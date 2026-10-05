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Irlanda del Nord-Georgia: 0-0 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

5 Ottobre 2026 ore 20:45
Irlanda del Nord
0
Georgia
0
Partita finita
Arbitro: Sebastian Gishamer
    0'
    45'
    90'
    90'
    95'

    Incontro terminato, Irlanda del Nord 0, Georgia 0.

    1. 90'+6'

      Secondo tempo terminato, Irlanda del Nord 0, Georgia 0.22:39

    3. 90'+6'

      Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Shea Charles (Irlanda del Nord).22:38

    4. 90'+5'

      Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Ciaron Brown (Irlanda del Nord).22:38

    5. 90'+4'

      Tentativo fallito. Shea Charles (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Trai Hume.22:37

    6. 90'+2'

      Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Nodar Lominadze (Georgia).22:35

    7. 90'

      Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:33

    9. 90'

      Tentativo fallito. Ciaron Brown (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Brodie Spencer con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.22:33

    10. 89'

      Giorgi Tsitaishvili (Georgia) e' ammonito per fallo.22:32

    11. 89'

      Fallo di Giorgi Tsitaishvili (Georgia).22:32

    12. 89'

      Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32

    13. 87'

      Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Irakli Yegoian (Georgia).22:30

    15. 86'

      Sostituzione, Irlanda del Nord. Callum Marshall sostituisce Isaac Price.22:29

    16. 86'

      Sostituzione, Irlanda del Nord. Paddy McNair sostituisce Tom Atcheson.22:29

    17. 86'

      Sostituzione, Georgia. Georges Mikautadze sostituisce Budu Zivzivadze.22:29

    18. 86'

      Irakli Yegoian (Georgia) e' ammonito.22:28

    19. 84'

      Rigore parato! Isaac Price (Irlanda del Nord) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:27

    21. 83'

      Nodar Lominadze (Georgia) e' ammonito per fallo.22:26

    22. 82'

      Decisione VAR: rigore Irlanda del Nord.22:25

    23. 81'

      Rigore concesso da Nodar Lominadze (Georgia) per un fallo in area.22:24

    24. 81'

      Rigore per Irlanda del Nord. Ruairi McConville e'stato atterrato in area di rigore.22:24

    25. 81'

      Tentativo fallito. Tom Atcheson (Irlanda del Nord) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Justin Devenny con cross da calcio d'angolo.22:24

    27. 80'

      Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Giorgi Mamardashvili (Georgia).22:23

    28. 80'

      Tiro parato. Josh Magennis (Irlanda del Nord) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Shea Charles.22:23

    29. 79'

      Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Irakli Yegoian.22:22

    30. 76'

      Fallo di Giorgi Chakvetadze (Georgia).22:19

    31. 76'

      Brodie Spencer (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:19

    33. 76'

      Tentativo fallito. Tom Atcheson (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.22:18

    34. 74'

      Sostituzione, Irlanda del Nord. Kieran Morrison sostituisce Patrick Kelly.22:17

    35. 74'

      Sostituzione, Irlanda del Nord. Josh Magennis sostituisce Jamie Donley.22:17

    36. 74'

      Sostituzione, Georgia. Irakli Yegoian sostituisce Gizo Mamageishvili per infortunio.22:16

    37. 74'

      Gara riprende.22:16

    39. 73'

      Gara momentaneamente sospesa, Gizo Mamageishvili (Georgia) per infortunio.22:16

    40. 72'

      Tiro respinto. Giorgi Chakvetadze (Georgia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nodar Lominadze.22:15

    41. 70'

      Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Justin Devenny (Irlanda del Nord).22:13

    42. 70'

      Budu Zivzivadze (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:12

    43. 70'

      Fallo di Ruairi McConville (Irlanda del Nord).22:12

    45. 66'

      Gizo Mamageishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

    46. 66'

      Fallo di Tom Atcheson (Irlanda del Nord).22:09

    47. 65'

      Sostituzione, Georgia. Nodar Lominadze sostituisce Anzor Mekvabishvili.22:08

    48. 65'

      Sostituzione, Georgia. Giorgi Chakvetadze sostituisce Zuriko Davitashvili.22:08

    49. 65'

      Sostituzione, Irlanda del Nord. Brodie Spencer sostituisce Ethan Galbraith per infortunio.22:07

    51. 62'

      Tiro respinto. Lasha Dvali (Georgia) un colpo di testa da centro area. Assist di Khvicha Kvaratskhelia con cross.22:05

    52. 62'

      Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Ruairi McConville (Irlanda del Nord).22:05

    53. 62'

      Tiro respinto. Budu Zivzivadze (Georgia) un colpo di testa da centro area. Assist di Otar Kakabadze con cross.22:05

    54. 60'

      Giorgi Tsitaishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:02

    55. 60'

      Fallo di Ethan Galbraith (Irlanda del Nord).22:02

    57. 58'

      Fallo di Saba Sazonov (Georgia).22:01

    58. 58'

      Isaac Price (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:01

    59. 56'

      Tiro parato. Giorgi Tsitaishvili (Georgia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Zuriko Davitashvili.21:59

    60. 53'

      Budu Zivzivadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56

    61. 53'

      Fallo di Ruairi McConville (Irlanda del Nord).21:56

    63. 53'

      Tiro parato. Ruairi McConville (Irlanda del Nord) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Pierce Charles.21:56

    64. 52'

      Fallo di Anzor Mekvabishvili (Georgia).21:55

    65. 52'

      Ciaron Brown (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55

    66. 51'

      Tentativo fallito. Jamie Donley (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ethan Galbraith.21:54

    67. 49'

      Tiro respinto. Jamie Donley (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Justin Devenny.21:52

    69. 47'

      Tentativo fallito. Jamie Donley (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Ciaron Brown con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.21:49

    70. 46'

      Fallo di Budu Zivzivadze (Georgia).21:48

    71. 46'

      Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:48

    72. Inizia il Secondo tempo Irlanda del Nord 0, Georgia 0.21:48

    73. 45'

      Sostituzione, Georgia. Giorgi Tsitaishvili sostituisce Giorgi Kochorashvili.21:48

    75. 45'+3'

      Primo tempo terminato, Irlanda del Nord 0, Georgia 0.21:33

    76. 45'+3'

      Tentativo fallito. Isaac Price (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da un calcio di punizione di prima.21:33

    77. 45'+1'

      Fallo di Giorgi Kochorashvili (Georgia).21:32

    78. 45'+1'

      Jamie Donley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32

    79. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31

    81. 45'

      Saba Sazonov (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

    82. 45'

      Fallo di Tom Atcheson (Irlanda del Nord).21:31

    83. 44'

      Anzor Mekvabishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

    84. 44'

      Fallo di Jamie Donley (Irlanda del Nord).21:29

    85. 42'

      Fallo di Khvicha Kvaratskhelia (Georgia).21:27

    87. 42'

      Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

    88. 41'

      Giorgi Kochorashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27

    89. 41'

      Fallo di Patrick Kelly (Irlanda del Nord).21:27

    90. 38'

      Tentativo fallito. Tom Atcheson (Irlanda del Nord) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Shea Charles con cross da calcio d'angolo.21:23

    91. 38'

      Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Lasha Dvali (Georgia).21:23

    93. 36'

      Tiro parato. Jamie Donley (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra.21:21

    94. 34'

      Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Budu Zivzivadze (Georgia).21:19

    95. 32'

      Gara riprende.21:17

    96. 31'

      Gara momentaneamente sospesa, Saba Sazonov (Georgia) per infortunio.21:16

    97. 28'

      Tiro parato. Zuriko Davitashvili (Georgia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gizo Mamageishvili.21:14

    99. 26'

      Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Khvicha Kvaratskhelia (Georgia).21:11

    100. 26'

      Tentativo fallito. Ruairi McConville (Irlanda del Nord) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ethan Galbraith con cross da calcio d'angolo.21:11

    101. 25'

      Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Saba Sazonov (Georgia).21:10

    102. 24'

      Tiro parato. Ruairi McConville (Irlanda del Nord) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Justin Devenny con cross.21:10

    103. 24'

      Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Saba Sazonov (Georgia).21:09

    105. 23'

      Tentativo fallito. Budu Zivzivadze (Georgia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lasha Dvali con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.21:08

    106. 22'

      Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08

    107. 22'

      Fallo di Shea Charles (Irlanda del Nord).21:08

    108. 18'

      Giorgi Kochorashvili (Georgia) e' ammonito per fallo.21:03

    109. 18'

      Fallo di Giorgi Kochorashvili (Georgia).21:03

    111. 18'

      Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03

    112. 15'

      Fallo di Giorgi Kochorashvili (Georgia).21:00

    113. 15'

      Justin Devenny (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00

    114. 14'

      Fuorigioco. Jamie Donley(Irlanda del Nord) prova il lancio lungo, ma Patrick Kelly e' colto in fuorigioco.20:59

    115. 13'

      Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58

    117. 13'

      Fallo di Patrick Kelly (Irlanda del Nord).20:58

    118. 11'

      Fallo di Giorgi Kochorashvili (Georgia).20:57

    119. 11'

      Justin Devenny (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:57

    120. 9'

      Fallo di Lasha Dvali (Georgia).20:54

    121. 9'

      Jamie Donley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:54

    123. 7'

      Fuorigioco. Trai Hume(Irlanda del Nord) prova il lancio lungo, ma Patrick Kelly e' colto in fuorigioco.20:52

    124. 6'

      Fallo di Budu Zivzivadze (Georgia).20:52

    125. 6'

      Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52

    126. 6'

      Fallo di Luka Lochoshvili (Georgia).20:51

    127. 6'

      Pierce Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51

    129. Inizia il Primo tempo.20:46

    130. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:44

    Formazioni Irlanda del Nord - Georgia

    Irlanda del Nord
    Georgia
    TITOLARI IRLANDA DEL NORD
    • (1) PIERCE CHARLES (P)
    • (4) TOM ATCHESON (D)
    • (22) CIARON BROWN (D)
    • (15) RUAIRI MCCONVILLE (D)
    • (7) ETHAN GALBRAITH (C)
    • (19) SHEA CHARLES (C)
    • (5) TRAI HUME (C)
    • (3) JUSTIN DEVENNY (C)
    • (16) PATRICK KELLY (A)
    • (14) ISAAC PRICE (A)
    • (10) JAMIE DONLEY (A)
    PANCHINA IRLANDA DEL NORD
    • (9) CEADACH O’NEILL (A)
    • (21) JOSH MAGENNIS (A)
    • (13) KIERAN MORRISON (C)
    • (20) BRODIE SPENCER (D)
    • (8) CALLUM MARSHALL (A)
    • (2) TERRY DEVLIN (C)
    • (18) EOIN TOAL (D)
    • (11) PAUL SMYTH (A)
    • (23) BAILEY PEACOCK-FARRELL (P)
    • (6) JORDAN THOMPSON (C)
    • (12) CONOR HAZARD (P)
    • (17) PADDY MCNAIR (D)
    ALLENATORE IRLANDA DEL NORD
    • Michael O'Neill
    TITOLARI GEORGIA
    • (1) GIORGI MAMARDASHVILI (P)
    • (3) LASHA DVALI (D)
    • (2) OTAR KAKABADZE (D)
    • (4) LUKA LOCHOSHVILI (D)
    • (20) SABA SAZONOV (D)
    • (6) GIORGI KOCHORASHVILI (C)
    • (7) KHVICHA KVARATSKHELIA (C)
    • (9) ZURIKO DAVITASHVILI (C)
    • (15) GIZO MAMAGEISHVILI (C)
    • (14) ANZOR MEKVABISHVILI (C)
    • (11) BUDU ZIVZIVADZE (A)
    PANCHINA GEORGIA
    • (16) SABA KHAREBASHVILI (D)
    • (18) IRAKLI YEGOIAN (C)
    • (5) SABA GOGLICHIDZE (D)
    • (17) GIORGI KVERNADZE (A)
    • (21) GIORGI GAGUA (A)
    • (8) NODAR LOMINADZE (C)
    • (22) GEORGES MIKAUTADZE (A)
    • (19) GIORGI TSITAISHVILI (A)
    • (23) LUKA GUGESHASHVILI (P)
    • (10) GIORGI CHAKVETADZE (C)
    • (13) DAVIT KERESELIDZE (P)
    • (12) SABA LOBJANIDZE (A)
    ALLENATORE GEORGIA
    • Ramaz Svanadze
    PREPARTITA

    Irlanda del Nord - Georgia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
    La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Clearer Twist National Stadium at Windsor Park di Belfast.
    Arbitro di Irlanda del Nord - Georgia sarà Sebastian Gishamer. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.

    Dove vedere Irlanda del Nord-Georgia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
    Irlanda del Nord-Georgia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 ottobre. Irlanda del Nord - Georgia Live

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