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Cipro-Lettonia: 2-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

5 Ottobre 2026 ore 18:00
Cipro
2
Lettonia
1
Partita finita
Arbitro: Giorgi Kruashvili
  1. 57' 0-1 Eduards Daskevics
  2. 70' 1-1 Ioannis Kosti
  3. 90+4' 2-1 Marcus Edwards
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Cipro 2, Lettonia 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Cipro 2, Lettonia 1.19:52

  3. 90'+5'

    Marcus Edwards (Cipro) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.19:52

  4. 90'+4'

    Gol! Cipro 2, Lettonia 1. Marcus Edwards (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Nick Tsaroulla.19:51

  5. 90'+2'

    Tentativo fallito. Marcus Edwards (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ioannis Kosti.19:49

  6. 90'+1'

    Sostituzione, Cipro. Nick Tsaroulla sostituisce Grigoris Kastanos.19:47

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:47

  9. 89'

    Tentativo fallito. Danila Patijcuks (Lettonia) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Andrejs Ciganiks con cross.19:46

  10. 88'

    Sostituzione, Lettonia. Aleksejs Saveljevs sostituisce Dmitrijs Zelenkovs.19:45

  11. 85'

    Andrejs Ciganiks (Lettonia) e' ammonito.19:42

  12. 85'

    Leonidas Konomis (Cipro) e' ammonito per fallo.19:42

  13. 85'

    Fallo di Leonidas Konomis (Cipro).19:42

  15. 85'

    Andrejs Ciganiks (Lettonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:42

  16. 84'

    Tiro respinto. Roberts Uldrikis (Lettonia) un colpo di testa da centro area. Assist di Raivis Jurkovskis con cross.19:41

  17. 83'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Deniss Melniks (Lettonia).19:40

  18. 82'

    Tentativo fallito. Albert Aleksanjan (Lettonia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Andrejs Ciganiks con cross da calcio d'angolo.19:39

  19. 81'

    Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Giorgos Malekkides (Cipro).19:38

  21. 80'

    Angelos Neophytou (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:36

  22. 80'

    Fallo di Deniss Melniks (Lettonia).19:36

  23. 78'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia).19:35

  24. 78'

    Stavros Georgiou (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:35

  25. 78'

    Fallo di Deniss Melniks (Lettonia).19:35

  27. 77'

    Fuorigioco. Giorgos Malekkides(Cipro) prova il lancio lungo, ma Angelos Neophytou e' colto in fuorigioco.19:34

  28. 76'

    Tentativo fallito. Leonidas Konomis (Cipro) un colpo di testa dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Grigoris Kastanos con cross in seguito a un calcio da fermo.19:33

  29. 76'

    Danila Patijcuks (Lettonia) e' ammonito.19:33

  30. 76'

    Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:33

  31. 76'

    Fallo di Roberts Uldrikis (Lettonia).19:33

  33. 75'

    Tiro parato. Ioannis Kosti (Cipro) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:32

  34. 74'

    Sostituzione, Lettonia. Albert Aleksanjan sostituisce Eduards Daskevics.19:31

  35. 73'

    Tentativo fallito. Eduards Daskevics (Lettonia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kristers Cudars.19:30

  36. 70'

    Gol! Cipro 1, Lettonia 1. Ioannis Kosti (Cipro) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:27

  37. 70'

    Tiro parato. Ioannis Kosti (Cipro) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Grigoris Kastanos.19:27

  39. 69'

    Tentativo fallito. Andrejs Ciganiks (Lettonia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Danila Patijcuks da calcio d'angolo.19:26

  40. 69'

    Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Hector Kyprianou (Cipro).19:26

  41. 67'

    Sostituzione, Cipro. Charalambos Kyriakou sostituisce Kostakis Artymatas.19:24

  42. 67'

    Sostituzione, Cipro. Angelos Neophytou sostituisce Ioannis Pittas.19:24

  43. 66'

    Fallo di Stavros Georgiou (Cipro).19:23

  45. 66'

    Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  46. 63'

    Marcus Edwards (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:19

  47. 63'

    Fallo di Andrejs Ciganiks (Lettonia).19:19

  48. 61'

    Marcus Edwards (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:18

  49. 61'

    Fallo di Danila Patijcuks (Lettonia).19:18

  51. 60'

    Sostituzione, Lettonia. Roberts Uldrikis sostituisce Vladislavs Gutkovskis.19:17

  52. 60'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Rihards Matrevics (Lettonia).19:17

  53. 60'

    Tiro parato. Marcus Edwards (Cipro) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ioannis Kosti.19:17

  54. 59'

    Tiro respinto. Marcus Edwards (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Leonidas Konomis.19:16

  55. 58'

    Sostituzione, Cipro. Stavros Georgiou sostituisce Loizos Loizou.19:15

  57. 58'

    Sostituzione, Cipro. Ioannis Kosti sostituisce Andronikos Kakoullis.19:15

  58. 57'

    Gol! Cipro 0, Lettonia 1. Eduards Daskevics (Lettonia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Vladislavs Gutkovskis.19:14

  59. 56'

    Fallo di Grigoris Kastanos (Cipro).19:12

  60. 56'

    Kristers Cudars (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

  61. 53'

    Tentativo fallito. Andrejs Ciganiks (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Eduards Daskevics in seguito a un calcio da fermo.19:10

  63. 52'

    Fallo di Hector Kyprianou (Cipro).19:09

  64. 52'

    Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:09

  65. 52'

    Tentativo fallito. Giorgos Malekkides (Cipro) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Marcus Edwards con cross da calcio d'angolo.19:09

  66. 51'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Danila Patijcuks (Lettonia).19:08

  67. 51'

    Marcus Edwards (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:08

  69. 51'

    Fallo di Eduards Daskevics (Lettonia).19:08

  70. 50'

    Fallo di Kostakis Artymatas (Cipro).19:07

  71. 50'

    Kristers Cudars (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  72. 49'

    Tentativo fallito. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Kristers Cudars.19:06

  73. 47'

    Fallo di Leonidas Konomis (Cipro).19:04

  75. 47'

    Andrejs Ciganiks (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  76. Inizia il Secondo tempo Cipro 0, Lettonia 0.19:02

  77. 45'

    Sostituzione, Lettonia. Danila Patijcuks sostituisce Markuss Strods.19:01

  78. 45'

    Sostituzione, Lettonia. Kristers Cudars sostituisce Lukass Vapne.19:01

  79. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Cipro 0, Lettonia 0.18:47

  81. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:46

  82. 45'

    Fuorigioco. Deniss Melniks(Lettonia) prova il lancio lungo, ma Andrejs Ciganiks e' colto in fuorigioco.18:46

  83. 45'

    Tiro respinto. Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Lukass Vapne.18:46

  84. 42'

    Fallo di Nikolas Panagiotou (Cipro).18:42

  85. 42'

    Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:42

  87. 42'

    Tiro respinto. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro da centro area. Assist di Giorgos Malekkides con cross.18:42

  88. 34'

    Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:35

  89. 34'

    Fallo di Andrejs Ciganiks (Lettonia).18:35

  90. 32'

    Fallo di Giorgos Malekkides (Cipro).18:32

  91. 32'

    Eduards Daskevics (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:32

  93. 30'

    Tiro respinto. Kostakis Artymatas (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area.18:30

  94. 29'

    Raivis Jurkovskis (Lettonia) e' ammonito per fallo.18:30

  95. 29'

    Loizos Loizou (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:30

  96. 29'

    Fallo di Raivis Jurkovskis (Lettonia).18:30

  97. 27'

    Tiro respinto. Andronikos Kakoullis (Cipro) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Loizos Loizou.18:27

  99. 26'

    Fuorigioco. Marcus Edwards(Cipro) prova il lancio lungo, ma Ioannis Pittas e' colto in fuorigioco.18:26

  100. 25'

    Tentativo fallito. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Raivis Jurkovskis con cross.18:25

  101. 23'

    Tentativo fallito. Andronikos Kakoullis (Cipro) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Marcus Edwards con cross da calcio d'angolo.18:23

  102. 22'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Rihards Matrevics (Lettonia).18:22

  103. 22'

    Tiro parato. Loizos Loizou (Cipro) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ioannis Pittas.18:22

  105. 18'

    Tentativo fallito. Marcus Edwards (Cipro) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Loizos Loizou.18:18

  106. 17'

    Tentativo fallito. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Leonidas Konomis con suggerimento di testa da calcio d'angolo.18:18

  107. 17'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Rihards Matrevics (Lettonia).18:17

  108. 17'

    Tiro parato. Loizos Loizou (Cipro) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marcus Edwards.18:17

  109. 14'

    Tiro respinto. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Markuss Strods con cross.18:15

  111. 13'

    Fallo di Grigoris Kastanos (Cipro).18:13

  112. 13'

    Eduards Daskevics (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:13

  113. 11'

    Tentativo fallito. Lukass Vapne (Lettonia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Eduards Daskevics.18:11

  114. 8'

    Tiro respinto. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro da fuori area. Assist di Giorgos Malekkides.18:08

  115. 7'

    Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Giorgos Malekkides (Cipro).18:07

  117. 6'

    Fallo di Andronikos Kakoullis (Cipro).18:06

  118. 6'

    Eduards Daskevics (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:06

  119. 2'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Deniss Melniks (Lettonia).18:02

  120. 2'

    Tiro respinto. Grigoris Kastanos (Cipro) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marcus Edwards.18:02

  121. Inizia il Primo tempo.18:01

  123. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:56

Formazioni Cipro - Lettonia

Cipro
Lettonia
TITOLARI CIPRO
  • (1) FABIANO RIBEIRO DE FREITAS (P)
  • (3) NIKOLAS PANAGIOTOU (D)
  • (15) LEONIDAS KONOMIS (D)
  • (4) HECTOR KYPRIANOU (D)
  • (14) GIORGOS MALEKKIDES (D)
  • (23) MARCUS EDWARDS (C)
  • (18) KOSTAKIS ARTYMATAS (C)
  • (11) ANDRONIKOS KAKOULLIS (C)
  • (20) GRIGORIS KASTANOS (C)
  • (10) LOIZOS LOIZOU (C)
  • (9) IOANNIS PITTAS (A)
PANCHINA CIPRO
  • (8) CHARALAMBOS KYRIAKOU (C)
  • (17) ANDREAS CHRISTOU (D)
  • (16) PANAGIOTIS ANDREOU (C)
  • (7) ANGELOS NEOPHYTOU (A)
  • (19) STAVROS GEORGIOU (A)
  • (2) EVAGORAS ANTONIOU (D)
  • (22) ANTREAS PARASKEVAS (P)
  • (21) MARINOS TZIONIS (A)
  • (12) JOËL MALL (P)
  • (5) KONSTANTINOS SOTIRIOU (D)
  • (13) IOANNIS KOSTI (C)
  • (6) NICK TSAROULLA (D)
ALLENATORE CIPRO
  • Apostolos Mantzios
TITOLARI LETTONIA
  • (23) RIHARDS MATREVICS (P)
  • (13) RAIVIS JURKOVSKIS (D)
  • (2) DANIELS BALODIS (D)
  • (14) ANDREJS CIGANIKS (D)
  • (21) DENISS MELNIKS (D)
  • (4) OSKARS VIENTIESS (D)
  • (17) MARKUSS STRODS (C)
  • (10) LUKASS VAPNE (C)
  • (7) EDUARDS DASKEVICS (C)
  • (15) DMITRIJS ZELENKOVS (C)
  • (9) VLADISLAVS GUTKOVSKIS (A)
PANCHINA LETTONIA
  • (18) ALBERT ALEKSANJAN (C)
  • (3) GLEBS ZALEIKO (C)
  • (6) DANILA PATIJCUKS (C)
  • (12) FRENKS OROLS (P)
  • (19) MAKSIMS TONISEVS (D)
  • (22) ALEKSEJS SAVELJEVS (C)
  • (16) KRISTERS CUDARS (C)
  • (1) NILS PURINS (P)
  • (5) OSKARS RUBENIS (A)
  • (8) EDUARDS EMSIS (C)
  • (20) ROBERTS ULDRIKIS (A)
ALLENATORE LETTONIA
  • Paolo Nicolato
PREPARTITA

Cipro - Lettonia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 18:00 allo stadio GSP Stadium di Nicosia.

Dove vedere Cipro-Lettonia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Cipro-Lettonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 5 ottobre. Cipro - Lettonia Live

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