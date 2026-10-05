Norbert Wojtuszek (Polonia) e' ammonito per fallo.22:34

Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:34

Fuorigioco. Norbert Wojtuszek(Polonia) prova il lancio lungo, ma Marcel Regula e' colto in fuorigioco.22:33

Fuorigioco. Samed Bazdar(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Jovo Lukic e' colto in fuorigioco.22:31

Jan Bednarek (Polonia) e' ammonito per fallo.22:27

Nikola Katic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito.22:19

Fuorigioco. Martin Zlomislic(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Haris Tabakovic e' colto in fuorigioco.22:19

Tentativo fallito. Mateusz Zukowski (Polonia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Piotr Zielinski.22:18

Tentativo fallito. Przemyslaw Frankowski (Polonia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Piotr Zielinski da calcio d'angolo.21:57

Fuorigioco. Ivan Basic(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Ermedin Demirovic e' colto in fuorigioco.21:51

Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31

Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito.21:27

Tentativo fallito. Ermin Mahmic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:24

Nicola Zalewski (Polonia) e' ammonito per fallo.21:23

Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina) e' ammonito per fallo.21:17

Tentativo fallito. Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:09

Fuorigioco. Ivan Basic(Bosnia-Erzegovina) prova il lancio lungo, ma Sead Kolasinac e' colto in fuorigioco.21:06

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:44