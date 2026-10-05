Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:44

PREPARTITA

Irlanda del Nord - Georgia è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Clearer Twist National Stadium at Windsor Park di Belfast.

Arbitro di Irlanda del Nord - Georgia sarà Sebastian Gishamer. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.

Dove vedere Irlanda del Nord-Georgia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming

Irlanda del Nord-Georgia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 5 ottobre.