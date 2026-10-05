Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:33

Joaquin Seys (Belgio) e' ammonito per fallo.22:18

Maxence Lacroix (Francia) e' ammonito per fallo.22:11

Roméo Lavia (Belgio) e' ammonito per fallo.21:59

Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31

Fuorigioco. Joaquin Seys(Belgio) prova il lancio lungo, ma Romelu Lukaku e' colto in fuorigioco.21:04

Tentativo fallito. Ousmane Dembélé (Francia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Leny Yoro.20:46

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:40