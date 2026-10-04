Incontro terminato, Olanda 2, Serbia 1.
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La consulenza e la cura del verde diventano una scelta strategicaLEGGI
Incontro terminato, Olanda 2, Serbia 1.
Secondo tempo terminato, Olanda 2, Serbia 1.22:37
Tiro respinto. Mihajlo Cvetkovic (Serbia) un tiro di sinistro da centro area.22:37
Tentativo fallito. Vanja Milinkovic-Savic (Serbia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Filip Kostic con cross da calcio d'angolo.22:37
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Virgil van Dijk (Olanda).22:36
Fallo di Jorrel Hato (Olanda).22:35
Andrija Zivkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Bart Verbruggen (Olanda).22:34
Tiro parato. Nemanja Gudelj (Serbia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Filip Kostic.22:34
Tentativo fallito. Strahinja Pavlovic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Filip Kostic.22:32
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:31
Micky van de Ven(Olanda) uscito per infortunio dopo che erano state effettuato tutte le sostituzioni..22:31
Gara riprende.22:31
Gara momentaneamente sospesa, Micky van de Ven (Olanda) per infortunio.22:30
Fallo di Joshua Zirkzee (Olanda).22:29
Filip Kostic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Tentativo fallito. Luka Jovic (Serbia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Andrija Zivkovic con cross.22:28
Tentativo fallito. Gjivai Zechiël (Olanda) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Quinten Timber in seguito a un contropiede.22:27
Fallo di Joshua Zirkzee (Olanda).22:26
Strahinja Pavlovic (Serbia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:26
Quinten Timber (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Fallo di Sasa Lukic (Serbia).22:25
Fallo di Ruben van Bommel (Olanda).22:24
Nemanja Gudelj (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24
Sostituzione, Olanda. Quinten Timber sostituisce Tijjani Reijnders.22:23
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Jorrel Hato (Olanda).22:22
Fallo di Tijjani Reijnders (Olanda).22:20
Kosta Nedeljkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:20
Sostituzione, Serbia. Nemanja Gudelj sostituisce Stefan Gudelj.22:20
Fallo di Teun Koopmeiners (Olanda).22:19
Sasa Lukic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Tiro parato. Teun Koopmeiners (Olanda) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Joshua Zirkzee.22:16
Nemanja Maksimovic (Serbia) e' ammonito per fallo.22:15
Gjivai Zechiël (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Nemanja Maksimovic (Serbia).22:15
Tentativo fallito. Kosta Nedeljkovic (Serbia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Filip Kostic con cross.22:14
Tiro parato. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gjivai Zechiël.22:14
Sostituzione, Serbia. Andrija Zivkovic sostituisce Lazar Samardzic.22:13
Sostituzione, Serbia. Filip Kostic sostituisce Aleksa Terzic.22:13
Gol! Olanda 2, Serbia 1. Joshua Zirkzee (Olanda) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tijjani Reijnders.22:13
Tiro respinto. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Denzel Dumfries con cross.22:12
Fuorigioco. Ruben van Bommel(Olanda) prova il lancio lungo, ma Joshua Zirkzee e' colto in fuorigioco.22:08
Sostituzione, Serbia. Luka Jovic sostituisce Dusan Tadic.22:07
Sostituzione, Serbia. Nemanja Maksimovic sostituisce Aleksandar Stankovic.22:07
Fallo di Jorrel Hato (Olanda).22:07
Lazar Samardzic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Fallo di Denzel Dumfries (Olanda).22:02
Vanja Milinkovic-Savic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02
Tiro respinto. Crysencio Summerville (Olanda) un tiro di destro da centro area. Assist di Tijjani Reijnders.22:02
Tiro parato. Mihajlo Cvetkovic (Serbia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Strahinja Pavlovic con suggerimento di testa.22:02
Sostituzione, Olanda. Gjivai Zechiël sostituisce Ryan Gravenberch.22:00
Sostituzione, Olanda. Jorrel Hato sostituisce Joey Veerman.21:59
Sostituzione, Olanda. Ruben van Bommel sostituisce Noa Lang.21:59
Tentativo fallito. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Joey Veerman con passaggio filtrante.21:59
Noa Lang (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58
Fallo di Aleksa Terzic (Serbia).21:58
Calcio d'angolo,Serbia. Calcio d'angolo causato da Denzel Dumfries (Olanda).21:57
Tiro parato. Lazar Samardzic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kosta Nedeljkovic.21:57
Tentativo fallito. Lazar Samardzic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dusan Tadic in seguito a un contropiede.21:55
Tiro parato. Teun Koopmeiners (Olanda) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joey Veerman.21:51
Sasa Lukic (Serbia) e' ammonito.21:50
Crysencio Summerville (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:48
Fallo di Strahinja Pavlovic (Serbia).21:48
Tentativo fallito. Mihajlo Cvetkovic (Serbia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Stefan Gudelj.21:47
Fallo di Denzel Dumfries (Olanda).21:47
Strahinja Pavlovic (Serbia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:47
Sostituzione, Olanda. Joshua Zirkzee sostituisce Mexx Meerdink.21:46
Inizia il Secondo tempo Olanda 1, Serbia 1.21:46
Primo tempo terminato, Olanda 1, Serbia 1.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30
Tijjani Reijnders (Olanda) e' ammonito per fallo.21:30
Fallo di Tijjani Reijnders (Olanda).21:29
Aleksa Terzic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Tentativo fallito. Strahinja Pavlovic (Serbia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dusan Tadic.21:29
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Sasa Lukic (Serbia).21:26
Ryan Gravenberch (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25
Fallo di Aleksandar Stankovic (Serbia).21:25
Fuorigioco. Vanja Milinkovic-Savic(Serbia) prova il lancio lungo, ma Aleksa Terzic e' colto in fuorigioco.21:25
Fallo di Joey Veerman (Olanda).21:24
Mihajlo Cvetkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Tiro respinto. Virgil van Dijk (Olanda) un tiro di destro da fuori area.21:23
Tiro respinto. Virgil van Dijk (Olanda) un tiro di destro da centro area.21:23
Tiro respinto. Virgil van Dijk (Olanda) un colpo di testa da centro area. Assist di Teun Koopmeiners con cross.21:23
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Sasa Lukic (Serbia).21:22
Gol! Olanda 1, Serbia 1. Mihajlo Cvetkovic (Serbia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Aleksa Terzic con cross.21:19
Tijjani Reijnders (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Sasa Lukic (Serbia).21:18
Teun Koopmeiners (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Kosta Nedeljkovic (Serbia).21:17
Gol! Olanda 1, Serbia 0. Teun Koopmeiners (Olanda) trasforma il calcio di punizione con un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.Gol confermato dopo VAR Review.
Guarda la scheda del giocatore Teun Koopmeiners21:15
Strahinja Pavlovic (Serbia) e' ammonito per fallo.21:14
Crysencio Summerville (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:14
Fallo di Strahinja Pavlovic (Serbia).21:14
Mexx Meerdink (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:12
Fallo di Srdjan Babic (Serbia).21:12
Tentativo fallito. Mihajlo Cvetkovic (Serbia) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Dusan Tadic.21:11
Tentativo fallito. Dusan Tadic (Serbia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Lazar Samardzic.21:10
Fallo di Joey Veerman (Olanda).21:09
Mihajlo Cvetkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Crysencio Summerville (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09
Fallo di Strahinja Pavlovic (Serbia).21:09
Tiro respinto. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Crysencio Summerville.21:09
Tentativo fallito. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:07
Tentativo fallito. Virgil van Dijk (Olanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Teun Koopmeiners con cross da calcio d'angolo.21:07
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Kosta Nedeljkovic (Serbia).21:06
Crysencio Summerville (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Sasa Lukic (Serbia).21:05
Fuorigioco. Vanja Milinkovic-Savic(Serbia) prova il lancio lungo, ma Aleksa Terzic e' colto in fuorigioco.21:05
Fallo di Mexx Meerdink (Olanda).21:04
Srdjan Babic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Denzel Dumfries (Olanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:03
Fallo di Strahinja Pavlovic (Serbia).21:03
Tentativo fallito. Noa Lang (Olanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Mexx Meerdink in seguito a un contropiede.21:03
Stefan Gudelj (Serbia) e' ammonito per fallo.20:58
Noa Lang (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58
Fallo di Stefan Gudelj (Serbia).20:58
Fallo di Denzel Dumfries (Olanda).20:57
Strahinja Pavlovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Stefan Gudelj (Serbia).20:56
Tiro respinto. Mexx Meerdink (Olanda) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata.20:56
Tiro parato. Joey Veerman (Olanda) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Crysencio Summerville.20:56
Tentativo fallito. Joey Veerman (Olanda) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Crysencio Summerville da calcio d'angolo.20:54
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Kosta Nedeljkovic (Serbia).20:53
Tentativo fallito. Mexx Meerdink (Olanda) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Ryan Gravenberch.20:47
Tentativo fallito. Noa Lang (Olanda) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Crysencio Summerville con cross.20:47
Tentativo fallito. Micky van de Ven (Olanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Teun Koopmeiners con cross da calcio d'angolo.20:46
Calcio d'angolo,Olanda. Calcio d'angolo causato da Kosta Nedeljkovic (Serbia).20:45
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49
Olanda - Serbia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Philips Stadion di Eindhoven.
Dove vedere Olanda-Serbia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Olanda-Serbia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 4 ottobre.
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