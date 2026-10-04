Incontro terminato, Portogallo 2, Norvegia 1.
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Incontro terminato, Portogallo 2, Norvegia 1.
Secondo tempo terminato, Portogallo 2, Norvegia 1.22:42
Tentativo fallito. Andreas Schjelderup (Norvegia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:40
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Rúben Neves (Portogallo).22:39
Sostituzione, Portogallo. Trincão sostituisce Bruno Fernandes.22:39
Sostituzione, Portogallo. Nuno Tavares sostituisce João Félix.22:39
Fallo di Rúben Dias (Portogallo).22:38
Andreas Schjelderup (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:38
Tentativo fallito. Kristoffer Ajer (Norvegia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco alto sulla destra. Assist di Fredrik Aursnes.22:37
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:37
Bruno Fernandes (Portogallo) e' ammonito per fallo.22:35
Fallo di Bruno Fernandes (Portogallo).22:35
Andreas Schjelderup (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:35
Sostituzione, Norvegia. Thelo Aasgaard sostituisce Patrick Berg.22:33
Sostituzione, Portogallo. Bernardo Silva sostituisce Vitinha.22:33
Secondo cartellino giallo per Francisco Conceição (Portogallo).22:32
Francisco Conceição (Portogallo) e' ammonito.22:32
Gol! Portogallo 2, Norvegia 1. Gonçalo Ramos (Portogallo) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di João Félix.Gol confermato dopo VAR Review.
Guarda la scheda del giocatore Gonçalo Ramos22:25
Fuorigioco. Renato Veiga(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Francisco Conceição e' colto in fuorigioco.22:23
Sostituzione, Norvegia. Oscar Bobb sostituisce Antonio Nusa.22:20
Tentativo fallito. Rúben Neves (Portogallo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola tira alto in seguito a un calcio da fermo.22:20
Diogo Dalot (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19
Fallo di Sander Berge (Norvegia).22:19
Tentativo fallito. Nuno Mendes (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Bruno Fernandes da calcio d'angolo.22:16
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Kristoffer Ajer (Norvegia).22:15
Nuno Mendes (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14
Fallo di Sander Berge (Norvegia).22:14
Sostituzione, Norvegia. Jørgen Strand Larsen sostituisce Erling Haaland per infortunio.22:14
Tentativo fallito. Renato Veiga (Portogallo) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola tira alto da calcio d'angolo.22:11
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Patrick Berg (Norvegia).22:11
Tiro respinto. Vitinha (Portogallo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Francisco Conceição.22:11
Sostituzione, Portogallo. Rúben Neves sostituisce João Palhinha.22:09
Sostituzione, Portogallo. Diogo Dalot sostituisce João Cancelo.22:09
Tentativo fallito. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra. Assist di Patrick Berg.22:07
Rúben Dias (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Fallo di Antonio Nusa (Norvegia).22:04
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Rúben Dias (Portogallo).22:04
Tiro respinto. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Erling Haaland.22:04
Tiro respinto. Francisco Conceição (Portogallo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Rúben Dias con suggerimento di testa.22:03
Tentativo fallito. Francisco Conceição (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di João Cancelo.22:02
Fuorigioco. João Cancelo(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Francisco Conceição e' colto in fuorigioco.22:01
Tiro parato. João Cancelo (Portogallo) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra.22:01
Tentativo fallito. Bruno Fernandes (Portogallo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Nuno Mendes.21:59
Fuorigioco. Sander Berge(Norvegia) prova il lancio lungo, ma Andreas Schjelderup e' colto in fuorigioco.21:58
Fallo di João Palhinha (Portogallo).21:57
Erling Haaland (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Fredrik Aursnes (Norvegia).21:57
João Palhinha (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:52
Fallo di Erling Haaland (Norvegia).21:52
Inizia il Secondo tempo Portogallo 1, Norvegia 1.21:52
Primo tempo terminato, Portogallo 1, Norvegia 1.21:35
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:33
João Cancelo (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Patrick Berg (Norvegia).21:33
Tentativo fallito. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Leo Østigård.21:30
Fallo di João Cancelo (Portogallo).21:29
Antonio Nusa (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:29
Fuorigioco. Patrick Berg(Norvegia) prova il lancio lungo, ma Andreas Schjelderup e' colto in fuorigioco.21:27
Gol! Portogallo 1, Norvegia 1. João Cancelo (Portogallo) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa. Assist di Nuno Mendes.21:26
Gol! Portogallo 0, Norvegia 1. Kristoffer Ajer (Norvegia) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Martin Ødegaard in seguito a un calcio da fermo.21:23
Fallo di João Cancelo (Portogallo).21:22
Antonio Nusa (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:22
Tentativo fallito. Bruno Fernandes (Portogallo) un tiro di sinistro da centro area tira alto da calcio d'angolo.21:21
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Kristoffer Ajer (Norvegia).21:21
Tiro respinto. Nuno Mendes (Portogallo) un tiro di destro da centro area. Assist di João Palhinha.21:21
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Egil Selvik (Norvegia).21:19
Tiro parato. Gonçalo Ramos (Portogallo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:19
Tiro parato. Bruno Fernandes (Portogallo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vitinha.21:19
Tentativo fallito. João Cancelo (Portogallo) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Francisco Conceição.21:17
Tiro parato. Patrick Berg (Norvegia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Martin Ødegaard.21:15
Tiro respinto. Erling Haaland (Norvegia) un colpo di testa da centro area. Assist di Martin Ødegaard con cross.21:14
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Diogo Costa (Portogallo).21:13
Tiro parato. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Patrick Berg.21:13
Calcio d'angolo,Portogallo. Calcio d'angolo causato da Egil Selvik (Norvegia).21:09
Tiro parato. João Cancelo (Portogallo) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Vitinha con suggerimento di testa.21:09
Tentativo fallito. Vitinha (Portogallo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Nuno Mendes.21:09
Tiro respinto. João Félix (Portogallo) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Francisco Conceição con cross.21:09
Fallo di Francisco Conceição (Portogallo).21:04
Antonio Nusa (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:04
João Palhinha (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fallo di Sander Berge (Norvegia).21:01
Fallo di Rúben Dias (Portogallo).21:00
Erling Haaland (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:00
João Cancelo (Portogallo) e' ammonito per fallo.20:59
Fallo di João Cancelo (Portogallo).20:59
David Møller Wolfe (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59
Renato Veiga (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58
Fallo di Erling Haaland (Norvegia).20:58
Tiro parato. Vitinha (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Francisco Conceição.20:57
Tiro respinto. Francisco Conceição (Portogallo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Gonçalo Ramos.20:55
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Bruno Fernandes (Portogallo).20:54
Gara riprende.20:52
Gara momentaneamente sospesa, Nuno Mendes (Portogallo) per infortunio.20:51
Inizia il Primo tempo.20:48
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:38
Portogallo - Norvegia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.
Dove vedere Portogallo-Norvegia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Portogallo-Norvegia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 4 ottobre.
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