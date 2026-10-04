Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:37

Bruno Fernandes (Portogallo) e' ammonito per fallo.22:35

Francisco Conceição (Portogallo) e' ammonito.22:32

Fuorigioco. Renato Veiga(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Francisco Conceição e' colto in fuorigioco.22:23

Fuorigioco. João Cancelo(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Francisco Conceição e' colto in fuorigioco.22:01

Fuorigioco. Sander Berge(Norvegia) prova il lancio lungo, ma Andreas Schjelderup e' colto in fuorigioco.21:58

Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:33

Fuorigioco. Patrick Berg(Norvegia) prova il lancio lungo, ma Andreas Schjelderup e' colto in fuorigioco.21:27

Tentativo fallito. João Cancelo (Portogallo) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Francisco Conceição.21:17

Tentativo fallito. Vitinha (Portogallo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Nuno Mendes.21:09

João Cancelo (Portogallo) e' ammonito per fallo.20:59

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:38