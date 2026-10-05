Marcus Edwards (Cipro) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.19:52

Tentativo fallito. Marcus Edwards (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ioannis Kosti.19:49

Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:47

Tentativo fallito. Danila Patijcuks (Lettonia) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Andrejs Ciganiks con cross.19:46

Andrejs Ciganiks (Lettonia) e' ammonito.19:42

Leonidas Konomis (Cipro) e' ammonito per fallo.19:42

Tentativo fallito. Albert Aleksanjan (Lettonia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Andrejs Ciganiks con cross da calcio d'angolo.19:39

Fuorigioco. Giorgos Malekkides(Cipro) prova il lancio lungo, ma Angelos Neophytou e' colto in fuorigioco.19:34

Danila Patijcuks (Lettonia) e' ammonito.19:33

Tentativo fallito. Andrejs Ciganiks (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Eduards Daskevics in seguito a un calcio da fermo.19:10

Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:46

Fuorigioco. Deniss Melniks(Lettonia) prova il lancio lungo, ma Andrejs Ciganiks e' colto in fuorigioco.18:46

Raivis Jurkovskis (Lettonia) e' ammonito per fallo.18:30

Fuorigioco. Marcus Edwards(Cipro) prova il lancio lungo, ma Ioannis Pittas e' colto in fuorigioco.18:26

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:56