Incontro terminato, Cipro 2, Lettonia 1.
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Incontro terminato, Cipro 2, Lettonia 1.
Secondo tempo terminato, Cipro 2, Lettonia 1.19:52
Marcus Edwards (Cipro) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.19:52
Gol! Cipro 2, Lettonia 1. Marcus Edwards (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Nick Tsaroulla.19:51
Tentativo fallito. Marcus Edwards (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ioannis Kosti.19:49
Sostituzione, Cipro. Nick Tsaroulla sostituisce Grigoris Kastanos.19:47
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:47
Tentativo fallito. Danila Patijcuks (Lettonia) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Andrejs Ciganiks con cross.19:46
Sostituzione, Lettonia. Aleksejs Saveljevs sostituisce Dmitrijs Zelenkovs.19:45
Andrejs Ciganiks (Lettonia) e' ammonito.19:42
Leonidas Konomis (Cipro) e' ammonito per fallo.19:42
Fallo di Leonidas Konomis (Cipro).19:42
Andrejs Ciganiks (Lettonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:42
Tiro respinto. Roberts Uldrikis (Lettonia) un colpo di testa da centro area. Assist di Raivis Jurkovskis con cross.19:41
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Deniss Melniks (Lettonia).19:40
Tentativo fallito. Albert Aleksanjan (Lettonia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Andrejs Ciganiks con cross da calcio d'angolo.19:39
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Giorgos Malekkides (Cipro).19:38
Angelos Neophytou (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:36
Fallo di Deniss Melniks (Lettonia).19:36
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia).19:35
Stavros Georgiou (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:35
Fallo di Deniss Melniks (Lettonia).19:35
Fuorigioco. Giorgos Malekkides(Cipro) prova il lancio lungo, ma Angelos Neophytou e' colto in fuorigioco.19:34
Tentativo fallito. Leonidas Konomis (Cipro) un colpo di testa dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Grigoris Kastanos con cross in seguito a un calcio da fermo.19:33
Danila Patijcuks (Lettonia) e' ammonito.19:33
Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:33
Fallo di Roberts Uldrikis (Lettonia).19:33
Tiro parato. Ioannis Kosti (Cipro) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:32
Sostituzione, Lettonia. Albert Aleksanjan sostituisce Eduards Daskevics.19:31
Tentativo fallito. Eduards Daskevics (Lettonia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kristers Cudars.19:30
Gol! Cipro 1, Lettonia 1. Ioannis Kosti (Cipro) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:27
Tiro parato. Ioannis Kosti (Cipro) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Grigoris Kastanos.19:27
Tentativo fallito. Andrejs Ciganiks (Lettonia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Danila Patijcuks da calcio d'angolo.19:26
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Hector Kyprianou (Cipro).19:26
Sostituzione, Cipro. Charalambos Kyriakou sostituisce Kostakis Artymatas.19:24
Sostituzione, Cipro. Angelos Neophytou sostituisce Ioannis Pittas.19:24
Fallo di Stavros Georgiou (Cipro).19:23
Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Marcus Edwards (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:19
Fallo di Andrejs Ciganiks (Lettonia).19:19
Marcus Edwards (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:18
Fallo di Danila Patijcuks (Lettonia).19:18
Sostituzione, Lettonia. Roberts Uldrikis sostituisce Vladislavs Gutkovskis.19:17
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Rihards Matrevics (Lettonia).19:17
Tiro parato. Marcus Edwards (Cipro) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ioannis Kosti.19:17
Tiro respinto. Marcus Edwards (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Leonidas Konomis.19:16
Sostituzione, Cipro. Stavros Georgiou sostituisce Loizos Loizou.19:15
Sostituzione, Cipro. Ioannis Kosti sostituisce Andronikos Kakoullis.19:15
Gol! Cipro 0, Lettonia 1. Eduards Daskevics (Lettonia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Vladislavs Gutkovskis.19:14
Fallo di Grigoris Kastanos (Cipro).19:12
Kristers Cudars (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Tentativo fallito. Andrejs Ciganiks (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Eduards Daskevics in seguito a un calcio da fermo.19:10
Fallo di Hector Kyprianou (Cipro).19:09
Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:09
Tentativo fallito. Giorgos Malekkides (Cipro) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Marcus Edwards con cross da calcio d'angolo.19:09
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Danila Patijcuks (Lettonia).19:08
Marcus Edwards (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:08
Fallo di Eduards Daskevics (Lettonia).19:08
Fallo di Kostakis Artymatas (Cipro).19:07
Kristers Cudars (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Tentativo fallito. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Kristers Cudars.19:06
Fallo di Leonidas Konomis (Cipro).19:04
Andrejs Ciganiks (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Inizia il Secondo tempo Cipro 0, Lettonia 0.19:02
Sostituzione, Lettonia. Danila Patijcuks sostituisce Markuss Strods.19:01
Sostituzione, Lettonia. Kristers Cudars sostituisce Lukass Vapne.19:01
Primo tempo terminato, Cipro 0, Lettonia 0.18:47
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:46
Fuorigioco. Deniss Melniks(Lettonia) prova il lancio lungo, ma Andrejs Ciganiks e' colto in fuorigioco.18:46
Tiro respinto. Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Lukass Vapne.18:46
Fallo di Nikolas Panagiotou (Cipro).18:42
Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:42
Tiro respinto. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro da centro area. Assist di Giorgos Malekkides con cross.18:42
Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:35
Fallo di Andrejs Ciganiks (Lettonia).18:35
Fallo di Giorgos Malekkides (Cipro).18:32
Eduards Daskevics (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:32
Tiro respinto. Kostakis Artymatas (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area.18:30
Raivis Jurkovskis (Lettonia) e' ammonito per fallo.18:30
Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:30
Fallo di Raivis Jurkovskis (Lettonia).18:30
Tiro respinto. Andronikos Kakoullis (Cipro) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Loizos Loizou.18:27
Fuorigioco. Marcus Edwards(Cipro) prova il lancio lungo, ma Ioannis Pittas e' colto in fuorigioco.18:26
Tentativo fallito. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Raivis Jurkovskis con cross.18:25
Tentativo fallito. Andronikos Kakoullis (Cipro) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Marcus Edwards con cross da calcio d'angolo.18:23
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Rihards Matrevics (Lettonia).18:22
Tiro parato. Loizos Loizou (Cipro) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ioannis Pittas.18:22
Tentativo fallito. Marcus Edwards (Cipro) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Loizos Loizou.18:18
Tentativo fallito. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Leonidas Konomis con suggerimento di testa da calcio d'angolo.18:18
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Rihards Matrevics (Lettonia).18:17
Tiro parato. Loizos Loizou (Cipro) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marcus Edwards.18:17
Tiro respinto. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Markuss Strods con cross.18:15
Fallo di Grigoris Kastanos (Cipro).18:13
Eduards Daskevics (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:13
Tentativo fallito. Lukass Vapne (Lettonia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Eduards Daskevics.18:11
Tiro respinto. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro da fuori area. Assist di Giorgos Malekkides.18:08
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Giorgos Malekkides (Cipro).18:07
Fallo di Andronikos Kakoullis (Cipro).18:06
Eduards Daskevics (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:06
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Deniss Melniks (Lettonia).18:02
Tiro respinto. Grigoris Kastanos (Cipro) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marcus Edwards.18:02
Inizia il Primo tempo.18:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:56
Cipro - Lettonia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 18:00 allo stadio GSP Stadium di Nicosia.
Dove vedere Cipro-Lettonia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Cipro-Lettonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 5 ottobre.
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