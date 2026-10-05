Incontro terminato, Bosnia-Erzegovina 1, Polonia 0.
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Incontro terminato, Bosnia-Erzegovina 1, Polonia 0.
Secondo tempo terminato, Bosnia-Erzegovina 1, Polonia 0.22:41
Fallo di Norbert Wojtuszek (Polonia).22:39
Jovo Lukic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Oskar Pietuszewski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38
Fallo di Samed Bazdar (Bosnia-Erzegovina).22:38
Fallo di Oskar Pietuszewski (Polonia).22:36
Samed Bazdar (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:36
Tiro respinto. Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area.22:35
Tiro respinto. Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area.22:35
Norbert Wojtuszek (Polonia) e' ammonito per fallo.22:34
Fallo di Norbert Wojtuszek (Polonia).22:34
Samed Bazdar (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:34
Fuorigioco. Norbert Wojtuszek(Polonia) prova il lancio lungo, ma Marcel Regula e' colto in fuorigioco.22:33
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Stjepan Radeljic sostituisce Armin Gigovic.22:33
Sostituzione, Polonia. Oskar Pietuszewski sostituisce Mateusz Zukowski.22:32
Sostituzione, Polonia. Kacper Urbanski sostituisce Wiktor Nowak.22:32
Norbert Wojtuszek (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:32
Fallo di Samed Bazdar (Bosnia-Erzegovina).22:32
Fuorigioco. Samed Bazdar(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Jovo Lukic e' colto in fuorigioco.22:31
Tentativo fallito. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.22:30
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).22:29
Gol! Bosnia-Erzegovina 1, Polonia 0. Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro sotto la traversa in alto a destra.22:28
Gara riprende.22:27
Jan Bednarek (Polonia) e' ammonito per fallo.22:27
Decisione VAR: nessun rigore Bosnia-Erzegovina.22:26
Gara momentaneamente sospesa, (Bosnia-Erzegovina). Viene consultato il VAR.22:26
Rigore concesso da Jan Bednarek (Polonia) per un fallo in area.22:25
Rigore per Bosnia-Erzegovina. Jovo Lukic e'stato atterrato in area di rigore.22:25
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Jovo Lukic sostituisce Ermedin Demirovic.22:22
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Samed Bazdar sostituisce Haris Tabakovic.22:22
Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito.22:19
Decisione VAR: rigore Bosnia-Erzegovina.22:19
Fuorigioco. Martin Zlomislic(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Haris Tabakovic e' colto in fuorigioco.22:19
Fallo di Nicola Zalewski (Polonia).22:18
Amar Memic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Tentativo fallito. Mateusz Zukowski (Polonia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Piotr Zielinski.22:18
Tiro respinto. Jakub Kiwior (Polonia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Piotr Zielinski con cross.22:16
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Martin Zlomislic (Bosnia-Erzegovina).22:16
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).22:15
Tiro respinto. Mateusz Zukowski (Polonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Sebastian Szymanski.22:15
Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:15
Fallo di Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).22:15
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).22:14
Tiro respinto. Przemyslaw Frankowski (Polonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Piotr Zielinski.22:14
Tentativo fallito. Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.22:10
Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina).22:08
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Benjamin Tahirovic sostituisce Ermin Mahmic.22:07
Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Esmir Bajraktarevic sostituisce Zinedin Smajlovic.22:07
Sostituzione, Polonia. Marcel Regula sostituisce Karol Swiderski.22:07
Sostituzione, Polonia. Norbert Wojtuszek sostituisce Matty Cash per infortunio.22:06
Gara riprende.22:04
Gara momentaneamente sospesa, Matty Cash (Polonia) per infortunio.22:03
Nicola Zalewski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02
Fallo di Amar Memic (Bosnia-Erzegovina).22:02
Fallo di mano di Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina).22:00
Tentativo fallito. Przemyslaw Frankowski (Polonia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Piotr Zielinski da calcio d'angolo.21:57
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).21:57
Tentativo fallito. Karol Swiderski (Polonia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Nicola Zalewski con cross.21:54
Tiro respinto. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area.21:53
Fuorigioco. Ivan Basic(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Ermedin Demirovic e' colto in fuorigioco.21:51
Gara riprende.21:51
Gara momentaneamente sospesa, Karol Swiderski (Polonia) per infortunio.21:50
Inizia il Secondo tempo Bosnia-Erzegovina 0, Polonia 0.21:49
Primo tempo terminato, Bosnia-Erzegovina 0, Polonia 0.21:32
Tiro respinto. Przemyslaw Frankowski (Polonia) un tiro di destro da fuori area.21:31
Tentativo fallito. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nicola Zalewski con cross.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31
Tiro respinto. Sebastian Szymanski (Polonia) un tiro di destro da centro area. Assist di Karol Swiderski.21:30
Tiro parato. Karol Swiderski (Polonia) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Wiktor Nowak con passaggio filtrante.21:30
Tiro parato. Wiktor Nowak (Polonia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sebastian Szymanski.21:28
Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito.21:27
Wiktor Nowak (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina).21:27
Nicola Zalewski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Zinedin Smajlovic (Bosnia-Erzegovina).21:25
Tentativo fallito. Ermin Mahmic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:24
Nicola Zalewski (Polonia) e' ammonito per fallo.21:23
Fallo di Nicola Zalewski (Polonia).21:23
Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:23
Gara riprende.21:17
Gara momentaneamente sospesa, Nicola Zalewski (Polonia) per infortunio.21:17
Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.21:17
Fallo di Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina).21:17
Nicola Zalewski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina).21:15
Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Przemyslaw Frankowski (Polonia).21:12
Tiro parato. Przemyslaw Frankowski (Polonia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Piotr Zielinski.21:11
Fallo di mano di Sead Kolasinac (Bosnia-Erzegovina).21:10
Tentativo fallito. Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:09
Ermin Mahmic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09
Fallo di Wiktor Nowak (Polonia).21:09
Fallo di Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina).21:08
Matty Cash (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fuorigioco. Ivan Basic(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Sead Kolasinac e' colto in fuorigioco.21:06
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina).21:03
Tentativo fallito. Jan Bednarek (Polonia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sebastian Szymanski con cross da calcio d'angolo.21:02
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina).21:01
Tentativo fallito. Zinedin Smajlovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Armin Gigovic.21:00
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Zinedin Smajlovic (Bosnia-Erzegovina).20:53
Tiro respinto. Mateusz Zukowski (Polonia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra.20:53
Tiro respinto. Jakub Kiwior (Polonia) un tiro di sinistro da centro area.20:53
Tentativo fallito. Matty Cash (Polonia) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Karol Swiderski.20:52
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Jakub Kiwior (Polonia).20:48
Tiro respinto. Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Amar Memic con cross.20:48
Tiro respinto. Sead Kolasinac (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ermedin Demirovic con cross.20:47
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:44
Bosnia Erzegovina - Polonia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Bilino Polje di Zenica.
Dove vedere Bosnia Erzegovina-Polonia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Bosnia Erzegovina-Polonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 ottobre.
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI
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