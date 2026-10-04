Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:31

Micky van de Ven(Olanda) uscito per infortunio dopo che erano state effettuato tutte le sostituzioni..22:31

Tentativo fallito. Gjivai Zechiël (Olanda) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Quinten Timber in seguito a un contropiede.22:27

Nemanja Maksimovic (Serbia) e' ammonito per fallo.22:15

Fuorigioco. Ruben van Bommel(Olanda) prova il lancio lungo, ma Joshua Zirkzee e' colto in fuorigioco.22:08

Tentativo fallito. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Joey Veerman con passaggio filtrante.21:59

Sasa Lukic (Serbia) e' ammonito.21:50

Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30

Tijjani Reijnders (Olanda) e' ammonito per fallo.21:30

Fuorigioco. Vanja Milinkovic-Savic(Serbia) prova il lancio lungo, ma Aleksa Terzic e' colto in fuorigioco.21:25

Strahinja Pavlovic (Serbia) e' ammonito per fallo.21:14

Tentativo fallito. Mihajlo Cvetkovic (Serbia) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Dusan Tadic.21:11

Tentativo fallito. Tijjani Reijnders (Olanda) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:07

Fuorigioco. Vanja Milinkovic-Savic(Serbia) prova il lancio lungo, ma Aleksa Terzic e' colto in fuorigioco.21:05

Stefan Gudelj (Serbia) e' ammonito per fallo.20:58

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49