra) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pau Babot.19:16
Ilyas Chouaref (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13
Fallo di Biel Borrà (Andorra).19:13
Sostituzione, Malta. Paul Mbong sostituisce Teddy Teuma.19:12
Calcio d'angolo,Andorra. Calcio d'angolo causato da Kurt Shaw (Malta).19:11
Calcio d'angolo,Andorra. Calcio d'angolo causato da Kurt Shaw (Malta).19:09
Tiro respinto. Berto Rosas (Andorra) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.19:09
Ryan Camenzuli (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di Guillaume López (Andorra).19:07
Gol! Malta 1, Andorra 0. Teddy Teuma (Malta) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ilyas Chouaref.19:04
Sostituzione, Malta. Gabriel Mentz sostituisce Enrico Pepe.19:00
Inizia il Secondo tempo Malta 0, Andorra 0.19:01
Primo tempo terminato, Malta 0, Andorra 0.18:45
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.18:45
Tentativo fallito. Enrico Pepe (Malta) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.18:43
Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Ian Olivera (Andorra).18:43
Enrico Pepe (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:41
Fallo di Berto Rosas (Andorra).18:41
Tentativo fallito. Ot Remolins (Andorra) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Biel Borrà.18:41
Tentativo fallito. Ilyas Chouaref (Malta) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Irvin Cardona.18:40
Teddy Teuma (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:40
Fallo di Pau Babot (Andorra).18:40
Fuorigioco. Enrico Pepe(Malta) prova il lancio lungo, ma Joseph Mbong e' colto in fuorigioco.18:39
Kurt Shaw (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:32
Fallo di Berto Rosas (Andorra).18:32
Fallo di Joseph Mbong (Malta).18:31
Max Llovera (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:31
Tiro parato. Teddy Teuma (Malta) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Joseph Mbong.18:31
Enrico Pepe (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:30
Fallo di Berto Rosas (Andorra).18:30
Tentativo fallito. Alexander Satariano (Malta) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ilyas Chouaref.18:27
Kurt Shaw (Malta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:27
Fallo di Berto Rosas (Andorra).18:27
Tiro respinto. Joseph Mbong (Malta) un tiro di destro da centro area. Assist di Brandon Paiber.18:26
Tentativo fallito. Guillaume López (Andorra) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Arón Rodrigo.18:26
Tiro respinto. Arón Rodrigo (Andorra) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pau Babot.18:24
Calcio d'angolo,Andorra. Calcio d'angolo causato da Enrico Pepe (Malta).18:22
Guillaume López (Andorra) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Álex Martínez.18:22
Tentativo fallito. Álex Martínez (Andorra) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Biel Borrà.18:21
Tentativo fallito. Guillaume López (Andorra) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Álex Martínez con cross.18:21
Tiro parato. Joseph Mbong (Malta) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alexander Satariano.18:19
Tentativo fallito. Álex Martínez (Andorra) un tiro di destro da oltre 25 metri che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.18:19
Fallo di Teddy Teuma (Malta).18:18
Arón Rodrigo (Andorra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:18
Tiro parato. Pau Babot (Andorra) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ot Remolins con cross.18:14
Calcio d'angolo,Andorra. Calcio d'angolo causato da Enrico Pepe (Malta).18:14
Fallo di Brandon Paiber (Malta).18:11
Pau Babot (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:11
Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Arón Rodrigo (Andorra).18:10
Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Álex Martínez (Andorra).18:09
Calcio d'angolo,Malta. Calcio d'angolo causato da Álex Martínez (Andorra).18:09
Tiro parato. Berto Rosas (Andorra) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Guillaume López.18:08
Enrico Pepe (Malta) e' ammonito per fallo.18:06
Fallo di Enrico Pepe (Malta).18:06
Iker Álvarez (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:06
Irvin Cardona (Malta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:05
Fallo di Max Llovera (Andorra).18:05
Fuorigioco. Guillaume López(Andorra) prova il lancio lungo, ma Berto Rosas e' colto in fuorigioco.18:04
Fallo di Enrico Pepe (Malta).18:04
Berto Rosas (Andorra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:04
Fallo di Alexander Satariano (Malta).18:03
Álex Martínez (Andorra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:03
Tiro parato. Joseph Mbong (Malta) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ilyas Chouaref con cross.18:01
Inizia il Primo tempo.18:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:06
Malta - Andorra è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Ta' Qali National Stadium di Attard.
Dove vedere Malta-Andorra di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Malta-Andorra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 4 ottobre.
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