Incontro terminato, Irlanda del Nord 0, Georgia 0.
Global Summit Logistics & Manufacturing
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI
Incontro terminato, Irlanda del Nord 0, Georgia 0.
Secondo tempo terminato, Irlanda del Nord 0, Georgia 0.22:39
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Shea Charles (Irlanda del Nord).22:38
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Ciaron Brown (Irlanda del Nord).22:38
Tentativo fallito. Shea Charles (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Trai Hume.22:37
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Nodar Lominadze (Georgia).22:35
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:33
Tentativo fallito. Ciaron Brown (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Brodie Spencer con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.22:33
Giorgi Tsitaishvili (Georgia) e' ammonito per fallo.22:32
Fallo di Giorgi Tsitaishvili (Georgia).22:32
Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Irakli Yegoian (Georgia).22:30
Sostituzione, Irlanda del Nord. Callum Marshall sostituisce Isaac Price.22:29
Sostituzione, Irlanda del Nord. Paddy McNair sostituisce Tom Atcheson.22:29
Sostituzione, Georgia. Georges Mikautadze sostituisce Budu Zivzivadze.22:29
Irakli Yegoian (Georgia) e' ammonito.22:28
Rigore parato! Isaac Price (Irlanda del Nord) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:27
Nodar Lominadze (Georgia) e' ammonito per fallo.22:26
Decisione VAR: rigore Irlanda del Nord.22:25
Rigore concesso da Nodar Lominadze (Georgia) per un fallo in area.22:24
Rigore per Irlanda del Nord. Ruairi McConville e'stato atterrato in area di rigore.22:24
Tentativo fallito. Tom Atcheson (Irlanda del Nord) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Justin Devenny con cross da calcio d'angolo.22:24
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Giorgi Mamardashvili (Georgia).22:23
Tiro parato. Josh Magennis (Irlanda del Nord) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Shea Charles.22:23
Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Irakli Yegoian.22:22
Fallo di Giorgi Chakvetadze (Georgia).22:19
Brodie Spencer (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:19
Tentativo fallito. Tom Atcheson (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.22:18
Sostituzione, Irlanda del Nord. Kieran Morrison sostituisce Patrick Kelly.22:17
Sostituzione, Irlanda del Nord. Josh Magennis sostituisce Jamie Donley.22:17
Sostituzione, Georgia. Irakli Yegoian sostituisce Gizo Mamageishvili per infortunio.22:16
Gara riprende.22:16
Gara momentaneamente sospesa, Gizo Mamageishvili (Georgia) per infortunio.22:16
Tiro respinto. Giorgi Chakvetadze (Georgia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nodar Lominadze.22:15
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Justin Devenny (Irlanda del Nord).22:13
Budu Zivzivadze (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:12
Fallo di Ruairi McConville (Irlanda del Nord).22:12
Gizo Mamageishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Tom Atcheson (Irlanda del Nord).22:09
Sostituzione, Georgia. Nodar Lominadze sostituisce Anzor Mekvabishvili.22:08
Sostituzione, Georgia. Giorgi Chakvetadze sostituisce Zuriko Davitashvili.22:08
Sostituzione, Irlanda del Nord. Brodie Spencer sostituisce Ethan Galbraith per infortunio.22:07
Tiro respinto. Lasha Dvali (Georgia) un colpo di testa da centro area. Assist di Khvicha Kvaratskhelia con cross.22:05
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Ruairi McConville (Irlanda del Nord).22:05
Tiro respinto. Budu Zivzivadze (Georgia) un colpo di testa da centro area. Assist di Otar Kakabadze con cross.22:05
Giorgi Tsitaishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:02
Fallo di Ethan Galbraith (Irlanda del Nord).22:02
Fallo di Saba Sazonov (Georgia).22:01
Isaac Price (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:01
Tiro parato. Giorgi Tsitaishvili (Georgia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Zuriko Davitashvili.21:59
Budu Zivzivadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:56
Fallo di Ruairi McConville (Irlanda del Nord).21:56
Tiro parato. Ruairi McConville (Irlanda del Nord) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Pierce Charles.21:56
Fallo di Anzor Mekvabishvili (Georgia).21:55
Ciaron Brown (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:55
Tentativo fallito. Jamie Donley (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ethan Galbraith.21:54
Tiro respinto. Jamie Donley (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Justin Devenny.21:52
Tentativo fallito. Jamie Donley (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Ciaron Brown con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.21:49
Fallo di Budu Zivzivadze (Georgia).21:48
Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:48
Inizia il Secondo tempo Irlanda del Nord 0, Georgia 0.21:48
Sostituzione, Georgia. Giorgi Tsitaishvili sostituisce Giorgi Kochorashvili.21:48
Primo tempo terminato, Irlanda del Nord 0, Georgia 0.21:33
Tentativo fallito. Isaac Price (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da un calcio di punizione di prima.21:33
Fallo di Giorgi Kochorashvili (Georgia).21:32
Jamie Donley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31
Saba Sazonov (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Tom Atcheson (Irlanda del Nord).21:31
Anzor Mekvabishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Jamie Donley (Irlanda del Nord).21:29
Fallo di Khvicha Kvaratskhelia (Georgia).21:27
Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Giorgi Kochorashvili (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27
Fallo di Patrick Kelly (Irlanda del Nord).21:27
Tentativo fallito. Tom Atcheson (Irlanda del Nord) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Shea Charles con cross da calcio d'angolo.21:23
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Lasha Dvali (Georgia).21:23
Tiro parato. Jamie Donley (Irlanda del Nord) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra.21:21
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Budu Zivzivadze (Georgia).21:19
Gara riprende.21:17
Gara momentaneamente sospesa, Saba Sazonov (Georgia) per infortunio.21:16
Tiro parato. Zuriko Davitashvili (Georgia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gizo Mamageishvili.21:14
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Khvicha Kvaratskhelia (Georgia).21:11
Tentativo fallito. Ruairi McConville (Irlanda del Nord) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ethan Galbraith con cross da calcio d'angolo.21:11
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Saba Sazonov (Georgia).21:10
Tiro parato. Ruairi McConville (Irlanda del Nord) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Justin Devenny con cross.21:10
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Saba Sazonov (Georgia).21:09
Tentativo fallito. Budu Zivzivadze (Georgia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lasha Dvali con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.21:08
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08
Fallo di Shea Charles (Irlanda del Nord).21:08
Giorgi Kochorashvili (Georgia) e' ammonito per fallo.21:03
Fallo di Giorgi Kochorashvili (Georgia).21:03
Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03
Fallo di Giorgi Kochorashvili (Georgia).21:00
Justin Devenny (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00
Fuorigioco. Jamie Donley(Irlanda del Nord) prova il lancio lungo, ma Patrick Kelly e' colto in fuorigioco.20:59
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58
Fallo di Patrick Kelly (Irlanda del Nord).20:58
Fallo di Giorgi Kochorashvili (Georgia).20:57
Justin Devenny (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:57
Fallo di Lasha Dvali (Georgia).20:54
Jamie Donley (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:54
Fuorigioco. Trai Hume(Irlanda del Nord) prova il lancio lungo, ma Patrick Kelly e' colto in fuorigioco.20:52
Fallo di Budu Zivzivadze (Georgia).20:52
Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52
Fallo di Luka Lochoshvili (Georgia).20:51
Pierce Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51
Inizia il Primo tempo.20:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:44
Irlanda del Nord - Georgia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Clearer Twist National Stadium at Windsor Park di Belfast.
Arbitro di Irlanda del Nord - Georgia sarà Sebastian Gishamer. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.
Dove vedere Irlanda del Nord-Georgia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Irlanda del Nord-Georgia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 ottobre.
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI
ULTIME NOTIZIE