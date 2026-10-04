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Olanda-Serbia: 2-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

4 Ottobre 2026 ore 20:45
Olanda
2
Serbia
1
Partita finita
Arbitro: Donatas Rumsas
  1. 31' 1-0 Teun Koopmeiners
  2. 35' 1-1 Mihajlo Cvetkovic
  3. 72' 2-1 Joshua Zirkzee
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Olanda 2, Serbia 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Olanda 2, Serbia 1.22:37

  3. 90'+6'

    Tiro respinto. Mihajlo Cvetkovic (Serbia) un tiro di sinistro da centro area.22:37

  4. 90'+6'

    Tentativo fallito. Vanja Milinkovic-Savic (Serbia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Filip Kostic con cross da calcio d'angolo.22:37

  5. 90'+5'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Virgil van Dijk (Olanda).22:36

  6. 90'+4'

    Fallo di Jorrel Hato (Olanda).22:35

  7. 90'+4'

    Andrija Zivkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35

  9. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Bart Verbruggen (Olanda).22:34

  10. 90'+3'

    Tiro parato. Nemanja Gudelj (Serbia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Filip Kostic.22:34

  11. 90'+1'

    Tentativo fallito. Strahinja Pavlovic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Filip Kostic.22:32

  12. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:31

  13. 90'

    Micky van de Ven(Olanda) uscito per infortunio dopo che erano state effettuato tutte le sostituzioni..22:31

  15. 90'

    Gara riprende.22:31

  16. 89'

    Gara momentaneamente sospesa, Micky van de Ven (Olanda) per infortunio.22:30

  17. 88'

    Fallo di Joshua Zirkzee (Olanda).22:29

  18. 88'

    Filip Kostic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  19. 87'

    Tentativo fallito. Luka Jovic (Serbia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Andrija Zivkovic con cross.22:28

  21. 86'

    Tentativo fallito. Gjivai Zechiël (Olanda) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Quinten Timber in seguito a un contropiede.22:27

  22. 85'

    Fallo di Joshua Zirkzee (Olanda).22:26

  23. 85'

    Strahinja Pavlovic (Serbia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:26

  24. 84'

    Quinten Timber (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  25. 84'

    Fallo di Sasa Lukic (Serbia).22:25

  27. 83'

    Fallo di Ruben van Bommel (Olanda).22:24

  28. 83'

    Nemanja Gudelj (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24

  29. 82'

    Sostituzione, Olanda. Quinten Timber sostituisce Tijjani Reijnders.22:23

  30. 81'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Jorrel Hato (Olanda).22:22

  31. 80'

    Fallo di Tijjani Reijnders (Olanda).22:20

  33. 80'

    Kosta Nedeljkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:20

  34. 79'

    Sostituzione, Serbia. Nemanja Gudelj sostituisce Stefan Gudelj.22:20

  35. 78'

    Fallo di Teun Koopmeiners (Olanda).22:19

  36. 78'

    Sasa Lukic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  37. 75'

    Tiro parato. Teun Koopmeiners (Olanda) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Joshua Zirkzee.22:16

  39. 74'

    Nemanja Maksimovic (Serbia) e' ammonito per fallo.22:15

  40. 74'

    Gjivai Zechiël (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  41. 74'

    Fallo di Nemanja Maksimovic (Serbia).22:15

  42. 73'

    Tentativo fallito. Kosta Nedeljkovic (Serbia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Filip Kostic con cross.22:14

  43. 73'

    Tiro parato. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gjivai Zechiël.22:14

  45. 72'

    Sostituzione, Serbia. Andrija Zivkovic sostituisce Lazar Samardzic.22:13

  46. 72'

    Sostituzione, Serbia. Filip Kostic sostituisce Aleksa Terzic.22:13

  47. 72'

    Gol! Olanda 2, Serbia 1. Joshua Zirkzee (Olanda) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tijjani Reijnders.22:13

  48. 71'

    Tiro respinto. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Denzel Dumfries con cross.22:12

  49. 67'

    Fuorigioco. Ruben van Bommel(Olanda) prova il lancio lungo, ma Joshua Zirkzee e' colto in fuorigioco.22:08

  51. 66'

    Sostituzione, Serbia. Luka Jovic sostituisce Dusan Tadic.22:07

  52. 66'

    Sostituzione, Serbia. Nemanja Maksimovic sostituisce Aleksandar Stankovic.22:07

  53. 66'

    Fallo di Jorrel Hato (Olanda).22:07

  54. 66'

    Lazar Samardzic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  55. 61'

    Fallo di Denzel Dumfries (Olanda).22:02

  57. 61'

    Vanja Milinkovic-Savic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02

  58. 61'

    Tiro respinto. Crysencio Summerville (Olanda) un tiro di destro da centro area. Assist di Tijjani Reijnders.22:02

  59. 61'

    Tiro parato. Mihajlo Cvetkovic (Serbia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Strahinja Pavlovic con suggerimento di testa.22:02

  60. 59'

    Sostituzione, Olanda. Gjivai Zechiël sostituisce Ryan Gravenberch.22:00

  61. 58'

    Sostituzione, Olanda. Jorrel Hato sostituisce Joey Veerman.21:59

  63. 58'

    Sostituzione, Olanda. Ruben van Bommel sostituisce Noa Lang.21:59

  64. 58'

    Tentativo fallito. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Joey Veerman con passaggio filtrante.21:59

  65. 57'

    Noa Lang (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58

  66. 57'

    Fallo di Aleksa Terzic (Serbia).21:58

  67. 56'

    Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Denzel Dumfries (Olanda).21:57

  69. 56'

    Tiro parato. Lazar Samardzic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kosta Nedeljkovic.21:57

  70. 54'

    Tentativo fallito. Lazar Samardzic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dusan Tadic in seguito a un contropiede.21:55

  71. 50'

    Tiro parato. Teun Koopmeiners (Olanda) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joey Veerman.21:51

  72. 49'

    Sasa Lukic (Serbia) e' ammonito.21:50

  73. 47'

    Crysencio Summerville (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:48

  75. 47'

    Fallo di Strahinja Pavlovic (Serbia).21:48

  76. 46'

    Tentativo fallito. Mihajlo Cvetkovic (Serbia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Stefan Gudelj.21:47

  77. 46'

    Fallo di Denzel Dumfries (Olanda).21:47

  78. 46'

    Strahinja Pavlovic (Serbia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:47

  79. 45'

    Sostituzione, Olanda. Joshua Zirkzee sostituisce Mexx Meerdink.21:46

  81. Inizia il Secondo tempo Olanda 1, Serbia 1.21:46

  82. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Olanda 1, Serbia 1.21:31

  83. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30

  84. 45'

    Tijjani Reijnders (Olanda) e' ammonito per fallo.21:30

  85. 45'

    Fallo di Tijjani Reijnders (Olanda).21:29

  87. 45'

    Aleksa Terzic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  88. 44'

    Tentativo fallito. Strahinja Pavlovic (Serbia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dusan Tadic.21:29

  89. 42'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Sasa Lukic (Serbia).21:26

  90. 41'

    Ryan Gravenberch (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25

  91. 41'

    Fallo di Aleksandar Stankovic (Serbia).21:25

  93. 40'

    Fuorigioco. Vanja Milinkovic-Savic(Serbia) prova il lancio lungo, ma Aleksa Terzic e' colto in fuorigioco.21:25

  94. 39'

    Fallo di Joey Veerman (Olanda).21:24

  95. 39'

    Mihajlo Cvetkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  96. 39'

    Tiro respinto. Virgil van Dijk (Olanda) un tiro di destro da fuori area.21:23

  97. 38'

    Tiro respinto. Virgil van Dijk (Olanda) un tiro di destro da centro area.21:23

  99. 38'

    Tiro respinto. Virgil van Dijk (Olanda) un colpo di testa da centro area. Assist di Teun Koopmeiners con cross.21:23

  100. 38'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Sasa Lukic (Serbia).21:22

  101. 35'

    Gol! Olanda 1, Serbia 1. Mihajlo Cvetkovic (Serbia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Aleksa Terzic con cross.21:19

  102. 34'

    Tijjani Reijnders (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  103. 34'

    Fallo di Sasa Lukic (Serbia).21:18

  105. 33'

    Teun Koopmeiners (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  106. 33'

    Fallo di Kosta Nedeljkovic (Serbia).21:17

  107. 31'

    Gol! Olanda 1, Serbia 0. Teun Koopmeiners (Olanda) trasforma il calcio di punizione con un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.Gol confermato dopo VAR Review.

    Guarda la scheda del giocatore Teun Koopmeiners21:15

  108. 30'

    Strahinja Pavlovic (Serbia) e' ammonito per fallo.21:14

  109. 30'

    Crysencio Summerville (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:14

  111. 30'

    Fallo di Strahinja Pavlovic (Serbia).21:14

  112. 28'

    Mexx Meerdink (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:12

  113. 28'

    Fallo di Srdjan Babic (Serbia).21:12

  114. 26'

    Tentativo fallito. Mihajlo Cvetkovic (Serbia) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Dusan Tadic.21:11

  115. 26'

    Tentativo fallito. Dusan Tadic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Lazar Samardzic.21:10

  117. 25'

    Fallo di Joey Veerman (Olanda).21:09

  118. 25'

    Mihajlo Cvetkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  119. 25'

    Crysencio Summerville (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09

  120. 25'

    Fallo di Strahinja Pavlovic (Serbia).21:09

  121. 24'

    Tiro respinto. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Crysencio Summerville.21:09

  123. 23'

    Tentativo fallito. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:07

  124. 22'

    Tentativo fallito. Virgil van Dijk (Olanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Teun Koopmeiners con cross da calcio d'angolo.21:07

  125. 22'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Kosta Nedeljkovic (Serbia).21:06

  126. 21'

    Crysencio Summerville (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  127. 21'

    Fallo di Sasa Lukic (Serbia).21:05

  129. 20'

    Fuorigioco. Vanja Milinkovic-Savic(Serbia) prova il lancio lungo, ma Aleksa Terzic e' colto in fuorigioco.21:05

  130. 20'

    Fallo di Mexx Meerdink (Olanda).21:04

  131. 20'

    Srdjan Babic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  132. 19'

    Denzel Dumfries (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:03

  133. 19'

    Fallo di Strahinja Pavlovic (Serbia).21:03

  135. 18'

    Tentativo fallito. Noa Lang (Olanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Mexx Meerdink in seguito a un contropiede.21:03

  136. 14'

    Stefan Gudelj (Serbia) e' ammonito per fallo.20:58

  137. 14'

    Noa Lang (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58

  138. 14'

    Fallo di Stefan Gudelj (Serbia).20:58

  139. 13'

    Fallo di Denzel Dumfries (Olanda).20:57

  141. 13'

    Strahinja Pavlovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57

  142. 12'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Stefan Gudelj (Serbia).20:56

  143. 12'

    Tiro respinto. Mexx Meerdink (Olanda) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata.20:56

  144. 12'

    Tiro parato. Joey Veerman (Olanda) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Crysencio Summerville.20:56

  145. 10'

    Tentativo fallito. Joey Veerman (Olanda) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Crysencio Summerville da calcio d'angolo.20:54

  147. 9'

    Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Kosta Nedeljkovic (Serbia).20:53

  148. 3'

    Tentativo fallito. Mexx Meerdink (Olanda) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Ryan Gravenberch.20:47

  149. 3'

    Tentativo fallito. Noa Lang (Olanda) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Crysencio Summerville con cross.20:47

  150. Tentativo fallito. Micky van de Ven (Olanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Teun Koopmeiners con cross da calcio d'angolo.20:46

  151. Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Kosta Nedeljkovic (Serbia).20:45

  153. Inizia il Primo tempo.20:45

  154. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

Formazioni Olanda - Serbia

Olanda
Serbia
TITOLARI OLANDA
  • (1) BART VERBRUGGEN (P)
  • (22) DENZEL DUMFRIES (D)
  • (20) TEUN KOOPMEINERS (D)
  • (4) VIRGIL VAN DIJK (D)
  • (15) MICKY VAN DE VEN (D)
  • (18) JOEY VEERMAN (C)
  • (14) TIJJANI REIJNDERS (C)
  • (8) RYAN GRAVENBERCH (C)
  • (17) MEXX MEERDINK (A)
  • (10) NOA LANG (A)
  • (7) CRYSENCIO SUMMERVILLE (A)
PANCHINA OLANDA
  • (19) KENNETH TAYLOR (C)
  • (21) GJIVAI ZECHIËL (C)
  • (11) RUBEN VAN BOMMEL (A)
  • (3) JORREL HATO (D)
  • (13) ROBIN ROEFS (P)
  • (9) JOSHUA ZIRKZEE (A)
  • (6) QUINTEN TIMBER (C)
  • (12) JURRIËN TIMBER (D)
  • (16) GUUS TIL (C)
  • (2) JEREMIE FRIMPONG (D)
  • (5) NATHAN AKÉ (D)
  • (23) MARK FLEKKEN (P)
ALLENATORE OLANDA
  • Xavier Hernández Creus
TITOLARI SERBIA
  • (23) VANJA MILINKOVIC-SAVIC (P)
  • (17) ALEKSA TERZIC (D)
  • (19) STEFAN GUDELJ (D)
  • (2) KOSTA NEDELJKOVIC (D)
  • (3) STRAHINJA PAVLOVIC (D)
  • (15) SRDJAN BABIC (D)
  • (22) SASA LUKIC (C)
  • (21) LAZAR SAMARDZIC (C)
  • (7) ALEKSANDAR STANKOVIC (C)
  • (10) DUSAN TADIC (A)
  • (18) MIHAJLO CVETKOVIC (A)
PANCHINA SERBIA
  • (6) NEMANJA GUDELJ (C)
  • (5) NEMANJA MAKSIMOVIC (C)
  • (4) OGNJEN MIMOVIĆ (D)
  • (20) VANJA DRAGOJEVIC (C)
  • (13) NIKOLA SIMIC (D)
  • (11) FILIP KOSTIC (C)
  • (14) ANDRIJA ZIVKOVIC (A)
  • (12) FILIP STANKOVIC (P)
  • (16) STRAHINJA ERAKOVIC (D)
  • (1) DRAGAN ROSIC (P)
  • (9) DEJAN JOVELJIC (A)
  • (8) LUKA JOVIC (A)
ALLENATORE SERBIA
  • Veljko Paunovic
PREPARTITA

Olanda - Serbia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Philips Stadion di Eindhoven.

Dove vedere Olanda-Serbia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Olanda-Serbia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 4 ottobre. Olanda - Serbia Live

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