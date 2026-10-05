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Bosnia Erzegovina-Polonia: 1-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

5 Ottobre 2026 ore 20:45
Bosnia Erzegovina
1
Polonia
0
Partita finita
Arbitro: Jeremie Pignard
  1. 84' 1-0 Ivan Basic (R)
0'
45'
90'
90'
97'

Incontro terminato, Bosnia-Erzegovina 1, Polonia 0.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Bosnia-Erzegovina 1, Polonia 0.22:41

  3. 90'+6'

    Fallo di Norbert Wojtuszek (Polonia).22:39

  4. 90'+6'

    Jovo Lukic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  5. 90'+4'

    Oskar Pietuszewski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38

  6. 90'+4'

    Fallo di Samed Bazdar (Bosnia-Erzegovina).22:38

  7. 90'+2'

    Fallo di Oskar Pietuszewski (Polonia).22:36

  9. 90'+2'

    Samed Bazdar (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:36

  10. 90'+2'

    Tiro respinto. Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area.22:35

  11. 90'+2'

    Tiro respinto. Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area.22:35

  12. 90'+1'

    Norbert Wojtuszek (Polonia) e' ammonito per fallo.22:34

  13. 90'+1'

    Fallo di Norbert Wojtuszek (Polonia).22:34

  15. 90'+1'

    Samed Bazdar (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34

  16. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:34

  17. 90'

    Fuorigioco. Norbert Wojtuszek(Polonia) prova il lancio lungo, ma Marcel Regula e' colto in fuorigioco.22:33

  18. 89'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Stjepan Radeljic sostituisce Armin Gigovic.22:33

  19. 89'

    Sostituzione, Polonia. Oskar Pietuszewski sostituisce Mateusz Zukowski.22:32

  21. 89'

    Sostituzione, Polonia. Kacper Urbanski sostituisce Wiktor Nowak.22:32

  22. 88'

    Norbert Wojtuszek (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:32

  23. 88'

    Fallo di Samed Bazdar (Bosnia-Erzegovina).22:32

  24. 87'

    Fuorigioco. Samed Bazdar(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Jovo Lukic e' colto in fuorigioco.22:31

  25. 86'

    Tentativo fallito. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.22:30

  27. 86'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).22:29

  28. 84'

    Gol! Bosnia-Erzegovina 1, Polonia 0. Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro sotto la traversa in alto a destra.22:28

  29. 83'

    Gara riprende.22:27

  30. 83'

    Jan Bednarek (Polonia) e' ammonito per fallo.22:27

  31. 83'

    Decisione VAR: nessun rigore Bosnia-Erzegovina.22:26

  33. 83'

    Gara momentaneamente sospesa, (Bosnia-Erzegovina). Viene consultato il VAR.22:26

  34. 82'

    Rigore concesso da Jan Bednarek (Polonia) per un fallo in area.22:25

  35. 82'

    Rigore per Bosnia-Erzegovina. Jovo Lukic e'stato atterrato in area di rigore.22:25

  36. 78'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Jovo Lukic sostituisce Ermedin Demirovic.22:22

  37. 78'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Samed Bazdar sostituisce Haris Tabakovic.22:22

  39. 76'

    Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito.22:19

  40. 76'

    Decisione VAR: rigore Bosnia-Erzegovina.22:19

  41. 75'

    Fuorigioco. Martin Zlomislic(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Haris Tabakovic e' colto in fuorigioco.22:19

  42. 75'

    Fallo di Nicola Zalewski (Polonia).22:18

  43. 75'

    Amar Memic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  45. 74'

    Tentativo fallito. Mateusz Zukowski (Polonia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Piotr Zielinski.22:18

  46. 73'

    Tiro respinto. Jakub Kiwior (Polonia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Piotr Zielinski con cross.22:16

  47. 72'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Martin Zlomislic (Bosnia-Erzegovina).22:16

  48. 72'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).22:15

  49. 72'

    Tiro respinto. Mateusz Zukowski (Polonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Sebastian Szymanski.22:15

  51. 71'

    Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:15

  52. 71'

    Fallo di Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).22:15

  53. 70'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).22:14

  54. 70'

    Tiro respinto. Przemyslaw Frankowski (Polonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Piotr Zielinski.22:14

  55. 67'

    Tentativo fallito. Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.22:10

  57. 65'

    Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  58. 65'

    Fallo di Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina).22:08

  59. 63'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Benjamin Tahirovic sostituisce Ermin Mahmic.22:07

  60. 63'

    Sostituzione, Bosnia-Erzegovina. Esmir Bajraktarevic sostituisce Zinedin Smajlovic.22:07

  61. 63'

    Sostituzione, Polonia. Marcel Regula sostituisce Karol Swiderski.22:07

  63. 63'

    Sostituzione, Polonia. Norbert Wojtuszek sostituisce Matty Cash per infortunio.22:06

  64. 60'

    Gara riprende.22:04

  65. 59'

    Gara momentaneamente sospesa, Matty Cash (Polonia) per infortunio.22:03

  66. 59'

    Nicola Zalewski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02

  67. 59'

    Fallo di Amar Memic (Bosnia-Erzegovina).22:02

  69. 57'

    Fallo di mano di Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina).22:00

  70. 54'

    Tentativo fallito. Przemyslaw Frankowski (Polonia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Piotr Zielinski da calcio d'angolo.21:57

  71. 53'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina).21:57

  72. 51'

    Tentativo fallito. Karol Swiderski (Polonia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Nicola Zalewski con cross.21:54

  73. 50'

    Tiro respinto. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area.21:53

  75. 48'

    Fuorigioco. Ivan Basic(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Ermedin Demirovic e' colto in fuorigioco.21:51

  76. 48'

    Gara riprende.21:51

  77. 47'

    Gara momentaneamente sospesa, Karol Swiderski (Polonia) per infortunio.21:50

  78. Inizia il Secondo tempo Bosnia-Erzegovina 0, Polonia 0.21:49

  79. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Bosnia-Erzegovina 0, Polonia 0.21:32

  81. 45'+1'

    Tiro respinto. Przemyslaw Frankowski (Polonia) un tiro di destro da fuori area.21:31

  82. 45'+1'

    Tentativo fallito. Piotr Zielinski (Polonia) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nicola Zalewski con cross.21:31

  83. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31

  84. 45'

    Tiro respinto. Sebastian Szymanski (Polonia) un tiro di destro da centro area. Assist di Karol Swiderski.21:30

  85. 45'

    Tiro parato. Karol Swiderski (Polonia) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Wiktor Nowak con passaggio filtrante.21:30

  87. 43'

    Tiro parato. Wiktor Nowak (Polonia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sebastian Szymanski.21:28

  88. 42'

    Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito.21:27

  89. 41'

    Wiktor Nowak (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  90. 41'

    Fallo di Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina).21:27

  91. 40'

    Nicola Zalewski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  93. 40'

    Fallo di Zinedin Smajlovic (Bosnia-Erzegovina).21:25

  94. 39'

    Tentativo fallito. Ermin Mahmic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:24

  95. 38'

    Nicola Zalewski (Polonia) e' ammonito per fallo.21:23

  96. 38'

    Fallo di Nicola Zalewski (Polonia).21:23

  97. 38'

    Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:23

  99. 32'

    Gara riprende.21:17

  100. 32'

    Gara momentaneamente sospesa, Nicola Zalewski (Polonia) per infortunio.21:17

  101. 32'

    Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.21:17

  102. 32'

    Fallo di Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina).21:17

  103. 32'

    Nicola Zalewski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  105. 30'

    Fallo di Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina).21:15

  106. 30'

    Sebastian Szymanski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  107. 27'

    Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Przemyslaw Frankowski (Polonia).21:12

  108. 26'

    Tiro parato. Przemyslaw Frankowski (Polonia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Piotr Zielinski.21:11

  109. 25'

    Fallo di mano di Sead Kolasinac (Bosnia-Erzegovina).21:10

  111. 24'

    Tentativo fallito. Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:09

  112. 24'

    Ermin Mahmic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09

  113. 24'

    Fallo di Wiktor Nowak (Polonia).21:09

  114. 23'

    Fallo di Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina).21:08

  115. 23'

    Matty Cash (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  117. 21'

    Fuorigioco. Ivan Basic(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Sead Kolasinac e' colto in fuorigioco.21:06

  118. 18'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina).21:03

  119. 16'

    Tentativo fallito. Jan Bednarek (Polonia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sebastian Szymanski con cross da calcio d'angolo.21:02

  120. 16'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina).21:01

  121. 15'

    Tentativo fallito. Zinedin Smajlovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Armin Gigovic.21:00

  123. 8'

    Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Zinedin Smajlovic (Bosnia-Erzegovina).20:53

  124. 8'

    Tiro respinto. Mateusz Zukowski (Polonia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra.20:53

  125. 8'

    Tiro respinto. Jakub Kiwior (Polonia) un tiro di sinistro da centro area.20:53

  126. 7'

    Tentativo fallito. Matty Cash (Polonia) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Karol Swiderski.20:52

  127. 3'

    Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Jakub Kiwior (Polonia).20:48

  129. 3'

    Tiro respinto. Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Amar Memic con cross.20:48

  130. 2'

    Tiro respinto. Sead Kolasinac (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ermedin Demirovic con cross.20:47

  131. Inizia il Primo tempo.20:46

  132. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:44

Formazioni Bosnia Erzegovina - Polonia

Bosnia Erzegovina
Polonia
TITOLARI BOSNIA ERZEGOVINA
  • (22) MARTIN ZLOMISLIC (P)
  • (5) SEAD KOLASINAC (D)
  • (7) ZINEDIN SMAJLOVIC (D)
  • (18) NIKOLA KATIC (D)
  • (4) TARIK MUHAREMOVIC (D)
  • (15) AMAR MEMIC (C)
  • (16) ERMIN MAHMIC (C)
  • (13) IVAN BASIC (C)
  • (8) ARMIN GIGOVIC (C)
  • (23) HARIS TABAKOVIC (A)
  • (10) ERMEDIN DEMIROVIC (A)
PANCHINA BOSNIA ERZEGOVINA
  • (19) JOVO LUKIC (A)
  • (17) AJDIN HASIC (C)
  • (12) SALKO HAMZIC (P)
  • (3) ARJAN MALIC (D)
  • (20) NAIL OMEROVIC (A)
  • (21) STJEPAN RADELJIC (D)
  • (9) SAMED BAZDAR (A)
  • (2) NIHAD MUJAKIC (D)
  • (11) ESMIR BAJRAKTAREVIC (A)
  • (6) BENJAMIN TAHIROVIC (C)
  • (14) IVAN SUNJIC (C)
  • (1) MLADEN JURKAS (P)
ALLENATORE BOSNIA ERZEGOVINA
  • Sergej Barbarez
TITOLARI POLONIA
  • (1) MARCIN BULKA (P)
  • (19) PRZEMYSLAW FRANKOWSKI (D)
  • (5) JAN BEDNAREK (D)
  • (14) JAKUB KIWIOR (D)
  • (2) MATTY CASH (D)
  • (16) WIKTOR NOWAK (C)
  • (21) NICOLA ZALEWSKI (C)
  • (20) SEBASTIAN SZYMANSKI (C)
  • (11) KAROL SWIDERSKI (C)
  • (10) PIOTR ZIELINSKI (C)
  • (9) MATEUSZ ZUKOWSKI (A)
PANCHINA POLONIA
  • (15) TYMOTEUSZ PUCHACZ (D)
  • (6) BARTOSZ SLISZ (C)
  • (12) MATEUSZ KOCHALSKI (P)
  • (3) PRZEMYSLAW WISNIEWSKI (D)
  • (17) MICHAL SKÓRAS (A)
  • (8) KACPER URBANSKI (C)
  • (13) NORBERT WOJTUSZEK (D)
  • (22) SLAWOMIR ABRAMOWICZ (P)
  • (23) KACPER POTULSKI (D)
  • (7) OSKAR PIETUSZEWSKI (A)
  • (18) MARCEL REGULA (C)
  • (4) TOMASZ KEDZIORA (D)
ALLENATORE POLONIA
  • Jan Urban
PREPARTITA

Bosnia Erzegovina - Polonia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Bilino Polje di Zenica.

Dove vedere Bosnia Erzegovina-Polonia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Bosnia Erzegovina-Polonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 ottobre. Bosnia Erzegovina - Polonia Live

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