Incontro terminato, Francia 4, Belgio 1.
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L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI
Incontro terminato, Francia 4, Belgio 1.
Secondo tempo terminato, Francia 4, Belgio 1.22:36
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:33
Gol! Francia 4, Belgio 1. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Désiré Doué con passaggio filtrante.
Guarda la scheda del giocatore Michael Olise22:33
Gol! Francia 3, Belgio 1. Michael Olise (Francia) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Désiré Doué.
Guarda la scheda del giocatore Michael Olise22:31
Sostituzione, Francia. Adrien Rabiot sostituisce Eduardo Camavinga.22:30
Sostituzione, Belgio. Leandro Trossard sostituisce Hans Vanaken.22:30
Sostituzione, Belgio. Loïs Openda sostituisce Diego Moreira.22:30
Sostituzione, Belgio. Mandela Keita sostituisce Roméo Lavia.22:29
Tentativo fallito. Nathan Ngoy (Belgio) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:27
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Leny Yoro (Francia).22:27
Gol! Francia 2, Belgio 1. Rayan Cherki (Francia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Michael Olise.22:23
Gol! Francia 1, Belgio 1. Désiré Doué (Francia) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lucas da Cunha.22:20
Joaquin Seys (Belgio) e' ammonito per fallo.22:18
Lucas da Cunha (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18
Fallo di Joaquin Seys (Belgio).22:18
Sostituzione, Francia. Désiré Doué sostituisce Bradley Barcola.22:15
Tentativo fallito. Bradley Barcola (Francia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Michael Olise.22:14
Jules Koundé (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di Hans Vanaken (Belgio).22:13
Sostituzione, Belgio. Charles De Ketelaere sostituisce Romelu Lukaku.22:12
Sostituzione, Belgio. Mika Godts sostituisce Dodi Lukébakio.22:12
Maxence Lacroix (Francia) e' ammonito per fallo.22:11
Fallo di Maxence Lacroix (Francia).22:11
Romelu Lukaku (Belgio) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Joaquin Seys (Belgio).22:10
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Maarten Vandevoordt (Belgio).22:09
Tiro parato. Rayan Cherki (Francia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Andy Diouf.22:09
Tiro respinto. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Rayan Cherki.22:07
Tiro parato. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Rayan Cherki.22:05
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Joaquin Seys (Belgio).22:05
Eduardo Camavinga (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:04
Fallo di Timothy Castagne (Belgio).22:04
Sostituzione, Francia. Lucas da Cunha sostituisce Manu Koné.22:03
Sostituzione, Francia. Rayan Cherki sostituisce Maghnes Akliouche.22:03
Sostituzione, Francia. Michael Olise sostituisce Ousmane Dembélé.22:03
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Maarten Vandevoordt (Belgio).22:01
Roméo Lavia (Belgio) e' ammonito per fallo.21:59
Estéban Lepaul (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:59
Fallo di Roméo Lavia (Belgio).21:59
Tentativo fallito. Maxence Lacroix (Francia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.21:58
Tentativo fallito. Jules Koundé (Francia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Maghnes Akliouche con cross.21:58
Tentativo fallito. Ousmane Dembélé (Francia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:55
Tiro respinto. Manu Koné (Francia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bradley Barcola.21:55
Fallo di Manu Koné (Francia).21:51
Nicolas Raskin (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51
Tiro respinto. Maghnes Akliouche (Francia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ousmane Dembélé.21:50
Inizia il Secondo tempo Francia 0, Belgio 1.21:48
Primo tempo terminato, Francia 0, Belgio 1.21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Dodi Lukébakio (Belgio).21:27
Tiro respinto. Ousmane Dembélé (Francia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Manu Koné.21:27
Gol! Francia 0, Belgio 1. Dodi Lukébakio (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Roméo Lavia con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:19
Tentativo fallito. Estéban Lepaul (Francia) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Ousmane Dembélé.21:18
Tiro respinto. Ousmane Dembélé (Francia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Jules Koundé.21:17
Manu Koné (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16
Fallo di Hans Vanaken (Belgio).21:16
Tentativo fallito. Dodi Lukébakio (Belgio) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Diego Moreira con cross da calcio d'angolo.21:14
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Jules Koundé (Francia).21:13
Manu Koné (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11
Fallo di Nicolas Raskin (Belgio).21:11
Tiro parato. Estéban Lepaul (Francia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Manu Koné.21:08
Ousmane Dembélé (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fallo di Joaquin Seys (Belgio).21:07
Tentativo fallito. Nicolas Raskin (Belgio) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Dodi Lukébakio con cross.21:06
Fallo di Maghnes Akliouche (Francia).21:05
Nicolas Raskin (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Tiro respinto. Eduardo Camavinga (Francia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Manu Koné.21:05
Fuorigioco. Joaquin Seys(Belgio) prova il lancio lungo, ma Romelu Lukaku e' colto in fuorigioco.21:04
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Romelu Lukaku (Belgio).21:01
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Maarten Vandevoordt (Belgio).21:01
Tiro parato. Bradley Barcola (Francia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Manu Koné.21:01
Fallo di Maxence Lacroix (Francia).21:00
Romelu Lukaku (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Joaquin Seys (Belgio).20:57
Tiro parato. Romelu Lukaku (Belgio) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:56
Tiro respinto. Estéban Lepaul (Francia) un colpo di testa da centro area. Assist di Ousmane Dembélé.20:54
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Diego Moreira (Belgio).20:52
Tiro respinto. Ousmane Dembélé (Francia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Maghnes Akliouche.20:52
Eduardo Camavinga (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:51
Fallo di Nicolas Raskin (Belgio).20:51
Tiro respinto. Maghnes Akliouche (Francia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Ousmane Dembélé.20:51
Tentativo fallito. Ousmane Dembélé (Francia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Leny Yoro.20:46
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:40
Francia - Belgio è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stade de France di Saint-Denis.
Dove vedere Francia-Belgio di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Francia-Belgio si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 ottobre.
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